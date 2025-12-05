³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¼¥Ã¥¯¥¹¡¢ALLYNAV AG³ô¼°²ñ¼Ò¤È´ØÅìµòÅÀ¤ò¶¦Æ±±¿±Ä¤·¡¢ÇÀ¶ÈDX»Ù±ç¤ò¶¯²½
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¼¥Ã¥¯¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÅìÂçºå»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§µÈÌî¹°¹¸¡¢°Ê²¼¥Þ¥¼¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ï¡¢*ALLYNAV AG³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ËÌ³¤Æ»¡Ë¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¥Þ¥¼¥Ã¥¯¥¹¤¬Í¤¹¤ë´ØÅì»ÙÅ¹¡Êºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô±ºÏÂ¶è¡Ë¤ò¶¦Æ±µòÅÀ¤È¤·¤Æ±¿±Ä¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Î¾¼Ò¤ÏËÜµòÅÀ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÇÀ¶ÈÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëDX»Ù±ç¤ò°ìÁØ¶¯²½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
*ALLYNAVAG³ô¼°²ñ¼Ò¤ÏALLYNAV¤ÎÆüËÜ¹ñÆâÁíÂåÍý
¢£ÇØ·Ê
AF305¡¡¼«Æ°ÁàÂÉ¥·¥¹¥Æ¥à
ÇÀ¶È¸½¾ì¤Ç¤Ï¿Í¼êÉÔÂ¤äÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤Î²ÝÂê¤¬¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤Î³èÍÑ¤Ë¤è¤ë¸úÎ¨²½¤¬µÞÌ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¼¥Ã¥¯¥¹¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÀ¶ÈÍÑ¡¦»º¶ÈÍÑ¥É¥íー¥ó¤ä´ØÏ¢¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢ALLYNAV¤Î»ý¤Ä¼«Æ°ÁàÂÉ¡¦¼«Î§·¿Áð´¢¤ê¥í¥Ü¥Ã¥È¡¦¥¹¥Ôー¥É¥¹¥×¥ì¥¤¥äーÅù¤Îµ»½ÑÎÏ¡¦¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÈÍ»¹ç¤·¡¢¤è¤êÊñ³çÅª¤Ê»Ù±çÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢ÈÎÇä¥Ñー¥È¥ÊーÍÍ¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¤è¤ê¶¯²½¤·¡¢ÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ëÂÐ±þÎÏ¤ò¸þ¾å¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¼è¤êÁÈ¤ßÆâÍÆ
- ´ØÅì»ÙÅ¹¤ò¶¦Æ±µòÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥Þー¥ÈÇÀ¶Èµ¡´ï¤äÇÀ¶ÈDX¤Ë´Ø¤¹¤ë¼Â¾Ú¡¦Æ³Æþ»Ù±ç¤ò¿ä¿Ê
- ¥É¥íー¥ó¤ä¼«Æ°Áö¹Ôµ¡³£¤Ê¤É¤Î¥¹¥Þー¥ÈÇÀ¶Èµ¡´ï¤ÎÉáµÚÂ¥¿Ê
¢£º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
Î¾¼Ò¤Ï´ØÅìµòÅÀ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÅìÆüËÜ¡¦´ØÅì¥¨¥ê¥¢¤òÃæ¿´¤ËÁ´¹ñ¤ÎÇÀ¶È½¾»ö¼Ô¤Ø¸þ¤±¤¿DX»Ù±ç¤ò³ÈÂç¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÇÀ¶È¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§ALLYNAVAG³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ë¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000017.000168106.html
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
Ã´Åö¡§¼ÄÅÄ
TEL¡§048-826-6761¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¼¥Ã¥¯¥¹ ´ØÅì»ÙÅ¹¡Ë
Email¡§company@mazex.jp
Web¡§https://mazex.jp/
²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¼¥Ã¥¯¥¹
ÂåÉ½¼ÔÌ¾¡§µÈÌî ¹°¹¸
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¢©578-0905 ÂçºåÉÜÅìÂçºå»ÔÀîÅÄ4ÃúÌÜ3ÈÖ16¹æ
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§»º¶ÈÍÑ¡¦ÇÀ¶ÈÍÑ¥É¥íー¥ó¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¡¢½¤Íý¡¦Áà½Ä»ØÆ³¡¢ÉôÉÊÈÎÇä¡¢¥¹¥Þー¥ÈÇÀ¶Èµ¡´ï¤ÎÈÎÇä¡¡Åù