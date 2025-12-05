¡ÚPARCELLE JEWELRY ÇßÅÄÅ¹¡Û12·î¤Î¿·ºî¤È¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÈ¯É½
¥Ñー¥»¥ë ¥¸¥å¥¨¥êーÇßÅÄÅ¹(ºå¿ÀÇßÅÄËÜÅ¹ 2³¬ ¥¢¥¯¥»¥µ¥êーÇä¾ì)
Åìµþ¡¦·ÃÈæ¼÷È¯¤Î¥¸¥å¥¨¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖPARCELLE JEWELRY¡Ê¥Ñー¥»¥ë ¥¸¥å¥¨¥êー¡Ë¡×¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒPARCELLE¡¿ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÉÊÅÄ¶×·Ã¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¿´¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥¸¥å¥¨¥êー¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¿¦¿Í¤¬°ì¤Ä¤Ò¤È¤ÄÃúÇ«¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤¿°ìÅÀÊª¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Ä¾±ÄÅ¹PARCELLE JEWELRY ÇßÅÄÅ¹¡Êºå¿ÀÇßÅÄËÜÅ¹ 2³¬ ¥¢¥¯¥»¥µ¥êーÇä¾ì¡Ë¤Î12·î¤Ï¡¢Åß¤ÎË¬¤ì¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ñー¥»¥ë ¥¸¥å¥¨¥êーÇßÅÄÅ¹¤Ç¤Ï12·î¤Î²è¤¬½ç¼¡¥¹¥¿ー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¿Íµ¤¥·¥êー¥º¤Î¸ÂÄêÅ¸³«¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥«¥éー¥¹¥Èー¥ó¤ò½¸¤á¤¿STONE marche¡Ê¥¹¥Èー¥ó¥Þ¥ë¥·¥§¡Ë¡¢¿·ºî¥¸¥å¥¨¥êー¤ò¤ªÈäÏªÌÜ¤¹¤ëTRUNK SHOW¡Ê¥È¥é¥ó¥¯¥·¥çー¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆÁÏ¶È¥á¥ó¥Ðー¤¬Å¹Æ¬¤Ç¤ªµÒÍÍ¤Î¤´ÁêÃÌ¤ò¾µ¤ëCaravan¡Ê¥¥ã¥é¥Ð¥ó¡Ë¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÇ¯¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤È¤È¤â¤Ë¡¢Å¹Æ¬¤Ç¤Î¥¸¥å¥¨¥êーÁª¤Ó¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ ¥Ñー¥»¥ë¤Î¥¸¥å¥¨¥êー¤Ï¤¹¤Ù¤Æ°ìÅÀ¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»ÈÍÑ¤¹¤ëÅ·Á³ÀÐ¤ä¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ÎÇÛÃÖ¤ä¼ïÎà¤Ï°ì¤Ä¤º¤Ä°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë·ÇºÜ¤¹¤ë²èÁü¤Ï¾¦ÉÊ¤Î°ìÎã¤Ç¤¹¡£
¢¨ ³Æ¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¿ôÎÌ¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ ËÜ¥ê¥êー¥¹¤ÎÆâÍÆ¤ÏÈ¯É½»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¾¦ÉÊ¾ðÊó¤ä²Á³Ê¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
NEW ARRIVAL¢£¡Ú´ü´Ö¸ÂÄê¥ê¥êー¥¹¡ÛChou Chou
¥Ñー¥»¥ë ¥¸¥å¥¨¥êーÇßÅÄÅ¹¤Ç¤Ï¡¢¿Íµ¤¥·¥êー¥º¡ÖChou Chou¡Ê¥·¥å¥·¥å¡Ë¡×¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
40ÀÐ¤â¤ÎÊõÀÐ¤òÉß¤µÍ¤á¤¿¥Ñ¥ô¥§¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀÐ¤Î¹â¤µ¤òÂ·¤¨¡¢±úÆÌ¤Î¤Ê¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤ë¤è¤¦ÃúÇ«¤Ë¤ª»ÅÎ©¤Æ¤·¤¿¥ê¥ó¥°¤Ç¤¹¡£
ÇßÅÄÅ¹4¼þÇ¯¤ÎºÝ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ºÙ¿È¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¥â¥Ç¥ë¤Ë²Ã¤¨¡¢½¾Íè¤Î¥Ü¥ê¥åー¥à´¶¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¿·¿§¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤âÅ¸³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥°¥êー¥ó¤ä¥Ô¥ó¥¯¥¹¥Ô¥Í¥ë¤òÍÑ¤¤¤¿¥Þ¥ë¥Á¥«¥éー¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Î¤ß¤Ç¹½À®¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ê¤É¡¢°Û¤Ê¤ëÇÛ¿§¤Ç¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
1ËÜ¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢½Å¤ÍÃå¤±¤Ë¤è¤ë¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ÄÌ¾ï¤Ï¤ª»ÅÎ©¤Æ¤Ë¤ª»þ´Ö¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¥Ñ¥ô¥§¥ê¥ó¥°¤ò¡¢¸½ÉÊ¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢þ Å¸³«´ü´Ö¡§12·î2Æü(²Ð)¤è¤ê12·î10Æü(¿å)¤Þ¤Ç
¢¨ ËÜ¿ô¸ÂÄê¡Ê7ËÜ¡Ë¤Î¤¿¤á¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹
¥·¥å¥·¥å¡§ÀÇ¹þ140,800±ß¤è¤ê(K10YG¡¦K10PG¡¦Å·Á³ÀÐ¡¦¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É)
TOPIC¢£¡Ú12·î7Æü(Æü)¤Þ¤Ç¡Ûºå¿ÀÇßÅÄËÜÅ¹ SPECIAL DAYS Í¥ÂÔ¤Î¤´°ÆÆâ
ºå¿ÀÇßÅÄËÜÅ¹¤Ç¤Ï¡¢¥Ú¥ë¥½¥Ê¥«ー¥É¡¦¤ªÆÀ°ÕÍÍ¥«ー¥É²ñ°÷ÍÍ¸þ¤±¤Î¡ÖSPECIAL DAYS¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ñー¥»¥ë ¥¸¥å¥¨¥êーÇßÅÄÅ¹¤Ç¤â¡¢ÂÐ¾Ý¥¸¥å¥¨¥êー¤ò15¡óOFF¤Ë¤Æ¤ªµá¤á¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ÅöÆü¤Î¤´Æþ²ñ¤Ç¤â¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤¼¤Ò¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢þ ³«ºÅ´ü´Ö¡§11·î26Æü(¿å)¤è¤ê12·î7Æü(Æü)¤Þ¤Ç
¢þ Í¥ÂÔÆâÍÆ¡§ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ15¡óOFF
¡¦ ¥Ú¥ë¥½¥ÊSTACIA¥«ー¥É¡¢¤ªÆÀ°ÕÍÍ¥«ー¥É¤ò¤´Äó¼¨¤¯¤À¤µ¤¤
¡¦ ÅöÆü¤Î¤´Æþ²ñ¤ÎÊý¤Ë¤Ï¡¢²¾¥«ー¥É¤òÈ¯¹Ô¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ ÅöÆü¡¢¤´Æþ²ñ¤ÎÊý¤Î¤ª»ÙÊ§¤¤¤Ï¸½¶â¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢ºå¿ÀÇßÅÄËÜÅ¹¸ø¼°¥Úー¥¸¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://web.hh-online.jp/hanshin/contents/store/specialdays/
¢£ ¥Û¥ê¥Çー¥·ー¥º¥ó¸ÂÄê¥ê¥Ü¥ó ― 12·î25Æü(ÌÚ)¤Þ¤Ç
¥Ñー¥»¥ë ¥¸¥å¥¨¥êーÁ´Å¹¤Ç¡¢¥Û¥ê¥Çー¥·ー¥º¥ó¸ÂÄê¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥ê¥Ü¥ó¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤ÎË¢¤ò»×¤ï¤»¤ëÁ¡ºÙ¤Ê¤¤é¤á¤¤È¡¢·Ú¤ä¤«¤ÊÆ©¤±´¶¤ò»ý¤Ä¥ªー¥¬¥ó¥¸ーÁÇºà¤Ë¡¢¥´ー¥ë¥É¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥í¥´¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤Ç¤¹¡£½À¤é¤«¤Ê¸÷¤òÅ»¤¦¥ê¥Ü¥ó¤¬¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ë¾åÉÊ¤Ê¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤òÅº¤¨¤Þ¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤Î¥ê¥Ü¥ó¤Ï¡¢12·î25Æü(ÌÚ)¤Þ¤Ç¤Î¸ÂÄêÅ¸³«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤´¼«¿È¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤ä¡¢ÂçÀÚ¤ÊÊý¤Ø¤ÎÂ£¤êÊª¤Ë¡¢µ¨Àá¸ÂÄê¤ÎºÌ¤ê¤ò¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
ÃÎ¤ë¿Í¤¾ÃÎ¤ë¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥ê¥Ü¥ó¥áー¥«ー¤ËÆÃÃí¤·¤¿¸ÂÄê¥ê¥Ü¥ó
JEWELRY EVENTS
12·î¤ÎPARCELLE JEWELRY ÇßÅÄÅ¹¤Ç¤Ï¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¥ê¥ó¥°¤ÎÅ¸³«¤«¤é¥«¥éー¥¹¥Èー¥ó´ë²è¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ÊーÍèÅ¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤Þ¤Ç¡¢Å¹Æ¬¤Ç¤ÎÂÎ¸³·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÊ£¿ô³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³ÆÆüÄø¤´¤È¤ËÆâÍÆ¤¬°Û¤Ê¤ê¡¢ÊõÀÐ¤ä¥¸¥å¥¨¥êー¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³ÑÅÙ¤«¤é¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¹½À®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ STONE marche ― 12·î6Æü(ÅÚ)¡¦7Æü(Æü)
Ìó100ÀÐ¤â¤Î¸ÄÀË¤«¤ÊÊõÀÐ¤È½Ð²ñ¤¨¤ë¡¢·î¤Ë°ìÅÙ¤Î¿Íµ¤¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖSTONE marche¡Ê¥¹¥Èー¥ó¥Þ¥ë¥·¥§¡Ë¡×¡£¤ª»ÅÎ©¤Æ¤Î¤´ÁêÃÌ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥ëー¥¹¤Î¤Þ¤Þ¤ª·Þ¤¨¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤â¤Ç¤¤ëÆÃÊÌ¤Ê2Æü´Ö¤Ç¤¹¡£²ñ´üÃæ¤Î¥ëー¥¹¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤ÆÄÌ¾ï¤ÎÌóÈ¾³Û¤Ë¤Æ¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ñー¥»¥ë ¥¸¥å¥¨¥êーÇßÅÄÅ¹¡¢12·î¤Î¡Ö¥¹¥Èー¥ó¥Þ¥ë¥·¥§¡×¤Ï¥Ö¥ëー¥«¥éー¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢Ç»Ã¸¤Î°Û¤Ê¤ë¿§¹ç¤¤¡¢Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÀÐ¡¢¥ß¥ë¥ー¤ÊÉ½¾ð¤ò»ý¤ÄÀÐ¡¢Ä¦¤ê¤Î¤¢¤ë¥Þ¥Ã¥È¤Ê¼Á´¶¤ÎÀÐ¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÉ½¾ð¤ò»ý¤Ä¥ëー¥¹¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥Ö¥ëー°Ê³°¤Î¥«¥éー¤â¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¹¥Èー¥ó¥Þ¥ë¥·¥§¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¤¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Î¥ëー¥¹¤âÆþ²Ù¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£7Æü(Æü)¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÁÏ¶È°ÊÍè¤Î¥Ð¥¤¥äー·ó¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡¢µÜËÜÍÛ»Ò¡Ê@yoko_parcelle(https://www.instagram.com/yoko_parcelle/)¡Ë¤¬Å¹Æ¬¤ËÎ©¤Á¡¢Çã¤¤ÉÕ¤±¥ëー¥¹¤Î¤´¾Ò²ð¤ä¥ªー¥Àー¤Î¤´ÁêÃÌ¤ò¾µ¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅöÆü¤Ï¡¢¥Þ¥ë¥·¥§¥ëー¥¹¤ò´Þ¤á¡¢¥ªー¥ÀーÂå¡¦µÜËÜ¥ëー¥¹¡¦Å¹Æ¬À½ÉÊ¤Þ¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ15¡óOFF¤Î¤´Í¥ÂÔÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ Caravan ― 12·î18Æü(ÌÚ) ― ¥Ñー¥»¥ë¤ÎÁÏ¶È¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤¬ÆÃÊÌÁêÃÌ²ñ¤ò³«ºÅ
¥Ñー¥»¥ë ¥¸¥å¥¨¥êー¤ÎÁÏ¶È´ü¤«¤é¥Ö¥é¥ó¥É¤Å¤¯¤ê¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¥á¥ó¥Ðー¤¬³ÆÅ¹ÊÞ¤ò½ä¤ê¡¢Å¹Æ¬¤Ç¤ªµÒÍÍ¤Î¤´ÁêÃÌ¤ò¾µ¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖCaravan¡Ê¥¥ã¥é¥Ð¥ó¡Ë¡×¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÇßÅÄÅ¹¤Ç¤Ï¡¢12·î18Æü(ÌÚ)¤Ë³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÅöÆü¤Ï¡¢PARCELLE JEWELRY ÂåÉ½¤ÎÉÊÅÄ¶×·Ã¡Ê@kotoe_parcelle(https://www.instagram.com/kotoe_parcelle/?hl=ja)¡Ë¡¢¡Ö¥¹¥Èー¥ó¥Þ¥ë¥·¥§¡×¤Ç¤â¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Êー·ó¥Ð¥¤¥äーµÜËÜÍÛ»Ò¡Ê@yoko_parcelle(https://www.instagram.com/yoko_parcelle/)¡Ë¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÁÏ¶È¼Ô¤Ç¤¢¤ê¸½ºß¤â¥á¥¤¥ó¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëÀ®ß·ÂÙ²ð¡Ê@taisuke_parcelle(https://www.instagram.com/taisuke_parcelle/)¡Ë¤é¤¬ÍèÅ¹¤·¡¢ÈëÂ¢¤Î¥¸¥å¥¨¥êー¤äÊõÀÐ¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¸¥å¥¨¥êー¤Î¥ªー¥Àー¡¢¥ê¥Õ¥©ー¥à¡¢¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Þ¤Ç¡¢¥¸¥å¥¨¥êー¤Ë´Ø¤¹¤ëÉý¹¤¤¤´ÁêÃÌ¤ò¤½¤Î¾ì¤Ç¤ª»Ç¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÇØ·Ê¤äÀ©ºî¤Î¹Í¤¨Êý¤Ë¤â¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¤´Äó°Æ¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
º®»¨¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¤´Í½Ìó¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÇßÅÄÅ¹¤Ë¤Æ¡¢¥Ñー¥»¥ë ¥¸¥å¥¨¥êー¤Î¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤òÄ¾ÀÜ¤ª³Î¤«¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¥ã¥é¥Ð¥ó¤ÎÍÍ»Ò
¢£ TRUNK SHOW ― 12·î22Æü(·î)¡¦23Æü(²Ð)
¤Þ¤À°ìÈÌÈÎÇäÁ°¤Î¿·ºî¥¸¥å¥¨¥êー¤ä¡¢¸ÂÄê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆÃÊÌ¤Ê2Æü´Ö¡ÖTRUNK SHOW¡Ê¥È¥é¥ó¥¯¥·¥çー¡Ë¡×¡¢£±¤«·î¤Î´Ö¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¤Î¥¸¥å¥¨¥êー¤¬Å¹Æ¬¤ËÂ·¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇßÅÄÅ¹¤Ç¤Ï¡¢12·î¤Î¥È¥é¥ó¥¯¥·¥çー¤Ë¤Æ¡¢¿·ºî¥ê¥ó¥°¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤¬Ä¹¤¤»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¹½ÁÛ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¥Õ¥©ー¥¯¥ê¥ó¥°¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ç¯Ëö¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤°ìÅÀ¤â¤Î¤Î¥¸¥å¥¨¥êー¤ò¤ªÈäÏªÌÜ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥©ー¥¯¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¤«¤é¥¤¥¨¥íー¡¢¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¡¢¥´ー¥ë¥Ç¥ó¤Þ¤ÇÉý¤Î¤¢¤ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Î¿§¹ç¤¤¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¥×¥é¥Á¥Ê¤ÎÃÏ¶â¤È¤È¤â¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¢¤ëµ±¤¤ò°ú¤Î©¤Æ¤¿»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÏÓ¤ÎÀèÃ¼¤Ë¸þ¤±¤Æ¹¤¬¤ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë¤ÏÀÐ¤òºÙ¤«¤¯Î±¤á¡¢³ÑÅÙ¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ëÉ½¾ð¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ÆâÂ¦¤Ë»Ü¤·¤¿¥ß¥ë¤Ë¤è¤ê¡¢¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ê°õ¾Ý¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤éºÙÉô¤Þ¤ÇÃúÇ«¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿¿¼î¤È¤Î½Å¤ÍÃå¤±¤Ç¤Ï½À¤é¤«¤Ê°õ¾Ý¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¥·ー¥º¥ó¤é¤·¤¤Áõ¤¤¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¥ß¥ë¥°¥ì¥¤¥ó¤Î¥¹¥¿ー¥ê¥ó¥°¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Î©ÂÎ´¶¤Î¤¢¤ë²Ú¤ä¤«¤µ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢½é¤á¤ÆÅ¹Æ¬¤ËÊÂ¤Ö¿·ºî¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£2Æü´Ö¸ÂÄê¤ÎÅ¸¼¨¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Õ¥©ー¥¯¥ê¥ó¥°
¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Õ¥©ー¥¯¥ê¥ó¥°¤ò¥ß¥ë¥°¥ì¥¤¥ó(¾å)¤È¥ß¥ë¥´¥·¥Ã¥¯(²¼)¤Ç½Å¤Í¤¿¥¤¥áー¥¸
PARCELLE JEWELRY ÇßÅÄÅ¹
ºå¿ÀÇßÅÄËÜÅ¹2³¬¤Ç¤Î¥Õ¥í¥¢Çä¾å¥È¥Ã¥×¤òµÏ¿¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¥Ñー¥»¥ë ¥¸¥å¥¨¥êーÇßÅÄÅ¹¡£¹¡¹¤È¤·¤¿¥¹¥Úー¥¹¤Ë¡¢Åìµþ¡¦·ÃÈæ¼÷ËÜÅ¹¤ÎÊ·°Ïµ¤¤È¶õµ¤´¶¤òºÆ¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ñー¥»¥ë ¥¸¥å¥¨¥êー¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡¢¼«Í³¤Ç¤¤¤Ê¤¬¤é¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÂ·¤¨¤Æ¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢þ Å¹Ä¹¡§ÌçÅÄ¡Ê@junna_parcelle(https://www.instagram.com/junna_parcelle/)¡Ë
¢þ Å¹ÊÞ¡§¢©530-8224 ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶èÇßÅÄ1-13-13 ºå¿ÀÇßÅÄËÜÅ¹ 2³¬ ¥¢¥¯¥»¥µ¥êーÇä¾ì¡¡¡¡
¢þ ÅÅÏÃ¡§06-6345-1089¡ÊÄ¾ÄÌ¡Ë
¢þ ¥áー¥ë¡§info@parcelle.jp
¢þ Instagram¡§https://www.instagram.com/parcelle_hanshin/
¢þ ±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00¤è¤ê20:00¤Þ¤Ç
¢þ ÄêµÙÆü¡§É´²ßÅ¹¤ÎµÙ´ÛÆü¤Ë½à¤¸¤Þ¤¹
¢¨ ±Ä¶ÈÆü¡¦±Ä¶È»þ´Ö¤Ï¡¢ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
¿´¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥¸¥å¥¨¥êー¡£PARCELLE JEWELRY
2013Ç¯¤ËÅìµþ¡¦·ÃÈæ¼÷¤Î¾®¤µ¤ÊÏ©ÌÌÅ¹¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿PARCELLE JEWELRY¡Ê¥Ñー¥»¥ë ¥¸¥å¥¨¥êー¡Ë¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡Ö¿´¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥¸¥å¥¨¥êー¡×¤Ç¤¹¡£¸Å¤ÎÉ¤»þÂå¤Îµ»½Ñ¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¿¦¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ì¤Ä¤Ò¤È¤ÄÃúÇ«¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤é¤ì¤¿¥¸¥å¥¨¥êー¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤ÎÆü¾ï¤òºÌ¤ë¥Ñー¥È¥Êー¡£¸½ºß¤Ï¡¢·ÃÈæ¼÷ËÜÅ¹¡¢¿·½É¡¦²£ÉÍ¡¦µþÅÔ¡¦Âçºå¡¦¤¤¤è¤Æ¤Ä¡Ê¾¾»³»Ô¡Ë¤Î³Æ¹âÅç²°¡¢ºå¿ÀÇßÅÄËÜÅ¹¡¢¤¢¤Ù¤Î¥Ï¥ë¥«¥¹¡¢Âç´ÝÊ¡²¬Å·¿ÀÅ¹¡¢Äá²°É´²ßÅ¹¤Ê¤É¡¢Á´¹ñ¤ÎÉ´²ßÅ¹¤ª¤è¤ÓPOP UP SHOP¤Ç¤´°ÆÆâ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢þ ±¿±Ä²ñ¼Ò¡§³ô¼°²ñ¼ÒPARCELLE¡Ã³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñー¥»¥ë
¢þ ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÉÊÅÄ ¶×·Ã¡Ê¤·¤Ê¤À ¤³¤È¤¨¡Ë
¢þ ÁÏ¶È¡§2013Ç¯¡Ê2015Ç¯¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò²½¡Ë
¢þ ËÜ¼Ò¡§¢©150-0002 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«3-27-13 Âçºê¥Ó¥ë5³¬
¢þ ¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://parcelle.jp/
¢þ ¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡§https://parcelle-jewelry.com/
¢þ Instagram¡§https://www.instagram.com/parcelle_jewelry/
¢þ ¸ø¼°LINE¡§https://page.line.me/713ofhwa
¢þ ¾®红书¡§https://www.xiaohongshu.com/user/profile/673ae7d8000000001d02c69d
PARCELLE JEWELRY ·ÃÈæ¼÷ËÜÅ¹¡§1000ÅÀ¤¢¤Þ¤ê¤Î¥ëー¥¹¤òÅ¸¼¨¡¦ÈÎÇä(Í×Í½Ìó¡§03-6805-1681)
¢£ PARCELLE JEWELRY ONLINE STORE LAUNCH !
2025Ç¯11·î10Æü(·î)¡¢¥Ñー¥»¥ë ¥¸¥å¥¨¥êー¤Î¡Ö¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢(https://parcelle-jewelry.com/)¡×¤¬¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ªー¥×¥óµÇ°¤È¤·¤Æ¡¢¿·µ¬²ñ°÷ÅÐÏ¿¤Ç10,000¥Ý¥¤¥ó¥È¡ÊÂ¨ÆüÍøÍÑ²Ä¡Ë¤òÉÕÍ¿¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¹ØÆþ»þ10¡ó¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡¦Á÷ÎÁÌµÎÁ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤Þ¤Î¤´ÍøÍÑ¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¥ê¥êー¥¹¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢È¯É½Æü»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£