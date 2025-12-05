¥µ¥¤¥Ðー¥¹¥¿ー¡¢IP¡ßMD»ö¶È¤Î¿·¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖTuneMATE¡×¤¬ËÜ³Ê»ÏÆ°¡¡33Ëü¿ÍÄ¶¤¬»Ù»ý¤¹¤ëVSinger¡¦HACHI¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¤¥ä¥Û¥ó¤òÂè°ìÃÆ¤È¤·¤ÆÈ¯Çä
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Ô¥¢¥é(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¡§ÈôÄ»µ®Íº¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×)¤ÎÏ¢·ë»Ò²ñ¼Ò¤Ç¡¢¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥¨¥³¥Î¥ßー¡×¤ò·Ç¤²¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤È¥×¥í¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤ª¤±¤ë°ìµ¤ÄÌ´Ó¤·¤¿¥µ¥Ýー¥È¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥¤¥Ðー¥¹¥¿ー(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¡§ÈôÄ»µ®Íº¡¢¡Ê°Ê²¼¡Ö¥µ¥¤¥Ðー¥¹¥¿ー¡×)¤Ï¡¢IP¡ßMD»ö¶È¤È¤·¤ÆÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¥ªー¥Ç¥£¥ª»ö¶È¤ò¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¡ÖTuneMATE¡×¤È¤·¤ÆËÜ³Ê»ÏÆ°¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥é¥¤¥»¥ó¥¹¥¢¥¦¥È¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¹â²»¼Á¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤òÅ¸³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜ³Ê¥Ö¥é¥ó¥É²½Âè°ìÃÆÀ½ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢Áí¥Õ¥©¥í¥ïー33Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë³¤³°¥Ä¥¢ー·Ð¸³¤ò»ý¤Á¡¢VSinger¤È¤·¤Æ¤Ï¿ô¾¯¤Ê¤¤¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥·¥ó¥¬ー¡ÖHACHI¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥â¥Ç¥ë¡ÖTMX001-HACHI¡×¤ÎÈ¯Çä¤¬·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£TuneMATE¡Ê¥Á¥åー¥ó¥á¥¤¥È¡Ë
¡¡TuneMATE¤Ï¡¢2025Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿´°Á´¿·µ¬¤Î¥ªー¥Ç¥£¥ª¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¡ÖÎÉ¤¤²»¤òÆü¾ï¤Ë¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¼«Á³¤È¼ê¤Ë¼è¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¹âÉÊ¼Á¤Ê¥ªー¥Ç¥£¥ªÀ½ÉÊ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²»³Ú³èÆ°¤äÇÛ¿®¤Ê¤É¡¢¡È²»¡É¤Ë´Ø¤ï¤ë³èÆ°¤ò¹Ô¤¦IP¤È¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹¥¢¥¦¥È¥â¥Ç¥ë¤Î³«È¯¤Ë²Ã¤¨¡¢¥æー¥¶ー¤Î¥Ëー¥º¤òÅª³Î¤ËÂª¤¨¤Ä¤Ä¡¢»Ô¾ì¤Ë¤Þ¤ÀÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¥Ö¥é¥ó¥ÉÀìÇä¥â¥Ç¥ë¤Î´ë²è¡¦Àß·×¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡¡»ä¤¿¤Á¤¬°ì´Ó¤·¤ÆÄÉµá¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÎÉ¤¤²»¤Ë¿¨¤ì¤ë¤¤Ã¤«¤±¤òÁý¤ä¤·¡¢¤½¤Î²»¤òÄÌ¤·¤Æ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¤è¤ê¿¼¤¯¡¢¤è¤ê³Ú¤·¤á¤ë´Ä¶¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡TuneMATE¤Ï¡¢¤³¤Î»×ÁÛ¤ò¼´¤Ë¡¢¹âÉÊ¼Á¡¦¹â²»¼Á¤Ê¥ªー¥Ç¥£¥ª¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î³«È¯¡¦Å¸³«¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ËÜ³Ê¥Ö¥é¥ó¥É²½Âè°ìÃÆÀ½ÉÊ¡ÖHACHI¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥â¥Ç¥ë¡ÖTMX001-HACHI¡×
¡¡TuneMATE¤ÎÂè°ìÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥·¥ó¥¬ー HACHI ¤È¶¦Æ±´ë²è¤·¤¿¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë ¡ÖTMX001-HACHI¡× ¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡HACHI¤ÎÆ©ÌÀ´¶¤¢¤ë²»³ÚÀ¤ÈTuneMATE¤Î²»¶Áµ»½Ñ¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¡¢³Ú¶Ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬ºÇ¤â¿´ÃÏ¤è¤¯ÅÁ¤ï¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¤ÎÆÃÊÌ´¶¤È¡¢ÉáÃÊ»È¤¤¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤òÎ¾Î©¤·¤¿¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ç¤¹¡£
¢£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¥Û¥ï¥¤¥È¥¢¥Ð¥í¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Õ¥§¥¤¥¹¥×¥ìー¥È¤Ë¡¢¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤·¤Æ¾å¼Á¤Ê¥´ー¥ë¥É¥í¥´¤òÇÛÃÖ¡£ÍýÁÛ¤ÎÇò¤òÄÉµá¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ê£¿ô¤ÎÇòÃÏÁÇºà¤ò»îºî¤·¤Ê¤¬¤é²¿ÅÙ¤â¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤ò½Å¤Í¡¢¤Ä¤¤¤Ë·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ÖHACHI¥â¥Ç¥ë¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¾åÉÊ¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤¿É÷¹ç¤¤¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥¢¥Ð¥í¥ó¤Ë¡¢ÊÒÂ¦¤Ë¤ÏHACHI¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¥í¥´¡¢¤â¤¦ÊÒÂ¦¤Ë¤Ï¥Íー¥à¥í¥´¤ò¤¢¤·¤é¤¤¡¢º¸±¦¤Ç¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯É½¾ð¤¬ÊÑ¤ï¤ë¥¢¥·¥ó¥á¥È¥êー¤ÎÍ·¤Ó¿´¤ò²Ã¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼ª¸µ¤ò¤½¤Ã¤ÈºÌ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¼çÄ¥¤·¤¹¤®¤Ê¤¤¹âµé´¶¤ò±é½Ð¤¹¤ë¡¢ºÙÉô¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤êÈ´¤¤¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡¡
¢£²»À¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡TMX001-HACHI¤Ï¡¢1´ð¤ÎÃæ¹â°èÍÑ¥Ð¥é¥ó¥¹¥É¥¢ー¥Þ¥Á¥å¥¢¥É¥é¥¤¥Ðー¤È¡¢2´ð¤Î10mm·Â¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥É¥é¥¤¥Ðー¤«¤éÀ®¤ë¡¢3¥É¥é¥¤¥Ðー¹½À®¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¡¡Äã²»°è¤ÏÎÌ´¶¤È¿¼¤ß¤òÎ¾Î©¤·¤¿¥Á¥åー¥Ë¥ó¥°¤Ç¡¢¥Ùー¥¹¤ä¥¥Ã¥¯¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿Â¸ºß´¶¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£Ãæ²»°è¤Ï¥Üー¥«¥ë¤ä³Ú´ï¤Ë²¹¤«¤ß¤ò»ý¤¿¤»¡¢Ë§½æ¤ÊÉ½¸½ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£¾åµ¤ÎÆÃÄ§¤òÊ»¤»»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥¯¥ê¥¢¤µ¤òÂ»¤Ê¤ï¤»¤Ê¤¤Á¡ºÙ¤Ê¹â²»°è¤Ï¡¢³Ú¶ÊÁ´ÂÎ¤ÎºÙÉô¤Ê¥Ç¥£¥Æー¥ë¤Þ¤ÇÉ½¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡²»³Ú¤ä¥Üー¥«¥ë¤¬»ý¤Ä¡¢ÎÏ¶¯¤µ¤ä±ð´¶¤òÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¥Á¥åー¥Ë¥ó¥°¤Ç¤¹¡£
¡¡TMX001-HACHI¤Ï¼ª³Ý¤±·¿¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢¥¤¥ä¥Û¥óËÜÂÎ¤È¥±ー¥Ö¥ë¤ÏÃåÃ¦²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ÃåÃ¦²ÄÇ½¤Ê»ÅÍÍ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÍÀþ¥¤¥ä¥Û¥ó¤ÎºÇÂç¤Î¸Î¾ãÍýÍ³¤Ç¤¢¤ë¡ÖÃÇÀþ¡×»þ¤Ë¡¢¥±ー¥Ö¥ë¤Î¤ß¤ò¸ò´¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¤¥ä¥Û¥ó¤ò±Ê¤¯¤ª»È¤¤Äº¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥ä¥Û¥ó¤È¥±ー¥Ö¥ë¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìÌÀ³Î¤Ëº¸±¦¤¬¤¢¤ê¡¢¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ï·Á¾õ¤â¤·¤¯¤Ï¥í¥´¥Ç¥¶¥¤¥ó(¢¨HACHI¥·¥ó¥Ü¥ë¥í¥´¡áº¸Â¦¡¢¥Íー¥à¥í¥´¡á±¦Â¦)¡¢¥±ー¥Ö¥ëÂ¦¤Ï¥³¥Í¥¯¥¿ー¤Î¿§¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ½ÊÌ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¼ª³Ý¤±ÍÑ¥ï¥¤¥äー¤¬¾åÊý¤Ë¤Ê¤ë·Á¤Ç¡¢²èÁü¤ò»²¹Í¤Ë¥±ー¥Ö¥ë¤òÁõÃå¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£HACHI»á ¥á¥Ã¥»ー¥¸
¡¡º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ï¡¢HACHI¤ÎÉáÃÊ¤Î°áÁõ¤Î¿§Ì£¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¡¡¤È¤Æ¤â²»¼Á¤â¤è¤¯¡¢¼ª¤Ø¤ÎÌ©ÃåÅÙ¤â¹â¤¯¤Æ²»³Ú¤ËË×Æþ¤Ç¤¤ëºÇ¹â¤Î¥¤¥ä¥Û¥ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¸Ä¿ÍÅª¤Ë¹¥¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¤¥ä¥Û¥ó¥³ー¥É¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ÆÍí¤ß¤Ë¤¯¤¤ÉôÊ¬¤Ç¤¹¡£(¥Ï¥Á¤Ï¤¹¤°Íí¤Þ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç...¡£)
¡¡³§¤â¤¼¤Ò¤³¤Î¥¤¥ä¥Û¥ó¤È°ì½ï¤Ë¤ª½Ð¤«¤±¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
¡¡Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë¥·¥ë¥ー¥Ü¥¤¥¹¤È¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë¥¨¥âー¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÊÉ½¸½ÎÏ¤Ç»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ë¡¢Áí¥Õ¥©¥í¥ïー33Ëü¿ÍÄ¶¤Î¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥·¥ó¥¬ー¡£¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈÆÃ²½¤Î²»³Ú¥ìー¥Ù¥ë¡ÖRK Music¡×½êÂ°¤Ç¡¢³¤³°¥Ä¥¢ー¸ø±é¤ò´Þ¤à¥é¥¤¥Ö³èÆ°¤äÍ´ÑµÒ¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥é¥¤¥Ö¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡YouTube¤Ç¤Ï½µ2²ó¤ÎÄê´ü²ÎÇÛ¿®¤ò·ÑÂ³¤·¡¢¿Æ¶á´¶¤Î¤¢¤ë¸ì¤ê¸ý¤ÈÆ©¤ÄÌ¤Ã¤¿²ÎÀ¼¤Ç¥ê¥¹¥Êー¤Ë´ó¤êÅº¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯¤Ë¤ÏVSinger¤È¤·¤Æ¤Ï¿ô¾¯¤Ê¤¤¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¡Ê¥¥ó¥°¥ì¥³ー¥É¡Ë¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÆüËÜ¡¦³¤³°¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤òÉñÂæ¤Ë³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤ë¼¡À¤Âå¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÀ½ÉÊ¾ðÊó¡Û¡¡
À½ÉÊÌ¾¡¡¡¡¡¡¡§TMX001-HACHI
ÈÎÇä´ü´Ö¡¡¡¡¡§2025Ç¯12·î19Æü(¶â)18:00～2026Ç¯1·î25Æü(Æü)23:59
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¼õÃíÀ¸»ºÊý¼°¤Ç¤ÎÈÎÇä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÈÎÇä´ü´ÖÆâ¤Ë¤´ÃíÊ¸¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¿ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÎÌ¤Î¤ßÀ¸»º¤·¡¢ÄÉ²ÃÈÎÇä¤ÏÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤ªÆÏ¤±»þ´ü¡¡¡§2026Ç¯4·î²¼½Üº¢
ÈÎÇä²Á³Ê¡¡¡¡¡§ \22,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë/ \20,000¡ÊÀÇÊÌ¡Ë
¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¡¡¡§https://shop.cyberstar.jp/products/detail/2450
ÆÃÀß¥Úー¥¸¡¡¡§https://shop.cyberstar.jp/page/tmx001-hachi
¡ÚÀ½ÉÊ»ÅÍÍ¡Û
¥É¥é¥¤¥Ðー¹½À®¡¡¡¡¡§1BA (¥Ð¥é¥ó¥¹¥É¥¢ー¥Þ¥Á¥å¥¢) ¡ß 1¡¢10mm¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥É¥é¥¤¥Ðー ¡ß 2
¼þÇÈ¿ôÆÃÀ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§20Hz ～ 20,000Hz´¶ÅÙ¡§103dB
¥¤¥ó¥Ôー¥À¥ó¥¹¡¡¡¡¡§32¦¸
¥±ー¥Ö¥ëÄ¹¡¡¡¡¡¡¡¡¡§Ìó1.25m
»ÅÍÍ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§OFC¥±ー¥Ö¥ë(Ìµ»ÀÁÇÆ¼)¡¢3.5mm¥¹¥Æ¥ì¥ª¥ß¥Ë¥×¥é¥°
¥³¥Í¥¯¥¿ー¡¡¡¡¡¡¡¡¡§0.78mm 2pin
½ÅÎÌ(¥±ー¥Ö¥ë´Þ¤à)¡§Ìó25g
½ÅÎÌ(¥¤¥ä¥Û¥ó¤Î¤ß)¡§Ìó10g
ÊÝ¾Ú´ü´Ö¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¥¤¥ä¥Û¥óËÜÂÎ 1Ç¯´Ö / ¥±ー¥Ö¥ëÅù 3¥õ·î´Ö
¡ÚÉÕÂ°ÉÊ¡Û
¡¦¥±ー¥Ö¥ë ¡ß 1
¡¦É¸½à¥¤¥äー¥Ôー¥¹(¹õ¡¦Çò) SML¥µ¥¤¥º ·×6¥Ú¥¢
¡¦¹â²»°è¶¯²½¥¤¥äー¥Ôー¥¹(¼´ÀÖ) SML¥µ¥¤¥º ·×3¥Ú¥¢
¡¦¥¥ã¥êー¥±ー¥¹ ¡ß 1
¡¦¼è°·ÀâÌÀ½ñ(ÊÝ¾Ú½ñ·óÍÑ)
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥¤¥Ðー¥¹¥¿ー¡¡²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¾¦¹æ¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥¤¥Ðー¥¹¥¿ー
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÈôÄ» µ®Íº
½êºßÃÏ¡¡¡§¢©150-6013¡¡ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è·ÃÈæ¼÷4-20-3·ÃÈæ¼÷¥¬ー¥Ç¥ó¥×¥ì¥¤¥¹¥¿¥ïー 13³¬
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§2024Ç¯4·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ーÅù¤Î°éÀ®µÚ¤Ó¥Þ¥Íー¥¸¥á¥ó¥È¶ÈÌ³
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î´ë²èµÚ¤Ó±¿±Ä
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡IP¤Ë´Ø¤¹¤ë´ë²è¡¢À©ºî¡¢´ÉÍý
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Á°³Æ¹æ¤ËÉíÂÓ´ØÏ¢¤¹¤ë°ìÀÚ¤Î¶ÈÌ³
»ñËÜ¶â¡¡¡§15É´Ëü±ß
URL¡¡¡¡¡§https://cyber-star.co.jp/
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥Ô¥¢¥é¡¡²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¾¦¹æ¡¡¡¡ ¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥Ô¥¢¥é
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡ ¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÈôÄ» µ®Íº
½êºßÃÏ¡¡¡¡ ¡§ ¢©150-6013¡¡ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è·ÃÈæ¼÷4-20-3·ÃÈæ¼÷¥¬ー¥Ç¥ó¥×¥ì¥¤¥¹¥¿¥ïー 13³¬
ÀßÎ© ¡¡¡¡¡¡¡§ 2004Ç¯3·î
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡¡¡§ £±.EC¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Æ¥Ã¥¯»ö¶È¡¡£².¹¹ð¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È
»ñËÜ¶â¡¡¡¡ ¡§ 50É´Ëü±ß¡Ê2025Ç¯9·îËö¡Ë
¾Ú·ô¥³ー¥É ¡§ Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É»Ô¾ì(¾Ú·ô¥³ー¥É¡§7044)
´ØÏ¢²ñ¼Ò¡¡ ¡§ ÈæÃÒ¡Ê¹º½£¡Ë¾¦ËÇÍ¸Â¸ø»Ê ¡¢ PIATEC¡ÊThailand¡ËCo., Ltd. ¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ CHANNEL J¡ÊTHAILAND¡ËCo., Ltd. ¡¢PG-Trading¡ÊVietnam¡ËCo., Ltd. ¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ³ô¼°²ñ¼Ò¥Ô¥¢¥é¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥º¡¢³ô¼°²ñ¼ÒP2C¡¢one move³ô¼°²ñ¼Ò¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥ç¥·¥å¥¢¥Ä¥êー¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥¤¥Ðー¥¹¥¿ー
URL ¡¡¡¡¡¡¡§ https://www.piala.co.jp/