½Ë¡¦ÇÛ¿®²ò¶Ø¡Ã¥Õ¥¡¥ó4,300¿Í¤¬Áª¤ÖV6ºÇ¶¯¿Íµ¤¶Ê¥È¥Ã¥×10
KKCompany Japan¹çÆ±²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¡§Ã« ÏÂÇî¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë²»³ÚÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ÖKKBOX¡×¤È¡¢KDDI³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾¾ÅÄ ¹ÀÏ©¡Ë¤È¶¦Æ±±¿±Ä¤¹¤ë¡Öau¥¹¥Þー¥È¥Ñ¥¹¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¡×¤Ï¡¢¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿ "V6" ¤ÎºÇ¶¯¿Íµ¤¶Ê¤òÎ¾¥µー¥Ó¥¹¤Î¥æー¥¶ー¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤·¡¢Æ±Ä´ºº·ë²Ì¤ò¤â¤È¤ËÆÃ½¸µ»ö¤òÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
½Ë¡¦ÇÛ¿®²ò¶Ø¡ª¤³¤Î¤Û¤É¤Ä¤¤¤ËV6¤Îµ±¤«¤·¤¤Ì¾¶Ê¤Î¿ô¡¹¤¬¥µ¥Ö¥¹¥¯¤Ç¤¤¤Ä¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£V6¤Ï1995Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥åー¤·¡¢2021Ç¯11·î1Æü¤ò¤â¤Ã¤ÆÀË¤·¤Þ¤ì¤Ä¤Ä¤â26Ç¯´Ö¤Î³èÆ°¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤¿6¿ÍÁÈÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡£²Î¤Ë¥À¥ó¥¹¡¢¥¢¥¯¥í¥Ð¥Ã¥È¤È¤¤¤Ã¤¿¹â¤¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹ÎÏ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢°ì»þÂå¤òºÌ¤ë¹ñÌ±Åª¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¤Î³èÌö¤ä¡¢¥á¥ó¥Ðー¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÇÐÍ¥¶È¤Ç¤âÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤ÆÉý¹¤¯°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤Î²»³Ú¥µ¥Ö¥¹¥¯ÇÛ¿®³«»Ï¤òµÇ°¤·¤ÆÄ¹Ç¯¤Î³èÆ°¤Îµ°À×¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤Ù¤¯¡¢¥Õ¥¡¥ó4,300¿Í¤¬Áª¤ó¤À¡ÖºÇ¶¯¿Íµ¤¶Ê¥È¥Ã¥×10¡×¤òÂçÈ¯É½¡ªÀÄ½Õ¤Î»×¤¤½Ð¤ä¥é¥¤¥Ö¤Ç¤ÎÇ®¶¸¡¢¶»¤òÇ®¤¯¤¹¤ë²Î»ì¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¿´¤Ë»Ä¤ëÌ¾¶Ê¤Î¿ô¡¹¤ò¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤È¤È¤â¤Ë¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£V6¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¡¢ÍÌ¾¶Ê¤Ê¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¡¢¤³¤ì¤òµ¡¤Ë¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÆÇ§¼±¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡£¤½¤ì¤Ç¤ÏV6¾Â¤ØÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
µ±¤«¤·¤¤26Ç¯´Ö¤Îµ°À×¤ÈÌ¾¶Ê¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ëV6¤ÎÎò»Ë[Æ°²è1: https://www.youtube.com/watch?v=8oQJmlHL37k ]
1995Ç¯¡¢ºäËÜ¾»¹Ô¡¦Ä¹ÌîÇî¡¦°æ¥Î¸¶²÷É§¡¦¿¹ÅÄ¹ä¡¦»°Âð·ò¡¦²¬ÅÄ½Ú°ì¤Î6¿Í¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¤¿V6¤Ï¡¢¥·¥ó¥°¥ë¡ÖMUSIC FOR THE PEOPLE¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥åー¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥Ó¥åーÄ¾¸å¤«¤éÁ¯¤ä¤«¤Ê¥¢¥¯¥í¥Ð¥Ã¥È¤È¼ª»Ä¤ê¤Î¤¤¤¤³Ú¶Ê¡¢¸µµ¤°î¤ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¸ÄÀË¤«¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¤Û¤É¤Ê¤¯¤·¤Æ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤ä¥É¥é¥Þ¤Ç¤â³èÌö¡£¼ã¼Ô¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤ÇÉý¹¤¤»Ù»ý¤ò½¸¤á¡¢½Ö¤¯´Ö¤Ë¹ñÌ±Åª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëÂ¸ºß¤Ë¾å¤êµÍ¤á¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö°¦¤Ê¤ó¤À¡×¡ÖMADE IN JAPAN¡×¡¢¡ÖTAKE ME HIGHER¡×¤Ê¤É¥Ç¥Ó¥åー¤«¤é¤Û¤É¤Ê¤¯¤·¤Æ¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¡¢°ì»þÂå¤òºÌ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
[Æ°²è2: https://www.youtube.com/watch?v=Hok551J0Cbc ]
2000Ç¯Âå¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Î²Ú¤ä¤«¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¶Ê¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ä¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¤¬¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖCHANGE THE WORLD¡×¡ÖFeel your breeze¡×¡ÖDarling¡×¡ÖHONEY BEAT¡×¤Ê¤É¤Î³Ú¶Ê¤Ï¡¢Á°¸þ¤¤Ç¸µµ¤¤ò¤¯¤ì¤ë²Î»ì¤ä¡¢¼ª¤Ë»Ä¤ë¥¥ã¥Ã¥Áー¤Ê¥á¥í¥Ç¥£ー¡¢»×¤ï¤º¿¿»÷¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¿¶¤êÉÕ¤±¤Ç¡¢³ØÀ¸¤ä¼ã¼Ô¤òÃæ¿´¤ËÆü¾ï¤ÎÃæ¤Ç¹¤¯¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ç²Î¾§¤ò¸«¤¿ÍâÆü¤Ë¤Ï¡¢Í§Ã£Æ±»Î¤Ç²Î¤Ã¤¿¤êÍÙ¤Ã¤¿¤ê¤·¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤Î¤â°ìÈÌÅª¤Ë¤Ê¤ê¡¢V6¤Î²»³Ú¤ÏÀ¸³è¤Î°ìÉô¤È¤·¤ÆÍÏ¤±¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
[Æ°²è3: https://www.youtube.com/watch?v=zbB9sg6pErg ]
¤µ¤é¤Ë¸Ä¡¹¤ÎÇÐÍ¥³èÆ°¤Ç¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢¥É¥é¥Þ¡¢±Ç²è¡¢ÉñÂæ¤ÈÉý¹¤¯³èÆ°¡£¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ºäËÜ¡¦Ä¹Ìî¡¦°æ¥Î¸¶¤Î20th Century¤È¿¹ÅÄ¡¦»°Âð¡¦²¬ÅÄ¤ÎComing Century¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤Î³èÆ°¤â¹Ô¤¤¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤òÈ¯´ø¤·¤Ä¤Ä¡¢¤É¤ÎÀ¤Âå¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤â¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤Â¸ºß¤È¤·¤Æ¤ªÃã¤Î´Ö¤Î¿Íµ¤¼Ô¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¡£
[Æ°²è4: https://www.youtube.com/watch?v=g2z01y7T5OA ]
2010Ç¯Âå¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ¤Î²»³ÚÀ¤Ï¤è¤êÀ®½Ï¤·¡¢²áµî¤ÎÌ¾¶Ê¤ò´Þ¤à¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥ê¥êー¥¹¤äÁ´¹ñ¥Ä¥¢ー¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤Îå«¤¬¤µ¤é¤Ë¿¼¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØVOICE¡Ù¤ä¡ØThe ONES¡Ù¤ÎÈ¯É½¤Ï¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤Î¸ü¤ß¤ò²þ¤á¤Æ¼¨¤¹µ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¥È¥Ë¥»¥ó¤È¥«¥ß¥»¥ó¤Ç°Û¤Ê¤ë¿¶¤êÉÕ¤±¤ä¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤ë±é½Ð¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤¬°ì½ï¤Ë²Î¤Ã¤¿¤ê¡¢Çï¼ê¤ä³Ý¤±À¼¤Ç»²²Ã¤Ç¤¤ë¹½À®¤Ï¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¥é¥¤¥ÖÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
[Æ°²è5: https://www.youtube.com/watch?v=JbMODeg_Yr4 ]
¤½¤·¤Æ2021Ç¯11·î1Æü¡¢V6¤ÏÀË¤·¤Þ¤ì¤Ä¤Ä¤â26Ç¯´Ö¤Î³èÆ°¤ËËë¤ò²¼¤í¤·¤Þ¤·¤¿¡£²ò»¶È¯É½Ä¾¸å¤«¤é¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¤Þ¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬ÎÞ¤È¾Ð´é¤Ç¸«¼é¤ê¡¢ºÇ¸å¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤ä¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤¬°î¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ò¶»¤Ë¡¢Èà¤é¤Î²»³Ú¤ä¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ÏÀ¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
[Æ°²è6: https://www.youtube.com/watch?v=v0e_3OFOFKI ]
¥Ç¥Ó¥åー¤«¤é²ò»¶¤Þ¤Ç¤Î26Ç¯´Ö¡¢V6¤Ï»þÂå¤òºÌ¤ë¿ô¡¹¤ÎÌ¾¶Ê¤È¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤äÉñÂæ¤Ç¤Î³èÌö¤ÇÆüËÜ¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥·ー¥ó¤ËÂ¿Âç¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Þ¤·¤¿¡£²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ç¥Ó¥åー´ü¤«¤é¡¢À®½Ï¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹´ü¡¢¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤ÎÀË¤·¤Þ¤ì¤¿½Ö´Ö¤Þ¤Ç¡¢6¿Í¤ÎÊâ¤ß¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¤½¤Î°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Îµ²±¤ËÁ¯¤ä¤«¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£YouTube¤ÇMV¤ä¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢Åö»þ¤Î¶½Ê³¤ä´¶Æ°¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤ê¡¢V6¤È¤¤¤¦¥°¥ëー¥×¤Î°ÎÂç¤µ¤ò²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
[Æ°²è7: https://www.youtube.com/watch?v=F-IOiN3d1Eo ]
¥Õ¥¡¥ó4,300¿Í¤¬Áª¤ÖV6ºÇ¶¯¿Íµ¤¶Ê¥È¥Ã¥×10
10°Ì¡§°¦¤ÎMelody (526É¼)[Æ°²è8: https://www.youtube.com/watch?v=sOhG26gHQBY ]
¡¦²Î»Ï¤Þ¤ê¤Î¶Ê¤ÏÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö°¦¤ÎMelody¡×¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¤³¤Á¤é¤òÊñ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¶Ê¤Ç¤¹¡£¤Þ¤µ¤Ë¡È°¦¤Î¥á¥í¥Ç¥£ー¡É¡£³Ú¶ÊÌ¾¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¤·¤Ã¤¯¤ê¤¯¤ë¶Ê¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ø¤Þ¤ë¤Ç¾¯½÷¤Î¤è¤¦¤Ê ¤Þ¤À¤¢¤É¤±¤Ê¤¤¤½¤ÎÈù¾Ð¤ß¡Ù¤È¤¤¤¦²Î»ì¤¬ÆÃ¤ËÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡£¡Ê25～29ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¡¦¥¥ã¥Ã¥Áー¤Ê¿¶¤êÉÕ¤±¤È¡¢¥á¥ó¥Ðー¤¬¤¤¤í¤ó¤Ê¿¦¶È¤Ë¤Ê¤ê¤¤ëMV¤¬²Ä°¦¤¯¤ÆÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡£¥³¥ó¥µー¥È¤Ç¤³¤Î¶Ê¤¬Î®¤ì¤ë¤È¤ß¤ó¤Ê°ìÀÆ¤Ë²¼¤«¤é¾å¤Ë¼ê¤ò¾å¤²¤Ê¤¬¤éÍÙ¤ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤ß¤ó¤ÊV6¤Î¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤Ê¤¡¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤³¤³¤í¤¬²¹¤«¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê25～29ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¡¦¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Ê¤ó¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¥³¥ó¥µー¥È¤Ç¤Î¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤Î°ìÂÎ´¶¤¬ºÇ¹â¤Ê¶Ê¡ªº£¤Þ¤Ç¡¢³Ú¤·¤¯¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¶Ê¤Ê¤Î¤Ë¡¢ºÇ¸å¤Î¥³¥ó¥µー¥È¤Ç¤Î¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ëµã¤±¤ë¤È¤Ï¡¢»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¡Ê35～39ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¡¦¥³¥ó¥µー¥È¤Ç²ñ¾ìÃæ¤Ç¤³¤Î¶Ê¤Î¼ê¿¶¤ê¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¢¤Î°ìÂÎ´¶¤ÏËÜÅö¤ËºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡£³ð¤¦¤Ê¤é¤Þ¤¿¤â¤¦1ÅÙV6¤Î6¿Í¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤Þ¤¿°ì½ï¤Ë¼ê¿¶¤ê¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ê50～54ºÐ¡¦½÷À¡Ë
9°Ì¡§WA¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤É¤í¤¦ (545É¼)[Æ°²è9: https://www.youtube.com/watch?v=opLn4jXZDzM ]
¡¦¿·Â´¤Ç½¢¿¦¤·¤Æ±¦¤âº¸¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤Ãæ¡¢¡Ø°ì¿Í¤Ü¤Ã¤Á¤Î»þ¤Ç¤µ¤¨¤â Ã¯¤«¤¬¤¤¤Ä¤â·¯¤ò ¸«¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦²Î»ì¤Ëµß¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Ï1¿Í¤Ê¤ó¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢Ã¯¤«¤¬µ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡¢¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î²Î»ì¤¬Ìµ¤±¤ì¤Ð»Å»ö´èÄ¥¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê25～29ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¡¦Íî¤Á¹þ¤ó¤À»þ¤Ë¤Ï¡ØÈá¤·¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¤â¤¦¤¹¤° ³Ú¤·¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤é ¿®¤¸¤Æ¤ß¤è¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦²Î»ì¤Ë²¿ÅÙ¤âµß¤ï¤ì¤¿¤«¤é¡£V6¤ò¤Þ¤ÀÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍÄÃÕ±à¤Î¤È¤¤Ë¥À¥ó¥¹¤ÇÍÙ¤Ã¤¿¤«¤é¡£¸å¡¹¡¢¤³¤ìV6¤Î¶Ê¤À¤Ã¤¿¤Î¡ª¡©¤È¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê30～34ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¡¦¤³¤Î²ÎV6¤ÏÂæÏÑ¤ËÍè¤¿»þ¡¢Ãæ¹ñ¸ì¤Î²Î»ì¤òÆÃÊÌ¤Ë²Î¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢ÂæÏÑ¿Í¤Ç¤¢¤ë»ä¤Ë¤È¤Æ¤â°ÕÌ£¿¼¤¤¶Ê¤Ç¤¹¡£¡Ê30～34ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¡¦¡ØÈá¤·¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¤â¤¦¤¹¤° ³Ú¤·¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤é ¿®¤¸¤Æ¤ß¤è¤¦¡Ù»Å»ö¤Ç¥ß¥¹¤ò¤·¤Æ¡¢¾å»Ê¤Ë·ùÌ£¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ¡¤¤½¤Î»þ¤Ë¡¢¤³¤Î¶Ê¤òÎÉ¤¯Ä°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò¡¢ÁÛ¤¤¤À¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¶Ê¤òÄ°¤¯¤È²û¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ê50～54ºÐ¡¦½÷À¡Ë
8°Ì¡§¥°¥Ã¥Ç¥¤!! (656É¼)[Æ°²è10: https://www.youtube.com/watch?v=-l_mJB27zYc ]
¡¦Âç¹¥¤¤Ê·Ù»ëÄ£ÁÜºº°ì²Ý9·¸¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¶Ê¡£²ÃÇ¼·¸Ä¹(ÅÏÀ¥¹±É§¤µ¤ó)¡¢ÀõÎØ·¯(°æ¥Î¸¶¤µ¤ó)¡¢ÎÑ»Ò¤Á¤ã¤ó(Ãæ±ÛÅµ»Ò¤µ¤ó)¤Ï¤¸¤á½Ð±é¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Î´é¤¬¤¹¤°¤Ë»×¤¤Éâ¤«¤Ó¤Þ¤¹¡£¡Ê45～49ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¡¦MV¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤¬³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬²¿¤è¤ê¹¥¤¤Ç¤¹¡£¥µ¥Ó¤Î¿¶¤ê¤Ï¥Ï¥ó¥É¥µ¥¤¥ó¤âÂ¿¤¯¡¢¤Ä¤¤¤Ä¤¤¤³¤Á¤é¤âÍÙ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤ÉÌ¥ÎÏÅª¡£¥¥é¥¥é¤È¤·¤¿³Ú¶Ê¤ÎÃæ¤Ëº¹¤·¹þ¤Þ¤ì¤ë¿¹ÅÄ¤µ¤ó¤Î¡Ö¥·¥§¥±¥é¡ª¡×¤¬´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ÎÍÍ¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ç¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¡Ê25～29ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¡¦V6¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Î¶Ê¡¦»ä¤Ï¤¿¤Î¤¤ó¥·¥Ö¤¬¤¾¯Ç¯ÂâÀ¤Âå¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ì¼¤ÎÍÄÃÕ±à¤Î¤ªÍ·µº²ñ¤Ç¥¯¥é¥¹¤ÎÃË¤Î»Ò¤¬ÍÙ¤Ã¤¿¶Ê¤¬¥°¥Ã¥Ç¥¤¤Ç¡¢»ä¤â»Ò¤É¤â¤âÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ê¡¢CD¤ò¹ØÆþ¡£ÉÕÂ°¤ÎDVD¤ò¸«¤Æ¤µ¤é¤Ë¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥é¥¤¥ÖDVD¤òÇã¤¤¡¢½ª¤¤¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Ë¤ÏÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°Ê¹ß¤Î¥é¥¤¥Ö¤ÏÁ´Éô¹Ô¤¯¤Û¤ÉÌµ²æÌ´Ãæ¤ÇV6¤¬Âç¹¥¤¤Ë¡£»ä¤¿¤Á¤Î¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿°ì¶Ê¤Ç¤¹¡£¡Ê60～64ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¡¦ÌÀ¤ë¤¤Ê·°Ïµ¤¤Î¶Ê¤Ç»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¹¥¤¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤ëÆü¡ÖÎã¤¨¤Ð¸«¤Ä¤á¤ë¤À¤±¤ÇÊ¬¤«¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë ·¯¤¬Â¿Ê¬¤½¤Î¿Í¤À¤Ã¤Æ¤µ¡×¤È¤¤¤¦²Î¤¤½Ð¤·¤¬¡Ö¡Ø±¿Ì¿¡Ù¤Ã¤Æ¤³¤È¤«¡ª¡×¤Èµ¤ÉÕ¤¤¤¿»þ¤Ï¡¢Âç¿Í¤Î³¬ÃÊ¤òÅÐ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê25～29ºÐ¡¦½÷À¡Ë
7°Ì¡§Can do! Can go! (670É¼)
¡¦¤Þ¤º¤Ê¤ó¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²Î»ì¤¬¤¤¤¤¡ª¡ª¡ØWe can do! We can go! ¿®¤¸¤Æ ·¯¤ÎÆ» Áö¤êÈ´¤±¤Æ¡Ù¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë²Î»ì¤È6¿Í¤Ë²¿ÅÙ¤âµß¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¼Ò²Î¤È¤¹¤é¸À¤ï¤ì¤ë¤Û¤É²Î¤¤·Ñ¤¬¤ì¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡ª¡ªV6¤¬²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤Ã¤Æ°¦¤·¤Æ¤¤¤¿³Ú¶Ê¤À¤«¤é¤³¤½¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê20～24ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¡¦Á°ÁÕ¤ÎÀÅ¤«¤Ê»Ï¤Þ¤ê¤«¤éÀª¤¤¤Î¤¢¤ë¼ÀÁö´¶°î¤ì¤ë¥á¥í¥Ç¥£¤¬¤È¤Æ¤â¤ï¤¯¤ï¤¯¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À¼ã¤¤Èà¤é¤¬²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢²Î»ì¤ËÀâÆÀÎÏ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Èà¤é°Ê³°¤Ë¤â»öÌ³½ê¤Î¸åÇÚ¤Ë²Î¤¤·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Àµ¤·¤¯ÂåÉ½Åª¤Ê¶Ê¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê～19ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¡¦¶Ê¤â¥À¥ó¥¹¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤âÅö»þ¤«¤é¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª¤È»×¤Ã¤ÆÂç¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£²¿ÅÙÄ°¤¤¤Æ¤âË°¤¤Ê¤¤¤·¡¢ËÜÅö¤Ë¥¥ì¥¥ì¤Î¥À¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡£20¼þÇ¯¥Ä¥¢ー¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤âÀ¨¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£º£¤Ç¤â¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤ËMUST¤ÇÆþ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡Ê45～49ºÐ¡¦½÷À¡Ë
6°Ì¡§°¦¤Ê¤ó¤À (710É¼)[Æ°²è11: https://www.youtube.com/watch?v=XJZMGOW6SS0 ]
¡¦Í¥¤·¤¯¤Æ²Ä°¦¤¤¤é¤·¤¤¶Ê¤Ç¡¢²Î»ì¤Ë²¿ÅÙ¤â¸µµ¤¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡£ ¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¡¢¤¢¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤³¤Î²Î¤ò²Î¤¦Ï»¿Í¤¬Âç¹¥¤¤À¡£ Èà¤é¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¾Ð¤¤¤È¾Ð´é¤Ë°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê25～29ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¡¦V6¤ò¿ä¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ö°¦¤Ê¤ó¤À¡×¤Ç¤¹¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î²ÎÈÖÁÈ¤ÇÌÀ¤ë¤¯³Ú¤·¤¯¹¬¤»¤½¤¦¤Ë6¿Í¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥Ã¥³¥¤¥¤Âç¿Í¤Ê»Ñ¤ÇÌµ¼Ùµ¤¤Ê6¿Í¤Î¤¤¤¤½ê¤¬¥¤¥Á¥Ð¥óÅÁ¤ï¤ë¶Ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ Î®¤ì¤Æ¤¤¿¤éÁ´°÷¤¬²Î¤¤½Ð¤·¤½¤¦¤Ê¤¯¤é¤¤ÍÌ¾¤Ê¶Ê¤Ç¤¹¤¬Ê¹¤¯ÅÙ¤Ë¤¤¤¤¶Ê¤À¤·ÌÀ¤ë¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«¤é¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Æ¤âÁÇÀ²¤·¤¤¶Ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê30～34ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¡¦¼«Ê¬¤¬¤·¤ó¤É¤¤»þ¤Ë¡Ö°¦¤Ê¤ó¤À¡×¤òÄ°¤¤¤ÆÌÀÆü¤â´èÄ¥¤í¤¦¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯Í¦µ¤¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡£¡Ø¤Ä¤é¤¤¤È¤¤Ç¤â°¦¤Ê¤ó¤À ¤Ç¤¤ë¤Ê¤Ë¤«¤¬°¦¤Ê¤ó¤À ¿®¤¸¤Æ¤ß¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ï¤º¡¡¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¤ÌÀÆü¤ÎÂÀÍÛ¡Ù¤È¤¤¤¦¥Õ¥ìー¥º¡¢ÌÀÆü¤â´èÄ¥¤í¤¦¤È¼«Ê¬¤Î¿´¤Î»Ù¤¨¤Ç¤¹¡£V6ºÇ¹â¤Ç¤¹¡£¡Ê20～24ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡¦º£¤Î»þÂå¡¢²¿¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤¿¤êÆ§¤ß½Ð¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤Ãæ¤Ç¡¢¤³¤Î¶Ê¤Î²Î»ì¤Ë¤¢¤ë¡Ø¤Ï¤¸¤á¤ë¤³¤È¤¬°¦¤Ê¤ó¤À¡Ù¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤À¤Ê¡¢¤Ã¤Æ»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¶Ê¤Ç¤¹¡£¡Ê40～44ºÐ¡¦½÷À¡Ë
5°Ì¡§TAKE ME HIGHER (862É¼)[Æ°²è12: https://www.youtube.com/watch?v=hSoD1fcc_Bg ]
¡¦¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥Æ¥£¥¬¤Î¼çÂê²Î¤ÇÄ°¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Æ¥£¥¬¤ÎÆâÍÆ¤¬´¶Æ°Åª¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¶Ê¤Ë¤Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é29Ç¯·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î´Ö¡¢²¿ÅÙÄ°¤¤¤¿¤³¤È¤«¡Ä¡£Ä°¤¯¤¿¤Ó¤Ë¼ç¿Í¸ø¥À¥¤¥´¡ÊÄ¹Ìî¤¯¤ó¡Ë¤Î¡Ö¤³¤ì¤¬¸÷¤Ê¤ó¤À¡Ä¡×¤Î¾ìÌÌ¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¤ËÂçÊÑ¤Ê»þ¤Ç¤â°ì¶Ú¤Î´õË¾¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£6¿Í¤ÎÀ¼¤¬¹ç¤ï¤µ¤Ã¤¿ÎÏ¶¯¤µ¤È¤¤¤¦¤«¡¢±ü¿¼¤µ¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤³¤í¤â¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ê60～64ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¡¦Ä¹ÌîÇî¤¯¤ó¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥Æ¥£¥¬¤ò¸«¤Æ¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¤È»×¤¤¡¢V6¤äÅö»þ¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤µ¤ó¤ä¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤µ¤ó¤ò¸«¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢³§¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ò¤¯¤ì¤¿»×¤¤½Ð¤Î³Ú¶Ê¤Ç¤¹¡£¡Ê20～24ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡¦Ä¹ÌîÇî¤µ¤ó¤¬»öÌ³½ê¤Ç½é¤á¤Æ¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¤Î¼çÌò¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¡¢V6¤¬¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤·¤¿¶Ê¤Ê¤Î¤Ç°õ¾Ý¿¼¤¤¤Ç¤¹¡£Åö»þ¡¢¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤Ê¤ó¤Æ¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡Ö±³¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¤Í¡ª¡©¡×¤È»Ð¤ÈËË¤ò¤Ä¤Í¤ê¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾Ð Ç®¤¤¶Ê¤Ê¤Î¤Ë´ÖÁÕ¤Î¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¤¬Èþ¤·¤¯¤Æ¡¢Ëè²óÄ»È©¤¬Î©¤Ä¤·¡Ä¶Ê½ª¤ï¤ê¤â¾ö¤ß³Ý¤±¤Æ¥¥á¤Æ½ª¤ï¤ë¤È¤³¤í¤¬²¿Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤âºÇ¹â¤Ë¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¤Ç¤¹¡ª¡Ê35～39ºÐ¡¦½÷À¡Ë
4°Ì¡§Believe Your Smile (890É¼)[Æ°²è13: https://www.youtube.com/watch?v=N5q6-CdoF5g ]
¡¦¥é¥¤¥Ö¤È¤¤¤¨¤Ð¤³¤Î¡ÖBelieve Your Smile¡×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¶Ê¤òÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¤½¤Î¾ì¤¬¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¤Î¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥³ー¥ì¥¹¤ò¤·¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª V6¤µ¤ó¤ò¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤Ê¤¤»þ¤Ë¤³¤Î¶Ê¤òÊ¹¤¤¤Æ¤«¤é¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ç²þ¤á¤ÆÀ¸¤ÇÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ç´¶¤¸Êý¤¬°ã¤Ã¤Æ¡¢¥é¥¤¥Ö¤ÇÊ¹¤¯¤È¤è¤ê²Î»ì¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸À¤È¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Î°ìÂÎ´¶¤òÆ±»þ¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ëµ©Í¤Ê¶Ê¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ ¤½¤·¤Æ¤½¤ó¤Ê¶Ê¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¤¢¤Ê¤¿¤Î¾Ð´é¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤âV6¤µ¤ó¤«¤é¤â¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¤â¥¨ー¥ë¤òÌã¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÉÔ»×µÄ¤Ê¶Ê¤Ç¤¹¡£¡Ê25～29ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¡¦¥Ç¥Ó¥åーÅö»þ¤«¤é¡¢»°Âð·ò·¯¤¬Âç¹¥¤¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¶Ê¤Ë»×¤¤Æþ¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²Î»ì¤¬À¨¤¯ÁÇÅ¨¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø·¯¤¬ÉÁ¤¤¤¿Ì¤Íè¤ÎÃæ¤Ë ËÍ¤Ïº£±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©¡Ù¡¢¥é¥¹¥È¥µ¥Ó¤¬¡Ø¤Õ¤¿¤êÁª¤ó¤ÀÌ¤Íè¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ù¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ë¤Î¤¬ÁÇÅ¨²á¤®¤Þ¤·¤¿¡ª¡Ê45～49ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡¦²Î»ì¤È¥á¥í¥Ç¥£ー¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡£¥¤¥ó¥È¥í¤òÄ°¤¤¤¿½Ö´Ö¡¢ÌÜÆ¬¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡ÖWOW¡ß£³¡×¤ÎÉôÊ¬¤Ç¡¢²ñ¾ì¤¬°ìÂÎ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼ê¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¥¢¥¦¥È¥í¤Î¥¨¥¢¥®¥¿ー¤Î¿¶¤ê¤«¤é¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ê¤ª¼µ·¡££¶¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¤ª¼µ·¤Ï¸«¤Æ¤¤¤Æ¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê～19ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¡¦¡Ø·¯¤¬ÉÁ¤¤¤¿Ì¤Íè¤ÎÃæ¤Ë ËÍ¤Ïº£±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©¡Ù¤È¤¤¤¦²Î»ì¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢V6¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤º¤Ã¤È¼«Ê¬¤¬ÉÁ¤¯Ì¤Íè¤Ë¤Ï6¿Í¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¾¡¼ê¤Ëµã¤±¤Á¤ã¤¦¶Ê¤Ç¤¹¡£»ä¤Î¿ÍÀ¸¤Î¤³¤ì¤«¤éÀè¤ÎÌ¤Íè¤Ë¤â¡¢6¿Í¤ÎÂ¸ºß¤¬¤º¤Ã¤È¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê45～49ºÐ¡¦½÷À¡Ë
3°Ì¡§Darling (905É¼)[Æ°²è14: https://www.youtube.com/watch?v=mgVV2TeWZo4 ]
¡¦¡ÖDarling¡×¤ÎMV¤Ç¡¢²¬ÅÄ¤¯¤ó¤¬Ä¹Ìî¤¯¤ó¤Î¸ª¤«¤éÂæÃè¤ò¤¤á¤Æ¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯åºÎï¤Ê´é¤Ç²Ä°¦¤¤¥½¥í¥Ñー¥È¤ò²Î¤¦¤Î¤ò¸«¤Æ¿´¤ËÆÍ¤»É¤µ¤ê¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²Î»ì¤Î¸ÀÍÕÍ·¤Ó¤â¤ª¤â¤·¤í¤¤¤·¡¢¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥È¥Ë¥»¥ó¥«¥ß¥»¥ó¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ñー¥È¤â¤È¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¤Âç¹¥¤¤Ê¶Ê¤Ç¤¹¡£¡Ê35～39ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¡¦²¬ÅÄ¤¯¤ó¤ò¹¥¤¤¹¤®¤Æ²¬ÅÄ¤¯¤ó¤Î¥½¥í¤ò¤¤¤Ä¤â¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¸«¤ÆÄ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø³ä¤êÀÚ¤ì¤Ê¤¤ shot ¤Ë good ¤È¤¤Æ¤ë¡Ù°ÕÌ£¤¬Á´¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢°ÕÌ£¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Ê¤Ë¤·¤í¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿ー¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª´Å¤¤¾¯¤·É¡¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿À¼¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡£Èþ¤·¤«¤Ã¤¿ー¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¤È¤¿¤Þ¤ËÅö»þ¤Î¥Ó¥Ç¥ª¡Ê¢«¤â¤¦¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡Ë¤ò¤è¤¯¸«Ä¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¥µ¥Ö¥¹¥¯²ò¶Ø´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡ª¡Ê40～44ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¡¦¸ÀÍÕÍ·¤Ó¤ÎÂ¿¤¤²Î»ì¤È¥á¥í¥Ç¥£ー¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¤·¡¢¥«¥é¥ª¥±¤ÇÉ¬¤ºËÜ¿Í±ÇÁü¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢MV¤Ç¥¢¥¯¥í¥Ð¥Ã¥È¤ÈÍ¤êÆÀ¤Ê¤¤¤Û¤ÉÈþ¤·¤¤²¬ÅÄ¤¯¤ó¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¶Ê¤È¤·¤Æ¤âÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡£¡Ê25～29ºÐ¡¦½÷À¡Ë
2°Ì¡§HONEY BEAT (986É¼)[Æ°²è15: https://www.youtube.com/watch?v=dS38rjdUyuA ]
¡¦½é¤á¤Æ¥«¥¦¥³¥ó¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿»þ¤Ë¡¢¤È¤Æ¤â¾×·âÅª¤Ç¤·¤¿¡ª¥ê¥êー¥¹¤Þ¤Ç¤Î1¥ö·î¤«¤È¤Æ¤âÂÔ¤Á±ó¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤òº£¤Ç¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿¥ó¥É¥Þ¥¤¥¯¤Î³Ú¶Ê¤â¾¯¤Ê¤¯¡¢¿¿»÷¤·¤ä¤¹¤¤¿¶¤êÉÕ¤±¤òÊÂ¤ó¤ÇÍÙ¤ë6¿Í¤¬²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ê35～39ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¡¦¸µµ¤¤¬¤Ç¤Ê¤¤¤È¤¤Î±ÉÍÜºÞ¤ß¤¿¤¤¤Ê°ì¶Ê¡ª±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë²Î»ì¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬Èù¾Ð¤Þ¤·¤¤MV¡¢ÌÀ¤ë¤¯¤Æ´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡ÖHONEY BEAT¡×¤Ï¤¤¤Ä¤Î»þÂå¤â¡Ö¾Ð¤Ã¤Æ¡×¤ÈÎå¤Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÂç¹¥¤¤Ê¶Ê¤Ç¤¹¡£¡Ê40～44ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¡¦¥é¥¹¥È¥Ä¥¢ー¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¥¥é¥¥é¤·¤Æ²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤ë¹ä¤¯¤ó¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤¦ÆóÅÙ¤È¤Ê¤¤¤ó¤À¤È»×¤Ã¤¿¤é¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¹æµã¤·¤¿¡£ÌÀ¤ë¤¤¶Ê¤Ê¤Î¤Ë¡¢ÓË°ö¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¾Ð¤Ã¤Æ¡¢¤Ã¤Æ²Î¤¦¤ß¤ó¤Ê¤¬¡¢¤¿¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ê45～49ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¡¦¡ØÁÛ¤¤½Ð¤Ï ¸½ºß(¤¤¤Þ)¤ò±Û¤»¤Ê¤¤¤è¡Ù¤È¤¤¤¦²Î»ì¤¬Å·ºÍÅª¤¹¤®¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤À¤«¤é¤³¤½¸½ºß¤¬ÂçÀÚ¤À¤È»×¤¨¤ë¤·¡¢¤Á¤ç¤¦¤É³ØÀ¸»þÂå¤À¤Ã¤¿¤ï¤¿¤·¤Ë¤Ï¿È¤ò°ú¤Äù¤á¤ëµ¤»ý¤Á¤ÇÄ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¶Ê¤òÄ°¤¯¤ÈÀÄ½Õ»þÂå»×¤¤ÊÖ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡Ê25～29ºÐ¡¦½÷À¡Ë
1°Ì¡§over (1,467É¼)[Æ°²è16: https://www.youtube.com/watch?v=sOHwvxTpw_4 ]
¡¦¡Öover¡×¤Î²Î»ì¤Î¡¢¿ÍÀ¸¤òÊâ¤à¤¦¤¨¤Ç¤Î¿É¤µ¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ä¤Ä¡¢Æ¨¤²¤Æ¤â¤¤¤¤¤À¤È¤«Î©¤Á¸þ¤«¤¨¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æ¨¤²½Ð¤µ¤Ê¤¤¶¯¤µ¤äÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¶¯¤µ¤ò¸Ø¤ì¤ë¼«Ê¬¤Ç¤¤¤è¤¦¤È¤¤¤¦"Í¥¤·¤¯¤Æ¶¯¤¤"¥¨ー¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤³¤í¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡£¥È¥Ë¥»¥ó¤¬¥«¥ß¥»¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ½ñ¤¤¤¿²Î»ì¤È¤¤¤¦ÇØ·Ê¤òÃÎ¤ë¤ÈÅö»þ¤ÎV6¤Î´Ø·¸À¤ò¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤½¤ÎÅù¿ÈÂç´¶¤¬¤è¤ê¶Á¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥³¥ó¥µー¥È¤Ç¤Ï¥È¥Ë¥»¥ó¤È¥«¥ß¥»¥ó¤Ç¿¶¤êÉÕ¤±¤¬Ê¬¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤ÎÆ°¤¤â2¥Ñ¥¿ー¥ó¤ËÊ¬¤«¤ì¤ë¤È¤³¤í¤¬¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£¡Ê25～29ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¡¦Ä°¤¯¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç°õ¾Ý¤ÎÊÑ¤ï¤ë¶Ê¡£ÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë»þ¤â¡¢°Ö¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë»þ¤â¡¢Âç¾æÉ×¤À¤è¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê»þ¤â¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë»þ¤â¤¢¤ë¿§¤ó¤ÊÉ½¾ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÉÔ»×µÄ¤È¼«Ê¬¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈè¤ì¤Æ¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦»þ¤Ë¡¢¼«Á³¤ÈÄ°¤³¤¨¤Æ¤¯¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê25～29ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¡¦¥«¥ß¥»¥ó¤Î¥É¥é¥Þ¤Î¼çÂê²Î¤Ç¡¢¥È¥Ë¥»¥ó¤¬Å°Ìë¤Çºî»ì¤·¤Æ¤È¤¤¤¦V6¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤ÏÍÌ¾¤Ê¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À¼ã¤¯¤Æ18¡¢9ºÐ¤Îº¢¤ÎÆÃÍ¤ÎÇº¤ß¤äÉÔ°Â¤ò±é¤¸¤ë¥«¥ß¥»¥ó¤Ë¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ÇÎÉ¤¤¤ó¤À¤è¤È¥È¥Ë¥»¥ó¤«¤é¤Î¥¨ー¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¤¤¤¤²Î¤Ç¤·¤¿¡£½Ð¤À¤·¤Î¡Ø¤¢¤Õ¤ì¤ë¤Û¤É¤Î¾ðÇ®¡Ù¤è¤¯½Ð¤¿¤è¤Ê¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤Ä¤À¤Ã¤¿¤«¥¤¥Î¥Ã¥Á¤¬¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£³Î¤«¤Ë¤³¤Î½Ð¤À¤·¤¬¡¢¶Ê¤ÎÆ»¶Ú¤ò·è¤á¤Æ¤ë¤¯¤é¤¤ÎÉ¤¤½Ð¤À¤·¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡£¥é¥¤¥Ö¤Ç¤â¡¢¤È¤Æ¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¥Õ¥¡¥ó¤âÂç¹¥¤¤Ê¶Ê¤Ç¤¹¡£¡Ê60～64ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¡ÚÄ´ºº³µÍ×¡Û
Ä´ºº¼çÂÎ¡§KKCompany Japan ¹çÆ±²ñ¼Ò
Ä´ººÂÐ¾Ý¡§V6¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ
²óÅúÊýË¡¡§³Æ¿Í¤¬ºÇ¤â¹¥¤¤ÊV6¤Î³Ú¶Ê¤ò3¶ÊÁªÄê
Ä´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î14Æü¡Ê¶â¡Ë～ 11·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë
Ä´ººÇÞÂÎ¡§²»³Ú¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡Öau¥¹¥Þー¥È¥Ñ¥¹¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖKKBOX¡×
¡Ú¸µµ»ö¤Ï¤³¤Á¤é¡Û
¥Õ¥¡¥ó¤¬Áª¤ÖV6ºÇ¶¯¿Íµ¤¶Ê¡ÃKKBOX¡¦au¥¹¥Þ¥×¥ì¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯Ä´¤Ù
KKBOX¡§https://www.kkbox.com/jp/ja/column/showbiz-0-1832-1.html
au¥¹¥Þ¥×¥ì¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¡§https://au.utapass.auone.jp/lp/V6-best-songs
¢§KKBOX¤È¤Ï
¡ÖKKBOX¡×¤Ï¡¢ÍøÍÑ¼Ô¿ô1,000Ëü¿Í°Ê¾å¤ò¸Ø¤ë¥¢¥¸¥¢Âç¼ê¤ÎÄê³ÛÀ©²»³ÚÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡£ÂæÏÑÈ¯¾Í¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Ç¡¢Äó¶¡¥¨¥ê¥¢¤ÏÂæÏÑ¡¦¹á¹Á/¥Þ¥«¥ª¡¦¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡¦ÆüËÜ¤ÎÁ´5¥¨¥ê¥¢¡£
·î³Û980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç1²¯¶Ê¤òÄ¶¤¨¤ë³Ú¶Ê¤¬¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¤Û¤«¡¢¡ÖBSC¥é¥¸¥ª¡×¤Ê¤É¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÖÁÈ¤òÅ¸³«¤·¤¿¤ê¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤äÍ§Ã£¤È°ì½ï¤Ë²»³Ú¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥óDJµ¡Ç½¡ÖListen with¡×¤òÅ¸³«¤·¤¿¤ê¤ÈÂ¿ÍÍ¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤¬Ì¥ÎÏ¡£½é²óÅÐÏ¿1¥ö·îÌµÎÁ¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¡£
KKBOX¸ø¼°¥µ¥¤¥È(https://www.kkbox.com/jp/ja/)
App Store(https://apps.apple.com/jp/app/kkbox-music-and-podcasts/id300915900) / Google Play(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.skysoft.kkbox.android&hl=ja)
¢§au¥¹¥Þー¥È¥Ñ¥¹¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¤È¤Ï
¡Öau¥¹¥Þー¥È¥Ñ¥¹¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¡×¤Ï¡¢ËÉÙ¤Ê²»³Ú¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤ä²»³Ú¥³¥é¥à¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë²»³ÚÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£Ponta¥Ñ¥¹²ñ°÷¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÄÉ²ÃÎÁ¶â¤Ê¤·¤Ç¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Û¤«¡¢²»À¼¹¹ð¤äµ¡Ç½À©¸Â¤Ê¤¯¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Îµ¡Ç½¤ä³Ú¶Ê¤ò¼«Í³¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡¢Unlimited¥×¥é¥ó (·î³Û980±ß/ÀÇÊÌ) ¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
au¥¹¥Þー¥È¥Ñ¥¹¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¸ø¼°¥µ¥¤¥È(https://au.utapass.auone.jp/)
App Store(https://apps.apple.com/jp/app/au%E3%81%AE%E9%9F%B3%E6%A5%BD%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA-au%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%91%E3%82%B9%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%9F%E3%82%A2%E3%83%A0%E3%83%9F%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%83%E3%82%AF/id579510737) / Google Play(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kddi.android.UtaPass&pli=1)