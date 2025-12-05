·´»³»Ô¤Ç²»À¼AI¤Ë¤è¤ë´Ä¶¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¼Â¾Ú¤¬¿Ê¹ÔÃæ¡£ÊÖÎéÉÊÉÕ¤¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ÇÁ´¹ñ¤«¤é»Ù±ç¤òÊç½¸Ãæ
Ê¡Åç¸©·´»³»Ô¤Ç¡¢²»À¼AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿À¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤Î¼Â¾Ú¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä»Îà¤ÎÌÄ¤À¼¤Ê¤É¼«Á³²»¤ò¼«Æ°²òÀÏ¤·¡¢À¸ÂÖ¤ÎÊÑ²½¤ò¡È²»¡É¤«¤é²Ä»ë²½¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¸½ºß¡¢¤³¤Î³èÆ°¤ò±þ±ç¤Ç¤¤ë ÊÖÎéÉÊÉÕ¤¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡Ê¥¬¥Ð¥á¥ó¥È¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡Ë ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸Ä¿Í¤ÎÊý¤âÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢§ ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¾ÜºÙ¡¦´óÉÕ¤Ï¤³¤Á¤é
https://furusato-forgood.jp/projects/000364
¢¨·´»³»ÔÆâ¤ÎÊý¤Î´óÉí¤Î¾ì¹ç¤ÏÊÖÎéÉÊ¤Ï¤Ä¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¶ä¹Ô¿¶¹þ¤Ë¤è¤ë´óÉí¤Ï 12·î15Æü¡Ê·î¡Ë¤Þ¤Ç ¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·´»³»Ô¤Ç¿Ê¤à¡¢²»À¼AI¤Ë¤è¤ë´Ä¶¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¼Â¾Ú
Ê¡Åç¸©·´»³»Ô¤Ç¤Ï¡¢²»À¼AIµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿·¤¿¤Ê´Ä¶¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤Î¼Â¾Ú¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏ°è¤ËÀ¸Â©¤¹¤ëÄ»Îà¤ÎÌÄ¤À¼¤ä¼«Á³²»¤ò¼ý½¸¤·¡¢AI ¤Ë¤è¤ê¼«Æ°²òÀÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¤ÎÊÑ²½¤ò·ÑÂ³Åª¤ËÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢·´»³»Ô¤¬¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë ¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ·¿¥¬¥Ð¥á¥ó¥È¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¢¤ê¡¢·´»³»Ô¼Ò²ñµ¯¶È²È²ÃÂ®²½»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à¤ËºÎÂò¤µ¤ì¡¢¡ÖNature AI LUCA¡×¤ÎÌ¾¾Î¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¼Ò²ñµ¯¶È²È¡¦À¶¿åÎ¤¹á¤¬¡¢²»À¼AI¤Ë¤è¤ë´Ä¶¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°µ»½Ñ¤Î³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
·´»³»Ô¤Ï¥«¥Ã¥³¥¦¤ÎÈôÍèÃÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥é¥à¥µー¥ë¾òÌóÅÐÏ¿¼¾ÃÏ¤Ç¤¢¤ëÃöÉÄÂå¸Ð¤òÍ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼«Á³¤ÎÊÑ²½¤ò²Ê³ØÅª¤ËÂª¤¨¤ë¤¦¤¨¤Ç½ÅÍ×¤ÊÃÏ°è¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÁ´¹ñ¤ÎÎ¦À¸Ä»ÎàÄ´ºº¤Ï½ÏÎýÄ´ºº°÷¤Î¼ª¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ä´ºº°÷¤Î¹âÎð²½¤¬¿Ê¤à¤Ê¤«¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¼êË¡¤Î³«È¯¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·´»³»Ô¤¬¸ø³«¤·¤¿ÊóÆ»»ñÎÁ¡Êhttps://www.city.koriyama.lg.jp/uploaded/attachment/110197.pdf (https://www.city.koriyama.lg.jp/uploaded/attachment/110197.pdf)¡Ë¤Ç¤âËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Nature AI LUCA¤Ç¤Ï¡¢²»À¼AI¤Î³«È¯¤Ë¤è¤ê¡¢¼ï¤Î¼«Æ°È½ÊÌ¤äÄ´ºº¤Î¸úÎ¨²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä»Îà¤ÎÌÄ¤À¼¤ò¥¹¥Ú¥¯¥È¥í¥°¥é¥à¡Ê²»¤Î²Ä»ë²½²èÁü¡Ë¤ËÊÑ´¹¤·¡¢Vision Transformer ¤ò´ðÈ×¤È¤·¤¿AI¥â¥Ç¥ë¤Ë¤è¤ê¡¢Ä»Îà¤Î¼ï¤ò¼«Æ°¤Ç¼±ÊÌ¤¹¤ëµ»½Ñ¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025 Ç¯½©¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ª¤ê¤ä¤Þ»º¶ÈÇî¡×¤Ë¤Æ¡¢²»À¼²òÀÏ¥¢¥×¥ê¤Î¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×ÈÇ¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÍè¾ì¼Ô¤«¤é´Ø¿´¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î±þ±ç¤Ï ÊÖÎéÉÊÉÕ¤¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡Ê¥¬¥Ð¥á¥ó¥È¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡Ë ¤òÄÌ¤¸¤Æ¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÖÎéÉÊ¤ÎÆâÍÆ¤ä´óÉíÊýË¡¡¢´óÉÕ¶â¤Î»ÈÅÓ¤Ï´óÉÕ¥Úー¥¸¤Ë´ð¤Å¤¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤´»Ù±ç¤Ï¡¢Ä»Îà¼±ÊÌAI¤Î³«È¯¤ä¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¡¢³èÆ°¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤¿¤á¤Î´ðÈ×À°È÷¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Åßµ¨¼Â¾Ú¤òÄÌ¤¸¤ÆAI¤Î¼±ÊÌÀºÅÙ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤Û¤«¡¢Ä»Îà¼±ÊÌ¥¢¥×¥ê¤Î¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×³«È¯¤Ë¤â½¼¤Æ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼«Á³¤ÎÀ¼¤òÌ¤Íè¤Ë»Ä¤¹¡×¡£
¤½¤Î¤¿¤á¤ÎÄ©Àï¤Ë¡¢¤¼¤ÒÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Î¤ªÎÏÅº¤¨¤ò»ò¤ì¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¢§ ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¾ÜºÙ¡¦´óÉÕ¤Ï¤³¤Á¤é
https://furusato-forgood.jp/projects/000364
¢¨·´»³»ÔÆâ¤ÎÊý¤Î´óÉí¤Î¾ì¹ç¤ÏÊÖÎéÉÊ¤Ï¤Ä¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¶ä¹Ô¿¶¹þ¤Ë¤è¤ë´óÉí¤Ï 12·î15Æü¡Ê·î¡Ë¤Þ¤Ç ¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£