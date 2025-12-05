¡Ú¿·Å¹¥ªー¥×¥ó¡ÛÁ´¹ñ200Å¹ÊÞ¡¢Åìµþ¤Ç¹ÔÎó¤Î¤Ç¤¤ëµï¼ò²°¡Ø¿·»þÂå¡Ù2025Ç¯12·î9Æü(²Ð)¡Ø¿·»þÂå Ì¾±Ø¹¾®Ï©Å¹¡ÙRENEWAL OPEN
¥ªー¥×¥óµÇ°¡ªÄ¶¤ªÆÀ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¡ª¥É¥ê¥ó¥¯Á´ÉÊ94±ß¡ÊÀÇ¹þ103±ß¡Ë¥»ー¥ë¤ò³«ºÅ¡ª
¥ªー¥×¥ó¤ò½Ë¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢12·î9Æü(²Ð)～12·î14Æü(Æü)¤Ï¥á¥¬°Ê³°¤Î¥É¥ê¥ó¥¯Á´ÉÊ¡¢²¿ÇÕ°û¤ó¤Ç¤â½ªÆü1ÇÕ94±ß(ÀÇ¹þ103±ß)¤Î¥ªー¥×¥óµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¿·»þÂåÁÏ¶È¼Ô¡Ö¤µ¤Î¤Ê¤ª¤·¡×(@sanonaoshi)¤ÎInstagram¥Õ¥©¥í¥ïーÍÍ¸ÂÄê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¤µ¤Î¤Ê¤ª¤·Instagram(https://www.instagram.com/sanonaoshi/)
¢¡Å¹ÊÞ³µÍ×
Å¹¡¡ ¡¡ Ì¾ : ¿·»þÂå¡¡Ì¾±Ø¹¾®Ï©Å¹
½»¡¡¡¡¡¡½ê : ¢©450-0002 °¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæÂ¼¶èÌ¾±Ø£´ÃúÌÜ£²£¶－£¸
ÅÅ¡¡¡¡¡¡ÏÃ¡§052-433-1973
±Ä¶È»þ´Ö ¡¡: 17:00~24:00
³« Å¹ Æü ¡¡ : 2025Ç¯12·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë
Å¹ÊÞ¾ðÊó(https://www.hotpepper.jp/strJ001193068/)
Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î³¹¤ò¸µµ¤¤Ë¤¹¤ë¡ªÏÃÂê¤Î¿·»þÂå¤È¤Ï¡©
1)Îß·×ÈÎÇä3²¯ËÜ¡¢¿·»þÂåÌ¾Êª¡ØÅÁ¶ú¡×
¡Ø¿·»þÂå¡Ù¤Ë¤´ÍèÅ¹Äº¤¤¤¿Êý¤¬É¬¤º¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Û¤É¡¢¤´ÃíÊ¸Äº¤¯¤Î¤¬¡ØÅÁ¶ú¡Ù¤Ç¤¹¡£ÅÁ¶ú¤Ï¡¢1ËÜ50±ß¡ÊÀÇ¹þ55±ß¡Ë¤ÎÍÈ¤²·ÜÈé¶ú¤Ç¤¹¡£°ìÅÙ¿©¤Ù¤ë¤È¡¢¤ä¤ß¤Ä¤¡£»×¤ï¤º²¿ËÜ¤â¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ê¡¢Ê¿¶Ñ¤ª°ì¿Í5ËÜ°Ê¾å¤´ÃíÊ¸Äº¤¯¡¢Ì¾¼Â¤È¤â¤ËÌ¾Êª¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¢£ÅÁ¶ú¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤ÎÈëÌ©¤Ï²¼µ3¤Ä¡£
£±.¡Ú·ÜÈé¡ÛÍ¾Ê¬¤Ê»é¤òÍî¤È¤·¤Æ¥³¥éー¥² ¥ó¤Î¤ß¤ò»Ä¤·ÈþÌ£¤·¤¤¥Ñ¥ê¤â¤Á¿©´¶¤Ë¡£
£².¡Ú¥¿¥ì¡ÛËüÉÂ¤Ë¸ú¤¯¤È¤µ¤ì¤ë¹âÎï¿Í»²¤òìÔÂô¤ËÆþ¤ì¡¢¹âÎï¿Í»²ÆÈÆÃ¤Î½¤ß¤ò¾Ã¤·¤ÆÈþÌ£¤·¤¤´Å¿É¥¿¥ì¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£³.¡Ú¥¹¥Ñ¥¤¥¹¡Û¼çÀ®Ê¬¤¬ÂçÆ¦¤Ç¡¢±öÊ¬¥¼¥í¤ò¼Â¸½¤·¤¿¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤¬¤ä¤ß¤Ä¤´¶¤òUP¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
◼️¸«¤Æ³Ú¤·¤¤¡¢¿©¤Ù¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¡ª¡ØÅÁ¶ú¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É¡Ù¤¬À¸¤à¾Ð´é¤ÎÏ¢º¿
ÅÁ¶ú¤ò¡¢10ËÜ(4ÃÊ)¡¢21ËÜ(6ÃÊ)¡¢36ËÜ(8ÃÊ)¤È¡¢¤´ÃíÊ¸¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢åºÎï¤Ê¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É¾õ¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¡¢¡ØÅÁ¶ú¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É¡Ù¤Ï¿·»þÂå¤ÎÉ÷Êª»í¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£SNS¾å¤Ç¤ÏËèÆüÅê¹ÆÄº¤¯¤Û¤É¤Î¿Íµ¤¤Î¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡ÖÅÁ¶ú¡×¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¡¥Ã¥º¤¬¾¦É¸¸¢¤ò»ý¤ÄÆÃµöÄ£¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
ÅÁ¶ú¤Ë¤Ï¿©¤Ù¤ÆÈþÌ£¤·¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤ªµÒÍÍ¤òºÇ¹â¤Î¾Ð´é¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅÁ¶ú¤òÄó¶¡¤·¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ë¡¢¿©¤Ù¤Æ¤µ¤é¤Ë¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö1000¤Î³¹¤ò¸µµ¤¤Ë¤¹¤ë¡×µï¼ò²°¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¾Æ¤Ä»¤È¤¤¤¦´ûÂ¸¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÅÁ¶ú¡×¤È¤¤¤¦Í£°ìÌµÆó¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÆüËÜÃæ¤ÇÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
2¡ËÏ·¼ãÃË½÷¤«¤é°¦¤µ¤ì¤ë ¹ÔÎó¤Î¤Ç¤¤ëµï¼ò²°
¿·»þÂå¤Ï¡Ö£±£°£°£°¤Î³¹¤ò¸µµ¤¤Ë¤¹¤ë¡×¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¾å¤ÏËÌ³¤Æ»¡¢²¼¤Ï²Æì¤ÈÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Ë¸½ºßÌó200Å¹ÊÞ¡á200¤Î³¹¤ò¸µµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÅ¹¤òºî¤ë¤³¤È¤Ç¼Ò²ñ¹×¸¥¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï£±.¤ªµÒÍÍ¤ÎÌÀÆü¤Ø¤Î³èÎÏ£².¸ÛÍÑ£³.¾ÃÈñ£´.ÈÈºáËÉ»ß£µ.Ç¼ÀÇ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æº£²ó¤ÏÌ¾¸Å²°¤Î³¹¤ò¤â¤Ã¤ÈÌÀ¤ë¤¯¸µµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª
¤½¤ó¤Ê¿·»þÂå¤ÏÉáÄÌ¤Îµï¼ò²°¤È¤Ï°ã¤¤¤É¤Î³¹¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤âÂç¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©
¿·»þÂå¤Ï¡ÖÍÈ¤²Èé¶úÈ¯¾Í¡×¤Î¤ªÅ¹¤Ç¤¢¤ê¡¢Ì¾Êª¤Î¡ØÅÁ¶ú¡Ù¤Ï¡¢ÆÃµöÄ£¤«¤éÇ§¤á¤é¤ì¤ëÍ£°ìÌµÆó¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£ÊÂ¤ó¤Ç¤Ç¤â¡ÖÅÁ¶ú¡×¤òÂÎ¸³¤µ¤ì¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤ªµÒÍÍ¤¬Â¿¤¯¡¢Ï¢Æü¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤ëÂç¿Íµ¤¤Îµï¼ò²°¤Ç¤¹¡£1000¤Î³¹¤ò¸µµ¤¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Á´¹ñ¤Î³¹¤ò°ì¤Ä¤º¤Ä¸µµ¤¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Ï¹¾®Ï©¤Ë½ÐÅ¹¡£Ì¾¸Å²°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°¦ÃÎ¸©Á´ÂÎ¤ò¸µµ¤¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¥ªー¥×¥óÁ°¤«¤éÂç¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¡£
3¡Ë¸µ¥×¥í¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¡ª°Û¿§¤Î·ÐÎò¤ò»ý¤ÄÁÏ¶È¼Ô
¤µ¤Î¤Ê¤ª¤·¡¡1975Ç¯9·î4Æü(¶ú¤ÎÆü)À¸¤Þ¤ì¡¢8ºÐ¤Î»þ¤Ë¥µ¥Ã¥«ー¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢´ôÉì¸©Î©´ôÉì¹©¶È¹âÅù³Ø¹»¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥¿ー¥Ï¥¤¡¢Á´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¸¢¤Ë½Ð¾ì¡£Â´¶È¸å¡¢¥µ¥Ã¥«ー²¦¹ñ¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ø¡£5Ç¯´Ö¥×¥í¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¤È¤·¤Æ¥Ö¥é¥¸¥ë¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥í½£¤Ç³èÌö¡£25ºÐ¤Ç²ø²æ¤Î¤¿¤á°úÂà¸å¡¢Éã¿Æ¤¬·Ð±Ä¤¹¤ë·úÃÛ²ñ¼Ò¤Ë¿È¤òÅê¤¸¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥¹¥é¥à³¹¤Ç¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤ë²ÈÂ²¤Ø¤Î²¸¤«¤é°û¿©¶È³¦¤ËÅ¾¿È¡£2006Ç¯³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¡¥Ã¥º¤òÁÏ¶È¡£2010Ç¯¿·»þÂå1¹æÅ¹¤ò¥ªー¥×¥ó¡£2023Ç¯³°¿©¥¢¥ïー¥É¤ò¼õ¾Þ¡£¸½ºß¤Ï¡¢º£´üÃåÃÏ¤Ç¥°¥ëー¥×Ç¯¾¦300²¯±ß¡¢½¾¶È°÷¿ô9000Ì¾¡¢200Å¹¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=HfMDow2FWtM ]
¿·»þÂåÁÏ¶È¼Ô¡¦¤µ¤Î¤Ê¤ª¤·¤Ï°Û¿§¤Î·ÐÎò¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¸µ¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥×¥í¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê
¹â¹»Â´¶È¸å¡¢¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥í½£¤Î¥×¥í¥µ¥Ã¥«ー¥Áー¥à¥¢¥á¥ê¥«FC (¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥í½£)¤ËÎý½¬À¸¤È¤·¤Æ¹çÎ®¤·¡¢
1995Ç¯¡ÊÊ¿À®6Ç¯¡Ë¥×¥í·ÀÌó¤ò¸ò¤ï¤¹¡£Æ±Ç¯¡¢Æ±½£¤ÎCA¥ô¥©¥È¥¥¥Ý¥é¥ó¥²¥ó¥»¤Ë¥×¥í¤È¤·¤Æ°ÜÀÒ¡£
1996Ç¯¡ÊÊ¿À®7Ç¯¡Ë¥µ¥ó¥¿¥«¥¿¥êー¥Ê½£¤Î¥¸¥ç¥¤¥ó¥ô¥£¥ìEC¤Ë¥×¥í¤È¤·¤Æ°ÜÀÒ¡£
1997Ç¯¡ÊÊ¿À®9Ç¯¡Ë¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥í½£¤Î¥×¥í¥¯¥é¥Ö¤Ë°ÜÀÒ¡£
1998Ç¯¡ÊÊ¿À®10Ç¯¡ËÂç¥±¥¬¤òÉé¤¤¡¢Íâ¥·ー¥º¥ó¤â´°¼£¤»¤º°úÂà¤ò·è°Õ¡£
1999Ç¯¡ÊÊ¿À®11Ç¯¡ËÆüËÜ¤Ëµ¢¹ñ¤¹¤ë¡£5Ç¯´Ö¤Ç4¥Áー¥à¤ËºßÀÒ¡£³¤³°¤Ç³èÌö¤¹¤ëÆüËÜ¿Í¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¤ÎÀè¶î¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£¥¥ó¥°¥«¥º½êÂ°¤Î¥¢¥È¥ì¥Á¥³Îë¼¯¤Î¥È¥Ã¥×¥Ñー¥È¥Êー
³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¡¥Ã¥º¤¬¥È¥Ã¥×¥Ñー¥È¥Êー·ÀÌó¤ò·ë¤Ö»°±ºÃÎÎÉÁª¼ê½êÂ°¤Î¥µ¥Ã¥«ー¥Áー¥à¡Ö¥¢¥È¥ì¥Á¥³Îë¼¯¥¯¥é¥Ö¡×2025¥·ー¥º¥ó¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤Î¶»¤Ë¤Ï¡Ö¤µ¤Î¤Ê¤ª¤·¡×¤Î¥í¥´¤¬Æþ¤ê¤Þ¤¹¡£
¸Ä¿ÍÌ¾¤¬¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤Î¶»¤Î¥í¥´¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢£³°¿©¥¢¥ïー¥É¼õ¾ÞÎò¤¢¤ê
2023Ç¯12·î5Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡Ø³°¿©¥¢¥ïー¥É2023¡Ù¤ò¼õ¾Þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°µÅÝÅª¤Ê°Õ»×·èÄê¤Î¥¹¥Ôー¥É¤È¡¢¥µ¥Ã¥«ー¤ÎÀï½Ñ¤ò±þÍÑ¤·¤¿¥Áー¥àºî¤ê¤Ë¤è¤ë¿ë¹ÔÎÏ¤ò³è¤«¤·¡¢Âçµ¬ÌÏ¤ÊÁÈ¿¥¤òÃÛ¤¾å¤²¤¿·Ð±Ä¼êÏÓ¡£¤Þ¤¿¡¢6¤Ä¤Î¶ÈÂÖ¤òÀ®Ä¹µ°Æ»¤Ë¾è¤»¡¢¡Ø¶ÈÂÖºî¤ê¤Î¿À¡Ù¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Âî±Û¤·¤¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Ç½ÎÏ¡£¤³¤Î2ÅÀ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢¼õ¾Þ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥Ã¥ºÂåÉ½¾Ò²ð¡¡https://www.phads.jp/message.html
¤µ¤Î¤Ê¤ª¤·¸ø¼°Instagram https://www.instagram.com/sanonaoshi/reels/?locale=de
ËÜÊª¤ÎÁÇºà¤òÀ¸³è²Á³Ê¤ÇÄó¶¡¡ªËèÆü£³Ëü¿Í¤¬Ë¬¤ì¤ëµï¼ò²°¤Î¿Íµ¤¥á¥Ë¥åー
¡Ú¿Íµ¤No£±¡Û³ú¤á¤Ð³ú¤à¤Û¤É»ÝÌ£¤¬½Ð¤ë ¹ñ»º¿Æ·ÜÃº²Ð¾Æ¡Ö¤É¤ë¾Æ¤¡× 480±ß(ÀÇ¹þ528±ß)
¡Ú¿Íµ¤No3¡Û¼«Ê¬¹¥¤ß¤Ë¢öÄÙ¤·Êý¼«Í³¡ª³Ú¤·¤¤¡ß¤ª¤¤¤·¤¤¡ÖÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¥Ý¥Æ¥È¥µ¥é¥À ¥Ïー¥Õ¡×380±ß(ÀÇ¹þ418±ß)
¡Ú³¤ÂÝ10ÇÜ¡ª¡Û¥¢¥ª¥µ¤Î¹á¤ê¤¬¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ë¡Ö³¤ÂÝ10ÇÜ°ëÊÕÍÈ¤²¡×380±ß(ÀÇ¹þ418±ß)
³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¡¥Ã¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2006Ç¯ÀßÎ©¡¢¡Ú¿Í¤Ï³Ú¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ë½¸¤Þ¤ë¡Û¤¬´ë¶ÈÊ¸²½¡£
¡Ö¿·»þÂå¡×¡¢¡Ö¿·»þÂå44¡×¡¢¡Ö³û¤ÈÆÚÎÁÍý¤È¤ó¤Ú¤é²°¡×¡¢¡ÖÀ¸¶úÂÇ¤Á±ö¾ÆÄ» Ä»¤Ö¤é¡×¡¢¡Ö¥¿¥¤²¦¹ñÀ¯ÉÜÇ§Äê¥ì¥¹¥È¥é¥ó ¥¹¥³¥ó¥¿ー¡×¤Î·×5¥Ö¥é¥ó¥É¤Î°û¿©Å¹¤ò¼óÅÔ·÷¤òÃæ¿´¤ËÁ´¹ñ¤Ë200Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÒÌ¾¤ÎPHAD¡ÆS¤Ï¡¢Partner¡ÊÃç´Ö¡Ë¡¢Heart¡Ê¿´¡Ë¡¢Agora¡Êº£ [¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¸ì]¡Ë¡¢Dream¡ÊÌ´¡Ë¡¢¥µ¥Î¥¤¥º¥à¡Ê¥×¥í°Õ¼±¡Ë¤Î5¤Ä¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤«¤éÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¡¥Ã¥º
ÀßÎ©Ç¯·îÆü¡§2006Ç¯5·î2Æü
»ñËÜ¶â¡§84,930,000±ß
³ô¼ç¹½À®¡§¤µ¤Î¤Ê¤ª¤· 100%
Ç¯¾¦¡§300²¯±ß
½¾¶È°÷¿ô¡§9,000¿Í¡ÊPA´Þ¤à¡Ë
¥ª¥Õ¥£¥¹½êºßÃÏ¡§¡ÒÅìµþ»öÌ³½ê¡Ó¢©105-0004 ÅìµþÅÔ¹Á¶è¿·¶¶2-16-1¥Ë¥åー¿·¶¶¥Ó¥ë521
¡ÒÌ¾¸Å²°ËÜ¼Ò¡Ó¢©461-0003 Ì¾¸Å²°»ÔÅì¶èÅû°æ3-27-18
¡ÒÌ¾±Ø»öÌ³½ê¡Ó¢©450-0002 Ì¾¸Å²°»ÔÃæÂ¼¶èÌ¾±Ø4-3-14 2F
U¡¡R¡¡L¡¡¡¡¡§ https://www.phads.jp