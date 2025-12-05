¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Ãæ±û¸÷³Ø½ÐÈÇ³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¸¦µæ³«È¯¤Î¸½¾ì¤ÇÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¡Ö²ÝÂê¤Î²ò·è¡×¤È¡Ö¥¹¥àー¥º¤Ê°Õ»×·èÄê¡×¤ËAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ò³èÍÑ¡ª PatSnap Eureka¤Î¥»¥ß¥Êー³«ºÅ¤Î¤´°ÆÆâ
Ãæ±û¸÷³Ø½ÐÈÇ³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÌðÌî¹¨¡Ë¤Ï¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ëÈ¯¤Î¥æ¥Ë¥³ー¥ó´ë¶È PatSnap¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡ÖPatSnap Eureka¡×¤ÎÌµÎÁ¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Eureka¤Ï¡¢ÃÎÅªºâ»º¡¢¸¦µæ³«È¯¡¢ºàÎÁ¡¢ÁÏÌô¤ÎÊ£»¨¤Ê¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤òÅëºÜ¤·¤¿¡¢¸¦µæ³«È¯¼Ô¸þ¤±¤Î²ÝÂê²ò·è¡¦»Ô¾ìÄ´ºº¤Î»Ù±ç¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£¸¦µæ³«È¯¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢²ÝÂê²ò·è¤È¿·¤·¤¤¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤ÎÁÏ½Ð¤Ë²Ã¤¨¡¢¾Íè¤Îµ»½Ñ¼ûÍ×¤ò¸«¿ø¤¨¤¿Êý¸þÀ¤ÎÈ½ÃÇ¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£Eureka¤Ê¤é¡¢AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤¬¼ý½¸¤·¤¿¾ðÊó¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥æー¥¶ー¤ÏÂÐÏÃ¤òÄÌ¤¸¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë»Ô¾ìÆ°¸þ¤ÎÊ¬ÀÏ¤«¤é¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¥Þー¥±¥Ã¥È¾ðÊó¤ò²ÃÌ£¤·¤¿¸¦µæ³«È¯¤ÎÊý¸þÀ¤òÁá´ü¤Ë¸«¶Ë¤á¡¢¾ÍèÍ½Â¬¤«¤éµ»½Ñ³«È¯¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¤è¤ê³Î¤«¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¼ÂÁ©Åª¤Ê³èÍÑÊýË¡¤ò¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤Þ¤Î¤´»²²Ã¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡Û
2025Ç¯£±£²·î£±1Æü¡ÊÌÚ¡Ë15»þ00Ê¬～15»þ30Ê¬
³«È¯¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¥¹¥Þー¥È»Ô¾ìÊ¬ÀÏ¤È²ÝÂê²ò·è¼êÃÊÁÏ½Ð¤ÎÂ¿³ÑÅª¥¢¥×¥íー¥Á
°ìÁá¤¯³«È¯Êý¸þÀ¤ò·èÄê¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¿×Â®¤«¤Ä´ÊÊØ¤Ëµ»½Ñ¤Î»Ô¾ì¡¦Æ°¸þÊ¬ÀÏ¤ò¹Ô¤¦ÊýË¡¤ä¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÊý¸þ¤«¤éÀ¸¤¸¤ëµ»½ÑÅª²ÝÂê¤ËÂÐ¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê²ò·è¼êÃÊ¤ò¿×Â®¤ËÁÏ½Ð¤¹¤ëÊýË¡¤ò¡¢PatSnap Eureka¤ÎAIÅëºÜµ¡Ç½¤òÍÑ¤¤¤Æ¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Àøºß¤¹¤ëµ»½ÑÅª²ÝÂê¤ò¥¹¥Ôー¥Ç¥£ー¤Ë²Ä»ë²½¤¹¤ëÊýË¡¤â¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂÐ¾Ý¼Ô¡Û
- ¾ðÊó¼ý½¸¤ä»Ô¾ìÊ¬ÀÏ¤Ë²ÝÂê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¸¦µæ³«È¯¼Ô
- ¸¦µæ³«È¯¡¦ÃÎºâ¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤Ë´Ø¿´¤Î¤¢¤ëÊý
- Æ³Æþ¤ò¤´¸¡Æ¤Ãæ¤Î´ë¶È¡¦¸¦µæµ¡´Ø¤ÎÊý
¢¨Æ±¶ÈÂ¾¼Ò¤µ¤Þ¤Î»²²Ã¤Ï¤´±óÎ¸¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú»²²ÃÊýË¡¡Û
Microsoft Teams ¥¦¥§¥Ó¥Êー¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¤Ç¤¹¡£
»öÁ°¤ËÊÀ¼Òweb¥µ¥¤¥È¤Î¥»¥ß¥Êー¾ðÊó¥Úー¥¸¤è¤ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.cks.co.jp/home/Seminar.html
¡ÚÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
Ãæ±û¸÷³Ø½ÐÈÇ³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó²Ý¡¡cks-info@cks.co.jp
¥áー¥ë·ïÌ¾¤Ë¡Ö2025¥¦¥§¥Ó¥Êー¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡×¤È¤´ÆþÎÏ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§Ãæ±û¸÷³Ø½ÐÈÇ³ô¼°²ñ¼Ò
