SIDI¤¬ÀÚ¤êÂó¤¯¿·¤¿¤Ê»þÂå ¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¥·¥åー¥º -2026Ç¯¥Ë¥åー¥â¥Ç¥ëÈ¯É½-
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¥Ü¥¦¤¬¹ñÆâÁíÂåÍýÅ¹¤òÌ³¤á¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢È¯¤Î¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¥·¥åー¥º¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖSIDI¡Ê¥·¥Ç¥£¡Ë¡×¤è¤ê¡¢2026Ç¯¥â¥Ç¥ë¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ö¥é¥ó¥É¤Î·Ç¤²¤ë¥¹¥íー¥¬¥ó ¡ÖMade to Progress¡ÊÂç¤¤¤Ê¤ë¿Ê²½¡Ë¡× ¤Î¤â¤È¡¢¥í¥´¤Ï¿·¤¿¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Øºþ¿·¤µ¤ì¡¢¥·¥åー¥ºËÜÂÎ¤â¤è¤êÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§¿·¥â¥Ç¥ë¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥·¥Ç¥£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://shifta.jp/sidi/news-archive/detail/874/
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336259&id=bodyimage1¡Û
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336259&id=bodyimage2¡Û
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¥Ü¥¦
