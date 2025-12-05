À¾ÆüËÜ¤Ç¤³¤³¤À¤±¡ªº£Ç¯¤â¿À¸Í¤É¤¦¤Ö¤Ä²¦¹ñ¤Ë¥È¥Ê¥«¥¤¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡ª
¿À¸Í¤É¤¦¤Ö¤Ä²¦¹ñ¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¤É¤¦¤Ö¤Ä²¦¹ñ¡¢Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ô ±àÄ¹¡§Æü¶¶°ì¾¼¡Ë¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯12·î1Æü¡Ê·î¡Ë～12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Î´ü´Ö¡¢¡Ö²¦¹ñ¤ÎMERRY CHRISTMAS¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËèÇ¯¹±Îã¤Î¡Ö¥È¥Ê¥«¥¤¤È¤Î¥°¥êー¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤â12·î1Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥Ê¥«¥¤¤ÏËÌ¶Ë·÷¤Ê¤É¤Î´¨¤¤ÃÏ°è¤ËÀ¸Â©¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¿À¸Í¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ç¤ÏÇ¯ÃæÄÌ¤·¤Æ¤Î»ô°é¤ÏÆñ¤·¤¯¡¢ËÜÊª¤Î¥È¥Ê¥«¥¤¤Ë½Ð²ñ¤¦¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤½¤¦¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î´ü´Ö¡¢À¾ÆüËÜ¤Ç¥È¥Ê¥«¥¤¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¤Î¤Ï²¦¹ñ¤À¤±¤Ç¤¹¡ªÂ¾¤Ë¤â¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¸ÂÄê¤Î¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤ê¡¢¾¾¤Ü¤Ã¤¯¤ê¤Ç¥È¥Ê¥«¥¤¤òºî¤ë¿¢Êª¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¤ê¤ÈÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥È¥Ê¥«¥¤¤È¶¦¤Ë²¦¹ñ¤Ç¾Ð´é°î¤ì¤ëºÇ¹â¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤òÂ¸Ê¬¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´ü¡¡¡¡´Ö¡§2025Ç¯12·î1Æü¡Ê·î¡Ë～12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ÎÌó1¤«·î´Ö
³«ºÅ¾ì½ê¡§¿À¸Í¤É¤¦¤Ö¤Ä²¦¹ñ ±àÆâ³Æ½ê
¥È¥Ê¥«¥¤Å¸¼¨ ËÜÊª¤Î¥È¥Ê¥«¥¤¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤³¤¦¡ª
Î©ÇÉ¤Ê³Ñ¤Î¥È¥Ê¥«¥¤¤Ï¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤ËÂç¤¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢À¸¤¨¤ë»þ´ü¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¤¬¥ª¥¹¤Ë¤â¥á¥¹¤Ë¤â³Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¥È¥Ê¥«¥¤¤ÎÉ¡¤ÏËÜÅö¤ËÀÖ¤¤¡©¤Ê¤É¡¢¶Ë´¨¤ÎÃÏ¤ÇÊë¤é¤¹Æ°Êª¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀ¸ÂÖ¤ÎÉÔ»×µÄ¤ò¤¼¤Ò³Î¤«¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´ü´Ö¡§12·î1Æü¡Ê·î¡Ë～12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë
»þ´Ö¡§³«±à～16¡§30 ¢¨Ã¢¤·¡¢¡Ö¥È¥Ê¥«¥¤¤È¤Î¥°¥êー¥Æ¥£¥ó¥°¥¿¥¤¥à¡×³«ºÅ»þ¤ò½ü¤¯
¾ì½ê¡§¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ñー¥¯ ¥¢¥¯¥¢¥Ð¥ìー ¥Ú¥ó¥®¥óÅ¸¼¨¾ì²£ ¡Ö¥È¥Ê¥«¥¤Å¸¼¨¾ì¡×
¥È¥Ê¥«¥¤¤È¤Î¥°¥êー¥Æ¥£¥ó¥°¥¿¥¤¥à
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥È¥Ê¥«¥¤¤ÈÁêËÀ¤Î¥µ¥ó¥¿¥¯¥íー¥¹¤È°ì½ï¤ËºÇ¹â¤Î¾Ð´é¤ÇµÇ°»£±Æ¤ò¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©¥È¥Ê¥«¥¤¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï¤´²ÈÂ²¤äÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤òºÌ¤ë¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¡ª
´ü¡¡¡¡´Ö¡§12·î1Æü¡Ê·î¡Ë～12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë ¢¨±«Å·Ãæ»ß
»þ¡¡¡¡´Ö¡§Ê¿ Æü/ 12¡§30～13¡§30 ÅÚÆü½Ë/ £±.11¡§30～12¡§ 30 £².14¡§30～15¡§30
¡¡¡¡ ¢¨12/24¡Ê¿å¡Ë～12/25¡ÊÌÚ¡Ë¤Ï¡ÚÅÚÆü½Ë¡Û¤Î»þ´Ö¤Ç ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¾ì¡¡¡¡½ê¡§¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ñー¥¯¡Ö¤ª²ÖÈª¡×
¿Í¡¡¡¡¿ô¡§³Æ²óÀèÃå30ÁÈ
ÎÁ¡¡¡¡¶â¡§1ÁÈ500±ß
¼õÉÕÊýË¡¡§³«»Ï»þ´Ö30Ê¬Á°¤«¤éÍ½Ìó·ô¤ò¸½¾ì¤ÇÇÛÉÛ
¢¨¼Ì¿¿¤ÏµîÇ¯¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£
²¦¹ñ¤ÎXmas¸ÂÄê¥Ç¥¸¥¹¥¿¡ª¡ÖÃµ¤·¤ÆGET¡ª¥Ï¥·¥Ó¥í²¦¥µ¥ó¥¿¤«¤é¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡×
±àÆâ³Æ½ê¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤Î¥Ï¥·¥Ó¥í²¦¥µ¥ó¥¿¤È¥È¥Ê¥«¥¤¤òÃµ¤¹¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£5¤«½ê¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²ó¤Ã¤Æ²¦¹ñ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¿¥ó¥×¡Ö¥Ï¥·¥Ó¥í²¦¤È¥È¥Ê¥«¥¤¡×¤ò£µ¤ÄGET¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¡¢¿À¸Í¤É¤¦¤Ö¤Ä²¦¹ñ¿Þ´Õ Animal Collection Card ¤ÎÆÃÊÌÈÇ¡Ö¥È¥Ê¥«¥¤¡×¥«ー¥É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡ª
´ü¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡´Ö¡§12·î1Æü¡Ê·î¡Ë～12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¥¤¥Ù¥ó¥È»²²ÃÊýË¡¡§
¡¡¡¡¡¡¥¹¥Æ¥Ã¥×£±.¡§»²²ÃQR¥³ー¥É¤«¤éÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ËÆþ¤í¤¦¡ª
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡±àÆâ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿»²²ÃQR¥³ー¥É¤«¤éÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ØÆþ¤Ã¤Æ¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤¤¤³ー¤è(¢¨£±)¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤ò¤·¤¿¤é½àÈ÷OK¡ª
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡(¢¨£±)»Ò¤É¤â¤È¤ª½Ð¤«¤±¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡Ö¤¤¤³ー¤è¡×¤Ï¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡»Ò¤É¤â¤È¤Î¤ª½Ð¤«¤±¾ðÊó¤ËÆÃ²½¤·¤¿ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥µ¥¤¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Á´¹ñ¤ÎÍ·¤Ó¾ì¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¤¬ËþºÜ¤Ç¡¢¸ý¥³¥ß¤ä¥¯ー¥Ý¥ó¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¥¹¥Æ¥Ã¥×£².¡§±àÆâ£µ¤«½ê¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥¹¥¿¥ó¥×QR¥³ー¥É¤òÃµ¤·¤ÆÆÉ¤ß¹þ¤â¤¦¡ª
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡5¤«½ê¤Î¥Ï¥·¥Ó¥í²¦¥µ¥ó¥¿¤È¥È¥Ê¥«¥¤¤òÃµ¤·¤ÆQR¤òÆÉ¤ß¹þ¤ó¤Ç¥¹¥¿¥ó¥×¤òGET¡ª
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Á´Éô¤Ç£µ¼ïÎà¡¢¥³¥ó¥×¥êー¥È¤·¤è¤¦¡ª
¡¡¡¡¡¡¥¹¥Æ¥Ã¥×£³.¡§½¸¤á¤¿¥¹¥¿¥ó¥×¤ò¸«¤»¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¤â¤é¤ª¤¦¡ª
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£µ¼ïÎà¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¿¥ó¥×¤ò½¸¤á¤¿Êý¤Ï¡¢ÆîËÌ½ÐÆþ¸ý¤Ë¤Æ¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¤Î²¦¹ñ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«ー¥É¡Ö¥È¥Ê¥«¥¤¡×¤ò£±ËçGET¡ª
¥¹¥¿¥ó¥×QR¥³ー¥ÉÀßÃÖ¾ì½ê¡§
¥¢¥¸¥¢¤Î¿¹Æþ¸ý¡¢¥á¥¤¥ó¥Ä¥êー²£¡¢¥Ú¥ó¥®¥óÅ¸¼¨¾ì²£¡Ö¥È¥Ê¥«¥¤Å¸¼¨¾ì¡×¡¢
¥Ï¥·¥Ó¥í¥³¥¦À¸ÂÖ±àBigbillÆþ¸ý¡¢¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥º
¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÆâÍÆ¡§²¦¹ñ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«ー¥É¡Ö¥È¥Ê¥«¥¤¡×£±Ëç ¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ (ÊÌÅÓ¡§Æþ±àÎÁ¤ÏÉ¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£)
¢¨¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¤Î»²²Ã¤Ë¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤È¤ª½Ð¤«¤±¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡Ö¤¤¤³ー¤è¡×¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢¨£±¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç°ì²ó¤·¤«»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨»²²ÃÈñ¤ÏÌµÎÁ¤Ç¤¹¤¬¡¢È¯À¸¤¹¤ëÄÌ¿®ÎÁ¤ä¸òÄÌÈñÅù¤Ï¤´»²²Ã¼ÔÍÍ¤ÎÉéÃ´¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È
¥á¥¤¥ó¥Ä¥êー¤Î¥¬¥¸¥å¥Þ¥ë¤ÎÌÚ¤¬¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥êー¤ËÊÑ¿È¤·¤Þ¤¹¡£ËèÇ¯°Û¤Ê¤Ã¤¿Áõ¾þ¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£Ç¯¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡Ö¥È¥Ê¥«¥¤¤¬±¿¤Ö²¦¹ñ¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡×¤Ç¤¹¡£¥È¥Ê¥«¥¤¤ÎÅù¿ÈÂç¥Ñ¥Í¥ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢Ãæ±û¤Î¥½¥ê¤Î¼þ¤ê¤Ë¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤òºÌ¤ëÂåÉ½Åª¤Ê¿¢Êª¥Ý¥¤¥ó¥»¥Á¥¢¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Þ¤¹¡£²¦¹ñ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥»¥Á¥¢¤ÏÌó2£í¡ªÁð²Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÃæÄãÌÚ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤ÆÄº¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢º£Ç¯¤â¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë¾þ¤ê¤Þ¤¹¡£
´ü´Ö¡§12·î1Æü¡Ê·î¡Ë～12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¾ì½ê¡§¥Õ¥é¥ïー¥·¥ã¥ïー
¿¢Êª¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¾¾¤Ü¤Ã¤¯¤ê¤Çºî¤ë¥È¥Ê¥«¥¤¡ª～¤ª¤¦¤Á¤Ë¥È¥Ê¥«¥¤¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿～¡×
¤ª¹¥¤¤Ê·Á¤Î¾¾¤Ü¤Ã¤¯¤ê¤È²¦¹ñ¤Ç°é¤Æ¤¿¿¢Êª¤Ç¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥È¥Ê¥«¥¤¤òºî¤ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥È¥Ê¥«¥¤¤Ï¸¼´Ø¤Ë¾þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ä¥êー¤Ë¾þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¢¨À½ºî»þ´Ö Ìó5～10Ê¬¡Ë
ÆüÄø¡§12·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë
»þ´Ö¡§10¡§00～16¡§30
¾ì½ê¡§¥Õ¥é¥ïー¥·¥ã¥ïー
ÎÁ¶â¡§800±ß