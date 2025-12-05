9¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë360¡ëVR¤È¶õ´Ö¥Çー¥¿³èÍÑ¤Î¡Ö¥¹¥Úー¥¹¥êー¡×À¸À®AI¤È¿Í¤Î¶¨Æ¯¤ÇAI¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤ò¿ä¿Ê¡ªÉÔÆ°»º½»Âð¶È¤ÎÈËË»´üÂÐºö¤ËÌòÎ©¤Ä9¤Ä¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü
¡¡¶õ´Ö¥Çー¥¿³èÍÑ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¥¹¥Úー¥¹¥êー¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Úー¥¹¥êー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¿¹ÅÄ ÇîÏÂ¡¢°Ê²¼¡§Åö¼Ò ¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯11·î2Æü¤Ç¥µー¥Ó¥¹³«»Ï¤«¤é9¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡´ÉÍý¸Í¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°¥È¥Ã¥×100¤ÎÉÔÆ°»ºÄÂÂß´ÉÍý²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¥·¥§¥¢46%(*1)¡¢¸Í·úÊ¬¾ù½»Âð¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤ÏÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹¹©¶È¤ÎÁ´¹ñ¤Î±Ä¶È½ê¤ÇÆ³Æþ¡¢¶õ¤²ÈÂÐºö¤È¤·¤Æ¤ÎÆ³Æþ¼«¼£ÂÎ¿ô¤Ï53¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢ÉÔÆ°»º½»ÂðÊ¬Ìî¤äÂç¼ê¤Î»ö¶È¼Ô¤òÃæ¿´¤ËÆ³Æþ²ÃÂ®¡¢¼«¼£ÂÎ¤Î¶õ¤²ÈÂÐºö¤Ê¤É¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ø¤Î³èÍÑ¤¬Âç¤¤¯¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢2018Ç¯¤«¤éAI³èÍÑ¤òSpacely Lab¤òÀßÎ©¤·¿ä¿Ê¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢²èÁü¤Î3D²½¤Ë¤è¤ë¥¦¥©ー¥¯¥¹¥ëー¤Ç¤¤ëÆâ¸«¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄºîÀ®¤Ê¤É¼ÂÁõ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢¶áÇ¯¤Ç¤ÏÀ¸À®AI¤Î¿ÊÊâ¤¬¤á¤Þ¤°¤ë¤·¤¤Ãæ¤Ç¡¢À¸À®AI³èÍÑ¤Ë¤è¤ëÊª·ï²èÁü¤Î²È¶ñ¾Ã¤·¤ä²È¶ñÃÖ¤µ¡Ç½¤âÄó¶¡¤·»Ï¤á¡¢Â¿¤¯¤ÎÍøÍÑ¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ë¤è¤ëÈ¿¶Á¸ÜµÒ¤Ø¤ÎÀÜµÒ¼«Æ°²½¤Î¼Â¾Ú¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Ï¡¢VR¤äÆ°²è¡¢3D¥Çー¥¿¤Ê¤É¤Î¶õ´Ö¥Çー¥¿³èÍÑ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖAI¤È¿Í¤Î¶¨Æ¯¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤òÇ°Æ¬¤ËÅö³ºÊ¬Ìî¤Ç¤ÎAI¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¶áÇ¯¡¢ÉÔÆ°»º¶È³¦¤Ç¤ÏËýÀÅª¤Ê¿Í¼êÉÔÂ¤¬¤µ¤é¤Ë¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÉÔÆ°»º¶È³¦¤ÎDX¿ä¿Ê¾õ¶·Ä´ºº 2024¡×¡ÊÁ´¹ñÄÂÂß½»Âð¿·Ê¹¤ª¤è¤ÓÉÔÆ°»º¥Æ¥Ã¥¯´ë¶È7¼Ò¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÖDX¤ò¿ä¿Ê¤¹¤Ù¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿³ä¹ç¤Ï²áµîºÇ¹â¤Î99.0¡ó¤È¤Ê¤ê¡¢½¾¶È°÷¤ÎÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤Ï½ÅÍ×¤«¤ÄµÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤«¤é¡¢À¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¶ÈÌ³¼«Æ°²½¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¤½¤Î³èÍÑÈÏ°Ï¤Ï¸ÂÄêÅª¤Ç¤¢¤ê¡¢»£±ÆÂå¹Ô¤ä¹âÀººÙCGÀ©ºî¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö¸½ÃÏÂÐ±þ¤¬É¬Í×¤Ê¶ÈÌ³¡×¤ä¡Ö¹âÉÊ¼Á¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¶ÈÌ³¡×¤Ë¤ÏÀ¸À®AI¤ÇÂåÂØ¤·¤Ë¤¯¤¤ÎÎ°è¤âÂ¿¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¿·ÃÛÄÂÂß¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ä¸Í·úÊ¬¾ù¤È¤¤¤Ã¤¿Ê¬Ìî¤Ç¤Ï¡¢½×¹©Á°¤«¤é¤ÎÈÎÇä³èÆ°¤ò¶¯²½¤·Áá´üÀ®Ìó¤òÌÜ»Ø¤¹Æ°¤¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢VR¤ä¹âÀººÙCG¤Ê¤É¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¼ûÍ×¤¬µÞÂ®¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»Ô¾ì´Ä¶¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Åö¼Ò¤Ç¤Ï2019Ç¯¤è¤êÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ëÀ©ºî¡¦»£±Æ»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤Î³È½¼¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£CGÀ©ºî¤ä¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥Ûー¥à¥¹¥Æー¥¸¥ó¥°¤Ê¤É¼è°·¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÁý¤ä¤·¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò³èÍÑ¤·¤¿¤¤»ö¶È¼Ô¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢Åö¥µー¥Ó¥¹¤ÏÁ°Ç¯ÈæÌó2ÇÜ¤Îµ¬ÌÏ¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Âç¤¤ÊÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Åö¼Ò¤Ç¤ÏÀ¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥×¥í¥À¥¯¥È³«È¯¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢AI¤Ë¤è¤ë¥Ûー¥à¥¹¥Æー¥¸¥ó¥°ÇÛÃÖ¤äÊª·ï¤Ë¼Ì¤ë²È¶ñ¤ò¾Ã¤¹¥µー¥Ó¥¹¤âÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜµ¡Ç½¤Ï¡¢µï½»Ãæ¤ä²È¶ñ¤¬»Ä¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿ÀÅ»ß²èÁü¤«¤é¡¢AI¤¬²È¶ñ¤ò¼«Æ°¤Ç¸¡½Ð¡¦½üµî¤·¡¢¼«Á³¤Ê¶õ¼¼¥¤¥áー¥¸¤òÀ¸À®¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Âàµî¤äÊÒÉÕ¤±¤òÂÔ¤¿¤º¤Ë¹¹ðÍÑ¤Î¶õ¼¼¼Ì¿¿¤òÍÑ°Õ¤Ç¤¡¢ÇÞ²ð³ÍÆÀ¤äÁá´üÇäµÑ¤Ë¸þ¤±¤¿±Ä¶ÈÄó°Æ¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡À¸À®AI¤Î³èÍÑ¤È¤½¤ì¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¿Í¡¢¤Þ¤¿¡¢¿Í¤¬¤ä¤ë¤Ù¤¶ÈÌ³¤È¤¤¤¦AI¤È¿Í¤È¤Î¶¨Æ¯¤Î¤¢¤êÊý¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¼è¤êÁÈ¤ß¤ò²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡¡¤´ÍøÍÑÃæ¤Î»ö¶È¼Ô¤ÎÀ¼
ÇÞ²ð¿ô¤ò2ÇÜ¤ËÁý¤ä¤·¤¿¡Ö²È¶ñ¾Ã¤·¡×¤Î¸ú²Ì¡ÃÅì³¤½»Âð³ô¼°²ñ¼ÒÍÍ
Åì³¤½»Âð³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÀéÍÕ¸©È¬ÀéÂå»Ô¡Ë¤Ï¡¢1971Ç¯ÁÏ¶È¤ÎÃÏ°èÌ©Ãå·¿ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£´ØÅì¡¦ÅìËÌ¥¨¥ê¥¢¤Î14Å¹ÊÞ¤Ç¥¹¥Úー¥¹¥êー¤òÆ³Æþ¤·¡¢²È¶ñ¾Ã¤·¤äVR¥â¥Ç¥ë¥Ï¥¦¥¹¤ò³èÍÑ¤·¤¿±Ä¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±¼Ò¤Ç¤Ï¡¢À¸³è´¶¤Î¤¢¤ëµï½»ÃæÊª·ï¤ä3¥ö·î°Ê¾åÆ°¤¤¬¤Ê¤¤Êª·ï¤ËÂÐ¤·¤Æ²È¶ñ¾Ã¤·¤ò¼Â»Ü¡£¥ê¥Ó¥ó¥°¤ò¹¤¯¸«¤»¤ë¤Ê¤É¤Î¹©É×¤Ë¤è¤ê¡¢¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¿ô¤äÇÞ²ð³ÍÆÀÎ¨¤òÂçÉý¤Ë²þÁ±¤·¤Þ¤·¤¿¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢ÇÞ²ðÊª·ï¿ô¤Ï½¾Íè¤ÎÌó20～30·ï¤«¤é¾ï»þ50·ïµ¬ÌÏ¤Ø¤ÈÁý²Ã¡£ÇÞ²ð³ÍÆÀÂÇÎ¨¤ÏÌó2ÇÜ¤Ë¸þ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¿·ÃÛ¤ä°ì³çººÄê¤Ç¤â¡Ö²È¶ñ¾Ã¤·¡×¤òº¹ÊÌ²½Í×ÁÇ¤È¤·¤ÆÄó°Æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Â¾¼Ò¤È¤Îº¹ÊÌ²½¤äÀ®Ìó¥¹¥Ôー¥É¤Î¸þ¾å¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¼Ò¤Ï¡Ö²È¶ñ¾Ã¤·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ø¤ÎÄó°ÆÎÏ¤¬ÈôÌöÅª¤Ë¹â¤Þ¤ê¡¢ÇÞ²ð³ÍÆÀ¤äÀ®Ìó¤Î·èÄêÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ê³èÍÑ»öÎã¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡§https://info.spacely.co.jp/case/tokaijutaku-vr/
¡¡Åö¼Ò¤Ï¹âÉÊ¼Á¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÄó¶¡¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÉÔÆ°»º½»Âð»ö¶È¼ÔÍÍ¤ÎÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤ÈÇä¾å³ÈÂç¤Ë¹×¸¥¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢ÉÔÆ°»º½»Âð¶È³¦¤Ï1·î°Ê¹ßÈËË»´ü¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Åö¼Ò¥µー¥Ó¥¹¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢³§ÍÍ¤ÎÈËË»´ü¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨¤ò¼Â¸½¤¹¤Ù¤¯9¤Ä¤Î¹ë²ÚÆÃÅµ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤òµ¡¤Ë¤¼¤Ò¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÏÅö¼Ò¤È¤´·ÀÌó¤Î¤¢¤ë»ö¶È¼ÔÍÍ¡¢¤ª¤è¤ÓÉÔÆ°»º¡¦½»Âð»ö¶È¼Ô¡¢¼«¼£ÂÎÍÍ¤Î¤ß¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¿½¤·¹þ¤ß´ü¸Â¡§2025Ç¯12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë
ÆÃÅµ¤´ÍøÍÑ´ü¸Â¡§2026Ç¯03·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë
- AI²È¶ñ¾Ã¤·¡¦²È¶ñÃÖ¤¡¢2026Ç¯3·î¤Þ¤Ç¤ÎÄÂÂßÈËË»´ü¤ÎÌµÀ©¸ÂÍøÍÑÂÐ¾Ý¡§ÉÔÆ°»º»ö¶È¼ÔÍÍ
- À¸À®AIÉÔÆ°»º³èÍÑ¸¦½¤ - º£¤¹¤°³èÍÑ¤Ç¤¤ë¼ÂÁ©ÊÔ¡Ê～10Ì¾¡ËÂÐ¾Ý¡§¤ª¼è°ú¤Î¤¢¤ë»ö¶È¼ÔÍÍ
- SNS±¿ÍÑÂå¹Ô¥µ¥Ýー¥È¥×¥é¥ó3¥ö·îÊ¬
ÂÐ¾Ý¡§¤ª¼è°ú¤Î¤¢¤ëÉÔÆ°»º¡¦½»Âð»ö¶È¼ÔÍÍ
- 360¡ëCGÀ©ºî¡Ê¿·ÃÛÊ¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡¢¸Í·ú¤ÆÊ¬¾ù¡Ë¡¡ ÂÐ¾Ý¡§ÉÔÆ°»º¡¦½»Âð»ö¶È¼ÔÍÍ
- ¹âÉÊ¼Á¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥Ûー¥à¥¹¥Æー¥¸¥ó¥°À©ºî¡¡ ÂÐ¾Ý¡§ÉÔÆ°»º¡¦½»Âð»ö¶È¼ÔÍÍ
- Êª·ï»£±ÆÂå¹Ô¡¡ ÂÐ¾Ý¡§ÉÔÆ°»º¡¦½»Âð»ö¶È¼ÔÍÍ¡¡ ¢¨¥¨¥ê¥¢¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ª¼õ¤±¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
- 3D¥Éー¥ë¥Ï¥¦¥¹»£±ÆÀ©ºîÂå¹Ô¡¡ ÂÐ¾Ý¡§ÉÔÆ°»º¡¦½»Âð»ö¶È¼ÔÍÍ¡¡ ¢¨¥¨¥ê¥¢¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ª¼õ¤±¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
- ½é´üÈñÍÑOFF¡¦¥«¥á¥é¥ì¥ó¥¿¥ë¡Ê1¥ö·î¡Ë¡¡ ÂÐ¾Ý¡§¿·µ¬¤ÎÉÔÆ°»º¡¦½»Âð»ö¶È¼ÔÍÍ
- CAD¼è¤ê¹þ¤ß¥×¥é¥¹10·ïÄÉ²Ã¡¡ ÂÐ¾Ý¡§¿·µ¬¤ÎÉÔÆ°»º¡¦½»Âð»ö¶È¼ÔÍÍ
https://lp.spacely.co.jp/9anniversary
¡¡¥¹¥Úー¥¹¥êー¤Ç¤Ï°ú¤Â³¤¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÊÑ²½¡¢µ»½Ñ¤Î¿ÊÊâ¡¢¤½¤·¤Æ»ö¶È¼Ô¤Î²ÝÂê¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢¥×¥í¥À¥¯¥È³«È¯¤È»ö¶È¼Ô¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¶õ´Ö¥Çー¥¿³èÍÑ¤Ç¡ÉÅÁ¤ï¤ë¡É¤ò¥¹¥Þー¥È¤Ë¡×¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢¶õ´Ö¥Çー¥¿³èÍÑ¤Ç¤Î»º¶ÈDX¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Úー¥¹¥êー³µÍ×
¡¡360ÅÙVR¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¤È³èÍÑ¤Î¤¿¤á¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥½¥Õ¥È¡Ö¥¹¥Úー¥¹¥êー¡×¤Ï¡¢2016Ç¯11·î¤Î³«»Ï°ÊÍè¡¢ÉÔÆ°»º¡¦¥Ï¥¦¥¹¥áー¥«ー¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤òÃæ¿´¤Ë12,000°Ê¾å¤ÎÍøÍÑ»ö¶È¼Ô¤Ë¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥êー¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê²Á³Ê¡¢ Ä¾´¶Åª¤ÊÁàºî¤Ç¡¢ ¥¦¥§¥Ö¥Ö¥é¥¦¥¶¤ÇºÆÀ¸²ÄÇ½¤Ê¹âÉÊ¼Á¤Î¥Ñ¥Î¥é¥ÞVR¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÀ©ºî¡¦ÊÔ½¸¡¦´ÉÍý¡¢³èÍÑ¤Þ¤Ç¤¬°ì³ç¤·¤Æ¤Ç¤¤ë¥¯¥é¥¦¥É¥½¥Õ¥È¤Ç¤¹¡£³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Úー¥¹¥êー¤Ï¡¢¥Ñ¥Î¥é¥Þ¼Ì¿¿¤ò3D¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ËÊÑ´¹¤¹¤ëµ¡Ç½¤ä¡¢VR¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¾å¤Ç²È¶ñ¤Î¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤ä¥µ¥¤¥º¿äÄê¤¬¤Ç¤¤ë¡ÖAI¶õ´ÖÀß·×¡×µ¡Ç½¤Ê¤É¤Îµ»½ÑÎÏ¤òÆÃÄ§¤È¤·¡¢360ÅÙ¶õ´Ö¥Çー¥¿¤ä»ëÀþ¥Çー¥¿¤Î³èÍÑ¤Î¤¿¤á¤ÎAI x VR¤Î¸¦µæ³«È¯¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëSpacely Lab¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥µー¥Ó¥¹¾Ò²ðÆ°²è¡§https://youtu.be/70sOPH9ONII