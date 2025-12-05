¥³ー¥É¤Ï½ñ¤«¤Ê¤¤¡¢AI¤ò»Ø´ø¤¹¤ë¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ø¡£1¿Í¤Î¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸¤ÇÀ®²Ì¤ò°ú¤¾å¤²¤ë¾¡¤Á¶Ú
¡ÖÆüËÜ¤òAIÀè¿Ê¹ñ¤Ë¡×¤ò·Ç¤²AI¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹³èÍÑ¤ò³Ø¤Ù¤ëÍøÍÑ¼Ô¿ôNo.1¢¨¤ÎÀ¸À®AI³Ø½¬¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡ÖSHIFT AI¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒSHIFT AI¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ÌÚÆâæÆÂç¡¢°Ê²¼Åö¼Ò ¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡¢Ë¡¿Í¸þ¤±¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹SHIFT AI for Biz¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³Ø½¬¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2025Ç¯4·î¤è¤êÄó¶¡Ãæ¤Î¡ÖAI Driven¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥³ー¥¹¡×¤ò¡¢2025Ç¯12·î5Æü¤è¤êÂçÉý¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
4²óÌÜ¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤È¤Ê¤ëº£²ó¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢ºÇ¿·¤ÎLLM¥â¥Ç¥ë¡ÊGPT-5-CodexÅù¡Ë¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¤Û¤«¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê¥³ー¥É²þ½¤¤ò¼«Æ°²½¤¹¤ë¡ÖAgent¥âー¥É¡×¤Î¼ÂÁ©±¿ÍÑ¡¢¤ª¤è¤Ó¤½¤ì¤ò°ÂÁ´¤ËÀ©¸æ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡ÖGuardrails¡Ê¥¬ー¥É¥ìー¥ë¡Ë¡×µ»½Ñ¤Þ¤Ç¡¢¼¡À¤Âå¤ÎAI³«È¯¤ËÉÔ²Ä·ç¤È¤Ê¤ë¥¹¥¥ë·²¤ò¡¢°ìÏ¢¤ÎÎ®¤ì¤Ç³Ø¤Ù¤ë¹½À®¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÇØ·Ê¡¦³µÍ×
AI¤Ë¤è¤ë³«È¯»Ù±ç¤Ï¡¢¥³ー¥ÉÊä´°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÁ´ÂÎ¤ò¼«Î§Åª¤Ë²þ½¤¤¹¤ë¡Ö¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È·¿¡×¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËºÇ¿·¤ÎGitHub Copilot¤Ç¤Ï¡¢GPT-5À¤Âå¤Î¥â¥Ç¥ëÅý¹ç¤äAgent¥âー¥É¤Î¼ÂÁõ¤Ë¤è¤ê¡¢¤½¤ÎÇ½ÎÏ¤¬Âç¤¤¯³ÈÄ¥¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¶¯ÎÏ¤Ê¼«Æ°²½µ¡Ç½¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢AI¤ÎË½Áö¤ä¾ðÊóÏ³¤¨¤¤¤òËÉ¤®¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤òÃ´ÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÅ¬ÀÚ¤ÊÀ©¸æ¡ÊGuardrails¡Ë¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£¼ÂÌ³¤Î¸½¾ì¤«¤é¤Ï¡Öµ¡Ç½¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤É¤³¤Þ¤ÇÇ¤¤»¤Æ¤è¤¤¤Î¤«¡×¡Ö¤É¤ÎÎ³ÅÙ¤Ç¿Í¤Î¾µÇ§¤ò¶´¤à¤Ù¤¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â¿¤¯µó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢ËÜ¥³ー¥¹¤Ç¤ÏºÇ¿·µ¡Ç½¤Î»È¤¤Êý¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Î°ÂÁ´¤Ê±¿ÍÑÀß·×¤Þ¤Ç¤ò°ìÂÎ¤È¤·¤Æ°·¤¦ÂçÉý¤Ê¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¼õ¹Ö¼Ô¤Ï¡ÖAI¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¡×¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖAI¤ò´ÆÆÄ¤·¡¢À®²Ì¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¡×AI Driven¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¼ç¤Ê¥¢¥Ã¥×¥Çー¥ÈÆâÍÆ
1. Agent¥âー¥É¤Ë¤è¤ëÂçµ¬ÌÏ¼«Æ°²½¤È¡ÖGuardrails¡×¤Ë¤è¤ë°ÂÁ´À©¸æ
¥Õ¥¡¥¤¥ëÊÔ½¸¤ä¥³¥Þ¥ó¥É¼Â¹Ô¤òAI¤¬¼«Î§Åª¤Ë¹Ô¤¦¡ÖAgent¥âー¥É¡×¤Î³èÍÑË¡¤ò¡¢¼ÂÁ©Îã¤È¤È¤â¤Ë²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢AI¤Î¥¢¥¯¥»¥¹ÈÏ°Ï¤òÉ¬Í×ºÇ¾®¸Â¤Ë¹Ê¤ë¡ÖºÇ¾®¥¹¥³ー¥×¤Î¸¶Â§¡×¡¢Áàºî¥í¥°¤Î²Ä»ë²½¡¢¾µÇ§¥Õ¥íー¤ÎÀß·×¤È¤¤¤Ã¤¿Guardrails¡Ê¥¬ー¥É¥ìー¥ë¡Ë¤Î¹Í¤¨Êý¤È¼ÂÁõ¥Ñ¥¿ー¥ó¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¼«Æ°²½¤ÎÍøÊØÀ¤È¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¦¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ë¹âÅÙ¤Ê±¿ÍÑ¥¹¥¥ë¤Î½¬ÆÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
2. ºÇ¿·LLM¥â¥Ç¥ë¡ÊGPT-5-Codex/Claude Opus 4.5¡Ë¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤È¥³¥¹¥ÈÀïÎ¬
GitHub Copilot¤Î¿·ÎÁ¶âÂÎ·Ï¤ÇÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡×¤È¡Ö¾è¿ô¡Ê¾ÃÈñÎÌ¡Ë¡×¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÀ°Íý¤·¡¢¥â¥Ç¥ë¤´¤È¤Î¥³¥¹¥ÈÆÃÀ¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£Îã¤È¤·¤Æ¡¢·ÚÎÌ¤ÊGPT-5 mini¤ä¡¢¹âÀºÅÙ¤À¤¬1¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤¢¤¿¤ê¤Î¾ÃÈñÎÌ¤¬Âç¤¤¤Claude Opus 4.5¤Ê¤É¡¢ÂåÉ½Åª¤Ê¥â¥Ç¥ë¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢Business¥×¥é¥ó¤Î·î´Ö¾å¸Â¡Ê¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥ê¥¯¥¨¥¹¥È300·ï¡Ë¤Ê¤É¤ÎÀ©Ìó¤òÁ°Äó¤Ë¡¢¤É¤Î¶ÈÌ³¤Ç¤É¤Î¥â¥Ç¥ë¤òÁª¤Ö¤Ù¤¤«¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¤È¸¡¾Ú¼ê½ç¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¼«¼Ò¤Î¶ÈÌ³Í×·ï¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥³¥¹¥ÈÂÐ¸ú²Ì¤òºÇÂç²½¤¹¤ë±¿ÍÑÊý¿Ë¤ò¼«Î§Åª¤ËÎ©°Æ¡¦¸¡¾Ú¤Ç¤¤ë¥¹¥¥ë¤Î½¬ÆÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
3. ¥«¥¹¥¿¥à¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÅ¬ÍÑ³ÈÂç¤È¡ÖAGENTS.md¡×
¤³¤ì¤Þ¤Ç¼ç¤Ë¥Á¥ã¥Ã¥ÈÂÎ¸³¤òÃæ¿´¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¥«¥¹¥¿¥à¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¡¢Agentµ¡Ç½¤ä¥³ー¥É¥ì¥Ó¥åー¤Ë¤â²£ÃÇÅª¤ËÅ¬ÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÁ´ÂÎ¤ÇAI¤ÎµóÆ°¤òÅý°ì¤¹¤ëÀß·×¼êË¡¤ò°·¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¥¨ー¥¸¥§¥ó¥ÈÀìÍÑ¤Î»Ø¼¨½ñ¤Ç¤¢¤ë¡ÖAGENTS.md¡×¤ÎºîÀ®¡¦´ÉÍý¼êË¡¤ò¥Ï¥ó¥º¥ª¥ó·Á¼°¤Ç³Ø¤Ó¡¢¥Áー¥à³«È¯¤Ë¤ª¤±¤ëAI¤Î¥íー¥ëÄêµÁ¤ä¸¢¸ÂÀß·×¡¢¥ì¥Ó¥åー´ð½à¤ÎÉ¸½à²½¤ò¿ä¿Ê¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
ÁÛÄê¼õ¹ÖÂÐ¾Ý¼Ô
- ´ë¶È¤ÎDX¿ä¿ÊÃ´Åö¼Ô¡¦³«È¯ÉôÌç¤ÎÀÕÇ¤¼Ô
- ºÇ¿·¤ÎGitHub Copilot¤òÆ³Æþ¤·¡¢³«È¯¥×¥í¥»¥¹¤Î¼«Æ°²½¤È¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÅýÀ©¤ÎÎ¾Î©¤òÌÜ»Ø¤¹Êý
- ³«È¯¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¦¥Æ¥Ã¥¯¥êー¥É
- Agentµ¡Ç½¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°»þ´Ö¤òÃ»½Ì¤·¡¢¤è¤ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÊÀß·×¶ÈÌ³¤ËÃíÎÏ¤·¤¿¤¤Êý
- AI¥ê¥Æ¥é¥·ー¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤¿¤¤¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢
- GPT-5À¤Âå¤ÎºÇ¿·µ»½ÑÆ°¸þ¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤·¡¢»Ô¾ì²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤¿¤¤Êý
Äó¶¡·ÁÂÖ
Åö¼Ò¤Îe¥éー¥Ë¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¾å¤Ç¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¼õ¹Ö¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¼õ¹Ö¼Ô¤Ï¼«Ê¬¤Î¥Úー¥¹¤Ç³Ø½¬¤ò¿Ê¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤ª¿½¹þ¤ßÊýË¡
¤¿¤À¤¤¤Þ¡¢À¸À®AI³èÍÑ¿ä¿Ê¤Î¤¿¤á¤ÎÌµÎÁÁêÃÌ²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
°Ê²¼¤Î¥ê¥ó¥¯¤è¤ê¤´Í½Ìó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤´Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é :
https://meetings.hubspot.com/kiida/shiftai-sales
¤½¤ÎÂ¾¤´ÉÔÌÀÅÀ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤é¡¢²¼µ¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
info@shift-ai.co.jp
¡ÚGitHub Copilot¤È¤Ï¡Û
GitHub Copilot¤Ï¡¢GitHub¤ÈOpenAI¤¬¶¦Æ±¤Ç³«È¯¤·¤¿AI¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢Visual Studio Code¤Ê¤É¤Î³«È¯´Ä¶¾å¤Ç¥³ー¥ÉÊä´°¤ä¥Á¥ã¥Ã¥È·Á¼°¤Î¥µ¥Ýー¥È¡¢Agent¥âー¥É¤Ë¤è¤ë¼«Æ°½¤Àµ¤ä¥ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°»Ù±ç¤Ê¤É¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
ºÇ¿·¤ÎGitHub Copilot¤Ç¤Ï¡¢GPT-5¤äGPT-5 mini¡¢GPT-5-Codex¡¢GPT-5.1·Ï¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë²Ã¤¨¡¢Claude Opus 4.1¤äGemini 2.5 Pro¤Ê¤É¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍøÍÑ¥·ー¥ó¤Ë±þ¤¸¤Æ¥â¥Ç¥ë¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ê¤¬¤é³«È¯¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚSHIFT AI for Biz¤È¤Ï¡Û
ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢AI³èÍÑ¤ÎË¡¿Í¸þ¤±¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°»Ù±ç¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£À¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¡¢¶ÈÌ³¤Î²þÁ±¤ä¿·µ¬»ö¶È³«È¯¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤¤¿¤¤Á´¤Æ¤Î´ë¶ÈÍÍ¤Ë¸þ¤±¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»Ù±ç·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢´ë¶È¤ÎAI³èÍÑ¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¡¦±¿ÍÑ¤Î¸úÎ¨²½¤È¹âÅÙ²½¤ò¶¯ÎÏ¤Ë»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒSHIFT AI¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¤òAIÀè¿Ê¹ñ¤Ë¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢À¸À®AI¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëAIµ»½Ñ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹³èÍÑ¤ò³Ø¤Ù¤ë¡¢ÍøÍÑ¼Ô¿ôNo.1¢¨¤ÎÀ¸À®AI³Ø½¬¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡ÖSHIFT AI¡×¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ñ°÷¿ô¤Ï2Ëü5000¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢Ë¡¿Í¸þ¤±¤Î¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡ÖSHIFT AI for Biz¡×¤ä¡¢¶µ°éµ¡´Ø¸þ¤±¤Î¡ÖSHIFT AI for School¡×¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤Ê¬Ìî¤ÇAI¿Íºà¤Î°éÀ®¤ò¿ä¿Ê¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÆÈ¼«¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖSHIFT AI Times¡×¤Î±¿±Ä¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¾ðÊóÈ¯¿®¡¦¸¦½¤¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¸Ä¿Í¤ÈÁÈ¿¥¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤·¡¢ÆüËÜÁ´ÂÎ¤ÎAI³èÍÑ¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ò¡¡Ì¾¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼ÒSHIFT AI
½êºßÃÏ¡¡¡¡ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«£²ÃúÌÜ24-12 ½ÂÃ«¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥¹¥¯¥¨¥¢
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÌÚÆâ æÆÂç
ÀßÎ©Ç¯·î¡¡2022Ç¯3·î18Æü
»ñËÜ¶â¡¡¡¡8,300Ëü±ß¡Ê»ñËÜ½àÈ÷¶â´Þ¤à¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥° / ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£±¿±Ä / Youtube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë±¿±Ä / ¥¹¥¯ー¥ë±¿±Ä
URL¡§https://shift-ai.co.jp/
¢¨ÍøÍÑ¼Ô¿ôNo.1
GMO¥ê¥µー¥Á&AI³ô¼°²ñ¼ÒÄ´¤Ù
¢£Ä´ºº¹àÌÜ/Ä´ºº»þÅÀ¡Ê2025Ç¯2·î¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ëÎß·×ÅÐÏ¿¼Ô¿ô
¢£Ä´ººÂÐ¾Ý/´ë¶È¤¬±¿±Ä¤¹¤ëAI³èÍÑ»öÎã¤ä¼ÂÁ©¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ê¤É¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹ÌÜÅª¤Ç¤ÎAI³èÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë¹ÖµÁ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥µー¥Ó¥¹¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¡¢¹ÖµÁ¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤¥Í¥Ã¥È¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ä¸Ä¿Í±¿±Ä¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹ÌÜÅª°Ê³°¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥µー¥Ó¥¹¤ÏÂÐ¾Ý³°¤È¤¹¤ë
¡ÚÂåÉ½¼èÄùÌò ÌÚÆâ æÆÂç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
ÌÚÆâ æÆÂç(¤¤¦¤Á ¤·¤ç¤¦¤¿)
³ô¼°²ñ¼ÒSHIFT AI ÂåÉ½¼èÄùÌò / °ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÀ¸À®AI³èÍÑÉáµÚ¶¨²ñ ¶¨µÄ°÷ / GMO AI¡õWeb3³ô¼°²ñ¼Ò AI³èÍÑ¸ÜÌä / GMO AI¡õ¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¾¦»ö AI³èÍÑ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー
<X>
¥Õ¥©¥í¥ïー¿ô 14.2Ëü¿Í (2025Ç¯12·î¸½ºß)
¡ÖÆüËÜ¤òAIÀè¿Ê¹ñ¤Ë¡×¤ò¥Æー¥Þ¤ËÀ¸À®AI¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯¿®¡£
URL¡§https://x.com/shota7180