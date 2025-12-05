¥°¥Ã¥ÁÂçºå°ì¼þÇ¯¤ò½Ë¤·¤Æ¥°¥Ã¥Á ¥¸¥ã¥ë¥Ç¥£ー¥Î¤Ë¤Æ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥ì¥»¥×¥·¥ç¥ó¤ò³«ºÅ
2024Ç¯11·î¡¢Âçºå¡¦ÇßÅÄ¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¡Ö¥°¥Ã¥ÁÂçºå¡×¡£Áí¾²ÌÌÀÑ780Ê¿Êý¥áー¥È¥ë¤Î¶õ´Ö¤Ë¡¢¥á¥ó¥º¡¢¥¦¥£¥á¥ó¥º¤ÎºÇ¿·¥¦¥§¥¢ ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤«¤é¥é¥²ー¥¸¡¢¥Ð¥Ã¥°¡¢¥·¥åー¥º¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¡¢¥¸¥å¥¨¥êー¡¢¥¦¥©¥Ã¥Á¤Þ¤ÇÂ¿ºÌ¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¤³¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¤Ï¡¢¥°¥Ã¥Á¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÈþ³Ø¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¿·¤¿¤Ê¥¢¥É¥ì¥¹¤È¤·¤Æ¡¢¥ªー¥×¥ó°ÊÍèÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥°¥Ã¥ÁÂçºå¤Î°ì¼þÇ¯¤ò½Ë¤·¤Æ¡¢12·î3Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢ÎÙÀÜ¤¹¤ëÆüËÜ½é¤È¤Ê¤ë¥°¥Ã¥Á¤Î¥Ðー¡Ö¥°¥Ã¥Á ¥¸¥ã¥ë¥Ç¥£ー¥Î¡×¤Ë¤Æ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥ì¥»¥×¥·¥ç¥ó¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¿·¤Î¥°¥Ã¥Á2026Ç¯¥¯¥ëー¥º ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¥²¥¹¥È¤¬½¸¤¤¡¢¿·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¥É¥ê¥ó¥¯¤ä¥Õー¥É¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÌë¤ò¤È¤â¤Ë½Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿ÀÈø Éö¼î¤µ¤ó
»³ËÜ Èþ·î¤µ¤ó
¹õÌÚ ¥á¥¤¥µ¤µ¤ó
º¸¤«¤é¡¢Novel Core¤µ¤ó¡¢¥·¥·¥É¡¦¥«¥Õ¥«¤µ¤ó¡¢¥¢¥ª¥¤ ¥ä¥Þ¥À¤µ¤ó¡¢ÃæÅÄ ¥¯¥ë¥ß¤µ¤ó¡¢ÂçÊ¿ ½¤Â¢¤µ¤ó
º¸¤«¤é¡¢°æ¾å ¥ä¥Þ¥È¤µ¤ó¡¢ºùÅÄ ÄÌ¤µ¤ó¡¢¤è¤·¤¢¤¤µ¤ó¡¢¥ß¥Ã¥Á¥§¥ë ÏÂÇÏ¤µ¤ó¡¢MONAKO¤µ¤ó
¥ì¥»¥×¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¤·¤¿¥»¥ì¥Ö¥ê¥Æ¥£¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡Ê·É¾ÎÎ¬¡Ë¡§
¥¢¥ª¥¤ ¥ä¥Þ¥À¡¢°æ¾å ¥ä¥Þ¥È¡¢ÂçÊ¿ ½¤Â¢¡¢¿ÀÈø Éö¼î¡¢¹õÌÚ ¥á¥¤¥µ¡¢ºùÅÄ ÄÌ¡¢¥·¥·¥É¡¦¥«¥Õ¥«¡¢ÃæÅÄ ¥¯¥ë¥ß¡¢Novel Core¡¢¥ß¥Ã¥Á¥§¥ë ÏÂÇÏ¡¢MONAKO¡¢»³ËÜ Èþ·î¡¢¤è¤·¤¢¤¡Ê50²»½ç¡Ë
#GucciCruise26
#GucciGiardino
@gucci
Gucci Osaka
¥·¥ç¥Ã¥×Ì¾¾Î ¡§ ¥°¥Ã¥ÁÂçºå / ¥°¥Ã¥Á¥µ¥í¥óÂçºå
½ê¡¡ºß¡¡ÃÏ ¡§ ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶èÇßÅÄ2-2-22 ¥Ïー¥Ó¥¹PLAZA ENT 1¡¦2³¬
¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È ¡§ https://www.gucci.com/jp/ja/store/2222-umeda-kitaku
±Ä ¶È »þ ´Ö ¡§ 11:00-20:00¡¡¢¨ÄêµÙÆü¤Ï¥Ïー¥Ó¥¹PLAZA ENT¤Ë½à¤¸¤Þ¤¹¡£
¢¨¥°¥Ã¥Á¥µ¥í¥óÂçºå¤Ï´°Á´Í½ÌóÀ©¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Gucci Giardino
Ì¾ ¾Î ¡§ ¥°¥Ã¥Á ¥¸¥ã¥ë¥Ç¥£ー¥Î
½ê¡¡ºß¡¡ÃÏ ¡§ ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶èÇßÅÄ2-2-22 ¥Ïー¥Ó¥¹PLAZA ENT 2³¬¡Ê¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤Ï1³¬¡Ë
¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È ¡§ https://www.gucciosteria.com/ja/osaka-garden
ÅÅ ÏÃ ÈÖ ¹æ ¡§ 06-6343-0080
±Ä ¶È »þ ´Ö ¡§ 17:00-24:00 ¡ÊFOOD L.O. 22:30 / DRINK L.O. 23:30¡Ë
¢¨ÄêµÙÆü¤Ï¥Ïー¥Ó¥¹PLAZA ENT¤Ë½à¤¸¤Þ¤¹¡£