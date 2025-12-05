¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥íー¥É¥Ð¥¤¥¯¡ÖCOLNAGO¡Ê¥³¥ë¥Ê¥´¡Ë¡×¤«¤é¥Õ¥é¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¡ÈC68 Road¡É¤Ë¿··¿¡ØSuper Record 13¡Ù¤ò¥¢¥Ã¥»¥ó¥Ö¥ë¤·¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤¬ÅÐ¾ì
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¥Ü¥¦¤¬¹ñÆâÁíÂåÍýÅ¹¤òÌ³¤á¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥íー¥É¥Ð¥¤¥¯ COLNAGO¡Ê¥³¥ë¥Ê¥´¡Ë¤Î¥Õ¥é¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¡ÖC68 Road¡×¤Ë¡¢Æ±¤¸¤¯¥¤¥¿¥ê¥¢¤¬¸Ø¤ë¥³¥ó¥Ýー¥Í¥ó¥È¥áー¥«ー Campagnolo¡Ê¥«¥ó¥Ñ¥Ë¥çー¥í¡Ë ¤ÎºÇ¿·¤«¤Ä³×¿·Åª¤Ê¿··¿ÅÅÆ°¥³¥ó¥Ýー¥Í¥ó¥È ¡ØSuper Record 13¡Ù ¤òÅëºÜ¤·¤¿¡¢ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤Î ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸´°À®¼Ö ¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ÖC68 Road ¡ß Super Record 13 ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡×¤Ï¡¢COLNAGO¤¬¸·Áª¤·¤¿¥³¥ó¥Ýー¥Í¥ó¥È¡¦¥Û¥¤ー¥ë¡¦¥Ñー¥Ä¤ò°ì³ç¥¢¥Ã¥»¥ó¥Ö¥ë¤·¤¿ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤Î´°À®¼Ö¥¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¥¤¥¿¥ê¥¢¤¬¸Ø¤ë2Âç¥Ö¥é¥ó¥É COLNAGO ¡ß CAMPAGNOLO ¤ÎÄº¾å¥³¥é¥Ü¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡¢¡ÖC68 Road ¡ß Super Record 13¡×¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸´°À®¼Ö¤Ï¡¢ÅÁÅý¤È³×¿·¡¢¥¯¥é¥Õ¥È¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤¬¸òºø¤·¤¿¤³¤ÎÆÃÊÌ¤Ê°ìÂæ¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë²¼µ¤Î´ü´Ö¡¢Á´¹ñ£³¥ö½ê¤Ë¤Æ»î¾è²ñ¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë～12·î14Æü¡ÊÆü¡Ë¡§¥·¥ë¥Ù¥¹¥È¥µ¥¤¥¯¥ëÇßÅÄÅ¹
2025Ç¯12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë～2026Ç¯1·î5Æü¡Ê·î¡Ë¡§¥«¥ß¥Ï¥®¥µ¥¤¥¯¥ë¾®ËÒËÜÅ¹
2026Ç¯1·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë～1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë¡§SBC¾ÅÆîÆ£ÂôÅ¹
¢§¾ÜºÙ¤Ï¥³¥ë¥Ê¥´¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://shifta.jp/colnago/news-archive/detail/871/
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335892&id=bodyimage1¡Û
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335892&id=bodyimage2¡Û
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335892&id=bodyimage3¡Û
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¥Ü¥¦
º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ÖC68 Road ¡ß Super Record 13 ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡×¤Ï¡¢COLNAGO¤¬¸·Áª¤·¤¿¥³¥ó¥Ýー¥Í¥ó¥È¡¦¥Û¥¤ー¥ë¡¦¥Ñー¥Ä¤ò°ì³ç¥¢¥Ã¥»¥ó¥Ö¥ë¤·¤¿ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤Î´°À®¼Ö¥¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¥¤¥¿¥ê¥¢¤¬¸Ø¤ë2Âç¥Ö¥é¥ó¥É COLNAGO ¡ß CAMPAGNOLO ¤ÎÄº¾å¥³¥é¥Ü¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡¢¡ÖC68 Road ¡ß Super Record 13¡×¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸´°À®¼Ö¤Ï¡¢ÅÁÅý¤È³×¿·¡¢¥¯¥é¥Õ¥È¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤¬¸òºø¤·¤¿¤³¤ÎÆÃÊÌ¤Ê°ìÂæ¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë²¼µ¤Î´ü´Ö¡¢Á´¹ñ£³¥ö½ê¤Ë¤Æ»î¾è²ñ¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë～12·î14Æü¡ÊÆü¡Ë¡§¥·¥ë¥Ù¥¹¥È¥µ¥¤¥¯¥ëÇßÅÄÅ¹
2025Ç¯12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë～2026Ç¯1·î5Æü¡Ê·î¡Ë¡§¥«¥ß¥Ï¥®¥µ¥¤¥¯¥ë¾®ËÒËÜÅ¹
2026Ç¯1·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë～1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë¡§SBC¾ÅÆîÆ£ÂôÅ¹
¢§¾ÜºÙ¤Ï¥³¥ë¥Ê¥´¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://shifta.jp/colnago/news-archive/detail/871/
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335892&id=bodyimage1¡Û
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335892&id=bodyimage2¡Û
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335892&id=bodyimage3¡Û
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¥Ü¥¦
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¾ÜºÙ¤Ø