ÀèÃ¼IC´ðÈÄ»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È - À¤³¦»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢¥·¥§¥¢¡¢·¹¸þ¤Î¸«ÄÌ¤·¡¢2026-2035Ç¯
SDKI Analytics¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢2025Ç¯11·î25¤Ë¡ÖÀèÃ¼IC´ðÈÄ»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¡§2026-2035Ç¯¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢¥·¥§¥¢¡¢·¹¸þ¤ÎÍ½Â¬¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀèÃ¼IC´ðÈÄ¤Ë´Ø¤¹¤ë»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Ë¤Ï¡¢Åý·×Åª¤ª¤è¤ÓÊ¬ÀÏÅª¥¢¥×¥íー¥Á¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Í½Â¬É¾²Á¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢°ì¼¡¤ª¤è¤ÓÆó¼¡Ä´ººÊýË¡¤ò»ÈÍÑ¤·¤ÆÊ¬ÀÏ¤µ¤ì¤¿¼çÍ×¤Ê¶È³¦Æ¶»¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¾Íè¤Î·¹¸þ¤òÍý²ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼çÍ×¤Ê»Ô¾ìÆ°¸þ¤òÆÉ¼Ô¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀèÃ¼IC´ðÈÄ»Ô¾ì¤Î³µÍ×
ÀèÃ¼IC´ðÈÄ»Ô¾ì¤Ë´Ø¤¹¤ëÊÀ¼Ò¤ÎÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÀèÃ¼IC´ðÈÄ»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï 2035 Ç¯¤ËÌó 360.3²¯ÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2025 Ç¯¤Î ÀèÃ¼IC´ðÈÄ»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ÏÌó 158²¯ÊÆ¥É¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀèÃ¼IC´ðÈÄ¤Ë´Ø¤¹¤ë»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢»Ô¾ì¤Ï 2026-2035 Ç¯¤ÎÍ½Â¬´ü´ÖÃæ¤ËÌó 8.6% ¤Î CAGR ¤ÇÀ®Ä¹¤¹¤ë¤È¤â½Ò¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
SDKI Analytics¤ÎÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÀèÃ¼IC´ðÈÄ»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¤Ï¡¢AI¤ÈHPC¤Ë¤ª¤±¤ëÀèÃ¼¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥ó¥°¤Î¼ûÍ×Áý²Ã¤Ëµ¯°ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦¤ÎÈ¾Æ³ÂÎÇä¾å¹â¤Ï2023Ç¯¤Ë5,269²¯ÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤·¡¢¤³¤ì¤Ï¾åÎ®¼ûÍ×¤Î³ÈÂç¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÀ¼Ò¤Î»Ô¾ì¸«ÄÌ¤·¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÁý²Ã¤ÏIC¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥àÁ´ÂÎ¤Ë¤ï¤¿¤ë´ðÈÄ¤Îµ¡²ñ¤ò³ÈÂç¤·¡¢Í½Â¬´ü´ÖÁ´ÂÎ¤òÄÌ¤¸¤ÆÀèÃ¼IC´ðÈÄ¤Î¼ûÍ×¤ò²¡¤·¾å¤²¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀèÃ¼IC´ðÈÄ¤Ë´Ø¤¹¤ë»Ô¾ìÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥ó¥·¥ç¥¢¥ê¥ó¥°¤ÈÀèÃ¼¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥ó¥°¤Î¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È»ö¶È¤Ë¤è¤ëµ¬ÌÏ³ÈÂç¤¬¤µ¤é¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2022Ç¯ÊÆ¹ñCHIPSË¡¤Ï¡¢¹ñÆâ¤ÎÈ¾Æ³ÂÎÀ½Â¤¡¢¸¦µæ³«È¯¡ÊR&D¡Ë¡¢¤ª¤è¤Ó¿Íºà°éÀ®¤ËÁí³Û527²¯ÊÆ¥É¥ë¤ò³ä¤êÅö¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£ÊÀ¼Ò¤ÎÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ï¢Ë®À¯ÉÜ¤Ë¤è¤ë»ñËÜÆ°°÷¤Ï¡¢´ðÈÄÀ¸»ºÇ½ÎÏ¤Î³ÈÂç¤ËÉ¬Í×¤Ê»þ´Ö¤òÂçÉý¤ËÃ»½Ì¤·¡¢»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢´Ä¶¤ª¤è¤Óµ¬À©½å¼é¤Î¾ãÊÉ¤¬¡¢Í½Â¬´ü´ÖÃæ¤Î»Ô¾ì³ÈÂç¤òÁË³²¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£´ðÈÄ¥é¥ß¥Íー¥È¤ª¤è¤ÓÇÑ´þÊª´ÉÍý¤Ë´Ø¤¹¤ë¸·³Ê¤ÊÇÓ½Ðµ¬À©¤Ï¡¢¥áー¥«ー¤Ë¥³¥¹¥È¤ò²Ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë²ÄÇ½¤Ê´ðÈÄºàÎÁ¤ÎÆþ¼êÀ¤Ï¡¢´ë¶È¤Î»ýÂ³²ÄÇ½ÀÀïÎ¬¤Î³èÍÑ¤òÀ©¸Â¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿·ºàÎÁ¤Î¾µÇ§¥µ¥¤¥¯¥ë¤ÎÄ¹¤µ¤Ï¡¢¶È³¦¤¬»Ô¾ì¤Î¼ûÍ×¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤òÀ©¸Â¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÀ©Ìó¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤Ê¼ûÍ×¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÀèÃ¼IC´ðÈÄ»Ô¾ì¤ÎÀøºßÅª¤ÊÀ®Ä¹¤òÆß²½¤µ¤»¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀèÃ¼IC´ðÈÄ»Ô¾ì¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤Î·¹¸þÊ¬ÀÏ
ÀèÃ¼IC´ðÈÄ»Ô¾ì¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î»Ô¾ì¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥»¥°¥á¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤ÊÊ¬ÀÏ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÀ¼Ò¤ÎÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÀèÃ¼IC´ðÈÄ¤Î»Ô¾ìÄ´ºº¤Ï¡¢ÊñÁõµ»½ÑÊÌ¡¢´ðÈÄ¥¿¥¤¥×ÊÌ¡¢ºà¼ÁÊÌ¡¢¥¨¥ó¥É¥æー¥¶ー¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥óÊÌ¡¢ÇÛÀþÁØÊÌ¤ÈÃÏ°èÊÌ¤ËÊ¬³ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊñÁõµ»½ÑÊÌ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢»Ô¾ì¤Ï¥Õ¥ê¥Ã¥×¥Á¥Ã¥×¡ÊFC¡ËBGA¡¢¥ï¥¤¥ä¥Ü¥ó¥Ç¥£¥ó¥°BGA¡¢¥Á¥Ã¥×¥¹¥±ー¥ë¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡ÊCSP¡Ë¡¢¤È2.5d / 3d IC¤ËÊ¬³ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊñÁõµ»½ÑÊÌ¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥ê¥Ã¥×¥Á¥Ã¥×¡ÊFC¡ËBGA»Ô¾ì¥»¥°¥á¥ó¥È¤¬2035Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë52%¤Î¥·¥§¥¢¤òÀê¤á¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¹âÀÇ½¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¡¢AI¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥¿¡¢¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤Ê¤É¡¢¤è¤ê¹â¤¤I/OÌ©ÅÙ¡¢Ã»¤¤Áê¸ßÀÜÂ³¥Ñ¥¹¡¢¤½¤·¤ÆÍ¥¤ì¤¿Ç®ÀÇ½¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ëÊ¬Ìî¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÆ¹ñ¾¦Ì³¾Ê¤Ï2023Ç¯¤Ë¡ÖCHIPS for America¡×¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢´ðÈÄÀ½Â¤¤Ë¤ª¤±¤ëÀè¿ÊÅª¤Ê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥ó¥°¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È»ÜÀß¤Ë30²¯ÊÆ¥É¥ë°Ê¾å¤òµò½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¿·»þÂå¤Î¥Õ¥ê¥Ã¥×¥Á¥Ã¥×¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ¯ÉÜ¤Î¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£ÊÀ¼Ò¤Î»Ô¾ìÍ½Â¬¤Ç¤Ï¡¢Ï¢Ë®À¯ÉÜ¼çÆ³¤Î¿ä¿ÊÎÏ¤Ë¤è¤ê¡¢2035Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÀ¸»ºÇ½ÎÏ¤Î³ÈÂç¤¬Â¥¿Ê¤µ¤ì¡¢FC-BGA¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥ó¥°µ»½Ñ¤¬À¤³¦µ¬ÌÏ¤ÇÉáµÚ¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
