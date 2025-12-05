¿Íºà°éÀ®¡¦¼Ò°÷¸¦½¤¤Î¡Ö¥¢¥ëー¡×¿Í»öÃ´Åö¼Ô¸þ¤±ÌµÎÁ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー³«ºÅ¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Î¤ªÃÎ¤é¤» ～¥°¥íー¥Ð¥ë·Ð±Ä¤È¿Íºà°éÀ®¡¢¼«È¯ÅªÀ¸À®AI³èÍÑ¡¢Ç¯¾åÉô²¼¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î´ðËÜ～
¿Íºà°éÀ®¥Çー¥¿¡¦µ¡³£³Ø½¬µ»½ÑÅù¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡¢¼Ò²ñ¿Í¸þ¤±¶µ°é¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤ò¹Ô¤¦¥¢¥ëー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Íî¹çÊ¸»ÍÏº¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É¡§7043¡Ë¤Ï¡¢¿Í»öÃ´Åö¼Ô¸þ¤±ÌµÎÁ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¤ò²¼µ¤ÎÄÌ¤ê³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¸½Âå¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ»ö¶È¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë·Ð±Ä¤ÎÀ®¸ù¡¢µÞÂ®¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤Ø¤ÎÂÐ±þ¡¢¤½¤·¤ÆÅ¬ÀÚ¤Ê¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£º£·î¤Î¥»¥ß¥Êー¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î·Ð±Ä²ÝÂê¤ò²ò·è¤ËÆ³¤¯¿Íºà°éÀ®¤ò¼ç¤Ê¥Æー¥Þ¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£2025Ç¯12·î³«ºÅÍ½Äê
¡Ú¥°¥íー¥Ð¥ë¿Íºà°éÀ®¡Û
¡ã£±¡ä¤³¤ì¤«¤é¤Î»þÂå¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë³¤³°µòÅÀ¤ÎÌò³ä¤Î¸«Ä¾¤·¤È¿Ê²½¡Ê12·î10Æü(¿å)¡Ë
¡ã£²¡äÆü·Ï´ë¶È¤ÎÍýÇ°¤Ï³¤³°¤Ç¿»Æ©¤¹¤ë¤Î¤«¡©³¤³°µòÅÀ¤Ç½Å»ë¤·¤¿¤¤£³¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê12·î17Æü(¿å)¡Ë
¡ã£³¡ä³¤³°ÉëÇ¤¼Ô¤ÎÁá´üÀïÎÏ²½¤«¤é·ÑÂ³À®Ä¹¤Ø～ÉëÇ¤Á°¡¦ÉëÇ¤Ãæ¡¦µ¢Ç¤¸å¤Î¥Õ¥§ー¥ºÊÌ»Üºö¥Ý¥¤¥ó¥È～¡Ê12·î18Æü(ÌÚ)¡Ë
¡ÚDX¡¦AI³èÍÑ¡Û
¡ã£´¡äÀ¸À®AI¡¢¤Ê¤¼¸æ¼Ò¤Ç¤Ï»È¤ï¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¡© "¤ä¤é¤µ¤ì´¶"¤ò¤Ê¤¯¤·¡¢¸½¾ì¤¬¼«Áö¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¼ÒÆâ¥»¥ß¥Êー¡×¤Î¥¹¥¹¥á¡Ê12·î12Æü(¶â)¡Ë
¡ã£µ¡äÀ¸À®AI¤Î³èÍÑÄêÃå¤òÁË¤à¡ÖÊÉ¡×¤È¡¢¾è¤ê±Û¤¨¤ë¡Ö¿Íºà°éÀ®¡×¡Ê12·î19Æü(¶â)¡Ë
¡ã£¶¡äº£¹¹Ê¹¤±¤Ê¤¤¡Ö¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¥¹¥¥ë¡×¤ò60Ê¬¤ÇÍý²ò¤¹¤ë¡Ê12·î19Æü(¶â)¡Ë
¡Ú¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡Û
¡ã£·¡ä¤«¤Ä¤Æ¤Î¾å»Ê¤äÀèÇÚ¤ò¡ÖÉô²¼¡×¤È¤·¤Æ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©～Ç¯¾åÉô²¼¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î´ðËÜ～¡Ê12·î25Æü(ÌÚ)¡Ë
¢£³Æ¥»¥ß¥Êー¾ÜºÙ
¡ã£±¡ä¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Î»þÂå¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë³¤³°µòÅÀ¤ÎÌò³ä¤Î¸«Ä¾¤·¤È¿Ê²½ ～¸½ÃÏ¤Î¾ðÊó¼ý½¸¡¦¸¦µæ³«È¯µòÅÀ¤Ø¤Î¿Ê²½¤È¡¢Ì¤Íè¤òÂ÷¤¹¿Íºà¤Î°éÀ®～¡×
https://service.alue.co.jp/seminar/20251210_alue_CDI_36kr
¡Ú¥»¥ß¥Êー³µÍ×¡Û
Âè1²ó¥»¥ß¥Êー¡Ê11·î19Æü³«ºÅ¡Ë¤Ç°·¤Ã¤¿¡Ö¸½ÃÏË¡¿Í¤ÎÌò³ä¤ÎÂª¤¨Ä¾¤·¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ËÜ¥»¥ß¥Êー¡ÊÂè2²ó¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤«¤Ë¡ÖÁÈ¿¥¡×¤È¡Ö¿Í¡×¤òÊÑ³×¤µ¤»¤ë¤«¡¢¤½¤Î¶ñÂÎÅª¼êË¡¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢ËÜ¼Ò¤¬¼çÆ³¤¹¤Ù¤¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¸å·Ñ¼Ô°éÀ®¤ÎÀß·×¿Þ¤È¡¢ÆüËÜ¿Í·Ð±ÄÁØ¤¬¼è¤êÁÈ¤à¤Ù¤¶ñÂÎÅª¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú³«ºÅÍ×¹à¡Û
Æü»þ¡§2025Ç¯12·î10Æü¡Ê¿å¡Ë14:00～15:00
ÂÐ¾Ý¡§ ¿Í»öÉôÌç¡¦¶µ°éÉôÌç¤Ê¤É¸¦½¤´ë²è¡¦¼Â»Ü¤Ë´Ø¤ï¤ëÊý
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
ÇÛ¿®·Á¼°¡§Web¥»¥ß¥Êー¡ÊZoom Webinar¡Ë
¿½¹þ´ü¸Â¡§ 12·î£¸Æü¡Ê·î¡Ë23:59¤Þ¤Ç
¥»¥ß¥ÊーURLÁ÷ÉÕ¡§12·î£¹Æü¡Ê²Ð¡ËÃæ¤ËÁ÷ÉÕ¤·¤Þ¤¹
¡ã£²¡ä¡ÖÆü·Ï´ë¶È¤ÎÍýÇ°¤Ï³¤³°¤Ç¿»Æ©¤¹¤ë¤Î¤«¡©³¤³°µòÅÀ¤Ç½Å»ë¤·¤¿¤¤£³¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡×
https://service.alue.co.jp/seminar/will-the-philosophy-of-japanese-companies-permeate-their-overseas-bases
¡Ú¥»¥ß¥Êー³µÍ×¡Û
¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¤Ë¤ª¤¤¤ÆÅ¾¿¦¤¬ÅöÁ³¤È¤µ¤ì¤ë³¤³°µòÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ÖÍýÇ°¿»Æ©¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤Î¤«¡×¡ÖÆüËÜ¤ÎÍýÇ°¤ò¿»Æ©¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ÏËÜÅö¤Ë²ÄÇ½¤«¡×¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤ä²ÝÂê¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ï¡¢¡ÖÍýÇ°¿»Æ©¤ÎÉ¬Í×À¤È¤½¤Î¼Â¸½²ÄÇ½À¡¢¹Í¤¨ÆÀ¤ë»Üºö¡×¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Þ¤¹¡£¸½ÃÏ¼Ò°÷¤¬ÍýÇ°¤òÍý²ò¤·¡¢¿¦¾ì¤Ç¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤¹¤è¤¦Â¥¤¹Èë·í¤ò¡¢£³¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¹Ê¤Ã¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È1¡§ÆüËÜ¤È³¤³°¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ð¥ê¥åー¤Î°ã¤¤
¥Ý¥¤¥ó¥È2¡§¥¸¥ç¥Ö¥Ç¥£¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¤È¤ÎÏ¢Æ°
¥Ý¥¤¥ó¥È3¡§¿»Æ©»Üºö¤Î±¿ÍÑ
¡Ú³«ºÅÍ×¹à¡Û
Æü»þ¡§2025Ç¯12·î17Æü¡Ê¿å¡Ë14:00～15:00
ÂÐ¾Ý¡§ ¿Í»öÉôÌç¡¦¶µ°éÉôÌç¤Ê¤É¸¦½¤´ë²è¡¦¼Â»Ü¤Ë´Ø¤ï¤ëÊý
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
ÇÛ¿®·Á¼°¡§Web¥»¥ß¥Êー¡ÊZoom Webinar¡Ë
¿½¹þ´ü¸Â¡§ 12·î15Æü¡Ê·î¡Ë23:59¤Þ¤Ç
¥»¥ß¥ÊーURLÁ÷ÉÕ¡§12·î16Æü¡Ê²Ð¡ËÃæ¤ËÁ÷ÉÕ¤·¤Þ¤¹
¡ã£³¡ä¡Ö³¤³°ÉëÇ¤¼Ô¤ÎÁá´üÀïÎÏ²½¤«¤é·ÑÂ³À®Ä¹¤Ø～ÉëÇ¤Á°¡¦ÉëÇ¤Ãæ¡¦µ¢Ç¤¸å¤Î¥Õ¥§ー¥ºÊÌ»Üºö¥Ý¥¤¥ó¥È¡×
https://service.alue.co.jp/seminar/realizing-early-productive-and-continuous-growth-of-employees-assigned-overseas
¡Ú¥»¥ß¥Êー³µÍ×¡Û
¡ÖÉëÇ¤¼Ô¤¬´üÂÔÄÌ¤ê¤ÎÀ®²Ì¤ò½Ð¤»¤Ê¤¤¡×¡Öµ¢Ç¤¸å¤Î¥Õ¥©¥íー¤¬½½Ê¬¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤Ï¡¢»Üºö¤¬¡ÖÅÀ¡×¤È¤Ê¤ê¡¢¡ÖÉëÇ¤Á°～µ¢Ç¤¡×¤Þ¤Ç¤Î°ì´Ó¤·¤¿°éÀ®¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÉÁ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¸¶°ø¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó ¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢ÉëÇ¤¼Ô¤Î¡ÖÁá´üÀïÎÏ²½¡×¤È¡Ö·ÑÂ³ÅªÀ®Ä¹¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë°éÀ®¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ò¥ó¥È¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú³«ºÅÍ×¹à¡Û
Æü»þ¡§2025Ç¯12·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë11:00～12:00
ÂÐ¾Ý¡§ ¿Í»öÉôÌç¡¦¶µ°éÉôÌç¤Ê¤É¸¦½¤´ë²è¡¦¼Â»Ü¤Ë´Ø¤ï¤ëÊý
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
ÇÛ¿®·Á¼°¡§Web¥»¥ß¥Êー¡ÊZoom Webinar¡Ë
¿½¹þ´ü¸Â¡§ 12·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë23:59¤Þ¤Ç
¥»¥ß¥ÊーURLÁ÷ÉÕ¡§12·î17Æü¡Ê¿å¡ËÃæ¤ËÁ÷ÉÕ¤·¤Þ¤¹
¡ã£´¡ä¡ÖÀ¸À®AI¡¢¤Ê¤¼¸æ¼Ò¤Ç¤Ï»È¤ï¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¡© ～"¤ä¤é¤µ¤ì´¶"¤ò¤Ê¤¯¤·¡¢¸½¾ì¤¬¼«Áö¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡Ø¼ÒÆâ¥»¥ß¥Êー¡Ù¤Î¥¹¥¹¥á¡×
https://service.alue.co.jp/seminar/why-doesnt-your-company-use-generative-ai
¡Ú¥»¥ß¥Êー³µÍ×¡Û
À¸À®AI³èÍÑ¤ò¤á¤¶¤¹´ë¶È¤¬¡¢¡ÖÆ³Æþ¤·¤¿¤â¤Î¤Î³èÍÑ¤¬°ìÉô¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¸¦½¤¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤â¡¢¼Ò°÷¤¬¼«È¯Åª¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼¡Ö¼ÒÆâ¥»¥ß¥Êー¡ÊÊÙ¶¯²ñ¡Ë¡×¤¬Á´¼ÒÅª¤Ê³èÍÑÂ¥¿Ê¤ËºÇ¤âÍ¸ú¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÍýÍ³¤È´ë²è¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú³«ºÅÍ×¹à¡Û
Æü»þ¡§2025Ç¯12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë14:00～15:00
ÂÐ¾Ý¡§ ¿Í»öÉôÌç¡¦¶µ°éÉôÌç¤Ê¤É¸¦½¤´ë²è¡¦¼Â»Ü¤Ë´Ø¤ï¤ëÊý
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
ÇÛ¿®·Á¼°¡§Web¥»¥ß¥Êー¡ÊZoom Webinar¡Ë
¿½¹þ´ü¸Â¡§ 12·î10Æü¡Ê¿å¡Ë23:59¤Þ¤Ç
¥»¥ß¥ÊーURLÁ÷ÉÕ¡§12·î11Æü¡ÊÌÚ¡ËÃæ¤ËÁ÷ÉÕ¤·¤Þ¤¹
¡ã£µ¡ä¡ÖÀ¸À®AI¤Î³èÍÑÄêÃå¤òÁË¤à¡ØÊÉ¡Ù¤È¡¢¾è¤ê±Û¤¨¤ë¡Ø¿Íºà°éÀ®¡Ù～¸½¾ì¤Î¡Ø¤ä¤é¤µ¤ì´¶¡Ù¤òÊ§¿¡¤¹¤ë³Ø¤Ó¤È¼ÂÁ©»Ù±ç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡×
https://service.alue.co.jp/seminar/barriers-to-the-adoption-of-generative-ai
¡Ú¥»¥ß¥Êー³µÍ×¡Û
´ë¶È¤¬¡ÖÀ¸À®AI¸¦½¤¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸½¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«³èÍÑ¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¡×¡Ö¥ê¥¹¥¯¶µ°é¤Ï¤·¤¿¤¬¡¢¼ÂÁ©Åª¤Ê³èÍÑ¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢À¸À®AI¤Î³èÍÑ¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤Í×°ø¤È¡¢¸½¾ì¤Î¡Ö¤ä¤é¤µ¤ì´¶¡×¤ò¤Ê¤¯¤·¼«Áö¤òÂ¥¤¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¡¢¼Ò°÷´Ö¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¸À®AI¥ê¥Æ¥é¥·ー¤Î³Êº¹¤ä¿´ÍýÍý²ò¤«¤é¹Í¤¨¤ë³Ø½¬Àß·×¤È¤·¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú³«ºÅÍ×¹à¡Û
Æü»þ¡§2025Ç¯12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë11:00～12:00
ÂÐ¾Ý¡§ ¿Í»öÉôÌç¡¦¶µ°éÉôÌç¤Ê¤É¸¦½¤´ë²è¡¦¼Â»Ü¤Ë´Ø¤ï¤ëÊý
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
ÇÛ¿®·Á¼°¡§Web¥»¥ß¥Êー¡ÊZoom Webinar¡Ë
¿½¹þ´ü¸Â¡§ 12·î17Æü¡Ê¿å¡Ë23:59¤Þ¤Ç
¥»¥ß¥ÊーURLÁ÷ÉÕ¡§12·î18Æü¡ÊÌÚ¡ËÃæ¤ËÁ÷ÉÕ¤·¤Þ¤¹
¡ã£¶¡ä¡Öº£¹¹Ê¹¤±¤Ê¤¤¡Ø¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¥¹¥¥ë¡Ù¤ò60Ê¬¤ÇÍý²ò¤¹¤ë～À¸À®AI»þÂå¤Ç¤â¿Í¤¬¹Ô¤¦¤Ù¤¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¤Î¿Ê¤áÊý～¡×
https://service.alue.co.jp/seminar/understand-data-analysis-skills
¡Ú¥»¥ß¥Êー³µÍ×¡Û
¥Çー¥¿¥É¥ê¥Ö¥ó¤Ë¤è¤ëPDCA¤ò¿¦¾ì¤Ç¼ÂÁ©¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤Ë¤Ï¡Ö¥Çー¥¿Ê¬ÀÏÎÏ¡×¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¥¹¥¥ë¤ÎÉ¬Í×À¡¦³µÍ×¡¦Í×ÅÀ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú³«ºÅÍ×¹à¡Û
Æü»þ¡§2025Ç¯12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë14:00～15:00
ÂÐ¾Ý¡§ ¿Í»öÉôÌç¡¦¶µ°éÉôÌç¤Ê¤É¸¦½¤´ë²è¡¦¼Â»Ü¤Ë´Ø¤ï¤ëÊý
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
ÇÛ¿®·Á¼°¡§Web¥»¥ß¥Êー¡ÊZoom Webinar¡Ë
¿½¹þ´ü¸Â¡§ 12·î17Æü¡Ê¿å¡Ë23:59¤Þ¤Ç
¥»¥ß¥ÊーURLÁ÷ÉÕ¡§12·î18Æü¡ÊÌÚ¡ËÃæ¤ËÁ÷ÉÕ¤·¤Þ¤¹
¢¨²áµî¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¡Öº£¹¹Ê¹¤±¤Ê¤¤¡Ø¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¥¹¥¥ë¡Ù¤ò60Ê¬¤ÇÍý²ò¤¹¤ë¡×¤È°ìÉô½ÅÊ£¤·¤Þ¤¹
¡ã£·¡ä¡Ö¤«¤Ä¤Æ¤Î¾å»Ê¤äÀèÇÚ¤ò¡ÖÉô²¼¡×¤È¤·¤Æ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©～Ç¯¾åÉô²¼¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î´ðËÜ～¡×
https://service.alue.co.jp/seminar/managing-superiors-and-seniors-as-subordinates
¡Ú¥»¥ß¥Êー³µÍ×¡Û
Ç¯¸ù½øÎóÀ©ÅÙ¤Î¸«Ä¾¤·¤ä¥·¥Ë¥¢¿Íºà¤Î³èÍÑÂ¥¿Ê¤Ë¤è¤ê¡¢Ç¯¾åÉô²¼¤ò»ý¤Ä¥±ー¥¹¤¬Áý²Ã¤·¡¢Ç¯²¼´ÉÍý¿¦¤¬¡Ö°·¤¤¤¬Æñ¤·¤¤¡×¡Ö¼«Ê¬¤Î¤Û¤¦¤¬°Ñ½Ì¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Çº¤ß¤òÊú¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢Ç¯¾å¤ÎÉô²¼¤ò¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç¤Î´ðËÜ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú³«ºÅÍ×¹à¡Û
Æü»þ¡§2025Ç¯12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë14:00～15:00
ÂÐ¾Ý¡§ ¿Í»öÉôÌç¡¦¶µ°éÉôÌç¤Ê¤É¸¦½¤´ë²è¡¦¼Â»Ü¤Ë´Ø¤ï¤ëÊý
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
ÇÛ¿®·Á¼°¡§Web¥»¥ß¥Êー¡ÊZoom Webinar¡Ë
¿½¹þ´ü¸Â¡§ 12·î23Æü¡Ê²Ð¡Ë23:59¤Þ¤Ç
¥»¥ß¥ÊーURLÁ÷ÉÕ¡§12·î24Æü¡Ê¿å¡ËÃæ¤ËÁ÷ÉÕ¤·¤Þ¤¹
¢£¥¢¥ëー³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¢¥ëー³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¡ÖÌ´¤¬°î¤ì¤ëÀ¤³¦¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¿Í¤Î¤¢¤é¤æ¤ë²ÄÇ½À¤òÀÚ¤êÂó¤¤Þ¤¹ ― all the possibilities―¡×¤È¤¤¤¦ Mission ¤Î¤â¤È¡¢¡Ø°éÀ®¤ÎÀ®²Ì¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¡Ù¤³¤È¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¿Íºà°éÀ®»Ù±ç»ö¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¿·Æþ¼Ò°÷¤«¤é·Ð±Ä¼ÔÁØ¤Þ¤Ç¤ÎÉý¹¤¤¥ì¥¤¥äー¤ËÂÐ¤¹¤ë³¬ÁØÊÌ¸¦½¤¤Î¼Â»Ü¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¿Íºà¤ä DX ¿Íºà¤Î°éÀ®¤Ê¤É¤Î¥Æー¥ÞÊÌ¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÄó¶¡¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥éー¥Ë¥ó¥°¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¡Öetudes¡×¤òÍÑ¤¤¤¿ e ¥éー¥Ë¥ó¥°¤ÎÄó¶¡¤Ê¤É¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ ÁÈ¿¥¤ä¸Ä¿Í¤ÎÀ®Ä¹¤ò¿Íºà°éÀ®Â¦ÌÌ¤«¤é»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¸ÜµÒ¤´¤È¤Ë¸ÄÊÌºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÄó°Æ¤ª¤è¤Ó¼Â»Ü¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸ÜµÒ´ë¶È¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥°¥ëー¥×Á´ÂÎ¤Ç»ö¶È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£https://www.alue.co.jp/
¢£ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¡¦¥¢¥ëー³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥³ー¥Ý¥ìー¥ÈÉô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Tel¡¡03-6268-9791
¡¦¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡https://mkt.alue.co.jp/l/882713/2021-03-18/xjpp