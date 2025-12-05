¥»¥ó¥¹¡¦¥È¥é¥¹¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡¡TOKYO PRO Market¾å¾ì¿½ÀÁ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»
³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜM&A¥»¥ó¥¿ー¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è / ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»°Âð Âî¡Ë¤ÎÏ¢·ë»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜM&A¥»¥ó¥¿ー¡Ê°Ê²¼¡¢ÆüËÜM&A¥»¥ó¥¿ー / ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è / ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÃÝÆâ Ä¾¼ù¡Ë¤¬J-Adviser¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¥»¥ó¥¹¡¦¥È¥é¥¹¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÅìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¡Ê°Ê²¼¡¢Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëTOKYO PRO Market¡Ê¢¨¡Ë¤Ø¤Î¾å¾ì¿½ÀÁ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢²¼µ¤Î¤È¤ª¤ê¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨¡ËTOKYO PRO Market¤È¤Ï¡¢Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÆÃÄêÅê»ñ²È¸þ¤±¤Î³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¤¹¡£
¥»¥ó¥¹¡¦¥È¥é¥¹¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡¡²ñ¼Ò³µÍ×
¾å¾ìÍ½ÄêÆü¡§ 2025Ç¯12·î26Æü
ÂåÉ½¼ÔÌò¿¦»áÌ¾¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡º£Ãæ ¹¯¿Î
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶èÂç¿¼Ä®5ÈÖ54¹æ¡¡¥°¥é¥ó¥°¥êー¥óÂçºå Æî´Û ¥Ñー¥¯¥¿¥ïー9³¬
ÀßÎ©¡§ 2019Ç¯4·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ÉÔÆ°»ºÇã¼è¡¦ºÆÀ¸²Ã¹©¡¦ÈÎÇäµÚ¤Ó¤½¤ÎÂ¾´ØÏ¢¶ÈÌ³
¾Ú·ô¥³ー¥É¡§ 490A
Çä¾å¹â¡§ 26,257É´Ëü±ß¡Ê2025Ç¯3·î´ü¡Ë
½¾¶È°÷¿ô¡§ 84Ì¾¡Ê2025Ç¯9·îËö»þÅÀ¡¢Ï¢·ë¡Ë
µòÅÀ¡§ Âçºå¡¢µþÅÔ¡¢Åìµþ¡¢Ê¼¸Ë¡¢¿ÀÆàÀî¡¢°¦ÃÎ¡¢Ê¡²¬
TOKYO PRO Market¾å¾ì¤ÎÇØ·Ê
ÂçºåÉÜÂçºå»Ô¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯¥»¥ó¥¹¡¦¥È¥é¥¹¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢¥»¥ó¥¹¡¦¥È¥é¥¹¥È¡Ë¤Ï¡¢¥»¥ó¥¹¡¦¥È¥é¥¹¥ÈµÚ¤ÓÈóÏ¢·ë»Ò²ñ¼Ò£±¼Ò¤Ë¤è¤ê¥°¥ëー¥×¤¬¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥»¥ó¥¹¡¦¥È¥é¥¹¥È¤Ï¡¢¡ÖÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤ë¡¢Ì¤Íè¤ÎÁÏÂ¤¡×¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢¤ªµÒÍÍ¤ä¼Ò²ñ¤Ë¡ÖÍ£°ìÌµÆó¤Î¡¢´¶Æ°¤ò¡£¡×¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤ò»ÈÌ¿¤È¤·Áí¹çÉÔÆ°»º¶È¤È¤·¤Æ»ö¶È³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µþºå¿À¥¨¥ê¥¢¡¢´ØÅì¤Ç¤ÏÅìµþ¡¦²£ÉÍ¥¨¥ê¥¢¤òÃæ¿´¤Ë¡¢»ö¶ÈÍÑÉÔÆ°»ºµÚ¤Ó¼Â¼ûÍÑÉÔÆ°»º¤ò¼èÆÀ¤·¡¢¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ä¥Ð¥ê¥åー¥¢¥Ã¥×¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤¿¾å¤ÇÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦ÉÔÆ°»ºÇã¼èºÆÀ¸»ö¶È¤Ë²Ã¤¨¡¢¤½¤ÎÂ¾»ö¶È¤È¤·¤ÆÉÔÆ°»ºÃç²ð¡¢ÉÔÆ°»ºÄÂÂßµÚ¤ÓÉÔÆ°»º¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥»¥ó¥¹¡¦¥È¥é¥¹¥È¤Ï»ö¶ÈÀ®Ä¹¤ò¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¾å¾ì¤Ë¤è¤ëÃÎÌ¾ÅÙ¡¦¿®ÍÑÎÏ¤Î¸þ¾å¤È¤½¤ì¤Ë¤è¤ë»ñ¶âÄ´Ã£Ç½ÎÏ¤Î¶¯²½¡¢¿Íºà¤ÎºÎÍÑÎÏ¤Î¶¯²½¡¢´ë¶È¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¸þ¾å¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢TOKYO PRO Market¤Ø¾å¾ì¤ò¿½ÀÁ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥»¥ó¥¹¡¦¥È¥é¥¹¥È¤Î¾å¾ì¿½ÀÁ¾ÜºÙ¤Ï¡¢²¼µ¥µ¥¤¥È¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÊÅìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¡§https://www.jpx.co.jp/equities/products/tpm/issues/index.html¡Ë
¡Ê¥»¥ó¥¹¡¦¥È¥é¥¹¥È¡§http://sense-trust.co.jp/ir/¡Ë
ÆüËÜM&A¥»¥ó¥¿ー¤Î¾å¾ì»Ù±ç¼ÂÀÓ
ÆüËÜM&A¥»¥ó¥¿ー¤Ç¤Ï¡¢´ë¶ÈÀ®Ä¹¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÂ¥¿Ê¡¦±ß³ê¤Ê»ö¶È¾µ·Ñ¡¦°ìÈÌ»Ô¾ì¤Ø¤Î¾å¾ì¤Ë¸þ¤±¤¿ÂÎÀ©À°È÷¤òÌÜÅª¤ËTOKYO PRO Market¤Ø¤Î¾å¾ì»Ù±ç¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢´ûÂ¸¾å¾ì´ë¶È´Þ¤áÁ´¹ñ¤Ç100¼Ò°Ê¾å¤ÎJ-Adviser·ÀÌó¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢2024Ç¯12·î¤Ë¤Ï¡¢Ê¡²¬¾Ú·ô¼è°ú½ê¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥×¥íÅê»ñ²È¸þ¤±»Ô¾ì¡¢Fukuoka PRO Market¤Î¾å¾ì»ØÆ³¡¦¿³ºº¤ò¹Ô¤¦F-Adviser»ñ³Ê¤â¼èÆÀ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥»¥ó¥¹¡¦¥È¥é¥¹¥È¤Ï¡¢ÆüËÜM&A¥»¥ó¥¿ー¤¬Ã´ÅöJ-Adviser¤È¤·¤ÆTOKYO PRO Market¤Ø¤Î¾å¾ì¿½ÀÁ¤ò¹Ô¤¦Âè51¹æÌÃÊÁ¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜM&A¥»¥ó¥¿ー¤Î¾å¾ì¸åÀ®Ä¹»Ù±ç
ÆüËÜM&A¥»¥ó¥¿ー¤Ç¤Ï¡¢TOKYO PRO Market¡¦Fukuoka PRO Market¤Ø¤Î¿·µ¬¾å¾ì¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢M&AÃç²ð¶È¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤È¤·¤Æ¡¢³¤³°¿Ê½Ð¤ä¿·µ¬»ö¶È¤ÎÁÏ½Ð¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Å¬»þ³«¼¨¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤äÁÈ¿¥·Ð±Ä¤Î¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤Ë¤¤¤¿¤ë¤Þ¤Ç¡¢¾å¾ì¸å¤ÎÀ®Ä¹»Ù±ç¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢IPO¤ò»Ù±ç¤¹¤ë´ÆººË¡¿Í¡¢¸øÇ§²ñ·×»Î¡¢´ûÂ¸¾å¾ì´ë¶È¤È¤ÎÏ¢·È¤â¤è¤ê°ìÁØ¶¯¸Ç¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Á´¹ñ¤Ë¡È¥¹¥¿ー´ë¶È¡É¤òÃÂÀ¸¤µ¤»¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ¤Î³èÀ²½¤ä¸ÛÍÑÁÏ½Ð¤È¤¤¤Ã¤¿¿¿¤ÎÃÏÊýÁÏÀ¸¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê»²¹Í¡ËTOKYO PRO Market ¾å¾ì»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡§https://www.nihon-ma.co.jp/tokyopromarket/
¡Ú³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜM&A¥»¥ó¥¿ー¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¡§2127¡Ë¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜM&A¥»¥ó¥¿ー¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâ°ìÃúÌÜ8ÈÖ2¹æ 鉃¹Ý¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°24³¬
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¡¡¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Î·Ð±Ä´ÉÍýÅù
ÀßÎ©¡§¡¡¡¡¡¡1991Ç¯4·î
µòÅÀ¡§¡¡¡¡¡¡Åìµþ¡¢Âçºå¡¢Ì¾¸Å²°¡¢¹Åç¡¢Ê¡²¬¡¢»¥ËÚ¡¢²Æì¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Ù¥È¥Ê¥à¡¢¥Þ¥ìー¥·¥¢¡¢¥¿¥¤
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê¸½ÃÏË¡¿Í¤ª¤è¤ÓÏ¢·ë»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëÆüËÜM&A¥»¥ó¥¿ー¤ÎµòÅÀ¤ò´Þ¤à¡Ë
¡Ú³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜM&A¥»¥ó¥¿ー¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜM&A¥»¥ó¥¿ー¤Ï¡¢M&AÃç²ð¶È¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖM&A¶ÈÌ³¤òÄÌ¤¸¤Æ´ë¶È¤ÎÂ¸Â³¤ÈÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡×¤³¤È¤ò´ë¶ÈÍýÇ°¤È¤·¡¢ÁÏ¶È°ÊÍèÎß·×£±0,000·ï¤òÄ¶¤¨¤ëM&A»Ù±ç¼ÂÀÓ¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ñ·×»öÌ³½ê¡¦ÃÏ°è¶âÍ»µ¡´Ø¡¦¥á¥¬¥Ð¥ó¥¯¡¦¾Ú·ô²ñ¼Ò¤È¤ÎÏ¢·È¤â¿¼¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢»ö¶È¾µ·Ñ¤äM&A¤Ë´Ø¤¹¤ëÁêÃÌµ¡²ñ¤ÎÁÏ½Ð¤ò²ÃÂ®¤·¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñÆâ7µòÅÀ¡¢15¤Î¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¥ª¥Õ¥£¥¹¡¢³¤³°5µòÅÀ¡ÊÆüËÜM&A¥»¥ó¥¿ー¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î¸½ÃÏË¡¿Í¡Ë¤ò¹½¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡M&AÀ®Ìó·ï¿ô¤Î¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿(TM) Ç§Äê¢¡
Àµ¼°µÏ¿Ì¾¡ÖM&A¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー¶ÈÌ³¤ÎºÇÂ¿¼è¤ê°·¤¤´ë¶È¡×
¡ÊÂÐ¾ÝÇ¯2024Ç¯¡¢¼è°··ï¿ô1,088·ï¡Ë
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
