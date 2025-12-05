µ¡Æ°·Ù»¡¥Ñ¥È¥ì¥¤¥Ðー¡ÖÆÃ¼ÖÆó²Ý¥«¥Õ¥§¡×in ¥¹¥Æ¥é¥Þ¥Ã¥×¥«¥Õ¥§½©ÍÕ¸¶ 12·î4Æü¤è¤ê³«ºÅÃæ!
ÆÃ¼ÖÆó²Ý¥«¥Õ¥§¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¥½¥Õ¥Þ¥Ã¥× AKIBA ¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È´Û7F ¥¹¥Æ¥é¥Þ¥Ã¥×¥«¥Õ¥§¡Ê½©ÍÕ¸¶¡Ë¤Ë¤Æ¡¢µ¡Æ°·Ù»¡¥Ñ¥È¥ì¥¤¥Ðー¡ÖÆÃ¼ÖÆó²Ý¥«¥Õ¥§¡×¤ò12·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë～21Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î´ü´Ö¤Ç¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¼ÖÆó²Ý¥á¥ó¥Ðー¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åー¤Î¤´Äó¶¡¤ä¡¢Å¹Æâ¤Ç¤Ïº£²Æ¤ÎHEADGEAR+Å¸¤Ë¤Æ»ÈÍÑ¤·¤¿HEADGEAR¤Î½ÐÞ¼Íµ»á¤Î¸¶²è¡¢¤æ¤¦¤¤Þ¤µ¤ßÀèÀ¸¤Î¥Ñ¥Í¥ë¡¢¥â¥Ç¥ë¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹1·î¹æ¡Ê11·î25ÆüÈ¯Çä¡Ë¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿ºîÎã¥¸¥ª¥é¥Þ¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤ÎÅ¸¼¨Êª¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
±Ä¶È»þ´Ö¡¢¤´Í½Ìó¡¢¥á¥Ë¥åー¡¢ÆÃÅµ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¥¹¥Æ¥é¥Þ¥Ã¥×¥«¥Õ¥§ÆÃÀß¥Úー¥¸¤«¤é¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.sofmap.com/pages/?id=stellamap_cafe&sid=patlabor_2512(https://www.sofmap.com/pages/?id=stellamap_cafe&sid=patlabor_2512)
¢£¥á¥Ë¥åー
ÆÃ¼ÖÆó²Ý¥á¥ó¥Ðー¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥á¥Ë¥åー¤Î¤Û¤«¡¢ºîÃæ¤Ç¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤¬¿©¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê¿©¤·¤Æ¤¤¤½¤¦¤Ê¡ËÎÁÍý¤òºÆ¸½¤·¤¿¥á¥Ë¥åー¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÈÆî±ÀÂâÄ¹¤ÎÄêÈÖÄê¿©¡É¤ÎÉÕ¤±¹ç¤ï¤»2ÉÊ¡Ê¥¤¥ó¥²¥ó¤ÎÇò¸ÕËãÏÂ¤¨¡¢¥«¥Ü¥Á¥ã¤Î´Å¿É¼Ñ¡Ë¤Ïºç¸¶ ÎÉ»Ò»á¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò´ð¤ËÄ´Íý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õー¥É¥á¥Ë¥åー
¥É¥ê¥ó¥¯¥á¥Ë¥åー
¥é¥Æ¥¢ー¥È
¢£¥°¥Ã¥º
HEADGEAR+Å¸¤ÇÈÎÇä¤·¤¿¥°¥Ã¥º¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤Æ¡¢²áµî¤Î¥Ò¥Ã¥È¾¦ÉÊ¡¢HOS BABEL T¥·¥ã¥Ä¤ä¥ì¥¤¥Ðー¥·¥ç¥¦´ØÏ¢¥°¥Ã¥º¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
HOS BABEL T¥·¥ã¥Ä¡Ê3,850±ß¡Ë
Âè°ì²óËëÄ¥¹ñºÝ¥ì¥¤¥Ðー¥·¥ç¥¦³«ºÅµÇ°¼Ä¸¶½Å¹©ÁÆÉÊ¥¿¥ª¥ë¡Ê880±ß¡Ë
ÆÃ¼ÖÆó²ÝÂèÆó¾®Ââ¥Þー¥¯¥ï¥Ã¥Ú¥ó¡Ê1,760±ß¡Ë
¤Ç¤Õ¤©¤ë¥á¥«¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥ïー¥ë¥É¥·¥êー¥º¡Ê³Æ3,000±ß¡Ë
¢£Å¹Æâ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹
Å¹Æâ¤Ç¤Ï¡¢Æî±À¤·¤Î¤ÖÌò¤Îºç¸¶ ÎÉ»Ò»á¤Î»£¤ê¤ª¤í¤·Å¹Æâ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤òÄ°¤¯¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Ë¼ýÏ¿¤·¤¿ÆÃÊÌ¤ÊÅ¹Æâ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£
Æî±À¤·¤Î¤Ö
¢£ÆÃÅµ
¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åー¤ò¤´ÃíÊ¸¤Ç¡¢¡Ö¤æ¤¦¤¤Þ¤µ¤ßÀèÀ¸ Àþ²è¥¤¥é¥¹¥È¥³ー¥¹¥¿ー¡ÊÁ´14¼ï¡¦¥é¥ó¥À¥à¡Ë¡×¤ò1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¢¨Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
³¨ÊÁ¤Ï°¦Â¢ÈÇ¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¥ì¥¤¥Ðー¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£
ÆÃÅµ¥³ー¥¹¥¿ー°ìÍ÷
¢£STELLAMAP Cafe¤È¤Ï
¡Ö¿ä¤·¤È²á¤´¤¹¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¡£¡×
½©ÍÕ¸¶¤ÎÃæ¿´¡¢¥½¥Õ¥Þ¥Ã¥×AKIBA¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È´ÛÆâ¤Ë¤¢¤ëSTELLAMAP Cafe¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡¦¥²ー¥à¡¦¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ê¤É¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÈÀ¤³¦´Ñ¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥«¥Õ¥§¡É¤È¤·¤ÆÅ¸³«¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥Ë¥åー¡¢¸ÂÄê¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¡¢¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¡Ö¹¥¤¡×¤ò·Á¤Ë¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¿ï»þ³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Æ¥é¥Þ¥Ã¥×¥«¥Õ¥§¸ø¼°HP¡¡https://www.sofmap.com/pages/?id=stellamap_cafe&sid=0(https://www.sofmap.com/pages/?id=stellamap_cafe&sid=0)
¥¹¥Æ¥é¥Þ¥Ã¥×¥«¥Õ¥§¸ø¼°X¡¡https://x.com/SofmapCafe
¢£´ØÏ¢¥µ¥¤¥È
µ¡Æ°·Ù»¡¥Ñ¥È¥ì¥¤¥Ðー¸ø¼°HP¡¡https://patlabor.tokyo/
µ¡Æ°·Ù»¡¥Ñ¥È¥ì¥¤¥Ðー¸ø¼°X¡Ê@patlabor0810¡Ëhttps://twitter.com/patlabor0810
µ¡Æ°·Ù»¡¥Ñ¥È¥ì¥¤¥Ðー HEADGEAR¸ø¼°SHOP
https://www.amazon.co.jp/stores/page/5EF0B1F1-7B89-4921-B6F8-F738A8399063?ingress=0&visitId=6df02dd8-60ba-4290-9e45-80f25e19c852(https://www.amazon.co.jp/stores/page/5EF0B1F1-7B89-4921-B6F8-F738A8399063?ingress=0&visitId=6df02dd8-60ba-4290-9e45-80f25e19c852)