¥½¥ó ¥ß¥ó¥½¥ÃÁª¼ê 2026¥·ー¥º¥ó²ÃÆþÆâÄê¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
³ô¼°²ñ¼Ò¥¶¥¹¥Ñ
¡Ö¥¢¥ó¥Ë¥ç¥ó¥Ï¥»¥è¡£¥½¥ó ¥ß¥ó¥½¥Ã¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¤ÎÌ´¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥×¥í¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¡¢¡Ø¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ¡Ù¤Ç¥¹¥¿ー¥È¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÆü¡¹À®Ä¹¤·¡¢¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ¤ò¼¨¤»¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¡¢ºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢´Ú¹ñ¤Î¿å¸¶FC U-18¡Ê¥¹¥¦¥©¥ó/´Ú¹ñ¡Ë¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥½¥ó ¥ß¥ó¥½¥ÃÁª¼ê¤¬2026¥·ー¥º¥ó¤è¤ê¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÆâÄê¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
MF
¡ÚÀ¸Ç¯·îÆü¡Û
2007Ç¯9·î20Æü
¡Ú½Ð¿ÈÃÏ¡Û
´Ú¹ñ
¡Ú¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å¡Û
186cm/78kg
¡Ú·ÐÎò¡Û
¿å¸¶¡Ê¥¹¥¦¥©¥ó¡ËFC U-15¢ª¿å¸¶¡Ê¥¹¥¦¥©¥ó¡ËFC U-18¡Ê°Ê¾å¡¢´Ú¹ñ¡Ë
¡Ú¼ç¤ÊÀ®ÀÓ¡Û
2025Ç¯ U-18 K¥êー¥°¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥× ½à¡¹·è¾¡¿Ê½Ð
2025Ç¯ U-18 ³ø»³MBC¹ñºÝ¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È ½àÍ¥¾¡
2023Ç¯ U-18 K¥êー¥°¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥× ½àÍ¥¾¡
