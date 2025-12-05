¡ÖHAGOOGI ¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É²Ã¼¾´ï¡×¿·È¯Çä -- Îä¡¦²¹¥ß¥¹¥ÈÀÚÂØ¤Ç¥ªー¥ë¥·ー¥º¥ó³èÌö
HAGOOGI¤Ï¡¢²ÃÇ®¼°¤ÈÄ¶²»ÇÈ¼°¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É²Ã¼¾Êý¼°¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡Ö¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É²Ã¼¾´ï¡×¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Îä¡¦²¹¥ß¥¹¥È¤ÎÀÚÂØ¤ËÂÐ±þ¤·¤¿Àß·×¤Ë¤è¤ê¡¢½Õ½©¤Î´¥Áç»þ¤Ë¤ÏÎä¥ß¥¹¥È¤ÇÁÇÁá¤¯²Ã¼¾¤·¡¢Åß¤Ë¤Ï²¹¥ß¥¹¥È¤Ç²Ã¼¾¤ÈÂÎ´¶²¹ÅÙ¤Î¸þ¾å¤òÆ±»þ¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ç¯´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ²÷Å¬¤Ê¼¼Æâ´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Ë´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆâÂ¢¤ÎPTC¥Òー¥¿ー¤Ç¿å¤ò²Ã²¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»¨¶Ý¤ÎÈË¿£¤òÍÞ¤¨¡¢¤è¤êÀ¶·é¤Ê¥ß¥¹¥È¤ò°Ý»ý¤·¤ä¤¹¤¤ÅÀ¤âÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£µ¡Ç½À¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ËÆëÀ÷¤à¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£µ¡Ç½¾Ò²ð
Point1 PTC¥Òー¥¿ーÅëºÜ¤Ç¡¢À¶·é¤µ¤È¸úÎ¨¤òÎ¾Î©
PTC¥Òー¥¿ーÅëºÜ¤·¡¢¿å¤òÅ¬ÅÙ¤Ë²Ã²¹¤·¤Æ»¨¶Ý¤ÎÈË¿£¤òÍÞ¤¨¤Ä¤Ä¡¢¸úÎ¨¤è¤¯¥ß¥¹¥È¤òÀ¸À®¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¾Ê¥¨¥ÍÀ¤Ë¤âÇÛÎ¸¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´¥Áç¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëµ¨Àá¤ÎÂÐºö¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢´ÑÍÕ¿¢Êª¤Î¥±¥¢¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥·ー¥ó¤Ç°Â¿´¤·¤Æ¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Point2 Ä¶ÈùºÙ¥ß¥¹¥È¤Ç¡¢¾²¤òÇ¨¤é¤µ¤º²÷Å¬²Ã¼¾
1.7MHz¤Î¹âÉÑÅÙ¿¶Æ°¤Ë¤è¤ê¡¢1～5¦Ìm¤ÎÄ¶ÈùºÙ¥ß¥¹¥È¤ò¶Ñ°ì¤Ë³È»¶¡£¤¹¤Ð¤ä¤¯¾øÈ¯¤·¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¿åÅ©¤¬»Ä¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢¾²¤Þ¤ï¤ê¤âÇ¨¤ì¤Ë¤¯¤¤¾õÂÖ¤òÊÝ¤Á¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ù¥¿¤Ä¤¤Ë¤¯¤¤¼«Á³¤Ê½á¤¤¤Ç¡¢Æü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤ò²÷Å¬¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
Point3 ÂçÍÆÎÌ¤Çµë¿å¤Î¼ê´Ö¤ò·Ú¸º
ÂçÍÆÎÌ¥¿¥ó¥¯¤Ë¤è¤ê¡¢Ä¹»þ´Ö¤ÎÏ¢Â³²Ã¼¾¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢µë¿å¤Î¼ê´Ö¤òÂç¤¤¯¸º¤é¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢12L¥â¥Ç¥ë¤ò¤´»ÈÍÑ¤Î¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Ï
¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤äµ¡Ç½¤Ï¤È¤Æ¤âµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢1DK¤Î¤ªÉô²°¤À¤È¾¯¤·Âç¤¤¯´¶¤¸¤ë¡×
¤È¤¤¤¦¤ªÀ¼¤â¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¤è¤ê¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç°·¤¤¤ä¤¹¤¤9L¥¿¥¤¥×¤ò¿·¤¿¤Ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£ÀßÃÖ¥¹¥Úー¥¹¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ºÇÅ¬¤Ê¥µ¥¤¥º¤ò¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Point4 ¥·ー¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ë¡¢8ÃÊ³¬¤ÎÊ®Ì¸ÎÌÄ´Àá
8ÃÊ³¬¤ÎÊ®Ì¸ÎÌÄ´Àáµ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢»È¤¦¾ì½ê¤ä»þ´ÖÂÓ¡¢¼¼Æâ¤Î´¥Áç¾õÂÖ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆºÇÅ¬¤Ê¥ß¥¹¥ÈÎÌ¤òºÙ¤«¤¯¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
½¢¿²Á°¤Ë¤ÏÀÅ¤«¤Ç¤ä¤µ¤·¤¤¼å¥âー¥É¡¢Ä«¤Î´¥¤¤¤¿¶õµ¤¤ä¹¤¤¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ë¤Ï¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¶¯¥âー¥É¤Ê¤É¡¢¥·ー¥ó¤Ë±þ¤¸¤¿½ÀÆð¤Ê»È¤¤Ê¬¤±¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¾¯¤·¤º¤Ä¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥ß¥¹¥ÈÎÌ¤¬»ë³ÐÅª¤Ë¤âÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢Ã¯¤Ç¤âÄ¾´¶Åª¤ËÁàºî¤Ç¤¤ë¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¡£É¬Í×¤Ê¤È¤¤ËÉ¬Í×¤Ê¤À¤±¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤½á¤¤¤òÌµÂÌ¤Ê¤¯¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
Point5 ¤ä¤µ¤·¤¤Åô¤ê¤¬¡¢¶õ´Ö¤Ë¿´ÃÏ¤è¤¤Ê·°Ïµ¤¤ò¥×¥é¥¹
¥Ö¥ëー¤ä¥ª¥ì¥ó¥¸¤ÎLED¥é¥¤¥È¤¬¡¢½¢¿²Á°¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à¤ò¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¸÷¤ÇÊñ¤ß¹þ¤ß¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¥ß¥¹¥È¤È¸÷¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¶õ´ÖÁ´ÂÎ¤¬¤Û¤Î¤«¤ËºÌ¤é¤ì¡¢ÃëÌëÌä¤ï¤º¿´¤¬¤Û¤É¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¿´ÃÏ¤è¤µ¤ò¥×¥é¥¹¡£»ë³Ð¤«¤é¤âÌþ¤·¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡¢Ê·°Ïµ¤¤Å¤¯¤ê¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥é¥¤¥È¤Ç¤¹¡£
Point6 ¥¹¥Þー¥È¼¾ÅÙ´ÉÍý¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â²÷Å¬¤Ê¤¦¤ë¤ª¤¤¤Ë
¼¾ÅÙ¤Ï45¡ó～95¡ó¤Þ¤Ç5¡óÃ±°Ì¤ÇºÙ¤«¤¯ÀßÄê¤Ç¤¡¢ÆâÂ¢¥»¥ó¥µー¤¬¼¼Æâ¼¾ÅÙ¤ò¼«Æ°¤Ç¸¡ÃÎ¡£ÀßÄêÃÍ¤ËÃ£¤¹¤ë¤È±¿Å¾¤òÄä»ß¤·¡¢¼¾ÅÙ¤¬²¼¤¬¤ë¤È¼«Æ°¤ÇºÆ³«¤·¤Þ¤¹¡£²á²Ã¼¾¤òËÉ¤®¤Ê¤¬¤é¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤¼¾ÅÙ¤ò¥ー¥×¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢µ¨Àá¤òÌä¤ï¤º²÷Å¬¤Ê¶õ´Ö¤Å¤¯¤ê¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
Point7 Êë¤é¤·¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡¢»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê
¥¢¥í¥Þµ¡Ç½¤ä¥ê¥â¥³¥óÁàºî¤ËÂÐ±þ¤·¡¢Î¥¤ì¤¿¾ì½ê¤«¤é¤Ç¤â¼ê·Ú¤ËÄ´À°¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¿¥ó¥¯¤äÆâÉô¥Ñー¥Ä¤ÏÀö¤¤¤ä¤¹¤¤¹½Â¤¤Ç¡¢Æü¡¹¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤â´ÊÃ±¡£»È¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¤¹¤Ã¤¤ê¼ý¤Þ¤ëÀß·×¤Ê¤É¡¢Æü¾ï¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤ÍøÊØÀ¤òÄÉµá¤·¤Þ¤·¤¿¡£