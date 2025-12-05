¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
°ÂÁ´IO¥â¥¸¥åー¥ë»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È - À¤³¦»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢¥·¥§¥¢¡¢·¹¸þ¤Î¸«ÄÌ¤·¡¢2026-2035Ç¯
SDKI Analytics¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢2025Ç¯11·î25¤Ë¡Ö°ÂÁ´IO¥â¥¸¥åー¥ë»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¡§2026-2035Ç¯¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢¥·¥§¥¢¡¢·¹¸þ¤ÎÍ½Â¬¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ÂÁ´IO¥â¥¸¥åー¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ë»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Ë¤Ï¡¢Åý·×ÅªµÚ¤ÓÊ¬ÀÏÅª¥¢¥×¥íー¥Á¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Í½Â¬É¾²Á¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢°ì¼¡µÚ¤ÓÆó¼¡Ä´ººÊýË¡¤ò»ÈÍÑ¤·¤ÆÊ¬ÀÏ¤µ¤ì¤¿¼çÍ×¤Ê¶È³¦Æ¶»¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¾Íè¤Î·¹¸þ¤òÍý²ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼çÍ×¤Ê»Ô¾ì·¹¸þ¤òÆÉ¼Ô¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ÂÁ´IO¥â¥¸¥åー¥ë»Ô¾ì¤Î³µÍ×
°ÂÁ´IO¥â¥¸¥åー¥ë»Ô¾ì¤Ë´Ø¤¹¤ëÊÀ¼Ò¤ÎÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°ÂÁ´IO¥â¥¸¥åー¥ë»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï 2035 Ç¯¤ËÌó39 ²¯ÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2025 Ç¯¤Î °ÂÁ´IO¥â¥¸¥åー¥ë»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ÏÌó21²¯ÊÆ¥É¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ÂÁ´IO¥â¥¸¥åー¥ë ¤Ë´Ø¤¹¤ë»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢»Ô¾ì¤Ï 2026-2035 Ç¯¤ÎÍ½Â¬´ü´ÖÃæ¤ËÌó 6.8% ¤Î CAGR ¤ÇÀ®Ä¹¤¹¤ë¤È¤â½Ò¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
SDKI Analytics¤ÎÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°ÂÁ´IO¥â¥¸¥åー¥ë¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢³ÈÂç¤Ï¡¢»º¶ÈÍÑÀ©¸æ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤ª¤±¤ëIoTµÚ¤Ó¥¨¥Ã¥¸¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÎÍøÍÑ¤¬µÞÂ®¤ËÁý²Ã¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥§¥¤¥ë¥»ー¥Õ¿®¹æ¤È¿ÇÃÇ¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤¿¤á¤Î·øÏ´¤Ê°ÂÁ´IO¥â¥¸¥åー¥ë¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£OSHA¤ÎÊó¹ð½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2024Ç¯5·î31Æü»þÅÀ¤Ç1,538,299·ï¤ÎÉé½ý¤¬µÏ¿¤µ¤ì¡¢18,506,116Æü¤ÎµÙ¶ÈÆü¿ô¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤Î°ÂÁ´¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¤Þ¤À½½Ê¬¤Ëµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢°ÂÁ´IO¥â¥¸¥åー¥ë¤ÎÆ³Æþ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ÂÁ´IO¥â¥¸¥åー¥ë¤Ï¡¢´í¸±¤Ê¾õÂÖ¤ò¸¡ÃÎ¤·¡¢µ¡³£¤òÂ¨ºÂ¤Ë¼×ÃÇ¤·¡¢»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¸Î¾ã¤ËÄ¾ÀÜÂÐ½è¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ýÂ³Åª¤Ê»Ô¾ì¼ûÍ×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
°ÂÁ´IO¥â¥¸¥åー¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ê»Ô¾ìÄ´ººÊó¹ð½ñ¤Ï°Ê²¼¤Î¥ê¥ó¥¯¤«¤éÆþ¼ê¤Ç¤¤Þ¤¹: https://www.sdki.jp/reports/safety-io-modules-market/81022
°ÂÁ´IO¥â¥¸¥åー¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ë»Ô¾ìÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¶áÂå²½¤ä¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ø¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤ÊÅê»ñ¤È¤¤¤Ã¤¿IO¥â¥¸¥åー¥ë¼ûÍ×¤ËÄ¾ÀÜ¤Ä¤Ê¤¬¤ë¼çÍ×¤ÊÍ×°ø¤Ë¤è¤ê¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤¬³ÈÂç¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦³Æ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ë¤è¤ë»ýÂ³²ÄÇ½À¤Ë¸þ¤±¤¿À¯ºö¤È¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÀÑ¶ËÅª¤Ê¶áÂå²½¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢¹â¿®ÍêÀ¤Î°ÂÁ´À©¸æ¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¤Î¼ûÍ×¤ò²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ÊÆ¹ñ¥¨¥Í¥ë¥®ー¾Ê¤Ï¡¢¹ñ²È¥¯¥êー¥ó¿åÁÇÀïÎ¬µÚ¤Ó¥íー¥É¥Þ¥Ã¥×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2030Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹ÇÓ½ÐÎÌ¤ò50ー52%ºï¸º¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¤¥ó¥É¥¹¥Þー¥È¥°¥ê¥Ã¥É¥Õ¥©ー¥é¥à¤Î»ÈÌ¿¤Ï¡¢¥¤¥ó¥É¤Ë¤ª¤±¤ë¥¹¥Þー¥È¥°¥ê¥Ã¥É¤Î¿ä¿Ê¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿À¯ºö¤ä¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀ¯ÉÜ¤Ë½õ¸À¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Á÷ÅÅÌÖÁ´ÂÎ¤Ë¤ï¤¿¤ë°ÂÁ´IO¥â¥¸¥åー¥ë¤Ê¤É¤ÎÊÝ¸îÁõÃÖ¤Î¼ûÍ×¤¬°ú¤µ¯¤³¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¿·¤·¤¤¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥±ー¥Ö¥ë¤ä¿·¤·¤¤µ¡´ï¤ò´Þ¤à´°Á´¤Ê¸ò´¹ÀïÎ¬¤Ê¤É¡¢°ÂÁ´IO¥â¥¸¥åー¥ë¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¤È¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ÎÊ£»¨¤µ¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¿·µ¬»Ô¾ì»²Æþ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÎÍÑ¤Î¾ãÊÉ¤È¤Ê¤ê¡¢º£¸å¿ôÇ¯´Ö¤Î»Ô¾ìÀ®Ä¹¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
°ÂÁ´IO¥â¥¸¥åー¥ë»Ô¾ì¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤Î·¹¸þÊ¬ÀÏ
°ÂÁ´IO¥â¥¸¥åー¥ë»Ô¾ì¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î»Ô¾ì¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥»¥°¥á¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤ÊÊ¬ÀÏ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÀ¼Ò¤ÎÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°ÂÁ´IO¥â¥¸¥åー¥ë ¤Î»Ô¾ìÄ´ºº¤Ï¡¢¥â¥¸¥åー¥ë¥¿¥¤¥×ÊÌ¡¢¥×¥í¥È¥³¥ëÊÌ¡¢¥·¥¹¥Æ¥àÊÌ¡¢°ÂÁ´¥ì¥Ù¥ëÊÌ¡¢¥¨¥ó¥É¥æー¥¶ー¶È³¦ÊÌ¤ÈÃÏ°èÊÌ¤ËÊ¬³ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ÂÁ´IO¥â¥¸¥åー¥ë»Ô¾ì¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤Î·¹¸þÊ¬ÀÏ
°ÂÁ´IO¥â¥¸¥åー¥ë»Ô¾ì¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î»Ô¾ì¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥»¥°¥á¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤ÊÊ¬ÀÏ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÀ¼Ò¤ÎÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°ÂÁ´IO¥â¥¸¥åー¥ë ¤Î»Ô¾ìÄ´ºº¤Ï¡¢¥â¥¸¥åー¥ë¥¿¥¤¥×ÊÌ¡¢¥×¥í¥È¥³¥ëÊÌ¡¢¥·¥¹¥Æ¥àÊÌ¡¢°ÂÁ´¥ì¥Ù¥ëÊÌ¡¢¥¨¥ó¥É¥æー¥¶ー¶È³¦ÊÌ¤ÈÃÏ°èÊÌ¤ËÊ¬³ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£