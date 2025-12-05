Ãµµæ³Ø½¬¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖTimeTact¡×¡¢Ä«Æü¿·Ê¹¼Ò¤ÈÏ¢·È¤·¡Ö¹ñ¸ì£´µ»Ç½¼ÂÁ©¹ÖºÂ¡×¤òÄó¶¡³«»Ï
³ô¼°²ñ¼ÒStudy Valley¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹¾¸ÍÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÅÄÃæ Íª¼ù¡¢°Ê²¼¡Ö¥¹¥¿¥Ç¥£¥Ð¥ìー¡×¡Ë¤Ï¡¢Îß·×500¹»°Ê¾å¤ÇÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃµµæ³Ø½¬¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖTimeTact¡Ê¥¿¥¤¥à¥¿¥¯¥È¡Ë¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÄ«Æü¿·Ê¹¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡§³ÑÅÄ ¹î¡¢°Ê²¼¡ÖÄ«Æü¿·Ê¹¼Ò¡×¡Ë¤Î¶µ°÷¸þ¤±¥µ¥¤¥È¡ÖÀèÀ¸¥³¥Í¥¯¥È¡×¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¿·¥×¥í¥°¥é¥à¡Ö¹ñ¸ì£´µ»Ç½¼ÂÁ©¹ÖºÂ～¿·Ê¹µ»ö¤ò³èÍÑ¤·¤¿¾ðÊó¥ê¥Æ¥é¥·ー¤ÈÉ½¸½ÎÏ¤Î°éÀ®～¡×¤ò¡¢2026Ç¯ÅÙÆ³Æþ¹»¸þ¤±¤ËÄó¶¡³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹ ¡£
ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢TimeTact¤¬»ý¤Ä¡Ö»ØÆ³°Æ¼«Æ°À¸À®¡×¤Ê¤É¤ÎAI¥µ¥Ýー¥Èµ¡Ç½¤È¡¢Ä«Æü¿·Ê¹¼Ò¤Î»ý¤Ä¡ÖÎÉ¼Á¤Ê°ì¼¡¾ðÊó¡×¡Ö¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥º¥à¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¡×¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹ ¡£À¸ÅÌ¤¬Æü¡¹¤Î¥Ë¥åー¥¹¤Ë¿¨¤ì¡¢¹Í¤¨¡¢É½¸½¤¹¤ë¥×¥í¥»¥¹¤òÄÌ¤¸¡¢ÊÑ²½¤Î·ã¤·¤¤¸½Âå¼Ò²ñ¤ÇÉ¬¿Ü¤È¤Ê¤ë¡Ö¾ðÊó¥ê¥Æ¥é¥·ー¡×¤È¡¢¼«¤éÌä¤¤¤òÎ©¤Æ¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö¹ñ¸ìÎÏ¡ÊÊ¹¤¯¡¦ÏÃ¤¹¡¦ÆÉ¤à¡¦½ñ¤¯¡Ë¡×¤òÅý¹çÅª¤Ë°éÀ®¤·¤Þ¤¹ ¡£
¢£ Ï¢·È¤ÎÇØ·Ê¡§AI»þÂå¤À¤«¤é¤³¤½µá¤á¤é¤ì¤ë¡ÖÌä¤¤¤òÎ©¤Æ¤ëÎÏ¡×
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¶µ°é¸½¾ì¤Ç¤Ï¡ÖÀµ²ò¤Î¤¢¤ëÌäÂê¤ËÅú¤¨¤ë¡×¤³¤È¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ãµµæ³Ø½¬¤ä¼Ò²ñÀ¸³è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼«¤éµ¿Ìä¤ò»ý¤Á¡¢Â¾¼Ô¤È¿¼¤¯ÂÐÏÃ¤¹¤ëÎÏ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹ ¡£
¤·¤«¤·¸½¾ì¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÀ¸ÅÌ¤¬Ìä¤¤¤òÎ©¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡ÖÊ¸¾Ï¤¬½ñ¤±¤Ê¤¤¡×¡Ö¼Ò²ñ¤ËÉ¬Í×¤ÊÂÐ¿Í¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ë²ÝÂê¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â¿¤¯¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹ ¡£
ËÜ¹ÖºÂ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÆÉ¤à¡¦½ñ¤¯¡¦ÏÃ¤¹¡¦Ê¹¤¯¡×¤È¤¤¤¦¹ñ¸ì4µ»Ç½¤³¤½¤¬¡ÖÌä¤¤¤òÎ©¤Æ¤ëÎÏ¡×¤Î¸»Àô¤Ç¤¢¤ë¤ÈÄêµÁ¤· ¡¢TimeTact¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤È¿·Ê¹¼Ò¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶µ°÷¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¤Ê¤¬¤é¡¢À¸ÅÌ¤Î¼ÂÁ©Åª¤ÊÇ½ÎÏ¤ò°é¤à´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹ ¡£
¢£ ¡Ö¹ñ¸ì£´µ»Ç½¼ÂÁ©¹ÖºÂ¡×5¤Ä¤ÎÆÃÄ§
ËÜ¹ÖºÂ¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î5¤Ä¤Î³Ø½¬¸ú²Ì¤ÈÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹ ¡£
- ÎÉ¼Á¤Ê°ì¼¡¾ðÊó¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹ À¸ÅÌ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¡ÖÄ«Æü¿·Ê¹¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ¡Ë¡×¤ÎID¤òÉÕÍ¿ ¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¶ÌÀÐº®¸ò¤Î¾ðÊó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Î¢ÉÕ¤±¤Î¤¢¤ëÎÉ¼Á¤Ê°ì¼¡¾ðÊó¤ËËèÆü¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»þ»öÌäÂê¤Ø¤ÎÍý²ò¤ÈÆÉ²òÎÏ¤òÍÜ¤¤¤Þ¤¹ ¡£
- »×¹ÍÎÏ¤òÃÃ¤¨¤ë¡ÊÂ¿³ÑÅª¤Ê»ëÅÀ¡Ë Â¿ÍÍ¤Êµ»ö¤äÂ¾¼Ô¤Î°Õ¸«¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¶½Ì£¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÀ¤³¦¤òÃÎ¤ê¡¢ÏÀÍýÅª»×¹ÍÎÏ¤È¡Ö¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¡×¤ò³ÎÎ©¤¹¤ëÅÚÂæ¤òºî¤ê¤Þ¤¹ ¡£
- ¾ðÊó¥ê¥Æ¥é¥·ー¤ÎÍÜÀ® °î¤ì¤ë¾ðÊó¤ÎÃæ¤«¤é¿¿µ¶¤ò¸«¶Ë¤á¡¢¥Ð¥¤¥¢¥¹¡ÊÊÐ¤ê¡Ë¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ëÎÏ¤ò¡¢µ»ö¤ÎÊ¬ÀÏ¤äÍ×Ìó¤òÄÌ¤¸¤Æ¼ÂÁ©Åª¤Ë¿È¤Ë¤Ä¤±¤Þ¤¹ ¡£
- ¹ñ¸ì4µ»Ç½¤ÎÅý¹çÅª¶¯²½ ¿·Ê¹µ¼Ô¤ÎÊ¸¾Ï¹½À®¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ä»ëÅÀ¤ò³Ø¤Ö¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤òÄÌ¤¸¡¢AI¤ËÂåÂØ¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¤¡Ö¿Í´Ö¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÉ½¸½ÎÏ¡×¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¶¯²½¤·¤Þ¤¹ ¡£
- Âç³ØÆþ»î¡ÊÁí¹ç·¿ÁªÈ´¡Ë¤Ø¤ÎÄ¾·ë Æü¡¹¤Î¥Ë¥åー¥¹¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿¶¨Æ¯Åª¤Ê³Ø¤Ó¤Ï¡¢ÌÌÀÜ¤ä¾®ÏÀÊ¸¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¤Î¸þ¾å¤ËÄ¾·ë¤·¡¢Áí¹ç·¿ÁªÈ´¤ä³Ø¹»¿äÁ¦·¿ÁªÈ´¤Ë¤ª¤±¤ë¶¯ÎÏ¤ÊÉð´ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹ ¡£
¢£ ¼ø¶È¤Ç¤Î³èÍÑ¥¤¥áー¥¸
TimeTact¤Î¡Ö»ØÆ³°Æ¼«Æ°À¸À®µ¡Ç½¡×¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ÎÆü¤ÎÄ«´©¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿ºÇ¿·¥Ë¥åー¥¹¤òÂ¨ºÂ¤Ë¼ø¶È¤ÎÂêºà¤È¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹ ¡£¶µ°÷¤Ï½àÈ÷¤Ë»þ´Ö¤ò³ä¤¯¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Á¯ÅÙ¤Î¹â¤¤¾ðÊó¤òÍÑ¤¤¤¿ÂÐÏÃÅª¤Ê¼ø¶È¤òÅ¸³«¤Ç¤¤Þ¤¹ ¡£
¢£ Äó¶¡¥×¥é¥ó
³Ø¹»¤Î¥Ëー¥º¤äÍ½»»¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢3¤Ä¤Î¥×¥é¥ó¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿ ¡£¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ü¡ÊÇß¥×¥é¥ó¡Ë´ðËÜ¥×¥é¥ó
Æ³Æþ¤·¤ä¤¹¤¤¥·¥ó¥×¥ë¹½À®¤Ç¡¢Æü¡¹¤Î³Ø½¬½¬´·ÄêÃå¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
- ÆâÍÆ¡§Ä«Æü¿·Ê¹¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ¡Ë¹ØÆÉ¡ÊÀ¸ÅÌ1ID¡Ë¡Ü¿·Ê¹³èÍÑ¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡ÊÆ°²è¶µºà¡Ë¡ÜTimeTactÍøÍÑ
¡ü¡ÊÃÝ¥×¥é¥ó¡Ë¿·Ê¹À©ºî¥×¥é¥ó
Ãµµæ³Ø½¬¤ÎÀ®²ÌÊª¤È¤·¤Æ¡ÖËÜÊª¤Î¿·Ê¹¡×¤òºîÀ®¤Ç¤¤ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¥×¥é¥ó¤Ç¤¹¡£
- ÆâÍÆ¡§´ðËÜ¥×¥é¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¿·Ê¹À©ºî¡Ê4¥Úー¥¸¡Ë
- ÆÃÄ¹¡§¼ÂÊª¥µ¥¤¥º¤Î¿·Ê¹¤òºîÀ®¤·¤Þ¤¹¡£»æÌÌ²¼Éô¤Ë¤Ï³Ø¹»¤Î¹¹ð¤ò·ÇºÜ¤Ç¤¡¢¥ªー¥×¥ó¥¹¥¯ー¥ëÅù¤ÇÇÛÉÛ¤¹¤ë¤Ê¤É¹Êó¥Äー¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹ ¡£
¡ü¡Ê¾¾¥×¥é¥ó¡Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¥×¥é¥ó
¥×¥í¤Îµ¼Ô¤¬Ä¾ÀÜ»ØÆ³¤ò¹Ô¤¦¡¢¥¥ã¥ê¥¢¶µ°é¤â·ó¤Í¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥×¥é¥ó¤Ç¤¹¡£
- ÆâÍÆ¡§´ðËÜ¥×¥é¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢µ¼Ô¡¦¼Ò°÷¡¦OB¤Ë¤è¤ë½ÐÄ¥¼ø¶È
- ÆÃÄ¹¡§¡Öµ¼Ô¹Ö±é¡×¤ä¡Ö¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¹ÖºÂ¡×¤Ê¤É¡¢³Ø¹»¤ÎÍ×Ë¾¤Ë±þ¤¸¤¿¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬²ÄÇ½ ¡£¼Ò²ñ¿Í¤ÈÄ¾ÀÜÂÐÏÃ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¥ã¥ê¥¢¶µ°é¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¤â¹â¤¤¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ³ÆþÆÃÅµ¡Û
ËÜ¹ÖºÂ¤òÆ³Æþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥¯¥é¥¹¤ÎÃ´Ç¤¡¦ÉûÃ´Ç¤¤ÎÀèÀ¸Êý¤Ë¤Ï¡¢Ä«Æü¿·Ê¹¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ¡ËID¤òÌµÎÁ¤ÇÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹ ¡£
¢£ ³ô¼°²ñ¼ÒStudy Valley ÂåÉ½¼èÄùÌò ÅÄÃæ Íª¼ù ¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡ÖÁ´¹ñ¤ÎÀèÀ¸Êý¤¬Ãµµæ³Ø½¬¤Î¼Á¤Î¸þ¾å¤ËÆü¡¹Ê³Æ®¤µ¤ì¤ë°ìÊý¡¢¤½¤Î¤´ÉéÃ´¤ÎÂç¤¤µ¤Ï¿¼¹ï¤Ê²ÝÂê¤Ç¤¹¡£TimeTact¤Ï¡¢¤½¤ÎÉéÃ´¤òAI¤ÎÎÏ¤Ç·Ú¸º¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢Ä«Æü¿·Ê¹¼ÒÍÍ¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤¤¤¦¡Ø´ï¡Ù¤Ë¡¢¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥º¥à¤Ë´ð¤Å¤¯¡ØºÇ¹âÉÊ¼Á¤Î¶µºà¤È¥Î¥¦¥Ï¥¦¡Ù¤òÅëºÜ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£À¸ÅÌ¤¬ÎÉ¼Á¤Ê¾ðÊó¤Ë¿¨¤ì¡¢¼«¤é¹Í¤¨¡¢É½¸½¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤³¤½¤¬ËÜÊª¤ÎÃµµæ³Ø½¬¤Ç¤¢¤ê¡¢TimeTact¤¬¤½¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÃµµæ³Ø½¬¤ò¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¢£ Ä«Æü¿·Ê¹¼Ò¤Î¶µ°÷¸þ¤±¥µ¥¤¥È¡ÖÀèÀ¸¥³¥Í¥¯¥È¡×ÊÔ½¸Ä¹¡¦¾®ÅÄÀÚÍÛ»Ò¤Î¥³¥á¥ó¥È
AI¤¬¤É¤ó¤É¤óÆü¾ïÀ¸³è¤ËÆþ¤ê¹þ¤àÃæ¡¢¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤ò¤Þ¤È¤á¡¢¸ÀÍÕ¤ÇÉ½¸½¤¹¤ëÎÏ¤Î½ÅÍ×À¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä«Æü¿·Ê¹¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡Ö¹ñ¸ì4µ»Ç½¼ÂÁ©¹ÖºÂ¡×¤Ï¡¢ËèÆüÄ«Æü¿·Ê¹¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ¡Ë¤Îµ»ö¤òÆÉ¤à¤³¤È¤Ç¡¢¸½Âå¼Ò²ñ¤òÀ¸¤È´¤¯¤¿¤á¤Î¹ñ¸ìÎÏ¤¬¼«Á³¤ÈËá¤«¤ì¡¢¾ðÊó¥ê¥Æ¥é¥·ー¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£¡ØTimeTact¡Ù¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤¦¤·¤¿³Ø¤Ó¤ò³Ø¹»¤Î¼ø¶È¤Ç¼ÂÁ©¤Ç¤¤ë¿·¤·¤¤²ÄÇ½À¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ä«Æü¿·Ê¹¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ë¥åー¥¹¤Ë¿¨¤ì¡¢¸ì×ÃÎÏ¤äÉ½¸½ÎÏ¡¢¤½¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤ò»ý¤ÁÅÁ¤¨¤ëÎÏ¤ò°é¤à¤³¤È¤Ï¡¢É¬¤ºÌ¤Íè¤ÎÎÈ¤Ë¤Ê¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ Ãµµæ³Ø½¬¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖTimeTact¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖTimeTact¡×¤Ï¡¢¥¹¥¿¥Ç¥£¥Ð¥ìー¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÃµµæ³Ø½¬¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹ ¡£Îß·×Æ³Æþ¹»¿ô¤Ï500¹»¤òÄ¶¤¨ ¡¢¡ÖÂè12²ó¥¥ã¥ê¥¢¶µ°é¥¢¥ïー¥É¡×¤Ç·ÐºÑ»º¶ÈÂç¿Ã¾Þ¡ÊºÇÍ¥½¨¾Þ¡Ë¤ò¼õ¾Þ ¡¢¡ÖÅìÍÎ·ÐºÑ¤¹¤´¤¤¥Ù¥ó¥Á¥ãー100¡×¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹ ¡£ Ãµµæ¤Î¼ø¶ÈÀß·×»Ù±ç¡¢60¼ïÎà°Ê¾å¤ÎÃµµæ¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÄó¶¡ ¡¢AI¤Ë¤è¤ëÃµµæ¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯µ¡Ç½¡ÊÃµµæ¥í¥Ü¡Ë¡¢¥ëー¥Ö¥ê¥Ã¥¯É¾²Á ¡¢³Ø½¬À®²Ì¤Î²Ä»ë²½¡Ê¥Þ¥¤¥Úー¥¸¡Ë¤Þ¤Ç¡¢Ãµµæ³Ø½¬¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ³ô¼°²ñ¼ÒStudy Valley¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖÃ¯¤·¤â¤¬Ãµµæ¥¹¥¥ë¤òÉð´ï¤Ë¼«Ê¬¤ÎÌ¤Íè¤òÀÚ¤ê³«¤±¤ëÀ¤³¦¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë ¡¢2020Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿EdTech¡Ê¶µ°é¡ß¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡Ë´ë¶È¤Ç¤¹ ¡£Ãµµæ³Ø½¬¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖTimeTact¡×¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡¤òÄÌ¤¸¡¢³Ø¹»¤ÎÃµµæ³Ø½¬¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒStudy Valley ¹Êó¡§welcome@studyvalley.jp
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§ https://www.studyvalley.jp