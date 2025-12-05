½Ð»ñÀè¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼ÒFUNDINNO¤ÎÅìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¤Ø¤Î¿·µ¬¾å¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥·ー¥é¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹CEO¡§¿ùËÜ ¹¨Ç·¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É¡§8887¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Î½Ð»ñÀè¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼ÒFUNDINNO¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¡§¼Æ¸¶ Í´´î¡¿Âç±º ³Ø¡¢Âè°ì¼ï¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°ú¶È¼Ô¡¡´ØÅìºâÌ³¶ÉÄ¹¡Ê¶â¾¦¡ËÂè2957¹æ¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î£µÆüÉÕ¤ÇÅìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§462A¡Ë¤Ë¿·µ¬¾å¾ì¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒFUNDINNO¤Ï2015Ç¯11·î26Æü¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¡¢Ì¤¾å¾ì´ë¶È¸þ¤±¥¨¥¯¥¤¥Æ¥£¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ö¶È¤Ï¥×¥é¥¤¥Þ¥êー¡¢¥°¥íー¥¹¡¢¥»¥«¥ó¥À¥êー¤Î³ÆÎÎ°è¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢¥ê¥¹¥¯¥Þ¥Íー¤Î½Û´Ä¥µ¥¤¥¯¥ë¤òÁÏ½Ð¤·¡¢Åê»ñ²È¤È¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ÎÁÐÊý¤Ë»ñ¶â¡¦À®Ä¹»Ù±ç¤Îµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒFUNDINNO¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¤³¤Î¹ñ¤Î¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥Þー¥±¥Ã¥È¤ò¡¢¤è¤ê¥ªー¥×¥ó¤Ë¡¢Ì±¼çÅª¤Ë¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Îµ¯¶È²È¤ÈÅê»ñ²È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¾ðÊó¡¦µ¡²ñ¤Î³Êº¹¤ò¤Ê¤¯¤·¡¢¡Ø¥Õ¥§¥¢¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤ë¡¢Ì¤Íè¤òÁÏ¤ë¡£¡Ù¡×
µ¯¶È²È¤ÎÄ©Àï¤ËÂ¿ÍÍ¤ÊÁªÂò»è¤òÄó¶¡¤·¡¢Åê»ñ²È¤Î±þ±ç¤òµ¯¶È²È¤ØÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Ö¤¢¤ë¿Í¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ³«¤«¤ì¤¿Ì¤Íè¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢FUNDINNO¤Ø¤Î½Ð»ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×Åê»ñ¤ä¿·¤¿¤Ê»ö¶Èµ¡²ñ¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¾å¾ì¤òµ¡¤Ë¡¢Åö¼Ò¤ÎÅê»ñ³èÆ°¤¬¼Ò²ñÅª²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¤ä¾ÍèÅª¤Ê»ö¶Èµ¡²ñ¤Î³ÈÂç¤Ë»ñ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æ³ÎÇ§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤â¡¢°ú¤Â³¤ÍË¾¤Ê¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ø¤Î½Ð»ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿·µ¬»ö¶È³«È¯¤ä¼Ò²ñÅª²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒFUNDINNO ²ñ¼Ò³µÍ×
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¼Ç¸ÞÃúÌÜ29ÈÖ11¹æ
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¼Æ¸¶ Í´´î¡¿Âç±º ³Ø
»ñËÜ¶âµÚ¤Ó»ñËÜ½àÈ÷¶â¤Î¹ç·×³Û¡§98²¯703Ëü7024±ß¡Ê2024Ç¯10·î31Æü¸½ºß¡Ë
Àß¡¡Î©¡§2015Ç¯11·î26Æü
Âè°ì¼ï¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°ú¶È¼Ô¡¡´ØÅìºâÌ³¶ÉÄ¹ (¶â¾¦) Âè2957¹æ
²ÃÆþ¶¨²ñ¡§ÆüËÜ¾Ú·ô¶È¶¨²ñ
U R L ¡§https://corp.fundinno.com
³ô¼°²ñ¼Ò¥·ー¥é¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ ²ñ¼Ò³µÍ×
ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¹Èø£±-£±-39 ·ÃÈæ¼÷¥×¥é¥¤¥à¥¹¥¯¥¨¥¢7F
ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹ ¥°¥ëー¥×¼¹¹ÔÌò°÷CEO¡§¿ùËÜ ¹¨Ç·
ÁÏ¶È¡§1970Ç¯9·î
»ñËÜ¶â¡§2,363É´Ëü±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Áí¹çÉÔÆ°»º»ö¶È¡¢·úÀß»ö¶È¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー»ö¶È¡¢ÉÔÆ°»º¥Æ¥Ã¥¯»ö¶È
HP¡§https://syla-holdings.jp
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥·ー¥é¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹
Ã´Åö¡§¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÉô¡¡·¦