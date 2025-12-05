Arent¡¢M&AÂè6ÃÆ¡Ö¥ì¥Ã¥Ä¸¶²Á´ÉÍýGo2¥·¥êー¥º¡×¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥Ã¥Ä¤ò¥°¥ëー¥×²½
³ô¼°²ñ¼ÒArent¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§³ûÎÓ¹µ°¡¢°Ê²¼¡ÖArent¡×¡Ë¤Ï¡¢·úÀß¶È¸þ¤±¶ÈÌ³¥½¥Õ¥È¡Ö¥ì¥Ã¥Ä¸¶²Á´ÉÍýGo2¥·¥êー¥º¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥Ã¥Ä¡ÊËÜ¼Ò¡§µÜ¾ë¸©Âçºê»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§»³ºê¶µÍº¡Ë¤¬Arent¥°¥ëー¥×¤Ë»²²è¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Arent¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë5¼Ò¤ò¥°¥ëー¥×²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜ·ï¤¬Âè6ÃÆ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ï¡¢¸¶²Á´ÉÍý¥½¥Õ¥È¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò·úÀß¥É¥Ã¥È¥¦¥§¥Ö¤ª¤è¤Ó¥¢¥µ¥¯¥é¥½¥Õ¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤ËÂ³¤¯¡¢¸¶²Á´ÉÍýÎÎ°è¤Ç¤ÎM&A¤Ç¤¹¡£Arent¤Ï3¼Ò¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶¯¤ß¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¡ÊÀß·×¡¦»Ü¹©¡Ë¤«¤é¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹¡Ê¸¶²Á¡¦ÂæÄ¢¡¦ÀÁµá¡¦¶ÐÂÕ¡Ë¤Þ¤Ç¤Î¶ÈÌ³¥Çー¥¿¤ò¤Ä¤Ê¤°¡Ö¥¢¥×¥êÏ¢·È·¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡×¤Î¹½ÃÛ¤ò²ÃÂ®¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¼èÆÀ¾ò·ï¡¦¥¹¥±¥¸¥åー¥ëÅù¤Î¾ÜºÙ°Ê²¼¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://ssl4.eir-parts.net/doc/5254/tdnet/2728588/00.pdf
ÂåÉ½¥á¥Ã¥»ー¥¸
ËÜ·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¦³ûÎÓ¤Ë¤è¤ë²òÀâÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
°Ê²¼¤è¤ê¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=-srycQiJp78 ]
ÌÜÅª
Arent¤Ï¡¢³Æ¥×¥í¥À¥¯¥È¤¬Ã±ÂÎ¤Ç´°·ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶ÈÌ³´Ö¤Î¥Çー¥¿¤òAPIÅù¤Ç¤Ä¤Ê¤°¡Ö¥¢¥×¥êÏ¢·È·¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡×¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥¢¥×¥êÏ¢·È·¿¡×¤È¤Ï¡¢¶ÈÌ³¤´¤È¤ËºÇÅ¬¤Ê¶ÈÌ³¥¢¥×¥ê¡Ê¥½¥Õ¥È¡¦SaaS¡Ë¤òÆ³Æþ¤·¡¢¤½¤ì¤é¤òAPIÅù¤ÇÀÜÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Àß·×¡¦¹©Äø¡¦¸¶²Á¡¦¶ÐÂÕ¡¦ÀÁµá¤È¤¤¤Ã¤¿ÎÎ°è¤ò²£ÃÇ¤·¡¢¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ë¥Çー¥¿¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥×¥í¥À¥¯¥È·²¡×¤òÂ·¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Arent¤Ï2025Ç¯1·î°Ê¹ß¤ÎÌó1Ç¯´Ö¤Ç¡¢ËÜ·ï¥ì¥Ã¥Ä¤ò´Þ¤à6·ï¤ÎM&A¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤é¤Ï¾ìÅö¤¿¤êÅª¤Ê°Æ·ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾å¾ì»þ¤«¤éÉÁ¤¤¤Æ¤¤¿ÃæÄ¹´ü¥íー¥É¥Þ¥Ã¥×¤Ë¤â¤È¤Å¤¯·×²èÅª¤ÊÅê»ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¤¢¤¨¤Æ¥¹¥Ôー¥É´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤³¤È¤ËÌÀ³Î¤Ê°Õ¿Þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤ò´Þ¤à°ìÏ¢¤ÎM&A¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î3¤Ä¤ÎÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
1. ¸úÎ¨Åª¤Ê±Ä¶ÈÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤ËÉ¬Í×¤Ê¥×¥í¥À¥¯¥ÈÇä¾å¤ò¡¢¥¹¥Ôー¥É´¶¤ò¤â¤Ã¤Æ³ÎÊÝ¤¹¤ë
Á´¹ñ¤Ç¸úÎ¨Åª¤Ê±Ä¶ÈÂÎÀ©¤òÀ°È÷¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¼çÍ×ÅÔ»Ô¤òÃæ¿´¤ËÊ£¿ôµòÅÀ¤òÀßÃÖ¤·¡¢°ìÄêµ¬ÌÏ¤Î±Ä¶ÈÁÈ¿¥¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥×¥í¥À¥¯¥ÈÁ´ÂÎ¤ÎÇä¾å¤¬Ç¯´Ö3～5²¯±ßµ¬ÌÏ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ëÃÊ³¬¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿±Ä¶ÈÅê»ñ¤Î²ó¼ý¤¬Æñ¤·¤¯¡¢Á´¹ñÅ¸³«¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Î¤¿¤á¡¢¿ô½½²¯±ßµ¬ÌÏ¤ÎÇä¾å¤¬¸«¹þ¤á¤ëÊ£¿ô¥×¥í¥À¥¯¥È¤òÁá´ü¤ËÂ·¤¨¤ë¤³¤È¤¬¡¢±Ä¶ÈÂÎÀ©¹½ÃÛ¤ÎÁ°Äó¾ò·ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢±Ä¶È¸úÎ¨¤ÎÌÌ¤Ç¤âÊ£¿ô¥×¥í¥À¥¯¥È¤òÊÝÍ¤¹¤ë°ÕµÁ¤ÏÂç¤¤¯¡¢±Ä¶ÈÃ´Åö¼Ô¤¬¸ÜµÒ´ë¶È¤òË¬Ìä¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¸¤¿Ê£¿ô¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó°Æ¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç¡¢À¸»ºÀ¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤Þ¤¹¡£
Arent¤Ç¤Ï¡¢°ìÄê¤ÎÇä¾åµ¬ÌÏ¤¬¸«¹þ¤á¤ëÊ£¿ô¥×¥í¥À¥¯¥È¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÂ·¤¨¤ë¤³¤È¤ò¡¢Ã±¤Ê¤ëÇä¾å³ÈÂç¤Î¤¿¤á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢±Ä¶ÈÀ¸»ºÀ¤ÎºÇÂç²½¡¢Á´¹ñÅª¤Ê»Ô¾ì¥«¥Ð¥ì¥Ã¥¸¤Î¼Â¸½¡¢»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹´ðÈ×¤Î³ÎÎ©¤ËÉÔ²Ä·ç¤ÊÍ×ÁÇ¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2. AI¥Öー¥¹¥ÈÀïÎ¬¤ÎÀ®²Ì¤ò¡È¼ÂÌ³¥ì¥Ù¥ë¡É¤ÇÁá´ü¤Ë¾ÚÌÀ¤¹¤ë
AI¥Öー¥¹¥ÈÀïÎ¬¤Ï¡¢Ã±°ì¥×¥í¥À¥¯¥È¤ÇÀ®²Ì¤ò½Ð¤¹¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ê£¿ô¥×¥í¥À¥¯¥È¤ÇÆ±ÍÍ¤Î¸ú²Ì¤¬ºÆ¸½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¡¢À®Ä¹ÀïÎ¬¤È¤·¤Æ¤ÎËÜ¼ÁÅª¤Ê²ÁÃÍ¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢¹©Äø´ÉÍý¥½¥Õ¥È¡ÖPROCOLLA¡×¤Ø¤ÎAI¼ÂÁõ¤Ç¤Ï¼ÒÆâ¤ÇÌÀ³Î¤ÊÀ®²Ì¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢´ë¶È²ÁÃÍÉ¾²Á¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿À®²Ì¤¬Â¾¤Î¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ç¤âºÆ¸½¤µ¤ì¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¶ÈÀÓ¤ØÈ¿±Ç¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¸¡¾Ú¤Ë»þ´Ö¤òÍ×¤¹¤ë¤È¡¢AIÀïÎ¬Á´ÂÎ¤ÎÉ¾²Á¤¬¸å¤íÅÝ¤·¤Ë¤Ê¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Arent¤Ç¤Ï¥¹¥Ôー¥É´¶¤ò¤â¤Ã¤Æ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò³È½¼¤·¡¢»²²è¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ø¤ÎAI¼ÂÁõ¤òÁá´ü¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢Ê£¿ô¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖAI¥Öー¥¹¥ÈÀïÎ¬¤ÎÀ®²Ì¤¬ºÆ¸½¤µ¤ì¤ë¡×¤³¤È¤ò¼Â¾Ú¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò²ÃÂ®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤Î³§ÍÍ¤Ë¡ÖArent¤ÎAI¥Öー¥¹¥È¤Ï¡¢¥×¥í¥À¥¯¥È·²Á´ÂÎ¤ÇÀ®Ä¹¤òÀ¸¤à¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¤¤¤¿¤À¤±¤ë¾õÂÖ¤òÁá´ü¤Ë³ÎÎ©¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â¡¢ÀïÎ¬¤Î¼Â¸úÀ¤ÈºÆ¸½À¤Î¸¡¾Ú¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶È²ÁÃÍ¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
3. DX»ö¶È¤Ë¹¥½Û´Ä¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤¿¤á¤Î¥×¥í¥À¥¯¥È³È½¼
Arent¤Ï¡¢Âç¼ê·úÀß´ë¶È¤ËÂÐ¤·¤Æ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤«¤é»ö¶È³«È¯¤Þ¤Ç¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤ÇÄó¶¡¤¹¤ëDX»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ê£¿ô¤Î¥×¥í¥À¥¯¥È¤¬Â·¤¦¤³¤È¤Ç¡¢DXÄó°Æ¤È¥×¥í¥À¥¯¥ÈÄó°Æ¤ÎÏ¢Æ°À¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢±Ä¶È³èÆ°Á´ÂÎ¤ÎÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¸¶²Á´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤Îºþ¿·¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë´ë¶È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥°¥ëー¥×Æâ¤Î¸¶²Á´ÉÍý¥×¥í¥À¥¯¥È¤¬Å¬¹ç¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥¯¥é¥Ã¥Á³«È¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¯´ûÂ¸¥×¥í¥À¥¯¥È¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ë¸úÎ¨À¤Î¹â¤¤¶ÈÌ³²þÁ±Äó°Æ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥×¥í¥À¥¯¥ÈÆ³Æþ¸å¤Ë¤Ï¡¢µ¡Ç½³ÈÄ¥¤ä´ð´´¥·¥¹¥Æ¥àÏ¢·È¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄÉ²ÃÅª¤Ê¶ÈÌ³²þÁ±¥Ëー¥º¤¬¸²ºß²½¤·¡¢¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º³«È¯¤ä¼þÊÕÎÎ°è¤Ø¤ÎDXÄó°Æ¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢DX»ö¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¥¢¥Ã¥×¥»¥ëµ¡²ñ¤¬ÁÏ½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥×¥í¥À¥¯¥È¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿¶ÈÌ³²þÁ±Äó°Æ¤Î¹¤¬¤ê¤¬DX»ö¶È¤ÎÇä¾å³ÈÂç¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¥×¥í¥À¥¯¥È»ö¶È¤ÈDX»ö¶È¤¬Áê¸ß¤Ë¶¯²½¤·¹ç¤¦¹¥½Û´Ä¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¹¥½Û´Ä¤Ï¥×¥í¥À¥¯¥È¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬Â·¤¦¤Û¤É°ìÁØ¶¯¸Ç¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Åö¼Ò¤ÏDX±Ä¶È¤Î³ÈÂç¤ª¤è¤Ó»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹´ðÈ×¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥Ôー¥É´¶¤ò»ý¤Ã¤¿M&A¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¶²Á´ÉÍýÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ëËÜ·ï¤Î°ÌÃÖ¤Å¤±
ËÜ·ï¤Ï¡¢·úÀß¥É¥Ã¥È¥¦¥§¥Ö¡¢¥¢¥µ¥¯¥é¥½¥Õ¥È¤ËÂ³¤¯¸¶²Á´ÉÍýÎÎ°è¤Ç¤Î3·ïÌÜ¤ÎM&A¤Ç¤¹¡£
Arent¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÀß·×¡¦»Ü¹©¤È¤¤¤Ã¤¿¥Õ¥í¥ó¥È¶ÈÌ³¤Ç¶¯¤ß¤òÇÝ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸¶²Á¤äÀÁµá¡¦»ÙÊ§´ÉÍý¤Ê¤É¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹ÎÎ°è¤Î¥«¥Ðー¤Ï¸ÂÄêÅª¤Ç¤·¤¿¡£¥ì¥Ã¥Ä¤Î»²²è¤Ë¤è¤ê¡¢¥Õ¥í¥ó¥È～¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹¤ò°ìÏ¢¤Î¥Çー¥¿¤Ç¤Ä¤Ê¤°´ðÈ×¤¬À°È÷¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¥ì¥Ã¥Ä¸¶²Á´ÉÍýGo2¤Ç´ÉÍý¤µ¤ì¤ë¹©»öÂæÄ¢¡¦¸¶²Á¡¦È¯Ãí¡¦»ÙÊ§¡¦ÀÁµá¡¦²ó¼ý¤Ê¤É¤Î¥Çー¥¿¤ò¡¢¹©Äø´ÉÍý¤äÀß·×¡¦ÀÑ»»¾ðÊó¤ÈÏ¢·È¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·×²è¤È¼ÂÀÓ¤Îº¹°ÛÇÄ°®¤Î¿×Â®²½¡¢¹©»öºÎ»»¤ÎÀºÅÙ¸þ¾å¡¢´ÉÍý¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ï»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤¬Âç¤¤¯¡¢Æ±ÎÎ°è¤Ø¤Î¥«¥Ðー³ÈÂç¤ÏArent¥°¥ëー¥×¤Î»ö¶È²ÁÃÍ¸þ¾å¤ËÄ¾·ë¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ·ï¤Ï¶ÈÌ³¥Çー¥¿Á´ÂÎ¤ò¡Ö¥¢¥×¥êÏ¢·È·¿¡×¤ÇºÇÅ¬²½¤¹¤ë¹½ÁÛ¤ò¤µ¤é¤Ë°ìÊâ¿Ê¤á¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
·úÀß¶È³¦¤Î¡Ö¸¶²Á´ÉÍý¡×»Ô¾ì¤Ë¤Ï¡¢´ë¶Èµ¬ÌÏ¤ä¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤Ë±þ¤¸¤Æ¥³¥ó¥»¥×¥È¤äÆÀ°ÕÎÎ°è¤Î°Û¤Ê¤ëÀ½ÉÊ¤¬Ê£¿ôÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î°ã¤¤¤¬³°¤«¤é¤Ï¸«¤¨¤Å¤é¤¯¡¢¡Ö¤É¤ì¤â»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¸¶²Á´ÉÍý¥½¥Õ¥È¡×¤È¤·¤Æ°ì³ç¤ê¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¹½Â¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢ËÜÍè¤Ï¥¿ー¥²¥Ã¥È¤ä¶¯¤ß¤¬°Û¤Ê¤ëÀ½ÉÊÆ±»Î¤¬Æ±¤¸ÅÚÉ¶¤Ç¶¥¹ç¤·¡¢º¹ÊÌ²½¤ÎÆñ¤·¤µ¤ä¡¢µ¡Ç½¡¦²Á³ÊÌÌ¤Ç¤ÎÈóÀ¸»ºÅª¤Ê¶¥Áè¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¿Â¦ÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Arent¤Ï¡¢¥°¥ëー¥×Æâ¥×¥í¥À¥¯¥È¤ÎÌò³ä¡¦¶¯¤ß¤òÌÀ³Î²½¤·¡¢¸ÜµÒµ¬ÌÏ¡¦¶ÈÌ³ÆÃÀ¤Ë±þ¤¸¤¿ºÇÅ¬ÇÛÊ¬¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
·úÀß¥É¥Ã¥È¥¦¥§¥Ö¡¢¥¢¥µ¥¯¥é¥½¥Õ¥È¤È¤ÎÀ³¤ßÊ¬¤±
¸¶²Á´ÉÍýÎÎ°è¤Ç¤Î½ÅÊ£¤ä²Á³Ê¶¥Áè¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢¥°¥ëー¥×Æâ¥×¥í¥À¥¯¥È¤ÎÌò³ä¤òÌÀ³Î²½¤·¤Þ¤¹¡£
- ¤É¤Ã¤È¸¶²Á¥·¥êー¥º¡Ê·úÀß¥É¥Ã¥È¥¦¥§¥Ö¡Ë¡¡¸¶²Á¤Î¿¼·¡¤ê¡¢²ñ·×Ï¢·È¡¢¹âÅÙÄ¢É¼¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤ªµÒÍÍ¸þ¤±¡£
- »È¤¨¤ë¤¯¤é¤¦¤É¥·¥êー¥º¡Ê¥¢¥µ¥¯¥é¥½¥Õ¥È¡Ë¡¡¸«ÀÑ¡¦¹©»öÂæÄ¢¡¦¶ÐÂÕ¤Þ¤Ç¤ò·Ú²÷¤Ë¡¢°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç²ó¤·¤¿¤¤¤ªµÒÍÍ¸þ¤±¡£
- ¥ì¥Ã¥Ä¸¶²Á´ÉÍýGo2¥·¥êー¥º¡Ê¥ì¥Ã¥Ä¡Ë¡¡¸½¾ì¤Î¸¶²Á´ÉÍý¤äÈ¯Ãí¡¦»ÙÊ§¤ò¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¡¦³Î¼Â¤Ë¡×±¿ÍÑ¤·¤¿¤¤¤ªµÒÍÍ¸þ¤±¡£
¤³¤ì¤é¤òÁ°Äó¤Ë¡¢³Æ¥×¥í¥À¥¯¥È¤ò¡Ö¥¢¥×¥êÏ¢·È·¿¡×¤ÇPROCOLLA¡Ê¹©Äø¡Ë¡¢¸½¾ì¥Ê¥Ó¹©ÄøÅù¤ÈAPIÏ¢·È¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶È¤´¤È¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¸¤¿¡ÖºÇÅ¬¤Ê¸¶²Á´ÉÍý¡ß¶ÈÌ³¥¢¥×¥ê¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¶ÈÀÓ¡¦²ñ·×¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ËÜ·ï¤ËÈ¼¤¦³ô¼°¼èÆÀÈñÍÑ¡¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êーÈñÍÑ¤Ê¤É¤Î°ì²áÀ¤Î¥³¥¹¥È¤Ï¡¢2025Ç¯6·î´üÂè3»ÍÈ¾´ü¤Ë·×¾å¤µ¤ì¤ëÁÛÄê¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥ì¥Ã¥Ä¤ÎÇä¾å¤ª¤è¤ÓÍø±×¤Ï¡¢Âè4»ÍÈ¾´ü¤«¤é¤ÎÏ¢·ë¼è¤ê¹þ¤ß¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢º£´ü¤ÎÄÌ´ü¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥¿¥Ã¥°¼Ò¤Þ¤Ç¤ÎM&A¤Î±Æ¶Á¤Ï¿¥¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢·úÀß¥É¥Ã¥È¥¦¥§¥Ö¡¢¥¢¥µ¥¯¥é¥½¥Õ¥È¡¢ËÜ·ï¥ì¥Ã¥Ä¤Î3¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¿¥¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¸½ºß¡¢¤³¤ì¤é¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿·×²è¤ÎÀººº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢É¬Í×¤¬¤¢¤ì¤ÐÂ®¤ä¤«¤Ë³«¼¨¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
M&A¤ËÈ¼¤¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êーÈñÍÑ¤Ê¤É¤Ï¡¢ÃæÄ¹´üÅª¤Ê¼ý±×À¸þ¾å¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿Åê»ñ¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¡¢²ñ·×¾å¤ÏÈ¯À¸¤·¤¿´ü¤Ë°ì³çÈñÍÑ·×¾å¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Ã»´üÅª¤Ë¤ÏÍø±×¤¬²¡¤·²¼¤²¤é¤ì¤Æ¸«¤¨¤ëÂ¦ÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤³¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç°ì»þÅª¤Ê²ñ·×Í×°ø¤Ç¤¢¤ê¡¢»ö¶È¤Î´ðÁÃÅª¤Ê¼ý±×ÎÏ¤¬°²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ê¤ª¡¢ËÜ·ï¤Ï³ô¼°¸ò´¹¤âÊ»ÍÑ¤·¤¿M&A¤Ç¤¢¤ê¡¢È¯¹ÔºÑ³ô¼°¿ô¥Ùー¥¹¤ÇÌó3.4¡ó¤Î´õÇö²½¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï°ì´Ó¤·¤Æ¡¢¡Ö¤Î¤ì¤ó¤ò½ü¤¯EPS¤¬Ãå¼Â¤Ë¸þ¾å¤¹¤ë¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤Ç¤¤ë°Æ·ï¤Ë¸ÂÄê¤·¤ÆÅê»ñ¤ò¹Ô¤¦Êý¿Ë¤Ç¤¢¤ê¡¢ËÜ·ï¤âÆ±Êý¿Ë¤Ë´ð¤Å¤¿µ½Å¤Ë¸¡Æ¤¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³ô¼°¿ô¤ÎÁý²Ã¤ò¾å²ó¤ë¥Úー¥¹¤ÇÍø±×¤¬ÀÑ¤ß¾å¤¬¤ë¤³¤È¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿Åê»ñÈ½ÃÇ¤Ç¤¹¡£
¥ì¥Ã¥Ä¤Ï°ÂÄê¤·¤¿ÊÝ¼é¼ý±×¤ò»ý¤Ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢º£¸å¤Ï¥ª¥ó¥×¥ì¥ß¥¹·¿¤«¤é¥¯¥é¥¦¥ÉÈÇ¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¼ý±×¤ÎÀÑ¤ß¾å¤²¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Ã»´üÅª¤Ê°ì²áÀ¤Î±Æ¶Á¤È¡¢ÃæÄ¹´ü¤Ç¤Î²þÁ±¡¦ÀÑ¤ß¾å¤²¤Ë¤è¤ë¼ý±×À®Ä¹¤òÀÚ¤êÊ¬¤±¤Æ¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
·úÀß¶È³¦¤Ï¡¢½ÏÎýµ»½Ñ¼Ô¤Î¸º¾¯¤ä¿Í¼êÉÔÂ¡¢À¸»ºÀ¤Î²ÝÂê¤¬¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Arent¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢³ÆÀìÌçÎÎ°è¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢´ë¶È¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢BIM¡¦AI¡¦¥Çー¥¿Ï¢·È¤ò¼´¤È¤·¤¿¶È³¦DX¥â¥Ç¥ë¤Î¹½ÃÛ¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¢¥×¥êÏ¢·È·¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¿Ê²½¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢·úÀß¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤È¥æー¥¶ーÍøÊØÀ¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
https://ssl4.eir-parts.net/doc/5254/tdnet/2728588/00.pdf
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒArent
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÉÍ¾¾Ä®2-7-19KDXÉÍ¾¾Ä®¥Ó¥ë
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹³ûÎÓ¹µ°
ÀßÎ©¡§2012Ç¯7·î2Æü
»ñËÜ¶â¡§8²¯55É´Ëü±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§·úÀß¡¦¥×¥é¥ó¥È¶È³¦¸þ¤±DX»Ù±ç¡¢¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¡¦ÈÎÇä
Web¥µ¥¤¥È¡§https://arent.co.jp/
¡ãËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»¡ä
ir@arent3d.com