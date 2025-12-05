Æ£»Þ»Ô¡¡·ò¹¯¡¦Í½ËÉ¤Î¤Þ¤Á¤Ø¡¢¿·¾¦ÉÊ³«È¯¤ò»Ù±ç¡Ø·ò¹¯À¸³è»º¶ÈÁÏ½Ð»ö¶ÈÈñÊä½õ¶â¡Ù¤Î¸òÉÕ»ö¶È¼Ô¤ò·èÄê¡ª
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Æ£»Þ»Ô¤Î¿Ê¤á¤ë¡ÖÆ£»Þ£È£Á£Ì£Å¥Ð¥ìー¹½ÁÛ¢¨¡×¤Î°ì´Ä¤Ç¡Ö·ò¹¯Í½ËÉ¤ä·ò¹¯Ä¹¼÷¤Ë»ñ¤¹¤ë¿·¾¦ÉÊ³«È¯¡×¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡Ø·ò¹¯À¸³è»º¶ÈÁÏ½Ð»ö¶ÈÈñÊä½õ¶â¡Ù¤Î¸òÉÕ»ö¶È¼Ô¤ò¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ê¤É£µ¼Ò¤Î±þÊç¤«¤é¿³ºº¡¦·èÄê¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¡ÖÆ£»Þ£È£Á£Ì£Å¥Ð¥ìー¹½ÁÛ¡×¡ÄËÜ»Ô¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¢¤ë¡È¿©¤ÈÇÀ¡É¡È·ò¹¯¡¦°åÎÅ¡É¤ò·ë¤ÓÉÕ¤±¡¢¡Ö·ò¹¯Ç¯Îð¤ò¤è¤ê¼ã¤¯¡¢·ò¹¯¼÷Ì¿¤ò¤è¤êÄ¹¤¯¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë·ò¹¯À¸³è»º¶È¤ÎÁÏ½Ð¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
ÆÃÄ§¡¦¥»ー¥ë¥¹¥Ý¥¤¥ó¥ÈÅù
¡¦º£²ó¸òÉÕ·èÄê¤·¤¿»ö¶È¤Ï¡¢·ì±ÕÆ©ÀÏ´µ¼Ô¤Ê¤É¤Î¸º±ö¿©¤Îº¤¤ê¤´¤È¤ò²ò·è¤¹¤ë¡¢Æ£»Þ£È£Á£Ì£Å¥Ð¥ìー¹½ÁÛ¤Ë¤ª¤±¤ë¸¦µæ³«È¯»Ù±çÂè£±¹æ¤Ç¤¹¡£
¡¦¿©¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤â·ò¹¯¤Ë»ñ¤¹¤ë³×¿·À¤¬¡¢¿·¤¿¤Ê¡Ö·ò¹¯À¸³è»º¶ÈÁÏ½Ð¡×¤ÎÀèÆ³Åª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¢¤ë¤È¤·¤ÆºÎÂò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦º£¸å¡¢»ö¶È¤ÎÃæ´Ö¥ì¥Ó¥åーÅù¤ò¹Ô¤¤¡¢À®²Ì¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¯¤è¤¦Â¦ÌÌÅª¤Ê¥µ¥Ýー¥È¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆâÍÆÊä½õ¶âÌ¾¾Î¡§Æ£»Þ»Ô·ò¹¯À¸³è»º¶ÈÁÏ½Ð»ö¶ÈÈñÊä½õ¶â
Êä½õÎ¨¡§ÂÐ¾Ý·ÐÈñ¤Î£±/£²
Êä½õ³Û¡§£²£µ£°Ëü±ß
¸òÉÕÂÐ¾Ý¼Ô¡§³ô¼°²ñ¼ÒUBeing¡¡
ÃÏ°è²ÝÂê¤Î²ò·è¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ö¤Õ¤¸¤¨¤À¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à2024¡×¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ
ÂÐ¾Ý»ö¶È¡§
¡¦¡Ö·ì±ÕÆ©ÀÏ¤ä¿´ÉÔÁ´¤Ê¤É¤Ç¸º±ö¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¿©»ö¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë´µ¼Ô¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö¸º±ö¿©¤¬ÈþÌ£¤·¤¯¤Ê¤¯·ÑÂ³¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ÇÉÂµ¤¤ÎÈ¯¾É¤ä¿Ê¹Ô¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¸þ¤±¡¢¸º±ö¿©¤âÈþÌ£¤·¤¯¤¹¤ë¥Þ¥¹¥¯·¿¤ÎÅÅµ¤»É·ã¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡ÖumaiNa¡×¡Ê¥¦¥Þ¥¤¥Ê¡Ë¤ò³«È¯¡£
¡¦»É·ãÁõÃÖ¤Î»îºîÉÊ¤òÊ£¿ôÂæÀ½Â¤¤·¡¢»ÔÆâ¤Ç¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢»É·ãÁõÃÖ¤Î²þÎÉ¤ä±þÍÑ¤Ë¸þ¤±¤¿µ»½Ñ³«È¯¸¦µæ¤ò¹Ô¤¦¡£