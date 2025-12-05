³ô¼°²ñ¼ÒREJECT¡¢¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô¤«¤éM&A»ñ¶â¤òÄ´Ã£¤·¡¢e¥¹¥Ýー¥Ä¡¦¥¨¥ó¥¿¥áÎÎ°è¤Ç¤Î¥íー¥ë¥¢¥Ã¥×ÀïÎ¬¤ò¿ä¿Ê
³ô¼°²ñ¼ÒREJECT¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¹Ã»³æÆÌé¡¢°Ê²¼¡ÖREJECT¡×¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢¼èÄùÌòÆ¬¼è¡§²ÃÆ£ ¾¡É§¡Ë¤È¡¢º£¸å¤ÎM&AÀïÎ¬¤ò´Þ¤àÃæÄ¹´üÅª¤ÊÀ®Ä¹¤Ë¸þ¤±¤¿Í»»ñ·ÀÌó¤òÄù·ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
REJECT¤Ï¡¢¡ÖEMPOWER GAMING LIFE ¥²ー¥Þー¤ò¤â¤Ã¤ÈË¤«¤Ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¥×¥íe¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à¤Î±¿±Ä¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥²ー¥ß¥ó¥°¥®¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖREJECT GEAR¡×¤Î³«È¯¡¦ÈÎÇä¡¢¥¹¥È¥êー¥Þー¤äVTuber¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¢e¥¹¥Ýー¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î´ë²è¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µー¸þ¤±¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¤Ê¤É¡¢e¥¹¥Ýー¥Ä¤òÃæ³Ë¤È¤·¤¿Â¿³ÑÅª¤Ê»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¶¥µ»Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡ØPUBG MOBILE¡Ù¡ØApex Legends¡Ù¡ØSTREET FIGHTER 6¡Ù¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î¿Íµ¤¥²ー¥à¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¹ñÆâ³°¤ÎÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢À¤³¦Âç²ñÍ¥¾¡¤ò´Þ¤à¼ÂÀÓ¤òÊÝÍ¡£ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëe¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô¤Ë¤è¤ëÍ»»ñ¤Ï¡¢REJECT¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ëM&A¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥íー¥ë¥¢¥Ã¥×ÀïÎ¬¤Î¼Â¹Ô¤È¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤¦ÁÈ¿¥¡¦»ö¶È´ðÈ×¤Î³ÈÄ¥¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯6·î¤Ë¤Ï¹ñÆâ³°¤Î¥È¥Ã¥×¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ªÅù¤Î±ÇÁüÀ©ºîÅù¤ò¼ê¤¬¤±¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥¤¥é¥ó¤ÎÁ´³ô¼°¤ò¼èÆÀ¤·¡¢´°Á´»Ò²ñ¼Ò²½¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤êREJECT¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÉ½¸½¤ÎÉý¤ò¹¤²¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¹âÉÊ¼Á¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
REJECT¤Ïº£¸å¤âÆüËÜÈ¯¤Îe¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦¤ËÄÌÍÑ¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¤Î³ÎÎ©¤È»º¶ÈÈ¯Å¸¤Ø¤Î¹×¸¥¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂåÉ½¼Ô¥³¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼ÒREJECT ÂåÉ½¼èÄùÌò ¹Ã»³æÆÌé
2018Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢REJECT¤ÏÆüËÜÈ¯¤Îe¥¹¥Ýー¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦¤ÈÅÏ¤ê¹ç¤¨¤ë¥Áー¥à¤È¥«¥ë¥Á¥ãー¤Î³ÎÎ©¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÄ©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÍ»»ñ¤ò·Àµ¡¤Ë¡¢²æ¡¹¤Ï¿·¤¿¤ÊÀ®Ä¹¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ø¤ÈÆ§¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£M&A¤ä¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ñー¥È¥Êー¤È¤ÎÏ¢·È¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢e¥¹¥Ýー¥Ä¤òµ¯ÅÀ¤Ë¥²ー¥à¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡¦¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤¬Í»¹ç¤¹¤ë¼¡À¤Âå»º¶È¤ÎÃæ³Ë¤òÃ´¤¦Â¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢¥²ー¥Þー¤Î¿ÍÀ¸¤ò¤è¤êË¤«¤ËºÌ¤ë¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½ÃÛ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô Âç¼êÄ®Ë¡¿ÍÂè°ìÉô ÉôÄ¹ ±óÆ£ Îé¼¡Ïº ÍÍ
REJECT¤Ï¹ñÆâNo.1¤Î³ÍÆÀ¾Þ¶â³Û¤ò¸Ø¤ëe¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢¥²ー¥ß¥ó¥°¥®¥¢³«È¯¤ä¥¿¥ì¥ó¥È»ö¶È¤Ê¤É´ØÏ¢»ö¶È¤òÂ¿³ÑÅª¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ãø¤·¤¤À®Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢¹ñÆâ³°¤Ç¤Î¼ÂÀÓ¤ª¤è¤Ó¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¤Ë²Ã¤¨¡¢M&A¤òÄÌ¤¸¤¿Åö¼Ò¤ÎÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¡¢Í»»ñ¤ò·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
e¥¹¥Ýー¥Ä¤È¤¤¤¦¼¡À¤Âå»º¶È¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê¥«¥ë¥Á¥ãー¤ÎÁÏ½Ð¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤ÇÈó¾ï¤Ë¼Ò²ñ°ÕµÁ¤Î¤¢¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£Åö¹Ô¤Ï¡¢Åö¶È³¦¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¢¤ëREJECT¤È¤È¤â¤Ë¡¢º£¸å¤âÄ©¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒREJECT¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼ÒREJECT¤Ï¡¢¡ÈEMPOWER GAMING LIFE ¥²ー¥Þー¤ò¤â¤Ã¤ÈË¤«¤Ë¡É¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¥×¥íe¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à¡ÖREJECT¡×¤Î±¿±Ä¤òÃæ¿´¤Ë¡¢e¥¹¥Ýー¥Ä¤ò¼´¤È¤·¤¿Â¿³ÑÅª¤Ê»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶¥µ»¥·ー¥ó¤Ç¤ÎÀ®²ÌÄÉµá¤Ë²Ã¤¨¡¢¥²ー¥ß¥ó¥°¥®¥¢¤Î³«È¯¡¦ÈÎÇä¡¢¥¹¥È¥êー¥Þー¡¦VTuber¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µー¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥×¥ì¥¤¥äー¤È¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂÎ¸³²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¡¢Ë¤«¤Ê¥²ー¥ß¥ó¥°¥é¥¤¥Õ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒREJECT¡Ê¥ê¥¸¥§¥¯¥È¡Ë
ÀßÎ©¡§2018Ç¯12·î
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ¹Ã»³æÆÌé
½êºßÃÏ¡§¢©105-0001 ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç3ÃúÌÜ4-10 ¸×¥ÎÌç35¿¹¥Ó¥ë 5³¬
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://reject.co.jp/
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡§https://brand.reject.jp/
ºÎÍÑ¾ðÊó
REJECT¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤È»ö¶È³ÈÂç¤Ë¸þ¤±¡¢³ÆÉôÌç¤Ç¤ÎºÎÍÑ¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¶¯²½Ãæ¤Ç¤¹¡£
¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤ò¶¦¤Ë¿ä¿Ê¤·¡¢e¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÌ¤Íè¤òÁÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãç´Ö¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÎÍÑ¾ðÊó¡§https://www.wantedly.com/companies/company_2367751/projects