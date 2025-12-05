¡ÖWATER LIVE 2025 in BOATRACE ÄÅ¡×³«ºÅ·èÄê
¥Üー¥È¥ìー¥¹ÄÅ¡Ê½êºßÃÏ¡§»°½Å¸©ÄÅ»ÔÆ£Êý637¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦7Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î2Æü´Ö¡¢ÆÃÀß¥¹¥Æー¥¸¡Ö¥Ä¥Ã¥ー¥Éー¥à¡×¤Ë¤Æ¡¢¼ÂÎÏÇÉ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¼¡À¤Âå¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½¸·ë¤¹¤ë²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È ¡ÖWATER LIVE 2025 in BOATRACE ÄÅ¡× ¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¡È¿·¤·¤¤²»³ÚÂÎ¸³¡£¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢ÃÏ°è¡¦¥¨¥ó¥¿¥á¡¦¥¹¥Ýー¥Ä¤¬¸òº¹¤¹¤ë¥Üー¥È¥ìー¥¹¾ì¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÇ÷ÎÏ¤È¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬Í»¹ç¤·¤¿ÆÃÊÌ¥é¥¤¥Ö¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡ÊDAY1 / DAY2¡Ë
¡ÚDAY1¡Ã2025Ç¯12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Û½÷À¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈDAY
°µÅÝÅª¤Ê²ÎÀ¼¤Ç¹ñÆâ³°¤«¤é»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ë¼ÂÎÏÇÉ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È2ÁÈ¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¥Ä¥Ã¥ー¥Éー¥à¤òºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£
hitomi
Che¡ÇNelle¡Ê¥·¥§¥Í¥ë¡Ë
¡ÚDAY2¡Ã2025Ç¯12·î7Æü¡ÊÆü¡Ë¡ÛTikTok ¥·¥ó¥¬ーDAY
SNS¤òÃæ¿´¤ËµÞÂ®¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ë¡¢2025Ç¯¤Î²»³Ú¥·ー¥ó¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¼¡À¤Âå¥·¥ó¥¬ー¤¬ÀªÂ·¤¤¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸¨¡ÃSOWA
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤ê¤å¤Ã¤Ý¤ó
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿À
Éý¹¤¤À¤Âå¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¡¢¿·¤¿¤ÊºÍÇ½¤¬¸òº¹¤¹¤ë2Æü´Ö¡£
¡È¤³¤³¤Ç¤·¤«Ä°¤±¤Ê¤¤¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡É ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ³«ºÅ³µÍ×
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§ WATER LIVE 2025 in BOATRACE ÄÅ
²ñ¡¡¾ì¡§ ¥Ä¥Ã¥ー¥Éー¥à¡ÊBOATRACE ÄÅ¡Ë
¢©514-0815 »°½Å¸©ÄÅ»ÔÆ£Êý637
Æþ¾ìÎÁ¡§ ÌµÎÁ¡Ê¢¨20ºÐ°Ê¾å¤ÎÊý¤Ï¥ìー¥¹¾ìÆþ¾ìÎÁ100±ß¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡Ë
¸ø¼°¾ðÊó¡§ https://boatrace-tsu.com/modules/news/?page=index_event
¢£ ¼çºÅ¡¦±¿±Ä
¼çºÅ¡§BOATRACE ÄÅ
´ë²èÀ©ºî¡§³ô¼°²ñ¼ÒMy¥Õ¥£ー¥ë¥É ¥¤¥Ù¥ó¥È±Ä¶ÈÉô