¡ÖNEC Innovation Day 2025¡×³«ºÅ AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤È¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Î¿·ÀïÎ¬
NEC¤Ï2025Ç¯12·î3Æü¡¢ºÇÀèÃ¼µ»½Ñ¤È¿·µ¬»ö¶ÈÀïÎ¬¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡ÖNEC Innovation Day 2025¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊÑ³×¤Ë¡ÜAI¡×¤ò¥ー¥ïー¥É¤Ë¡¢¸¦µæ³«È¯¤«¤é¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Þ¤Ç¡¢NEC¤¬2025Ç¯¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¿¡ÖAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¸µÇ¯¡×¤ÎÀ®²Ì¤Ë²Ã¤¨¡¢¼¡¤Ê¤ëµ»½Ñ³×¿·¤È»ö¶ÈÅ¸Ë¾¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ¡ÖAgentic AI¡×¤Ë¤è¤ë¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤ÎÊÑ³× NEC¤Î²ÁÃÍÁÏÂ¤¥â¥Ç¥ë¡ÖBluStellar(¥Ö¥ëー¥¹¥Æ¥é)¡×(Ãí1)¤Î¤â¤È¡¢¹âÅÙ¤ÊÈ½ÃÇ¤òÈ¼¤¦¶ÈÌ³¤Ø¤ÎAI¼ÂÁõ¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±Ä¶È¡¦Ä´Ã£¡¦Web¶ÈÌ³¤Î¼«Æ°²½¡§11·î27Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡Ö±Ä¶È»Ù±ç¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢Agentic AI¤¬¸ÜµÒ¥Ëー¥º¤Ë¹çÃ×¤·¤¿Äó°Æ½ñ¤ò¼«Æ°ºîÀ®¤·¡¢±Ä¶ÈDX¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢À½Â¤¶È¤ÎÄ´Ã£¶ÈÌ³¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇÎÉ¤Î¼è°ú¾ò·ï¤ò¼«Î§Åª¤ËÀ¸À®¤·¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥ä¤È¸ò¾Ä¤¹¤ë¡ÖNEC Ä´Ã£¸ò¾ÄAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹¡×¤ä¡¢¶ÈÌ³¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¼«Æ°Åª¤ËÃê½Ð¤·¡¢ÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤Ç¶¦Í¡¦³èÍÑ¤Ç¤¤ë¡ÖÁÈ¿¥»ñ»º¡×¤È¤·¤ÆÃßÀÑ¤¹¤ë¥¨ー¥¸¥§¥ó¥Èµ»½Ñ¡Öcotomi Act(¥³¥È¥ß ¥¢¥¯¥È)¡×¤Ê¤É¡¢´ë¶È¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÁÈ¿¥»ñ»º²½¤¹¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó·²¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿(Ãí2)¡£
¼¡À¤ÂåÀ¸ÂÎÇ§¾Ú¡§À¤³¦½é(Ãí3)¤È¤Ê¤ë¥¦¥©ー¥¯¥¹¥ëー·¿¤Î¡Ö´é¡¦ÆúºÌ¥Þ¥ë¥Á¥âー¥À¥ëÀ¸ÂÎÇ§¾Ú¡×¤òÅ¸¼¨¡£À¤³¦No.1¤ÎÇ§¾ÚÀºÅÙ(Ãí4)¤ò¸Ø¤ëµ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢Î©¤Á»ß¤Þ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¸·³Ê¤«¤Ä¥¹¥àー¥º¤ÊËÜ¿Í³ÎÇ§¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¶îÆ°·¿¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡ÖCyIOC¡×»ÏÆ° 11·î17Æü¤è¤êÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤¿¿·¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖCyIOC¡Ê¥µ¥¤¥ª¥Ã¥¯¡¢Ãí5¡Ë¡×¤Ï¡¢NECÆÈ¼«¤Î¶¼°Ò¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤ÈAIµ»½Ñ¤òÍ»¹ç¤·¤¿¼¡À¤Âå¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
AI¤Ë¤è¤ëÍ½Ãû¸¡ÃÎ¡§Ì¤ÃÎ¤Î¹¶·âÃû¸õ¤òÁá´ü¤ËÂª¤¨¡¢¥×¥í¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤ÊËÉ¸æ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¥°¥íー¥Ð¥ë4µòÅÀÅ¸³«¡§ÆüËÜ¡¢APAC¡¢EU¡¢US¤ËÅ¸³«Í½Äê¤Î¡ÖCyber Intelligence & Operation Center¡×¤¬Ï¢·È¤·¡¢24»þ´Ö365Æü¤Î´Æ»ë¡¦±¿ÍÑ¤Ç´ë¶È¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¼é¤ëÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹(Ãí6)¡£
¢£ 2026Ç¯ AI³èÍÑ¤ÎÅ¸Ë¾ ― AI¥ê¥¹¥¯¤Ø¤ÎÂÐºö AI¤¬¼Ò²ñ¤Ë¿»Æ©¤¹¤ëÃæ¡¢NEC¤Ï¡ÖAI¤ÎË½Áö¡×¤ä¡Öµ¶¾ðÊó¤Î³È»¶¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥ê¥¹¥¯¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤â¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£AI¤òÍ±×¤«¤ÄÎÑÍýÅª¤Ëµ¡Ç½¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö¥Ïー¥Í¥¹¡Ê¼ê¹Ë¡Ë¡×¤È¤Ê¤ëµ»½Ñ³«È¯¤äAI¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤Î¶¯²½¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤ÊAI³èÍÑ¤ò¥êー¥É¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
(Ãí1) ¡ÖBluStellar(¥Ö¥ëー¥¹¥Æ¥é)¡×¤Ï¼ÂÀÓ¤ËÎ¢ÂÇ¤Á¤µ¤ì¤¿¶È¼ï²£ÃÇ¤ÎÀè¿ÊÅª¤ÊÃÎ¸«¤ÈÄ¹Ç¯¤Î³«È¯¡¦±¿ÍÑ¤Ç¸¦¤®À¡¤Þ¤µ¤ì¤¿NEC¤ÎºÇÀèÃ¼¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ÎÊÑ³×¤ò¼Â¸½¤·¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤È¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î·Ð±Ä²ÝÂê¤ò²ò·è¤ËÆ³¤¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤òÌ¤Íè¤ØÆ³¤¯²ÁÃÍÁÏÂ¤¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
(Ãí2) ¡Öcotomi(¥³¥È¥ß)¡×¤ÏNEC¤¬³«È¯¤·¤¿À¸À®AI¤ÎÌ¾¾Î¤Ç¤¹¡£¤³¤È¤Ð¤Ë¤è¤êÌ¤Íè¤ò¼¨¤·¡¢¡Ö¤³¤È¡×¤¬¡Ö¤ß¤Î¤ë¡×¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢À¸À®AI¤ò¼´¤Ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÈÈ¼Áö¤¹¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤ÈNEC¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(Ãí3) NECÄ´¤Ù
(Ãí4) ÊÆ¹ñ¹ñÎ©É¸½àµ»½Ñ¸¦µæ½ê(NIST)¤Ë¤è¤ë´éÇ§¾Ú¥Ù¥ó¥Á¥Þー¥¯¥Æ¥¹¥È¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËNo.1¤òÊ£¿ô²ó³ÍÆÀ¡£NIST¤Ë¤è¤ëÉ¾²Á·ë²Ì¤ÏÊÆ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ë¤è¤ëÆÃÄê¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¡¢À½ÉÊ¡¢¥µー¥Ó¥¹¡¢´ë¶È¤ò¿ä¾©¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
(Ãí5) ¡Ö.JP¡ÊÆüËÜ¤Î¥µ¥¤¥Ðー¶õ´Ö¡Ë¤ò¼é¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢¹ñÆâ¤ª¤è¤Ó¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë´ë¶È¤ò¤³¤ì¤é¤Î¶¼°Ò¤«¤éËÉ¸æ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢NECÆÈ¼«¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤ÈAIµ»½Ñ¤òÍ»¹ç¤·¤¿¼¡À¤Âå¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥µー¥Ó¥¹¡£¹âÅÙ¤Ê¶¼°Ò¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤ÈAIµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥µ¥¤¥Ðー¹¶·â¤ÎÍ½ÃûÇÄ°®¤«¤éËÉ¸æ¡¢ÂÐ±þ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥°¥íー¥Ð¥ë¥ê¥¹¥¯¤ÎÊ¬ÀÏ¡¦¶¦Í¤Þ¤Ç¤ò¥Èー¥¿¥ë¤Ë»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
(Ãí6) ÆüËÜ°Ê³°¤Î³¤³°µòÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢2026Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¤Ë½ç¼¡³«Àß¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
