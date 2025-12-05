e¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à¡ÖREJECT¡×¥¹¥È¥êー¥ÞーÉôÌç¤ÎYAS¤¬¼çºÅ¤¹¤ë°ìÈÌ»²²Ã·¿¥ª¥Õ¥é¥¤¥óÂÐÀï²ñ¡Ø¼ÂÄ¾¥¬¥Á¥ó¥³¥Ð¥È¥ë¥¯¥é¥Ö¡Ù¤ò12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë³«ºÅ
º¸¤«¤é¡¢tako¡¢eguto¡¢YAS¡¢¤Ò¤Ê¤ª¡¢Íº¼¡Ïº
³ô¼°²ñ¼ÒREJECT¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¹Ã»³æÆÌé¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥×¥íe¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à¡ÖREJECT¡×¤Ï¡¢¥¹¥È¥êー¥ÞーÉôÌç¤Ë½êÂ°¤¹¤ëYAS¤¬¼çºÅ¤¹¤ë°ìÈÌ»²²Ã·¿¤Î¥ª¥Õ¥é¥¤¥óÂÐÀï²ñ¡Ø¼ÂÄ¾¥¬¥Á¥ó¥³¥Ð¥È¥ë¥¯¥é¥Ö¡Ù¤ò¡¢2025Ç¯12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¡Ö¡È¼ÂÄ¾¡É¤³¤ÈYAS¤È¡¢´üÂÔ¤Î¿·À±REJECT YOUTH 4Ì¾¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¥¬¥Á¥ó¥³ÂÐÀï²ñ¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢°ìÈÌ¤ÎÊý¤Ë¤â¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥ª¥Õ¥é¥¤¥óÂÐÀï²ñ¤Ç¤¹¡£ÅöÆü¤Ï¡¢YAS¤ª¤è¤ÓREJECT YOUTH¥á¥ó¥Ðー¤È¤ÎÂÐÀï¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡Ø¥¹¥È¥êー¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿ー6¡Ù¤Î¿¿·õ¾¡Éé¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂç²ñ³µÍ×¡Û
¢£ Âç²ñÌ¾¡¡¡§¼ÂÄ¾¥¬¥Á¥ó¥³¥Ð¥È¥ë¥¯¥é¥Ö
¢£ ¼çºÅ¡¡¡¡¡§YAS
¢£ ±¿±Ä¶¨ÎÏ¡§³ô¼°²ñ¼ÒREJECT
¢£ ³«ºÅÆü»þ¡§2025Ç¯12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë12:00～17:00
¢£ ³«ºÅ¾ì½ê¡§REJECT HUB
¢£ ¶¥µ»¥¿¥¤¥È¥ë¡§¥¹¥È¥êー¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿ー6
¢£ ÇÛ¿®URL¡§YAS YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Êhttps://www.youtube.com/@yas-jittyoku¡Ë
¡Ú½Ð±é¼Ô¡Û
¢£ YAS
¢£ REJECT YOUTH¡Ê¤Ò¤Ê¤ª / eguto / tako / Íº¼¡Ïº¡Ë
¡Ú¥ëー¥ë¡Û
¢£ ³Æ±é¼Ô¤´¤È¤ÎÂÐÀïÂæ¤Ë¤Æ¼Â»Ü
¢£ 1Àè¡Ê¤ª°ì¿Í¤Ë¤Ä¤2～3»î¹ç°Ê¾å¤ÎÂÐÀï¤òÍ½Äê¡Ë
¡Ú¾Þ¶â¡¦¾ÞÉÊ¡Û
¢£ ½Ð±é¼Ô¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ï¥Á¥Þ¥¡Ê¤ª¹¥¤¤ÊÁª¼ê1Ì¾¤Î¥µ¥¤¥ó¤ò¤´»ØÄê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡Ë
e¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à REJECT¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
REJECT¤Ï2018Ç¯¤ËÈ¯Â¤·¤¿¡¢³ô¼°²ñ¼ÒREJECT¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥×¥íe¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à¤Ç¤¹¡£À¤³¦Åª¤Ë¿Íµ¤¤Î¥²ー¥à¥¿¥¤¥È¥ëÉôÌç¤òÂ¿¿ôÅ¸³«¤¹¤ëÆüËÜÍ¿ô¤Îe¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à¤Ç¤¢¤ê¡¢ESPORTS WORLD CUP FOUNDATION CLUB PARTNER PROGRAM 2025¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥Áー¥à¤Ë¤âÁª½Ð¡£Îß·×¾Þ¶â³ÍÆÀ³Û¤Ï¹ñÆâ1°Ì¤òµÏ¿¤·¡¢ÆÃ¤Ë¥â¥Ð¥¤¥ë¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÆüËÜ¥È¥Ã¥×¤Î¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ØPUBG MOBILE¡ÙÉôÌç¤Ç¤Ï12ÅÙ¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¤ò·Ð¤Æ¡¢2024Ç¯¤ËÆüËÜ¥Áー¥à½é¤ÎÀ¤³¦°ì¤ò³ÍÆÀ¡£¡ØApex Legends¡ÙÉôÌç¤Ç¤Ï¡ÖALGS 2024¡×¤Ë¤ÆAPAC NORTHÃÏ°è½é¤ÎÀ¤³¦°ì¤òÃ£À®¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹ñºÝÂç²ñ¤Ç¤â³Î¤«¤ÊÀ®²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Web¡§https://reject.jp/
X¡§https://x.com/RC_REJECT
Instagram¡§https://www.instagram.com/rc_reject/
YouTube¡§https://www.youtube.com/c/REJECTesports
³ô¼°²ñ¼ÒREJECT¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼ÒREJECT¤Ï¡¢¡ÈEMPOWER GAMING LIFE ¥²ー¥Þー¤ò¤â¤Ã¤ÈË¤«¤Ë¡É¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¥×¥íe¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à¡ÖREJECT¡×¤Î±¿±Ä¤òÃæ¿´¤Ë¡¢e¥¹¥Ýー¥Ä¤ò¼´¤È¤·¤¿Â¿³ÑÅª¤Ê»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶¥µ»¥·ー¥ó¤Ç¤ÎÀ®²ÌÄÉµá¤Ë²Ã¤¨¡¢¥²ー¥ß¥ó¥°¥®¥¢¤Î³«È¯¡¦ÈÎÇä¡¢¥¹¥È¥êー¥Þー¡¦VTuber¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µー¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥×¥ì¥¤¥äー¤È¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂÎ¸³²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¡¢Ë¤«¤Ê¥²ー¥ß¥ó¥°¥é¥¤¥Õ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒREJECT¡Ê¥ê¥¸¥§¥¯¥È¡Ë
ÀßÎ©¡§2018Ç¯12·î
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ¹Ã»³æÆÌé
½êºßÃÏ¡§¢©105-0001 ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç3ÃúÌÜ4-10 ¸×¥ÎÌç35¿¹¥Ó¥ë 5³¬
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://reject.co.jp/
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡§https://brand.reject.jp/
