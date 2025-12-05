KBC¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¤Ü¤ëÉô²°¡Ù¡ßÊ¡²¬¤ÎÏ·ÊÞÍÎ²Û»ÒÅ¹¡Ö¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡×¥³¥é¥Ü¥¹¥¤ー¥Ä¤¬ÈÎÇä¥¹¥¿ー¥È¡ªËÜ¾ì¥Ñ¥ê¤Î¡Ö¥µ¥í¥ó¡¦¥Ç¥å¡¦¥·¥ç¥³¥é¡×¤Ë½ÐÉÊ¤·¤¿ÅÄÊÕÞÕ¿È¤Î¥¹¥¤ー¥Ä3ÉÊ¤ÎÌ£¤È¤Ï¡ª¡©
¡¡KBC¥Æ¥ì¥Ó¿¼Ìë¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¤Ü¤ëÉô²°¡Ù¤È¡¢Ê¡²¬¤ÎÏ·ÊÞÍÎ²Û»ÒÅ¹¡Ö¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤È¤Ç8·î¤Ë»ÏÆ°¤·¤¿¥³¥é¥Ü´ë²è¡£ËÜ¾ì¥Ñ¥ê¤Î¡Ö¥µ¥í¥ó¡¦¥Ç¥å¡¦¥·¥ç¥³¥é¡×¤Ø¤Î½ÐÉÊ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥¤ー¥Ä3ÉÊ¤Î³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£»îºî¤Ë»îºî¤ò½Å¤Í¤Æ´°À®¤·¤¿¿·ºî¥¹¥¤ー¥Ä¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤Æ¡¢°ìÆ±¤Ï¤Ä¤¤¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ø¡ª12·î¤Î¤Ü¤ëÉô²°¤Ï¡ÖÅÄÊÕ ¥µ¥í¥ó¥Ç¥å¥·¥ç¥³¥é¤Ø¤ÎÆ»¡×3½µÏ¢Â³¥Ñ¥ê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ç¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¤¤¤è¤¤¤è°ìÆ±¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ø¡Ä¡ÄËÜ¾ì¤Ç¤ÎÉ¾²Á¤Ï¤¤¤«¤Ë!?
¡¡ÅÄÊÕ¤µ¤ó¤Î¿ÍÀ¸ºÇÂç¤ÎÄ©Àï¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢¤Ü¤ëÉô²°¥Áー¥à¤ÇÊ¡²¬¤«¤é¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ø³¤¤òÅÏ¤ê¤Þ¤¹¡ª
¥¤¥Ù¥ó¥ÈËÜÈÖ¤Ç¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÃøÌ¾¤Ê¥·¥ç¥³¥é¥Æ¥£¥¨¤ä¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤¿¤Á¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÈ¿±þ¤Ë¡¢ÅÄÊÕ¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î¡Ä¡Ä!? ¤Þ¤¿¡¢¥Á¥ç¥³¥ìー¥È³¦¤Ç¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÍÌ¾¥·¥ç¥³¥é¥Æ¥£¥¨¤â¡¢ÅÄÊÕ¤µ¤ó¤¬³«È¯¤·¤¿¥¹¥¤ー¥Ä¤ò»î¿©¡£¶ÛÄ¥´¶ËþºÜ¤Î¥·ー¥ó¤ÏÉ¬¸«¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ê¡²¬¤«¤é»ý¤Ã¤Æ¤¤¿"¤¢¤ë¤â¤Î"¤ò»È¤Ã¤¿¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¤¿¤Á¤¬»¦Åþ!?
¥¤¥Ù¥ó¥È¸å¤Î³¹Êâ¤¥í¥±¤âÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡ª¥Ñ¥êÊÓ¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª
¢£¤Ü¤ëÉô²°¡ß¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥·¥ç¥Ã¥× ¥³¥é¥Ü¥¹¥¤ー¥ÄÈÎÇä¥¹¥¿ー¥È¡ª
¥¹¥¤ー¥Ä½÷²¦¡¦ÅÄÊÕ¤µ¤ó¤¬¼«¤é¤Î·Ð¸³¤ò¤â¤È¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿ºàÎÁ¤ò¥»¥ì¥¯¥È¡£»ºÃÏ¤ËÂ¤ò±¿¤ÓºÇ¹â¤ÎºàÎÁ¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¡¢¿¦¿Í¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤Æ»îºî¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥¹¥¤ー¥Ä3ÉÊ¤¬´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥·¥ç¥Ã¥×³ÆÅ¹¤Ë¤ÆÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼è°·¤¤¾¦ÉÊ¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¤¤Á¤¸¤¯¥·¥ç¥³¥é
Ê¡²¬¸©»º¥¤¥Á¥¸¥¯¡Ö¤È¤è¤ß¤Ä¤Ò¤á¡×¤òìÔÂô¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¥·¥ç¥³¥é¡£
À¸¥¯¥êー¥à¤Ç¼Ñ½Ð¤·¤¿¡Ö¤¤¤Á¤¸¤¯¤ÎÍÕ¡×¤òº®¤¼¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¤¥Á¥¸¥¯¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò¤è¤ê°ú¤½Ð¤·¤¿°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡Î²Á³Ê¡Ï2,376±ß¡Ê4¸ÄÆþ¤ê¡Ë
¡ÎÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡ÏËÜÅ¹¡¢ÇîÂ¿±ØÅ¹¡¢¥½¥é¥ê¥¢¥×¥é¥¶Å¹
¥Ý¥Ã¥×¥³ー¥óÈ¬½÷ËõÃã
¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¿Íµ¤¾¦ÉÊ¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Á¥ç¥³¥Ý¥Ã¥×¥³ー¥ó¡×¤òÅÄÊÕ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õ¥ìー¥Ðー¤Ç¥¢¥ì¥ó¥¸¡£È¬½÷¤Ç130Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤ÄµÈÀô±à¤ÎËõÃã¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËõÃã¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¡¦¥¥ã¥é¥á¥ë¤Î¥Ïー¥â¥Ëー¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Î²Á³Ê¡Ï1,404±ß¡ÊÈ¢Æþ¤ê¡Ë¡¿1,080±ß¡ÊÃ±ÉÊ¡Ë
¡ÎÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡ÏËÜÅ¹¡¢ÇîÂ¿±ØÅ¹¡¢¶õ¹ÁÅ¹
¥Õ¥é¥ó1942È¬½÷ËõÃã
¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤Îº´Ìî¼ÒÄ¹¤¬»Ò¶¡¤Îº¢¤ËÀèÂå¡¦¸»ºî¤µ¤ó¤Ë
ºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿»×¤¤½Ð¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¡Ø¥Õ¥é¥ó¡Ù¤¬80Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤ÆÅÐ¾ì¡ªÈ¬½÷¤ÎË½á¤ÊËõÃã¤ò¤³¤ì¤Ç¤â¤«¤È»ÈÍÑ¤·¤Æ¡¢¥×¥ë¥×¥ë¤Ç¤È¤í¤±¤ë¤¯¤Á¤É¤±¤Î¿·¿©´¶¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡Î²Á³Ê¡Ï918±ß
¡ÎÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡ÏËÜÅ¹¡¢ÇîÂ¿±ØÅ¹
¢£KBC¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¤Ü¤ëÉô²°¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡2020Ç¯¤Î¥È¥é¥¤¥¢¥ëÊüÁ÷¤ò·Ð¤Æ¡¢2021Ç¯¤Ë¥ì¥®¥å¥éーÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡Ö¤Ü¤ë½Î¡×½é¤Î´§ÈÖÁÈ¡£¥Æー¥Þ¤Ï¡Ö¤Ü¤ë½Î¤È½÷»Ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Î½÷»Ò¤Î¤¿¤á¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¹¤ëÈÖÁÈ¡×¡£Ê¡²¬¤ä¶å½£¡¦¥¢¥¸¥¢¤ò½÷»ÒÎ¹¤·¤¿¤ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ä»ëÄ°¼Ô¤Î¤ª¤¦¤Á¤Ë¤ª¼ÙËâ¤·¤Æ°ì½ï¤Ë½÷»Ò²ñ¤·¤¿¤ê¡¢¤Ü¤ë½Î¤¬¿©¤Ù¤Æ¸ì¤Ã¤ÆÍ·¤ÖÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡£º£Ìë¤â°ì½ï¤Ë½÷»Ò²ñ¤·¤è¤¦¡ª
¢£KBC¥°¥ëー¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡KBC¶å½£Ä«ÆüÊüÁ÷¤ÏÊ¡²¬¤ÇÁÏ¶È¤·¡¢2023Ç¯8·î¤ËÁÏÎ©70¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤Ä¤¯¤í¤¦¡¢¥æ¥Ëー¥¯¤ÊÌ¤Íè¡£¡×¤ò¥°¥ëー¥×¶¦ÄÌ¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊüÁ÷¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤ÆÃÏ°è¤ò¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¥°¥ëー¥×¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Ê¡²¬¡¦¶å½£¤ÎÊë¤é¤·¡¦Ê¸²½¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÀ©ºî¤ä»ö¶ÈÅ¸³«¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£