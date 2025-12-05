¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÊ¸¸Ë¡Û¤¬¤ó¤Ð¤ë¤Î¤ÏÆÀ°Õ¤À¤±¤ÉµÙ¤à¤Î¤Ï¶ì¼ê¤Ê¤¢¤Ê¤¿¤Ø¡£¤¹¤¤Þ»þ´Ö¤Ç»Ï¤á¤ë¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ë¥Í¥¹――¿·´©½ñÀÒ¡Ø¿´¤Î¤¶¤ï¤¶¤ï¡¦¥â¥ä¥â¥ä¤¬¾Ã¤¨¤ë¡¡¤¬¤ó¤Ð¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤µÙ¤ßÊý¡Ù¡ÊÃø¼Ô¡§²®Ìî½ßÌé¡Ë12·î17Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò»°³Þ½ñË¼¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§²¡¾âÂÀÍÛ¡Ë¤Ï¡¢
¿·´©½ñÀÒ¡Ø¿´¤Î¤¶¤ï¤¶¤ï¡¦¥â¥ä¥â¥ä¤¬¾Ã¤¨¤ë¡¡¤¬¤ó¤Ð¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤µÙ¤ßÊý¡Ù¡ÊÃø¼Ô¡§²®Ìî½ßÌé¡Ë¤ò12·î17Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ø¿´¤Î¤¶¤ï¤¶¤ï¡¦¥â¥ä¥â¥ä¤¬¾Ã¤¨¤ë¡¡¤¬¤ó¤Ð¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤µÙ¤ßÊý¡Ù
¡ÒÆâÍÆ¾Ò²ð¡Ó
¢§¡ÖµÙ¤ß¤¿¤¤¤±¤É¡¢µÙ¤à»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¡×
¢§¡Ö¤·¤Ã¤«¤êµÙ¤à¤Î¤¬¡¢µÕ¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤ë¡×
¤Ä¤¤¤Ä¤¤¡¢¤¬¤ó¤Ð¤ê¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¢¤Ê¤¿¤Ø¡£
Ë»¤·¤µ¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Ê¤¤¡Ö¿´¤ÎµÙ¤Þ¤»Êý¡×¤ò
¤¹¤¤Þ»þ´Ö¤Ç¼ÂÁ©¤¹¤ë¥³¥Ä¤ò80¸Ä¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡üÍø¤¼ê¤ÈÈ¿ÂÐ¤Î¼ê¤Ç»õ¤òËá¤¯
¡üºÇ½é¤Î°ì¸ý¤À¤±¤Ç¤â¡¢¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ë¤Ë¿©¤Ù¤ë
¡üÎÙ¤Î¿Í¤Î¸ÆµÛ¤ò°Õ¼±¤¹¤ë
¡üÎ¾¼ê¤Ç¥³¥Ã¥×¤ò»ý¤Á¡¢1ÇÕ¤Î¿å¤ò°û¤à
¡ü¾®¤µ¤Ê°ì¿ÍÎ¹¤ò¤¹¤ë
¡üÌÜ¤ÎÁ°¤Î¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖJust like me¡×¤È»×¤¦
¡ü¡Ö¿®¹æÂÔ¤Á¡×¤Ï¡¢¿´¤òÀ°¤¨¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹
¡Ä¡Ä¤É¤ì¤â¡¢º£¤¹¤°¤Ç¤¤ë´ÊÃ±¤Ê¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¡£
¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ä¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥ÉÇÐÍ¥¤â¼ÂÁ©¡ª
¡ÖÆü¡¹¤Î°ì½Ö°ì½Ö¡×¤òÂçÀÚ¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Ï¾Ã¤¨¡¢´¶¾ð¤â¾å¼ê¤Ë¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤â¡Ö»ä¤Ï»ä¤ÇÂç¾æÉ×¡×¤È»×¤¨¤ë¡£
¼«Ê¬¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ëÊë¤é¤·¡¢»Ï¤á¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¢£¾¦ÉÊ¾ðÊó
½ñÌ¾¡§¡Ø¿´¤Î¤¶¤ï¤¶¤ï¡¦¥â¥ä¥â¥ä¤¬¾Ã¤¨¤ë¡¡¤¬¤ó¤Ð¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤µÙ¤ßÊý¡Ù
Ãø¼Ô¡§²®Ìî¡¡½ßÌé
Äê²Á¡§913±ß
¥¸¥ã¥ó¥ë¡§ÃÎÅªÀ¸¤¤«¤¿Ê¸¸Ë
ISBN¥³ー¥É¡§978-4-8379-8951-6
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯12·î17Æü¡Ê¿å¡Ë
È¯¹Ô½ê¡§³ô¼°²ñ¼Ò»°³Þ½ñË¼
¢£Ãø¼Ô¡§²®Ìî½ßÌé¡Ê¤ª¤®¤Î¡¦¤¸¤å¤ó¤ä¡Ë
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ë¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¥¤¥ó¥¹¥Æ¥£¥Æ¥åー¥È¡ÊMiLI¡ËÂåÉ½Íý»ö¡£
·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø·ÐºÑ³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢³°»ñ·Ï¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¤ä¥Ù¥ó¥Á¥ãー´ë¶È¤Ç·Ð±Ä¤Ë·È¤ï¤ê¡¢»ö¶È¤äÉô²¼¤Î¥ê¥¹¥È¥é¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÇ³¤¨¿Ô¤¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð±Ä¤äÆ¯¤Êý¤Ëµ¿Ìä¤ò»ý¤Á¡¢¿·¤¿¤Ê·Ð±Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤äÆ¯¤Êý¡¢À¸¤Êý¤òÃµµá¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¸½ºß¤Ï¡¢´ë¶È¸¦½¤¤äÂç³Ø±¡¤Î¹ÖµÁ¡¢¹Ö±é¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¿Í¤âÁÈ¿¥¤â¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ÎÄÉµá¤ò¸»Àô¤Ë¤·¤¿Æ¯¤Êý¤ä¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¼êË¡¡×¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
GoogleÈ¯¤Î¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ë¥Í¥¹¥×¥í¥°¥é¥à¡¦Search Inside Yourself¡ÊSIY¡ËÇ§Äê¹Ö»Õ¡£Â¿ËàÂç³ØÂç³Ø±¡MBAµÒ°÷¶µ¼ø¡£·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÍý¹©³Ø¸¦µæ²ÊÈó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¡£
´Æ½¤¤Ë¡Ø¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ë¥Í¥¹¤Ç¡Ö¤ï¤¿¤·¡×¤òÂçÀÚ¤Ë¤Ç¤¤ë¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¡¢¶¦Ãø½ñ¤Ë¡Ø¿´¤Î¥â¥ä¥â¥ä¤ò½ñ¤¤¤Æ¾Ã¤¹¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ë¥Í¥¹¡¦¥Îー¥È¡Ù¡Ê°Ê¾å¡¢ÆüËÜÇ½Î¨¶¨²ñ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥»¥ó¥¿ー¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
