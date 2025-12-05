¡ÖAI¼ÒÄ¹¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ëTHA¡¢Ê¡²¬È¯ËÜ³ÊÆÃ»£¥Òー¥íーÈÖÁÈ¡Ö¥É¥²¥ó¥¸¥ãー¥º¡×¤È¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ñー¥È¥Êー·ÀÌó¤òÄù·ë¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒTHA(https://tha-inc.com/)¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§À¾»³Ä«»Ò¡Ë¤Ï¡¢¶å½£¤Î¼Âºß¤¹¤ë¥Òー¥íー¤¿¤Á¤¬½¸·ë¤·¤Æºî¤é¤ì¤¿ËÜ³ÊÆÃ»£¥Òー¥íーºîÉÊ¡Ö¥É¥²¥ó¥¸¥ãー¥º(https://dogengers.com/)¡×¤È¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ñー¥È¥Êー·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥É¥²¥ó¥¸¥ãー¥º¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ñー¥È¥Êー·ÀÌóÄù·ë¤ÎÇØ·Ê
³ô¼°²ñ¼ÒTHA¤ÏÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¶å½£¤ÎÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¤ËAI¼ÒÄ¹¤òÆ³Æþ¤¤¤¿¤À¤¡¢³Î¤«¤Ê¼ÂÀÓ¤È¶¯¸Ç¤Ê¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¤ò»Ù¤¨¤ëÍ¦¼Ô¤¿¤Á¤ËºÇ¶¯¤Î¶¯²½ËâË¡¤ò¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò·Ç¤²¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤Î·Ð±Ä¼Ô¤ò¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÎÏ¤Ç»Ù±ç¤·¡¢¶¦¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò»ÈÌ¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¡Ö¥É¥²¥ó¥¸¥ãー¥º¡×¤Ï¡¢"¼Âºß¤¹¤ë¥Òー¥íー"¤¿¤Á¤¬´ë¶È¤äÃÏ°è¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤Æ½¸·ë¤·¡¢100¼Ò¤òÄ¶¤¨¤ë´ë¶È¤¬¥¹¥Ý¥ó¥µー¤È¤·¤Æ»Ù¤¨¹ç¤¦¤È¤¤¤¦ÆÈ¼«¤Î¥â¥Ç¥ë¤ò»ý¤ÄºîÉÊ¤Ç¤¹¡£ÈÖÁÈÊüÁ÷¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢¥Òー¥íー¥·¥çー¤ä¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤òÄÌ¤¸¡¢ÃÏ°è¤Î¿Í¡¹¤ä»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë·ÑÂ³Åª¤Ê¾Ð´é¤È´õË¾¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢¶å½£¤Î¼Âºß¤¹¤ë´ë¶È¥Òー¥íー¤¬½¸·ë¤·¡¢ÃÏ°è¤È´ë¶È¤ò¶¦¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¥É¥²¥ó¥¸¥ãー¥º¤Î¡Ö´ë¶È¤È¶¦¤ËÊâ¤à¡×»ÑÀª¤¬¡¢THA¤Î·Ç¤²¤ë¡ÖÍ¦¼Ô¤¿¤Á¤Ø¤Î¶¯²½ËâË¡¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È¿¼¤¯¶¦ÌÄ¤·¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ñー¥È¥Êー·ÀÌó¤ÎÄù·ë¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
º£²ó¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢THA¤Ï¶å½£ÃÏ°è¤Ç¤Î³èÆ°¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤·¡¢ÃÏ°è¤Î´ë¶È¤¬¤è¤êµ±¤±¤ë¤è¤¦¡¢AIµ»½Ñ¤òÄÌ¤¸¤¿»Ù±ç¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥É¥²¥ó¥¸¥ãー¥º¤È¶¦¤Ë¡¢¶å½£¤«¤éÁ´¹ñ¤Ø¡¢¤½¤·¤ÆÌ¤Íè¤Ø¸þ¤±¤Æ¡¢¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥É¥²¥ó¥¸¥ãー¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥É¥²¥ó¥¸¥ãー¥º¡×¤Ï¡¢"¼Âºß¤¹¤ë¥Òー¥íー"¤¿¤Á¤¬´ë¶È¤äÃÏ°è¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤Æ½¸·ë¤·¤¿¥Òー¥íー½¸ÃÄ¤Ç¤¹¡£
2020Ç¯¤ËÃÏ¾åÇÈ¤ÇËÜ³ÊÆÃ»£¥Òー¥íーÈÖÁÈ¤È¤·¤ÆÊüÁ÷¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤Æ°ÊÍè¡¢6Ç¯Ï¢Â³¤Ç¶å½£¤òÃæ¿´¤ËÁ´¹ñ¤ÇÊüÁ÷¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈÖÁÈÊüÁ÷¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢¥Òー¥íー¥·¥çー¤Î³«ºÅ¤ä¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¡¢º£Æü¤â³¹¤Î¤É¤³¤«¤Ç³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó
¥É¥²¥ó¥¸¥ãー¥º¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¡Ö¥Òー¥íー¤¬¼Âºß¤¹¤ë¼Ò²ñ¤òÊ¸²½¤Ë¤¹¤ë¡×¤³¤È¡£
ÈÖÁÈ¤òÄ¶¤¨¤Æ¼ÂºÝ¤Ë¥Òー¥íー¤Ë²ñ¤¨¤ëµ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ë¥Òー¥íー¤¬´Ø¤ï¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÌÜ»Ø¤¹Ì¤Íè
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢³¹¤Î»ê¤ë¤È¤³¤í¤Ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¾Ð´é¤¬°î¤ì¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Õ¥¡¥ß¥êーÁØ¤ÈÃÏ°è´ë¶È¤¬·Ò¤¬¤ëÌ¤Íè¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥É¥²¥ó¥¸¥ãー¥º¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤Ë¾Ð´é¤Èå«¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¤³¤Î³¹¤Ç°é¤Ä»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÌÀ¤ë¤¯´õË¾¤ËËþ¤Á¤¿Ì¤Íè¤òÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£
¥É¥²¥ó¥¸¥ãー¥º¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://dogengers.com/
¢£AI¼ÒÄ¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖAI¼ÒÄ¹¡×¤Ï¡¢THA¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÃæ¾®´ë¶È¤Î¡Ö²ñ¼Ò¤é¤·¤µ¡×¡Ö¼ÒÄ¹¤é¤·¤µ¡×¤òÈ¿±Ç¤·¤¿´ë¶È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëAI¤òÁÏ¤ê¡¢°é¤Æ¡¢³è¤«¤¹¡¢È¼Áö»Ù±ç·¿¤ÎAI¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£2023Ç¯8·î¤Î¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡³«»Ï°ÊÍè¡¢50¼Ò¤òÄ¶¤¨¤ë´ë¶È¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤ÎÍýÇ°¿»Æ©¤ä¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¿ËÉÙ¤Ê¼ÂÀÓ¤È¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
AI¼ÒÄ¹¥µー¥Ó¥¹¥Úー¥¸¡§https://ai-syacho.com/
¢£³ô¼°²ñ¼ÒTHA¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼ÒTHA¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¤ò»Ù¤¨¤ëÍ¦¼Ô¤¿¤Á¤ËºÇ¶¯¤Î¶¯²½ËâË¡¤ò¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢AIµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ë¶È¤Î¶ÈÀÓ¸þ¾å¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎIT¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö»Üºö¤òÂ¿¿ôÅ¸³«¤·¡¢2023Ç¯8·î¤è¤ê¡ÖAI¼ÒÄ¹¡×¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¡£Â¿ÍÍ¤Ê¶È³¦¤Ç¤ÎÆ³Æþ¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Á¡¢ÍýÇ°¿»Æ©¤ä¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§³ô¼°²ñ¼ÒTHA ¹ÊóÉô
Email: info@tha-inc.com
URL: https://tha-inc.com/
¥µー¥Ó¥¹¤Î¾ÜºÙ¤äÍøÍÑ¤ò¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ï¡¢¾åµ¤ÎÏ¢ÍíÀè¤Þ¤Ç¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£