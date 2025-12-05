¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥É¥³¥â¥¹¥Þー¥ÈÊÝ¸±¥Ê¥Ó¡Û2025Ç¯12·îºÇ¿·ÈÇ ¥Ú¥Ã¥ÈÊÝ¸±¤ª¤¹¤¹¤á¿Íµ¤¥é¥ó¥¥ó¥°¸ø³«¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
2025Ç¯12·î5Æü
³ô¼°²ñ¼Ò¥É¥³¥â¡¦¥¤¥ó¥·¥å¥¢¥é¥ó¥¹
¡Ö¥É¥³¥â¥¹¥Þー¥ÈÊÝ¸±¥Ê¥Ó¡×¡Êhttps://hoken-navi.docomo.ne.jp¡Ë¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥É¥³¥â¡¦¥¤¥ó¥·¥å¥¢¥é¥ó¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÈÂ¼¡¡ÃéµÁ¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶âÍË¡Ë¤Ë2025Ç¯ÅÙ¾åÈ¾´ü¡Ê4·î～9·î¡Ë¤ÎÀ®Ìó¿ô¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿¥Ú¥Ã¥ÈÊÝ¸±¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¿Íµ¤¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336030&id=bodyimage1¡Û
¢£¥É¥³¥â¥¹¥Þー¥ÈÊÝ¸±¥Ê¥Ó 2025Ç¯ÅÙ¾åÈ¾´ü ¿·µ¬·ÀÌó¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°
¡ÌÁí¹ç¡Í
1°Ì¡§¥¢¥Ë¥³¥àÂ»³²ÊÝ¸±³ô¼°²ñ¼Ò
2°Ì¡§SBI¥Ú¥Ã¥È¾¯³ÛÃ»´üÊÝ¸±³ô¼°²ñ¼Ò
¡Ì¸¤¤ÎÊÝ¸±¡Í
1°Ì¡§¥¢¥Ë¥³¥àÂ»³²ÊÝ¸±³ô¼°²ñ¼Ò
2°Ì¡§SBI¥Ú¥Ã¥È¾¯³ÛÃ»´üÊÝ¸±³ô¼°²ñ¼Ò
¡ÌÇ¤ÎÊÝ¸±¡Í
1°Ì¡§¥¢¥Ë¥³¥àÂ»³²ÊÝ¸±³ô¼°²ñ¼Ò
2°Ì¡§SBI¥Ú¥Ã¥È¾¯³ÛÃ»´üÊÝ¸±³ô¼°²ñ¼Ò
¢¨3°Ì°Ê¹ß¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤äÊÝ¸±²ñ¼Ò¤´¤È¤Î¾ÜºÙ¤Ï¥é¥ó¥¥ó¥°¥Úー¥¸¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://hoken-navi.docomo.ne.jp/dmg-ins/pet/ranking/
¢£¡Ø½Ö´Ö¡ªÈæ³Ó¸«ÀÑ¤â¤ê¡Ù¤ÇÊä½þ³Û¤¬Â¿¤¤½ç¤Ë¸¡Æ¤¤ò¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡©
¥É¥³¥â¥¹¥Þー¥ÈÊÝ¸±¥Ê¥Ó¤Ç¤Ï¡ÖÉÊ¼ï¡×¡ÖÂÎ½Å¡×¡ÖÇ¯Îð¡×¤Ê¤É2～4¹àÌÜ¤òÆþÎÏ¤¹¤ë¤À¤±¤ÇºÇÂç5¼Ò¤ÎÊä½þÆâÍÆ¤ÈÊÝ¸±ÎÁ¤ò´ÊÃ±¤Ë¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡Ø½Ö´Ö¡ªÈæ³Ó¸«ÀÑ¤â¤ê¡Ù¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Ã´Åö´ÎÆþ¤ê¤Î¡ÖÊä½þ³Û½ç¡×¤ÇÊÂ¤ÓÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¤½¤Î¶â³Û¤¬Â¿¤¤½ç¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´»²¹Í¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¦¥Ú¥Ã¥ÈÊÝ¸±¡Ø½Ö´Ö¡ªÈæ³Ó¸«ÀÑ¤â¤ê¡Ù¤òÊä½þ³Û½ç¤Ç¸«¤Æ¤ß¤ë
https://hoken-navi.docomo.ne.jp/dmg-ins/pet/easyhikaku/start.jsp?PET_KIND=01&PET_AGE=00&DOG_BREED=3502&DOG_WEIGHT=01&sort=maxhosho&vh=0#resultSec
¢£¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³«ºÅÃæ¡ª
¥É¥³¥â¥¹¥Þー¥ÈÊÝ¸±¥Ê¥Ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Ú¥Ã¥ÈÊÝ¸±¤Ë¤´·ÀÌó¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒ¤µ¤Þ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ø¥Ú¥Ã¥ÈÊÝ¸±¤Ç°Â¿´¡ª¿·µ¬¤Î¤´·ÀÌó¤Ç¤â¤ì¤Ê¤¯¥ß¥¹¥¿ー¥Éー¥Ê¥Ä¡¡¥®¥Õ¥È¥Á¥±¥Ã¥È¡Ê500±ß¡Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Ù¤â2026Ç¯3·î31Æü¡Ê²ÐÍË¡Ë¤Þ¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Ú¥Ã¥ÈÊÝ¸±¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://hoken-navi.docomo.ne.jp/dmg-ins/pet/di/camp.html
¥Ú¥Ã¥ÈÊÝ¸±¤ò¤´¸¡Æ¤¤µ¤ì¤ëºÝ¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤´»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤â»þÂå¤ÎÊÑ²½¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¥Ëー¥º¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ëÊÝ¸±¤ä¿·¤¿¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥É¥³¥â¡¦¥¤¥ó¥·¥å¥¢¥é¥ó¥¹
Our purpose
ÊÝ¸±¤¬¤¢¤Ê¤¿¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤è¤¦¤Ë
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÊÝ¸±¤ò¿È¶á¤ÊÂ¸ºß¤È¤·¡¢¿¿¤ËÉ¬Í×¤ÊÊÝ¸±¤ËÍý²ò¡¢Ç¼ÆÀ¤·¤Æ²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢°Â¿´¤È¤æ¤È¤ê¤¢¤ëÀ¸³è¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥É¥³¥â¡¦¥¤¥ó¥·¥å¥¢¥é¥ó¥¹
³ô¼°²ñ¼Ò¥É¥³¥â¡¦¥¤¥ó¥·¥å¥¢¥é¥ó¥¹
¡Ö¥É¥³¥â¥¹¥Þー¥ÈÊÝ¸±¥Ê¥Ó¡×¡Êhttps://hoken-navi.docomo.ne.jp¡Ë¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥É¥³¥â¡¦¥¤¥ó¥·¥å¥¢¥é¥ó¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÈÂ¼¡¡ÃéµÁ¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶âÍË¡Ë¤Ë2025Ç¯ÅÙ¾åÈ¾´ü¡Ê4·î～9·î¡Ë¤ÎÀ®Ìó¿ô¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿¥Ú¥Ã¥ÈÊÝ¸±¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¿Íµ¤¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336030&id=bodyimage1¡Û
¢£¥É¥³¥â¥¹¥Þー¥ÈÊÝ¸±¥Ê¥Ó 2025Ç¯ÅÙ¾åÈ¾´ü ¿·µ¬·ÀÌó¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°
¡ÌÁí¹ç¡Í
1°Ì¡§¥¢¥Ë¥³¥àÂ»³²ÊÝ¸±³ô¼°²ñ¼Ò
2°Ì¡§SBI¥Ú¥Ã¥È¾¯³ÛÃ»´üÊÝ¸±³ô¼°²ñ¼Ò
¡Ì¸¤¤ÎÊÝ¸±¡Í
1°Ì¡§¥¢¥Ë¥³¥àÂ»³²ÊÝ¸±³ô¼°²ñ¼Ò
2°Ì¡§SBI¥Ú¥Ã¥È¾¯³ÛÃ»´üÊÝ¸±³ô¼°²ñ¼Ò
¡ÌÇ¤ÎÊÝ¸±¡Í
1°Ì¡§¥¢¥Ë¥³¥àÂ»³²ÊÝ¸±³ô¼°²ñ¼Ò
2°Ì¡§SBI¥Ú¥Ã¥È¾¯³ÛÃ»´üÊÝ¸±³ô¼°²ñ¼Ò
¢¨3°Ì°Ê¹ß¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤äÊÝ¸±²ñ¼Ò¤´¤È¤Î¾ÜºÙ¤Ï¥é¥ó¥¥ó¥°¥Úー¥¸¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://hoken-navi.docomo.ne.jp/dmg-ins/pet/ranking/
¢£¡Ø½Ö´Ö¡ªÈæ³Ó¸«ÀÑ¤â¤ê¡Ù¤ÇÊä½þ³Û¤¬Â¿¤¤½ç¤Ë¸¡Æ¤¤ò¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡©
¥É¥³¥â¥¹¥Þー¥ÈÊÝ¸±¥Ê¥Ó¤Ç¤Ï¡ÖÉÊ¼ï¡×¡ÖÂÎ½Å¡×¡ÖÇ¯Îð¡×¤Ê¤É2～4¹àÌÜ¤òÆþÎÏ¤¹¤ë¤À¤±¤ÇºÇÂç5¼Ò¤ÎÊä½þÆâÍÆ¤ÈÊÝ¸±ÎÁ¤ò´ÊÃ±¤Ë¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡Ø½Ö´Ö¡ªÈæ³Ó¸«ÀÑ¤â¤ê¡Ù¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Ã´Åö´ÎÆþ¤ê¤Î¡ÖÊä½þ³Û½ç¡×¤ÇÊÂ¤ÓÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¤½¤Î¶â³Û¤¬Â¿¤¤½ç¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´»²¹Í¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¦¥Ú¥Ã¥ÈÊÝ¸±¡Ø½Ö´Ö¡ªÈæ³Ó¸«ÀÑ¤â¤ê¡Ù¤òÊä½þ³Û½ç¤Ç¸«¤Æ¤ß¤ë
https://hoken-navi.docomo.ne.jp/dmg-ins/pet/easyhikaku/start.jsp?PET_KIND=01&PET_AGE=00&DOG_BREED=3502&DOG_WEIGHT=01&sort=maxhosho&vh=0#resultSec
¢£¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³«ºÅÃæ¡ª
¥É¥³¥â¥¹¥Þー¥ÈÊÝ¸±¥Ê¥Ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Ú¥Ã¥ÈÊÝ¸±¤Ë¤´·ÀÌó¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒ¤µ¤Þ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ø¥Ú¥Ã¥ÈÊÝ¸±¤Ç°Â¿´¡ª¿·µ¬¤Î¤´·ÀÌó¤Ç¤â¤ì¤Ê¤¯¥ß¥¹¥¿ー¥Éー¥Ê¥Ä¡¡¥®¥Õ¥È¥Á¥±¥Ã¥È¡Ê500±ß¡Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Ù¤â2026Ç¯3·î31Æü¡Ê²ÐÍË¡Ë¤Þ¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Ú¥Ã¥ÈÊÝ¸±¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://hoken-navi.docomo.ne.jp/dmg-ins/pet/di/camp.html
¥Ú¥Ã¥ÈÊÝ¸±¤ò¤´¸¡Æ¤¤µ¤ì¤ëºÝ¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤´»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤â»þÂå¤ÎÊÑ²½¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¥Ëー¥º¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ëÊÝ¸±¤ä¿·¤¿¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥É¥³¥â¡¦¥¤¥ó¥·¥å¥¢¥é¥ó¥¹
Our purpose
ÊÝ¸±¤¬¤¢¤Ê¤¿¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤è¤¦¤Ë
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÊÝ¸±¤ò¿È¶á¤ÊÂ¸ºß¤È¤·¡¢¿¿¤ËÉ¬Í×¤ÊÊÝ¸±¤ËÍý²ò¡¢Ç¼ÆÀ¤·¤Æ²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢°Â¿´¤È¤æ¤È¤ê¤¢¤ëÀ¸³è¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥É¥³¥â¡¦¥¤¥ó¥·¥å¥¢¥é¥ó¥¹
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¾ÜºÙ¤Ø