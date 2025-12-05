SBS¥Æ¥ì¥Ó¡¢¿¼Ìë¥¢¥Ë¥áÀ½ºî°Ñ°÷²ñ¤Ë½é»²²è¡¡Ç®³¤»ÔÉñÂæ¥¢¥Ë¥á¡ØåºÎï¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤«¡£¡Ù¡Ê2026Ç¯1·îÊüÁ÷³«»Ï¡Ë¤Ë½Ð»ñ
(C)¤Ï¤Ã¤È¤ê¤ß¤Ä¤ë¡¿SQUARE ENIX¡¦¡ÖåºÎï¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤«¡£¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡(C)Mitsuru Hattori/SQUARE ENIX
ÀÅ²¬ÊüÁ÷³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÀÅ²¬¸©ÀÅ²¬»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ã«¸ýÃÒ¹¯¡¢°Ê²¼¡§SBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï¤È¤Ê¤ëÀÅ²¬¸©Ç®³¤»Ô¤¬ÉñÂæ¤Î¥¢¥Ë¥á¡ØåºÎï¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤«¡£¡Ù¤Ë½Ð»ñ¤·¡¢À½ºî°Ñ°÷²ñ¤Ë»²²è¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇSBS¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ï¡¢·ÏÎó¶É¤òÄÌ¤¸¤¿¥¢¥Ë¥á¤Ø¤Î½Ð»ñ¤ä¡Ø¥Ñ¥ó¥Ñ¥«¥Ñ¥ó¥Ä¡Ù¤Ê¤É¤Î¥¢¥Ë¥áÀ½ºî¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿¼ÌëÂÓ¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤Ø¤ÎÀ½ºî°Ñ°÷²ñ¤Ø¤Î»²²è¤Ï¡¢º£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜºîÉÊ¤Ï¡¢2017Ç¯¤«¤é2023Ç¯¤Ë¡Ø¥ä¥ó¥°¥¬¥ó¥¬¥ó¡Ù¤ËÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤¿¡Ê¢¨¸½ºß¤ÏÈÖ³°ÊÔ¤¬ÉÔÄê´üÏ¢ºÜÃæ¡Ë¤Ï¤Ã¤È¤ê¤ß¤Ä¤ë»á¤Ë¤è¤ëÌ¡²èºîÉÊ¡Ê¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹´©¡Ë¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦¶âÌÜÌÊ²ÖÆà¤¬Ç®³¤¤Ç±Ä¤à¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°Å¹¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¿Í¡¹¤Î¿¨¤ì¹ç¤¤¤òÄÌ¤¸¤ÆËÂ¤¬¤ì¤ë²¹¤«¤¤Æü¾ï¤È¿Í´ÖÌÏÍÍ¤òÉÁ¤¤¤¿¥Ïー¥È¥Õ¥ë¤ÊºîÉÊ¤Ç¤¹¡£SBS¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤ÎÊüÁ÷¤Ï¿¼Ìë¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷ÏÈ¡Ö¥¹ー¥Ñー¥¢¥Ë¥á6¶è¡×¤Ç¡¢2026Ç¯1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤éËè½µÅÚÍË26»þ08Ê¬¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
SBS¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤ëÊüÁ÷¶É¤È¤·¤Æ¡¢2019Ç¯10·î¤Ë¥íー¥«¥ë¤ÇÆÈ¼«¤ËÊÔÀ®¤¹¤ë¿¼Ìë¥¢¥Ë¥áÈÖÁÈÊüÁ÷ÏÈ¤Ë¡Ö¥¢¥Ë¥á6¶è¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¾Î¤òÀß¤±¤Þ¤·¤¿¡£2023Ç¯4·î¤«¤é¤Ï¡Ö¥¹ー¥Ñー¥¢¥Ë¥á6¶è¡×¤Ø¤È¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¿·ºî¡¦ÏÃÂêºî¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥¢¥Ë¥áÈÖÁÈ¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÊÔÀ®¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¤Î¡ØåºÎï¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤«¡£¡Ù¤Ø¤Î½Ð»ñ¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¡ÈÊÔÀ®¡É¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¿·¤·¤¤¤«¤¿¤Á¤Ç¥¢¥Ë¥á¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë´ØÍ¿¤¹¤ë½é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â¡Ö¥¹ー¥Ñー¥¢¥Ë¥á6¶è¡×Åù¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¼Á¤Î¹â¤¤¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬º¹¤·¤¿ÊüÁ÷¶É¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ø¤Î¹×¸¥¤È¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹Å¸³«¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚTV¥¢¥Ë¥á¡ØåºÎï¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤«¡£¡ÙºîÉÊ³µÍ×¡Û
¢£¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó
²¹Àô¤¬Í¯¤½Ð¤ë³¤ÊÕ¤Î³¹¡¦Ç®³¤¡£¾®¤µ¤Ê¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°Å¹¤ò±Ä¤à¶âÌÜÌÊ²ÖÆà¡Ê¤¤ó¤á¤ï¤«¤Ê¡Ë¤µ¤ó¤Ï¡¢ÌÀ¤ë¤¯¤ÆÆ¯¤¼Ô¤Ç²¹Àô¤¬Âç¹¥¤¤Ê½÷¤Î»Ò¡£Èà½÷¤ÈÈà½÷¤ò½ä¤ë¿Í¡¹¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢¤Ò¤¤³¤â¤´¤â¥¹¥Èー¥êー¡¢»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§¤Ï¤Ã¤È¤ê¤ß¤Ä¤ë¡Ê·ÇºÜ ¡Ö¥ä¥ó¥°¥¬¥ó¥¬¥ó¡× ¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹´©¡Ë
´ÆÆÄ¡§ÂçÀ¾·òÂÀ¡Ê¥ª¥¯¥ë¥È¥Î¥Ü¥ë¡Ë
¥·¥êー¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¡§ÂÔÅÄÆ²»Ò
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¸ÍÂô Åì
²»¶Á´ÆÆÄ¡§ÃæÃ«´õÈþ
²»¶ÁÀ©ºî¡§¥Ó¥Ã¥È¥°¥ëー¥ô¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó
²»³Ú¡§ÃáÉã±ÑÎ¤
²»³ÚÀ©ºî¡§¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥É¥Ã¥°
¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¡§¤æ¤¦¡£ ¡ÖåºÎï¡£¡×
¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¡§À¶±º²Æ¼Â ¡Ö¼ãÍÕ¤Î¤³¤í¡×
¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥ª¥¯¥ë¥È¥Î¥Ü¥ë
¢£¥¥ã¥¹¥È
¶âÌÜÌÊ²ÖÆà¡§ÎëÂå¼ÓµÝ
ÀÐ»ýÝÜ¾Í¡§ÇßÅÄ½¤°ìÏ¯
ÊÒ¸ýÆá¿§¡§°ð³À ¹¥
鰙 µ×Î¤Î±¡§ÀÄ»³µÈÇ½
鰙 ¼éÂç¡§ÇòÀÐ·óÅÍ
⽮ÊÁËãÌ¤¡§¾®À¶¿å°¡Èþ
°Â¼£¡§¿åÅÄ¤ï¤µ¤Ó
¢£ÊüÁ÷¶É
TOKYO MX¡§1·î5Æü(·î)¤«¤é Ëè½µ·îÍË24»þ00Ê¬～
ABC¥Æ¥ì¥Ó¡§1·î7Æü(¿å)¤«¤é¡¡Ëè½µ¿åÍË26»þ15Ê¬～¡¡¡ã¿å¤â¤ó¡ä
SBS¡§1·î10Æü(ÅÚ)¤«¤é¡¡Ëè½µÅÚÍË26»þ08Ê¬～¡¡¡ã¥¹ー¥Ñー¥¢¥Ë¥á6¶è¡ä
BSÄ«Æü¡§1·î9Æü(¶â)¤«¤é¡¡Ëè½µ¶âÍË23»þ30Ê¬～
AT-X¡§1·î5Æü(·î)¤«¤é¡¡Ëè½µ·îÍË22»þ00Ê¬～ ¢¨¥ê¥Ôー¥ÈÊüÁ÷¤¢¤ê
¢¨ÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®Æü»þ¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢£¸ø¼°HP
https://kinishite.com/
¢£¸ø¼°X
https://x.com/kinishite_anime ¡Ê¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥° #¤¤Ë¤·¤Æ¡Ë
SBS¥Æ¥ì¥Ó ¸ø¼°HP¡§https://www.at-s.com/sbstv/index.html
SBS¥Æ¥ì¥Ó ¥¢¥Ë¥á¸ø¼°X¡§https://x.com/sbs_shinya