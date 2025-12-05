ÂæËÌ¤Î¹âµé¥ê¥¾ー¥È¥Û¥Æ¥ë¡ÖVilla32¡×¤Ç¡¢SAKE HUNDRED¤¬ÂæÏÑ¥íー¥ó¥Á1Ç¯¤ÎÀ®²Ì¤ò½Ë¤¦¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ
Villa32(»°Æó¹Ô´Û)³°´Ñ
ÆüËÜ¼ò¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖSAKE HUNDRED(¥µ¥±¥Ï¥ó¥É¥ì¥Ã¥É)¡×(±¿±Ä¡§³ô¼°²ñ¼ÒClear¡¿ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§À¸¶ðÎ¶»Ë)¤Ï¡¢2025Ç¯10·î31Æü(¶â)¤ËÂæÏÑ¤Ë¤¢¤ë¡ÖVilla32(»°Æó¹Ô´Û)¡×¤Ç¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡£ÂæÏÑ¤ÎÀ¯ºâ³¦¤ÎÃøÌ¾¿Í¤äVilla32¤ÎVIP¥²¥¹¥È¤Ê¤É28Ì¾¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£SAKE HUNDRED¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥·¥êー¥º¡ØÉ´¸÷(¤Ó¤ã¤Ã¤³¤¦)¡Ù¡ØÉ´¸÷ ÊÌëÐ(¤Ó¤ã¤Ã¤³¤¦ ¤Ù¤Ä¤¢¤Ä¤é¤¨)¡Ù¡ØÆõ¸÷(¤Ë¤³¤¦)¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢5¾¦ÉÊ¤È¤Î¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂæÏÑ¥íー¥ó¥Á¤«¤é1¼þÇ¯¡£ÆüËÜ¼ò¤Î»Ô¾ì³ÈÂç¤¬¿Ê¤àÂæÏÑ¤Ç¤ÎSAKE HUNDRED¤ÎÀ®²Ì
ÂæÏÑ¤ÏÆüËÜ¼ò¤ÎÍ¢½Ð¶â³Û¾å°Ì5¥ö¹ñ¤Î¤¦¤ÁÍ£°ì¡¢10Ç¯°Ê¾åÏ¢Â³¤ÇÍ¢½ÐÃ±²Á¤¬¿Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢ÆüËÜ¼ò»Ô¾ì³ÈÂç¤Î²ÄÇ½À¤¬ÆÃ¤ËÂç¤¤¤ÃÏ°è¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹(*1)¡£
¤³¤ÎÅÀ¤«¤éSAKE HUNDRED¤Ç¤Ï¡¢2024Ç¯¤«¤é¥Ö¥é¥ó¥ÉÁ´ÂÎ¤ÇÍ¢½Ð¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤ËºÝ¤·¡¢½ÅÅÀ¥¨¥ê¥¢¤Î¤Ò¤È¤Ä¤òÂæÏÑ¤ËÄê¤á¡¢2024Ç¯9·î¤Ë³«ºÅ¤·¤¿ÂæËÌ¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Î¥íー¥ó¥Á¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢Í¢½Ð³«»Ï¤«¤é1¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÂæÏÑ¡ÛÆüËÜ¼ò¤ÎÍ¢½Ð¶â³Û¤ÈÍ¢½Ð¿ôÎÌ¤ÎÊÑÁ«¡§ºâÌ³¾Ê¡ÖËÇ°×Åý·×¡×¤ò¸µ¤ËClear¤Ë¤ÆºîÀ®
¤½¤Î¸å¡¢20°Ê¾å¤Î¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇSAKE HUNDRED¤ÎÂæÏÑ¥íー¥ó¥Á¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊóÆ»¤µ¤ì¡¢¥ß¥·¥å¥é¥ó2¤ÄÀ±¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë²´Ã°(Mudan)¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢30¤òÄ¶¤¨¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ä¥Û¥Æ¥ë¡¢¼òÈÎÅ¹¤Ç¼è¤ê°·¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂæÏÑ¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È(*2)¤âËè²óÂçÀ¹¶·¤Ç¡¢2025Ç¯¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿3²ó¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢SAKE HUNDRED¥Ö¥é¥ó¥É¥ªー¥Êー¼«¤é¤¬¤ªµÒÍÍ¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ä¾¦ÉÊ¤Î¥¹¥Èー¥êー¤òÄ¾ÀÜ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
*1) ºâÌ³¾ÊËÇ°×Åý·×¡Êhttps://www.customs.go.jp/toukei/info/index.htm¡Ë¤Î¥Çー¥¿¤ò¤â¤È¤ËClear¤Ë¤Æ½¸·×
*2)2024Ç¯9·î24Æü¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡§https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000122.000034181.html
2025Ç¯3·î22Æü¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡§https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000137.000034181.html
2025Ç¯5·î25Æü¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡§https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000147.000034181.html
ÂæÏÑ¤Î¹âµé¥ê¥¾ー¥È¥Û¥Æ¥ë¡ÖVilla32¡×¤Ç¡¢SAKE HUNDRED¤¬¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ
À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤Î¡Ø¿´¤òËþ¤¿¤·¡¢¿ÍÀ¸¤òºÌ¤ë¡Ù¤³¤È¤ò¥Ö¥é¥ó¥É¥Ñー¥Ñ¥¹¤Ë·Ç¤²¤ëÆüËÜ¼ò¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖSAKE HUNDRED(¥µ¥±¥Ï¥ó¥É¥ì¥Ã¥É)¡×¤Ï¡¢ºÇ¹âÊö¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯³¤³°¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¡¢¤ªµÒÍÍ¤ËºÇ¾å¤ÎÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤«¤Ç¤âÂæÏÑ¤ÏºÇ¤âÎÏ¤ò¤¤¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¨¥ê¥¢¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢º£Ç¯ÂæÏÑ¤Ç3²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¡ÖVilla32¡×¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖVilla32¡×¤ÏÂæËÌ¤ÇºÇ¤â¹âµé¤Ê²¹Àô¥ê¥¾ー¥È¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£ÀßÈ÷¤«¤é¥µー¥Ó¥¹¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢Á´¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖºÇ¹â¤ÎÄÉµá¡×¤ò¥â¥Ã¥Èー¤Ë¡¢°ìÎ®¤Ç¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤Ê¶õ´Ö¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ß¥·¥å¥é¥ó¥¬¥¤¥É¤Ë¤âÇ§Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Villa32(»°Æó¹Ô´Û)¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹
Villa32(»°Æó¹Ô´Û)³°´Ñ
2025Ç¯10·î31Æü(¶â)¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¿¥é¥Ð¥¬¥Ë¤Î¾ø¤·Êª¡¡¥Õ¥§¥ó¥Í¥ë¥¯¥êー¥à¤ÈÇò¥È¥ê¥å¥ÕÅº¤¨¡×¡ÖÀÖ³¤Ï·¤È¥Ý¥ë¥Áー¥Ë¤Î¼Ñ¹þ¤ß¡¡²«Í®»Ò¤Î¹á¤ê¡×¡Ö¥Ö¥ëー¥í¥Ö¥¹¥¿ー¤Î¥íー¥¹¥È¡¡ÆüËÜ¤ß¤«¤ó¤òÅº¤¨¤Æ¡×¤Ê¤É¤Î¤ªÎÁÍý6ÉÊ¤È¶¦¤Ë¡¢SAKE HUNDRED¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥·¥êー¥º¡ØÉ´¸÷(¤Ó¤ã¤Ã¤³¤¦)¡Ù¡ØÉ´¸÷ ÊÌëÐ(¤Ó¤ã¤Ã¤³¤¦ ¤Ù¤Ä¤¢¤Ä¤é¤¨)¡Ù¡ØÆõ¸÷(¤Ë¤³¤¦)¡Ù¤È¡¢¡Ø¿¼À±(¤·¤ó¤»¤¤)¡Ù¡¢¡Ø»×ÑÛ(¤·¤ê¤ó)¡Ù¤Î5¾¦ÉÊ¤ò¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤ÇÄó¶¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
SAKE HUNDRED¡ØÉ´¸÷¡Ù¡ØÉ´¸÷ ÊÌëÐ¡Ù¡Ø¿¼À±¡Ù¡Ø»×ÑÛ¡Ù
Íè¾ì¤Î¤ªµÒÍÍ¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡ÖÉáÃÊ¤Ï¥ï¥¤¥ó¤ò°û¤à¤³¤È¤¬Â¿¤¯ÆüËÜ¼ò¤ò°û¤àµ¡²ñ¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¡¹¤ÎÀâÌÀ¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÆüËÜ¼ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼¤¯Íý²ò¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÖSAKE HUNDRED¤ÎÌ¥ÎÏ¤ËÈó¾ï¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£º£¸åÍ§¿Í¤Ë¤â¤³¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
²ñ¾ìVilla32¤Î¥·¥§¥Õ¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¡ÊSAKE HUNDRED¤È¤Î¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡ËÆüËÜ¼ò¤Î±ü¿¼¤¤À¤³¦¤ò¤è¤ê¿¼¤¯Íý²ò¤¹¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½é¤á¤Æ¤Î»î¤ß¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÂçÀ®¸ù¤Ç½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤Ï¥ï¥¤¥ó¥ê¥¹¥È¤ËÆüËÜ¼ò¤ò²Ã¤¨¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ìë¤Ç¤·¤¿¡×
SAKE HUNDRED¤ÎÂæÏÑ¤Ë¤ª¤±¤ëÀµµ¬ÈÎÇäÂåÍýÅ¹¡ÖWelldone Sake¡×¥¦¥£¥ê¥¢¥à»á¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡Öº£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë²è´üÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤·¤¿¡£ÆüËÜ¼ò¤ÈÀ¾ÍÎÎÁÍý¤Î¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤Ë²Ã¤¨¡¢ÁÇÅ¨¤ÊVIP¥²¥¹¥È¤Î»²²Ã¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¿·¤·¤¤ÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£SAKE HUNDRED¤È¤½¤Î¾¦ÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤´ÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤ÎÎØ¤ò¤ª·Ò¤®¤¹¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤µ¡²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤âSAKE HUNDRED¤Î¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¤òÂæÏÑ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤ËÅÁ¤¨Â³¤±¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß¤ò¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤Ø¤È¹¤²¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×
SAKE HUNDRED¤Ïº£¸å¤â¡¢ÂæÏÑ¤òÃæ¿´¤Ë¥¢¥¸¥¢¤Ø¤ÎÍ¢½Ð¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ë¤ª¤±¤ë¹âµé¥À¥¤¥Ë¥ó¥°»Ô¾ì¤Ç¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÇ§ÃÎ³ÈÂç¤ª¤è¤ÓÈÎÇä³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂæÏÑ¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡ÖSAKE HUNDRED¡×¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
É´¸÷¡ÃBYAKKO ― ¿ÍÀ¸¤òºÌ¤ë¡¢Æ©ÌÀ¤Êµ±¤¡£
ÆüËÜ¼ò¤Ë¤ª¤±¤ë¡È¾å¼Á¡É¤òÄÉµá¤·¤¿°ìËÜ¡£ºÇ¹âÊö¤Î¾úÂ¤µ»½Ñ¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¾å¤Ê¤¤Æ©ÌÀ´¶¡¢¿ð¡¹¤·¤¯¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¹á¤ê¡¢Èþ¤·¤¯¶Á¤¯Í¾±¤¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤Ð¤æ¤¤¸÷¤¬¿ÍÀ¸¤ò¾È¤é¤·¡¢Ë¤«¤ËºÌ¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¸ý¤Ë¤·¤¿½Ö´Ö¤òÂ¿¹¬´¶¤ÇÊñ¤ß¹þ¤ß¡¢°û¤à¿Í¤òµ±¤«¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢Ëº¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤ÂÎ¸³¤ò¤ªÌóÂ«¤·¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊÌ¾¡§É´¸÷ | BYAKKO
À½Â¤¼Ô¡§½Ý¤ÎÀî¼òÂ¤(»³·Á¸©)
ÆâÍÆÎÌ¡§720ml
²Á³Ê¡§\38,500(ÀÇ¹þ¡¦Á÷ÎÁÊÌ)
¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¡§https://jp.sake100.com/products/byakko
É´¸÷ ÊÌëÐ¡ÃBYAKKO BESPOKE - Ã©¤êÃå¤¤¤¿¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÉ´¸÷¡£
200»þ´Ö°Ê¾å¤ò¤«¤±¤Æ¸¶ÎÁÊÆ¤òÀºÊÆÊâ¹ç18%¤Þ¤ÇÃúÇ«¤ËÀºÊÆ¤·¡¢°µÅÝÅª¤ÊÆ©ÌÀ´¶¤È¾å¼Á¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡¢SAKE HUNDRED¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£¡È¼òÊÆ¤Î²¦ÍÍ¡É¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡Ö»³ÅÄ¶Ó¡×¤ò¸¶ÎÁÊÆ¤È¤·¡¢´ÅÌ£¡¦»ÝÌ£¡¦»ÀÌ£¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÄÉµá¡£¿©Ãæ¼ò¤È¤·¤Æ¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò¹â¤á¤¿1ËÜ¤Ç¤¹¡£
¾¦ÉÊÌ¾¡§É´¸÷ ÊÌëÐ | BYAKKO BESPOKE
À½Â¤¼Ô¡§½Ý¤ÎÀî¼òÂ¤(»³·Á)
ÆâÍÆÎÌ¡§720ml
²Á³Ê¡§\27,500(ÀÇ¹þ¡¦Á÷ÎÁÊÌ)
¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¡§https://jp.sake100.com/products/byakko-bespoke
Æõ¸÷¡ÃNIKO - ³«¤«¤ì¤ëÈâ¡¢ÈóÆü¾ï¤Ø¤ÎÍ¶¤¤¡£
¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥»¥«¥ó¥É¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¡ÖÆó¤Ä¤ÎÁÛ¤¤¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¤¡¢å«¤ò·ë¤Ö¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ä½Ð²ñ¤¤¤Î½ËÊ¡¤Ê¤É¡¢¿´¤È¿´¤¬·ë¤Ð¤ì¤ëÆÃÊÌ¤Ê½Ö´Ö¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤"·ë¤Ó¤Î¸÷"¤òÉ½¸½¤¹¤ëÌÃÊÁ¤Ç¤¹¡£
¾¦ÉÊÌ¾¡§Æõ¸÷ | NIKO
À½Â¤¼Ô¡§ÇòÂí¼òÂ¤(¿·³ã)
ÆâÍÆÎÌ¡§720ml
²Á³Ê¡§\9,900(ÀÇ¹þ¡¦Á÷ÎÁÊÌ)
¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¡§https://jp.sake100.com/products/niko
¿¼À±¡ÃSHINSEI - ¿©¤È¶Á¤¹ç¤¦¡¢ÌµÆó¤ÎË¢¼ò¡£
Æ©ÌÀ´¶¤Î±ü¤Ë¤¢¤ëË§½æ¤ÊÌ£¤ï¤¤¡£ÀÅ¤«¤ÇÈþ¤·¤¤µ¤Ë¢¡£Ä¹¤¯¿¤Ó¤æ¤¯¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤ÊÍ¾±¤¡£¡Ø¿¼À±¡Ù¤ÏÀöÎý¤µ¤ÈÊ£»¨À¤ò¤¢¤ï¤»»ý¤Á¡¢ÎÁÍý¤È¤Î¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿¿²Á¤òÈ¯´ø¤¹¤ëºÇ¹âÊö¤Î¥¹¥Ñー¥¯¥ê¥ó¥°ÆüËÜ¼ò¤Ç¤¹¡£¿©¤È¶Á¤¹ç¤¦ÌµÆó¤ÎË¢¼ò¤¬¡¢°û¤à¿Í¤ËÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊÌ¾¡§ ¿¼À± | SHINSEI
À½Â¤¸µ¡§»³ÍüÌÃ¾ú(»³Íü)
ÆâÍÆÎÌ¡§720ml
²Á³Ê¡§35,200±ß(ÀÇ¹þ¡¦Á÷ÎÁÊÌ)
https://jp.sake100.com/products/shinsei
»×ÑÛ¡ÃSHIRIN - Ì©¤ä¤«¤Ë¤¿¤¿¤º¤à¡¢¿¹¤Î¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¡£
ÀºÊÆÊâ¹ç18%¤Ç¥¯¥ê¥¢¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤¿¸¶¼ò¤ò¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥Ëー¥º¥ªー¥¯(¥ß¥º¥Ê¥é)¤ÎÃ®¤ÇÃùÂ¢¡£¤Û¤ó¤Î¤ê¤È¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ³Î¤«¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥ªー¥¯¹á¤ò¤ª¼ò¤ËÍÏ¤±¹þ¤Þ¤»¤Þ¤·¤¿¡£ÑÛ¤ÈÄ¥¤ê¤Ä¤á¤¿¿¹ÎÓ¤ò»×¤ï¤»¤ë¡¢ÆüËÜ¼ò¤Î¿·¤¿¤ÊÈâ¤ò³«¤¯1ËÜ¤Ç¤¹¡£
¾¦ÉÊÌ¾¡§»×ÑÛ¡ÃSHIRIN
À½Â¤¼Ô¡§±ü±©¼«Ëý(»³·Á)
ÆâÍÆÎÌ¡§720ml
²Á³Ê¡§\41,800(ÀÇ¹þ¡¦Á÷ÎÁÊÌ)
¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¡§https://jp.sake100.com/products/shirin
À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤Î¡Ø¿´¤òËþ¤¿¤·¡¢¿ÍÀ¸¤òºÌ¤ë¡ÙSAKE HUNDRED
SAKE HUNDRED¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤Î¡Ø¿´¤òËþ¤¿¤·¡¢¿ÍÀ¸¤òºÌ¤ë¡Ù¤³¤È¤ò¥Ñー¥Ñ¥¹¤Ë·Ç¤²¡¢ÈæÎà¤Ê¤²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤¹¤ëÆüËÜ¼ò¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£ºÇ¹âÊö¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢Ì£³Ð¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¿´¤Î½¼Â¤Ë¹×¸¥¤·¡¢¿Í¤È¿Í¤È¤ÎË¤«¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¾å¤ÎÂÎ¸³¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤ë¡¢¿ÈÂÎÅª¡¦Àº¿ÀÅª¡¦¼Ò²ñÅª¤ÊËþÂ¡¢¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¡¢SAKE HUNDRED¤Î¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë²ÁÃÍ¤Ç¤¹¡£
²ñ°÷ÅÐÏ¿¤Ç¡¢ºÇ¿·¾ðÊó¤ä¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤Ê¤É¤ò°ÆÆâ
SAKE HUNDRED¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¿·¾ðÊó¤ä²ñ°÷¸ÂÄê¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡¢¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£²ñ°÷ÅÐÏ¿¤ÏÌµÎÁ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´ÅÐÏ¿¤¯¤À¤µ¤¤¡£
SAKE HUNDRED²ñ°÷ÅÐÏ¿
https://jp.sake100.com/account/register
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒClear¡¡https://clear-inc.net
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«£²ÃúÌÜ£´ー£³ JP½ÂÃ«£´³¬
ÀßÎ©¡§2013Ç¯2·î7Æü
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§À¸¶ðÎ¶»Ë
»ñËÜ¶â¡§1²¯±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
- ÆüËÜ¼ò¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖSAKE HUNDRED¡×¡¡https://jp.sake100.com/
- ÆüËÜ¼òÀìÌçWEB¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖSAKETIMES¡×¡¡https://jp.sake-times.com