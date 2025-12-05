¤¤¤Î¤Áµå¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¡¢ËüÇîµÇ°¸ø±à¤Ë°ÜÀß¡ª²Ï¿¹Àµ¼£´ÆÆÄ¤¬ÅÐÃÅ¤·°ÜÀß¥»¥ì¥â¥Ëー¤ò¼Â»Ü¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒVector Vision¡ÊÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¡Ë¤Ï¡¢ Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡Ö¤¤¤Î¤Á¤á¤°¤ëËÁ¸±¡×¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¡Ö¤¤¤Î¤Áµå¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¡× ¤¬¡¢ ËÜÆü2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢ËüÇîµÇ°¸ø±à ¼«Á³Ê¸²½±à ¤ËÀµ¼°¤Ë°ÜÀß¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
°ÜÀß¤òµÇ°¤·¡¢²Ï¿¹Àµ¼£´ÆÆÄ¤Î¤Û¤«¡¢ÆüËÜËü¹ñÇîÍ÷²ñµÇ°¸ø±à»öÌ³½ê¡¢ ³ô¼°²ñ¼ÒNTT¥É¥³¥â¡¢¥ß¥Ê¥ß¶âÂ°³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÇó°ì¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬ÅÐÃÅ¤¹¤ë°ÜÀß¥»¥ì¥â¥Ëー¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ¥»¥ì¥â¥Ëー³µÍ×
Æü»þ¡§2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë14:00～
²ñ¾ì¡§ËüÇîµÇ°¸ø±à ¼«Á³Ê¸²½±à ÆüËÜÄí±àÁ°¥²ー¥È¤¹¤°¡Ê²°³°¡Ë
³«²ñ¸å¡¢²Ï¿¹Àµ¼£´ÆÆÄ¤è¤ê¡¢¤¤¤Î¤Áµå¤Ë¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤¤È¡¢ËüÇî¥ì¥¬¥·ー¤È¤·¤ÆÌ¤Íè¤Ø¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¯°ÕµÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î°§»¢¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜËü¹ñÇîÍ÷²ñµÇ°¸ø±à»öÌ³½ê ½êÄ¹¡¢³ô¼°²ñ¼ÒNTT¥É¥³¥â¡¢¥ß¥Ê¥ß¶âÂ°³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÇó°ì¤è¤ê°§»¢¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢
²ñ¾ì¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¥Æー¥×¥«¥Ã¥È¤È½üËë¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ¡Ö¤¤¤Î¤Áµå¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¤¤¤Î¤Áµå¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¡×¤Ï¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó ¡Ø¤¤¤Î¤Á¤á¤°¤ëËÁ¸±¡Ù ¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
ËÜºîÉÊ¤Ï¡¢À¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¤òÂº½Å¤¹¤ëÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¾¥¦¡¢¥¯¥¸¥é¡¢¼ùÌÚ¡¢¥¥Î¥³¡¢¥¢¥ê¡¢¿Í´Ö¤Ê¤É¡¢Âç¾®¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¸¤¤â¤Î¤òÍ¥Îô¤ä¾å²¼´Ø·¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ ¡ÈÅù¤·¤¤¤¤¤Î¤Á¡É ¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÆâÊñ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÇÑ´þ¤µ¤ì¤¿PC¡¦·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Ê¤É¤Î¶âÂ°¤òºÆÍøÍÑ¤·¤¿ ÅÔ»Ô¹Û»³ÁÇºà ¤È¡¢¶âÂô¤ÎÅÁÅý¹©·Ý¤Ë¤è¤ë¶âÇó»Å¾å¤²¤òÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Á³¤ò¿·¤¿¤Ë½ý¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢½Û´Ä¤ÈºÆÀ¸¤Î²ÁÃÍ¤ò¼¨¤¹¾ÝÄ§Åª¤Ê¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È ¤È¤·¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ 12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦7Æü¡ÊÆü¡Ë´ØÏ¢¥¤¥Ù¥ó¥È
°ÜÀß¤òµÇ°¤·¡¢²Ï¿¹Àµ¼£´ÆÆÄ¤Î¥Èー¥¯¥·¥çー¡¢¥µ¥¤¥ó²ñ¡¢¤ª¤è¤Ó¥³¥ó¥»¥×¥È¥¹¥È¥¢¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ì¡§¼«Á³Ê¸²½±à EXPO¡Æ70¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó
Äê°÷¡§³Æ²ó50Ì¾
¿½¹þ¾ò·ï¡§
¥Èー¥¯¥·¥çー¡Ë³ÆÆüÄ«10¡§00¤è¤ê¡¢EXPO¡Ç70¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥¿ー¤Ë¤Æ´ë²èÅ¸´ÑÍ÷·ô¹ØÆþ¼Ô¤Ç»²²Ã´õË¾¤ÎÊý¤Ø¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ£±ËçÇÛÉÛ
¥µ¥¤¥ó²ñ¡Ë¥³¥ó¥»¥×¥È¥¹¥È¥¢¤Ë¤ÆÀÇ¹þ5,000±ß°Ê¾å¤ªÇã¤¤¾å¤²¤ÎÊý¤ËÇÛÉÛ
¡ü 12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë
11:00¡¡¥Èー¥¯¥·¥çー¡Ê15Ê¬¡Ë
12:00¡¡¥µ¥¤¥ó²ñ
13:00¡¡¥Èー¥¯¥·¥çー¡Ê15Ê¬¡Ë
14:00¡¡¥µ¥¤¥ó²ñ
15:00¡¡¥Èー¥¯¥·¥çー¡Ê15Ê¬¡Ë
16:00¡¡¥µ¥¤¥ó²ñ
¡ü 12·î7Æü¡ÊÆü¡Ë11:00¡¡¥Èー¥¯¥·¥çー¡Ê15Ê¬¡Ë
12:00¡¡¥µ¥¤¥ó²ñ
13:00¡¡¥Èー¥¯¥·¥çー¡Ê15Ê¬¡Ë
14:00¡¡¥µ¥¤¥ó²ñ
¡ü ¥³¥ó¥»¥×¥È¥¹¥È¥¢¡ÊÎ¾Æü 10:00～17:00¡¡¢¨ÀäÌÇ´í×üÃãLO 16:30¡Ë
ÈÎÇä¾¦ÉÊ¡§
ÀäÌÇ´í×üÃã¡Ê¥Û¥Ã¥È¥¹¥È¥ìー¥È¡¿¥Û¥Ã¥È¥é¥Æ¡¿¹õÅü¾ÆÃñ¡Ë
¤¤¤Î¤Áµå¥Ô¥ó¥Ð¥Ã¥¸¡Ê¿·»ÅÍÍ¡§´ÖÈ²ºàÂæ»æ¡Ë
¤¤¤Î¤Áµå¥Õ¥£¥®¥å¥¢
ÀäÌÇ´í×üÃã3¼ï¥»¥Ã¥È
¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ê½Ä¡¿²£¡Ë
ÃÏµå¤Î¥é¥Æー¥ë ¥Ú¥ó¥À¥ó¥È
ÃÏµå¤Î¥é¥Æー¥ë ¤Í¤ó¤É
ÀäÌÇ´í×ü¼ï¥È¥é¥ó¥×
³¨ËÜ¡Ø¥é¥Æー¥ë¤È¥¢ー¥¹¥»¥¤¥Ðー¡Ù
¢¨°ìÉô¾¦ÉÊ¤Ï¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£´°Çä¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¢¨20ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÊý¡¢¼ÖÎ¾¤ò±¿Å¾Í½Äê¤ÎÊý¤Ø¤Î¥¢¥ë¥³ー¥ëÎà¤ÎÄó¶¡¤Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¡£
◼︎²Ï¿¹Àµ¼£¡¡¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
³ô¼°²ñ¼ÒVector Vision½êÂ°
¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó´ÆÆÄ/¥á¥«¥Ë¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥Êー/¥Ó¥¸¥ç¥ó¥¯¥ê¥¨ー¥¿ー
2025Ç¯Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî ¥Æー¥Þ»ö¶È¥×¥í¥Ç¥åー¥µー
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥¢¥Ë¥á¥Äー¥ê¥º¥à¶¨²ñ²ñÄ¹
ÂåÉ½ºî¡§
¡Ø¥Þ¥¯¥í¥¹¡Ù¥·¥êー¥º¡¢¡Ø¥¢¥¯¥¨¥ê¥ª¥ó¡Ù¥·¥êー¥º¡Ê¸¶ºî¡¢´ÆÆÄ¡¢¥á¥¤¥ó¥á¥«¡Ë
¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à0083¥¹¥¿ー¥À¥¹¥È¥á¥â¥êー¡Ù¡Ê¥á¥«¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡Ë
µÜÂô¸¼£¤ÎÈ¾¼«ÅÁÅª¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¡Ø¥¤ー¥Ï¥Èー¥ô¸¸ÁÛKENjI¤Î½Õ¡Ù¡Ê¸¶ºî¡¢´ÆÆÄ¡Ë
¡Ø¹¶³Ìµ¡Æ°Ââ¡Ù¡¢¥½¥Ëー¡ÈAIBO¡É¡ØERS-220¡Ù¡¢Æü»º¥Ç¥å¥¢¥ê¥¹¡Ø¥Ñ¥ïー¥É¡¦¥¹ー¥Ä¥Ç¥å¥¢¥ê¥¹¡Ù¡¢¡Ø¿·À¤µªGPX¥µ¥¤¥Ðー¥Õ¥©ー¥ß¥å¥é¡Ù¡¢¡Ø¥¢ー¥Þー¥É¥³¥¢¡Ù¡¢¡Ø¥Ç¥â¥ó¥¨¥¯¥¹¥Þ¥¥Ê¡Ù¡Ê¥á¥«¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ë¥½¥Ëー¡¦¥¹¥Þー¥È¥¦¥©¥Ã¥Áwena¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥â¥Ç¥ëÈ×ÌÌ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤É¡£
3ºÐ¤Ç±ÛÃæ¸Þ²Õ»³¤«¤é²£ÉÍ¤ØÅ¾µï¡£ÅÔ²ñ¤Ç¼õ¤±¤¿¥«¥ë¥Á¥ãー¥·¥ç¥Ã¥¯¤ä¡È¿Í¡¹¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦¾×Æ°¡¢10ºÐ¤ÇË¬¤ì¤¿1970Ç¯ÂçºåËüÇî¤Ç¤ÎÂ¿ÍÍ¤ÊÊ¸²½ÂÎ¸³¤ÈÂÀÍÛ¤ÎÅã¤Î¾×·â¤¬¡¢ÁÏºî¤Ø¤Î¸¶ÅÀ¤È¤Ê¤ë¡£·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÍý¹©³ØÉôºß³ØÃæ¤Ë¡Ö¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ì¤¨¡×¤Ø»²²Ã¤·¡¢¥¿¥«¥é¡Ê¸½¥¿¥«¥é¥È¥ßー¡Ë½Ð¸þ»þ¤Ë¤Ï¡Ö¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥Þー¡×¤Î¸¶·¿¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÊÑ·Á¥í¥Ü¥Ã¥È´á¶ñ¥·¥êー¥º¡Ö¥À¥¤¥¢¥¯¥í¥ó¡×¤Î¥á¥«¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¶¦Æ±¤ÇÃ´Åö¡£¤½¤Î¸å¡¢¡ÖÄ¶»þ¶õÍ×ºÉ¥Þ¥¯¥í¥¹¡×¤Î¥á¥¤¥ó¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¡¢VF-1¥Ð¥ë¥¥êー¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£·à¾ìÈÇ¡ØÄ¶»þ¶õÍ×ºÉ¥Þ¥¯¥í¥¹¡¡°¦¡¦¤ª¤Ü¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡Ù¤Ç´ÆÆÄ¥Ç¥Ó¥åー¤ò²Ì¤¿¤¹¡£°Ê¹ß¡¢¡Ö¥Þ¥¯¥í¥¹¡×¡Ö¥¢¥¯¥¨¥ê¥ª¥ó¡×¥·¥êー¥º¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¸¶ºî¡¢´ÆÆÄ¡¢¥á¥«¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥½¥Ëー¡ÈAIBO¡É¡ØERS-220¡Ù¤Ê¤É¤Î¥×¥í¥À¥¯¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Þ¤Ç¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ëÁÏºî³èÆ°¤òÅ¸³«¡£
2025Ç¯Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç¤Ï¥Æー¥Þ»ö¶È¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤òÌ³¤á¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥¢¥Ë¥á¥Äー¥ê¥º¥à¶¨²ñ¤Î²ñÄ¹¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¡£
´ÆÆÄºÇ¿·ºî¤Ï¡¢·à¾ìÈÇ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¡ØÌÂµÜ¤Î¤·¤ª¤ê¡Ù¡Ê2026Ç¯1·î¸ø³«Í½Äê¡Ë¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼ÒVector Vision¡¡²ñ¼Ò³µÍ×¡Û¡¡
2017Ç¯07·î07ÆüÀßÎ©
ËÜÅ¹½êºßÃÏ¡¡ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶èÂÀ»ÒÆ²£²ÃúÌÜ£±£·ÈÖ£µ¹æº´Æ£¥Ó¥ë£³£Æ¡¿£´£Æ
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡´äËÜ¾»»Ò
¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¢±ÇÁü´ë²èÅù
