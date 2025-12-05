ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥°¥ë¥á¸¡º÷¤Ç¡ÈÈ¯¸«¤«¤éÇÛÃ£¡É¤òÄ¾·ë¡Ö¿©¤Ù¥í¥°¡ß¥í¥±¥Ã¥È¥Ê¥¦¡×¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤ò³«»Ï
¡¡Coupang, Inc.¡ÊNYSE: CPNG¡Ë¤ÎÆüËÜË¡¿Í¤Ç¤¢¤ëCP One Japan¹çÆ±²ñ¼Ò¤Ï¡¢Á÷ÎÁ¡¦¥µー¥Ó¥¹ÎÁÌµÎÁ¤Î¥Õー¥É¥Ç¥ê¥Ð¥êー¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥í¥±¥Ã¥È¥Ê¥¦¡ÊRocket Now¡Ë¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥«¥¯¥³¥à¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¸¡º÷¡¦Í½Ìó¥µー¥Ó¥¹¡Ö¿©¤Ù¥í¥°¡×¤È¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤ò³«»Ï¤·¡¢2025Ç¯12·î1Æü¤è¤ê¡Ö¿©¤Ù¥í¥°¡×Æâ¤ËÆÃÀß¥Úー¥¸¤ò³«Àß¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ»Üºö¤Ë¤è¤ê¡¢¥í¥±¥Ã¥È¥Ê¥¦¤ÇÃíÊ¸²ÄÇ½¤ÊÅ¹ÊÞ¤ò¿©¤Ù¥í¥°¾å¤ÇÈ¯¸«¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¤ªÅ¹¤Î¸¡º÷¤«¤é¤´ÃíÊ¸¤Þ¤Ç¥¹¥àー¥º¤Ë¹Ô¤¨¤Þ¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤ªÅ¹¤äÍÌ¾Å¹¤Î¥á¥Ë¥åー¤òÁ÷ÎÁ¡¦¥µー¥Ó¥¹ÎÁÌµÎÁ¤Ç¤è¤ê¤ªÆÀ¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¤ªÅ¹¤Î¡ÈÈ¯¸«¤«¤éÇÛÃ£¡É¤òÄ¾·ë¡ª¡Ö¿©¤Ù¥í¥°¡ß¥í¥±¥Ã¥È¥Ê¥¦¡×¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤ò³«»Ï
¡¡¡Ö¤¢¤Î¤ªÅ¹¤ÎÎÁÍý¡¢²È¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤¿¤é¡Ä¡×¤½¤Î´ê¤¤¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë¼Â¸½¡ª¥Ç¥ê¥Ð¥êー¤Î¾ï¼±¤òÊ¤¤¹¡ÖÁ÷ÎÁ¡¦¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¥¼¥í¡×¤Ç¡¢Ì¾Å¹¤ÎÎÁÍý¤ò¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¿©Âî¤Ëº£¤¹¤°¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Á÷ÎÁ¡¦¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¤¬ÌµÎÁ¤Î¥Õー¥É¥Ç¥ê¥Ð¥êー¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥í¥±¥Ã¥È¥Ê¥¦¡×¤Ï¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¸¡º÷¡¦Í½Ìó¥µー¥Ó¥¹¡Ö¿©¤Ù¥í¥°¡×¤È¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤ò¡¢2025Ç¯12·î1Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¿©¤Ù¥í¥°¡×¾å¤Ë¥í¥±¥Ã¥È¥Ê¥¦¤Ç¤ÎÃíÊ¸²ÄÇ½Å¹ÊÞ¤ò°ìÍ÷²½¤·¤¿ÆÃÀß¥Úー¥¸¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Û¤«¡¢³ÆÅ¹ÊÞ¥Úー¥¸¤Ë¤Ï¥í¥±¥Ã¥È¥Ê¥¦ÂÐ±þÅ¹¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬°ìÌÜ¤ÇÊ¬¤«¤ë¥¢¥¤¥³¥ó¤òÉ½¼¨¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥¤¥³¥ó¤«¤é¥í¥±¥Ã¥È¥Ê¥¦¤ÎÃíÊ¸¥Úー¥¸¤ØÄ¾ÀÜÁ«°Ü¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥á¥Ë¥åー¤Î¸¡º÷¡¦È¯¸«¤Ë¤è¤ë³Ú¤·¤ß¤È¡¢¥¹¥àー¥º¤«¤Ä¤ªÆÀ¤Ê¤´ÃíÊ¸´°Î»¤Þ¤Ç¤ò¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ë¤Ä¤Ê¤®¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼ÂÅ¹ÊÞ¤ÎÅ¹Æ¬¤Ë¤ÏÀìÍÑ¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤ò·Ç½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¿©¤Ù¥í¥°¤ÎËÉÙ¤Ê·ÇºÜÅ¹ÊÞ¤È¡¢¥í¥±¥Ã¥È¥Ê¥¦¤ÎÁ÷ÎÁ¡¦¥µー¥Ó¥¹ÎÁÌµÎÁ¤Î¥Õー¥É¥Ç¥ê¥Ð¥êーÂÎ¸³¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿©¤Î½Ð²ñ¤¤¤È¤ªÆÀ¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¿·¤¿¤Ê¿©ÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¿©¤Ù¥í¥°¤È¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤òÄÌ¤¸¡¢¤è¤êÊØÍø¤Ç²ÁÃÍ¤¢¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¿©¤Ù¥í¥°¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿ËÜÅö¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¤¤ªÅ¹¤ÎÌ£¤ò¡¢¥í¥±¥Ã¥È¥Ê¥¦¤Î¥¢¥×¥ê¤«¤éÃíÊ¸¤Ç¤¤ë¼ê·Ú¤µ¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÆü¾ï¤Î¿©Âî¤òË¤«¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£º£Æü¤«¤é¡¢ÈþÌ£¤·¤¤ÎÁÍý¤ò¡¢¤â¤Ã¤È¿È¶á¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È¼«Í³¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÆÃÀß¥Úー¥¸¡§
https://tabelog.com/tieup/rst_list/rocketnow/?lid=tieup_rocketnow_ads_140317_127422
¡Ö¿©¤Ù¥í¥°¡ß¥í¥±¥Ã¥È¥Ê¥¦¡×¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×³µÍ×¡¡¡¡
¡Ú³µÍ×¡Û
ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¸¡º÷¡¦Í½Ìó¥µー¥Ó¥¹¡Ö¿©¤Ù¥í¥°¡×¤È¡¢Á÷ÎÁ¡¦¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¤¬ÌµÎÁ¤Î¥Õー¥É¥Ç¥ê¥Ð¥êー¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥í¥±¥Ã¥È¥Ê¥¦¡×¤Ï¡¢¿©¤Ù¥í¥°Æâ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ç¥ê¥Ð¥êーÂÐ±þÅ¹ÊÞ¤ò·ÇºÜ¡£¿©¤Ù¥í¥°¥æー¥¶ー¤Î³§ÍÍ¤¬¥í¥±¥Ã¥È¥Ê¥¦ÂÐ±þÅ¹ÊÞ¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¥í¥±¥Ã¥È¥Ê¥¦¤ÏÃíÊ¸²ÄÇ½¤ÊÅ¹ÊÞ¤ò¿·¤¿¤ËÄÉ²Ã¤·¡¢º£¸å¤â½ç¼¡³ÈÂç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú´ü´Ö¡Û
2025Ç¯12·î1Æü¡Ê·î¡Ë～ 2026Ç¯11·î30Æü¡Ê·î¡Ë
¡ÚÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡Û
THE GREAT BURGER¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë/¥¦¥ë¥Õ¥®¥ã¥ó¥°¡¦¥¹¥Æー¥¥Ï¥¦¥¹ Ï»ËÜÌÚ¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë/µþ²ÚÜì ËÜ´Û¡Ê¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¡Ë/ ¥³¥¹¥®¥«¥ìー¡Ê¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¡Ë/Ãæ²Ú¶¾Çþ ¿ð»³¡Êºë¶Ì¸©Ä«²â»Ô¡Ë/ Handicraft Work¡Êºë¶Ì¸©È¬Ä¬»Ô¡Ë/Ì¾¸Å²°Ì¾Êª ¤ß¤½¤«¤Ä Ìð¾ì¤È¤ó Ìð¾ìÄ®ËÜÅ¹¡Ê°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡Ë/ÅÏî´¥«¥êー ÇßÅÄËÜÅ¹¡ÊÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡Ë/ ENISHIÁíËÜÅ¹¡ÊÊ¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ô¡Ë¡¢Â¾
¡ÚÆâÍÆ¡Û
¡¦¿©¤Ù¥í¥°Æâ¤ÎÆÃÀß¥Úー¥¸¤ÇÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤ò¸¡º÷
¡¦¥ï¥ó¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥í¥±¥Ã¥È¥Ê¥¦¤ÎÃíÊ¸¥Úー¥¸¤ØÁ«°Ü
¡¦¥¢¥×¥ê¡¿Web¤«¤éÃíÊ¸²ÄÇ½
¢¨º£¸å¡¢Å¹ÊÞ¥Úー¥¸¤Ë¡Ö¥í¥±¥Ã¥È¥Ê¥¦¥Ð¥Ã¥¸¡×¤òÀßÃÖ¤·¡¢¥Ð¥Ã¥¸¤«¤éÄ¾ÀÜÃíÊ¸¥Úー¥¸¤Ø¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤òÍ½Äê
¡Ú¿©¤Ù¥í¥°ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡Û
¥í¥±¥Ã¥È¥Ê¥¦¤Ç¤´ÃíÊ¸¤¤¤¿¤À¤±¤ë¿©¤Ù¥í¥°·ÇºÜÅ¹ÊÞ¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥í¥±¥Ã¥È¥Ê¥¦ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡Û
ËÜ¥ê¥ó¥¯¤Ï¡¢¥í¥±¥Ã¥È¥Ê¥¦¥¢¥×¥ê¤ò¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¸å¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
https://share.rocketnow.co.jp/tp3gidRBQYb
¡Ø¿©¤Ù¥í¥°¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡
³°¿©ÂÎ¸³¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¸¡º÷¡¦Í½Ìó¥µー¥Ó¥¹¡£·ÇºÜÅ¹ÊÞ¿ô¤ÏÌó89ËüÅ¹°Ê¾å¡£¤ªÅ¹¤¬È¯¿®¤¹¤ë¤³¤À¤ï¤ê¾ðÊó¤ä¥æー¥¶ー¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¸ý¥³¥ß¡¦¼Ì¿¿¤Ê¤É¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ëËÉÙ¤Ê¾ðÊó¤«¤é¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ëÅÀ¤ÇÌÜÅª¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤ªÅ¹¤¬Ãµ¤»¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤«¤é¤Ç¤â¡¢´ÊÃ±¤Ë¶õÀÊ³ÎÇ§¤ä¥Í¥Ã¥ÈÍ½Ìó¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥í¥±¥Ã¥È¥Ê¥¦¡ÊRocket Now¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥í¥±¥Ã¥È¥Ê¥¦¤Ï¡¢Á÷ÎÁ¤È¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¤¬ÌµÎÁ¤Î¥Õー¥É¥Ç¥ê¥Ð¥êー¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£ÏÂ¿©¡¢ÍÎ¿©¡¢¥Ø¥ë¥·ー»Ö¸þ¤ÎÎÁÍý¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÎÁÍý¤«¤é¥Ç¥¶ー¥È¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¤Þ¤Ç¿×Â®¤«¤Ä¤ªÆÀ¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£ºÇÂç4,000±ßÊ¬¤Î½é²óÃíÊ¸ÀìÍÑ¥¯ー¥Ý¥ó¥»¥Ã¥È¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Ï´ØÅì¡ÊÅìµþ¡¦¿ÀÆàÀî¡¦ºë¶Ì¡¦ÀéÍÕ¡Ë¡¢´ØÀ¾¡ÊÂçºå¡¦µþÅÔ¡¦Ê¼¸Ë¡Ë¡¢ÃæÉô¡Ê°¦ÃÎ¡Ë¤òÃæ¿´¤ËÅ¸³«¤·¡¢µÞÂ®¤Ë¥¨¥ê¥¢¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤·¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«Ãæ¤Ç¤¹¡£
¥í¥±¥Ã¥È¥Ê¥¦¤Ï¡¢¡ØBest App Award 2025¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥«¥Æ¥´¥êÊÌÉôÌç¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥«¥Æ¥´¥êÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¤Þ¤¿¡¢iOS¡¿Android¤ÎÎ¾¥¢¥×¥ê¥¹¥È¥¢¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É¿ô¤Ï¡¢¥Õー¥É¥Ç¥ê¥Ð¥êー¥¢¥×¥êÉôÌç4¥«·îÏ¢Â³1°Ì¤ò³ÍÆÀ(*1)¡¢¥¢¥×¥ê¤Ï¥µー¥Ó¥¹³«»Ï(*2)¤«¤é¤ï¤º¤«10¥«·î¤Ç250Ëü¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Ê¤É¥µー¥Ó¥¹³ÈÂç¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ö1 2025Ç¯7~10·î iOS¡¢Android Åý¹ç¥Ùー¥¹
¡ö2 2025Ç¯1·î14Æü ¥µー¥Ó¥¹¥ê¥êー¥¹»þÅÀ
¡Ê½Ð½ê¡§ÊÆ¥Ç¥¸¥¿¥ë»Ô¾ìÊ¬ÀÏ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à Sensor Tower¡Ë
CP One Japan¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
CP One Japan¹çÆ±²ñ¼Ò¤Ï¡¢Coupang, Inc.¡ÊNYSE: CPNG¡Ë¤ÎÆüËÜË¡¿Í¤Ç¤¹¡£Coupang, Inc.¤ÏNYSE¡Ê¥Ë¥åー¥èー¥¯¾Ú·ô¼è°ú½ê¡Ë¤Ë¾å¾ì¤·¤Æ¤¤¤ëFortune 150´ë¶È¤Î°ì¤Ä¤Ç¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー´ë¶È¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£CP One Japan¤Ï¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¡ÖRocket Now¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Õー¥É¥Ç¥ê¥Ð¥êー¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¯ー¥Ñ¥ó¤Îµ»½ÑÎÏ¤È³×¿·Åª¤ÊÊªÎ®¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢¿×Â®¤Ç¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¸ÜµÒ»Ö¸þ¤Î¥Õー¥É¥Ç¥ê¥Ð¥êー¥µー¥Ó¥¹¤òÆüËÜ¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£