¡ÚPARCELLE JEWELRY Ê¡²¬Å¹¡Û12·î¤Î¿·ºî¤È¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÈ¯É½
¥Ñー¥»¥ë ¥¸¥å¥¨¥êーÊ¡²¬Å¹(Âç´ÝÊ¡²¬Å·¿ÀÅ¹ ËÜ´Û1³¬)
Åìµþ¡¦·ÃÈæ¼÷È¯¤Î¥¸¥å¥¨¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖPARCELLE JEWELRY¡Ê¥Ñー¥»¥ë ¥¸¥å¥¨¥êー¡Ë¡×¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒPARCELLE¡¿ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÉÊÅÄ¶×·Ã¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¿´¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥¸¥å¥¨¥êー¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¿¦¿Í¤¬°ì¤Ä¤Ò¤È¤ÄÃúÇ«¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤¿°ìÅÀÊª¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Ä¾±ÄÅ¹ PARCELLE JEWELRY Ê¡²¬Å¹¡ÊÂç´ÝÊ¡²¬Å·¿ÀÅ¹ ËÜ´Û1³¬ ¥¢¥¯¥»¥µ¥êーÇä¾ì¡Ë¤Î12·î¤Ï¡¢¥Û¥ê¥Çー¥·ー¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿ÆÃÊÌÅ¸³«¤ä¿·ºî¥¸¥å¥¨¥êー¤Î¾Ò²ð¤Ê¤É¡¢Åß¤ÎÁõ¤¤¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Î´ë²è¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¿Íµ¤¥·¥êー¥º¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤äµ¨Àá¸ÂÄê¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡¢¤µ¤é¤ËÂç´ÝÊ¡²¬Å·¿ÀÅ¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖChristmas Jewelry 2025¡×´ë²è¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Å¹Æ¬¤Ç¤ÏÅß¤ÎÁõ¤¤¤òºÌ¤ë¥¸¥å¥¨¥êー¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
°ìÇ¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¤³¤Î»þ´ü¤Ë¡¢Ê¡²¬Å¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ ¥Ñー¥»¥ë¤Î¥¸¥å¥¨¥êー¤Ï¤¹¤Ù¤Æ°ìÅÀ¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»ÈÍÑ¤¹¤ëÅ·Á³ÀÐ¤ä¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ÎÇÛÃÖ¤ä¼ïÎà¤Ï°ì¤Ä¤º¤Ä°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë·ÇºÜ¤¹¤ë²èÁü¤Ï¾¦ÉÊ¤Î°ìÎã¤Ç¤¹¡£
¢¨ ³Æ¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¿ôÎÌ¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ ËÜ¥ê¥êー¥¹¤ÎÆâÍÆ¤ÏÈ¯É½»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¾¦ÉÊ¾ðÊó¤ä²Á³Ê¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
NEW ARRIVAL¢£ ¡Ú´ü´Ö¸ÂÄê¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡ÛChou Chou
¿§¤È¤ê¤É¤ê¤ÎÊõÀÐ¤ò·ä´Ö¤Ê¤¯Éß¤µÍ¤á¡¢Ëü²Ú¶À¤Î¤è¤¦¤Êµ±¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥Ñ¥ô¥§¥ê¥ó¥°¡ÖChou Chou¡Ê¥·¥å¥·¥å¡Ë¡×¡£
¼ïÎà¤â¥µ¥¤¥º¤â°Û¤Ê¤ëÊõÀÐ¤òÂ·¤¨¡¢¶Ë¾®¤ÎÄÞ¤ÇÃúÇ«¤ËÎ±¤á¾å¤²¤ë¹âÅÙ¤Ê¹©Äø¤¬É¬Í×¤Ê¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÆÃÊÌ´ë²è¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È»þ¤Ë¸ÂÄê¤·¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¿¥ê¥ó¥°¤Ç¤¹¡£
¤´¹¥É¾¤Î¤ªÀ¼¤ò¼õ¤±¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£10·î¤Î¤ªÈäÏªÌÜ°Ê¹ß¡¢¥ªー¥Àー²ñ¤Ç¤â¿Íµ¤¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó2¼ï¤ò²Ã¤¨¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤äÂ¿ºÌ¤Êµ®ÀÐ¤ò¼çÌò¤Ë¤·¤¿°ìÅÀ¤â¤Î¤òÉý¹¤¯¼è¤êÂ·¤¨¤Þ¤·¤¿¡£²Ú¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢»Ø¤òÊñ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤ÊµÛ¤¤ÉÕ¤¯Ãå¤±¿´ÃÏ¤â¡¢¤¼¤ÒÅ¹Æ¬¤Ç¤ª»î¤·¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤Ì¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
Éý¤Î°Û¤Ê¤ë¿··¿2¼ï¤Ï¡¢ÊõÀÐ¤¬ÍÙ¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë·Ú¤ä¤«¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬ÆÃÄ§¡£¡ÖCent Couleur¡Ê¥µ¥ó¥¯¥ëー¥ë¡Ë¡×¤È½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ØÀè¤Ë¿·Á¯¤Ê¥ê¥º¥à¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢þ Å¸³«´ü´Ö¡§12·î2Æü(²Ð)¤è¤ê12·î10Æü(¿å)¤Þ¤Ç
¢¨ ËÜ¿ô¸ÂÄê¤Î¤¿¤á¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹
¥·¥å¥·¥å¡§ÀÇ¹þ140,800±ß¤è¤ê(K10YG¡¦K10PG¡¦Å·Á³ÀÐ¡¦¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É)¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
TOPICS¢£¡Ú12·î9Æü(²Ð)¤Þ¤Ç¡ÛÂç´ÝÊ¡²¬Å·¿ÀÅ¹ ¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤´Í¥ÂÔ 10¡óOFF ¤Î¤´°ÆÆâ
Âç´ÝÊ¡²¬Å·¿ÀÅ¹¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥êーÇä¾ì¤Ë¤Æ¡Ö¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤´Í¥ÂÔ¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ñー¥»¥ë ¥¸¥å¥¨¥êーÊ¡²¬Å¹¤Ç¤â¡¢ÂÐ¾Ý¥¸¥å¥¨¥êー¤ò10¡óOFF¤Ë¤Æ¤ªµá¤á¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£Âç´ÝÈ¯¹Ô¥«ー¥É¡¢Âç´Ý¡¦¾¾ºä²°¥¢¥×¥ê¡¢LINEÍ§¤À¤Á¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤ò¤´Äó¼¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢þ ³«ºÅ´ü´Ö¡§12·î3Æü(¿å)¤è¤ê12·î9Æü(²Ð)¤Þ¤Ç
¢þ Í¥ÂÔÆâÍÆ¡§ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ10¡óOFF
¡¦Âç´ÝÈ¯¹Ô¥«ー¥É¤ò¤´Äó¼¨¤¯¤À¤µ¤¤
¡¦Âç´Ý¡¦¾¾ºä²°¥¢¥×¥ê¡¢LINEÍ§¤À¤Á²èÌÌ¤Î¤´Äó¼¨¤Ç¤â¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹
¢¨°ìÉôÂÐ¾Ý³°¾¦ÉÊ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢Âç´ÝÊ¡²¬Å·¿ÀÅ¹¸ø¼°¥Úー¥¸¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.daimaru-fukuoka.jp/shopblog/topics/?cd=000306
JEWELRY EVENTS
12·î¤Î PARCELLE JEWELRY Ê¡²¬Å¹¤Ç¤Ï¡¢¿·ºî¥¸¥å¥¨¥êー¤Î¤ªÈäÏªÌÜ¤äµ¨Àá´ë²è¤Ê¤É¡¢Åß¤ÎÁõ¤¤¤òºÌ¤ëÅ¹Æ¬¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÊ£¿ô³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£³ÆÆüÄø¤´¤È¤ËÆâÍÆ¤¬°Û¤Ê¤ê¡¢ÊõÀÐ¤ä¥¸¥å¥¨¥êー¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³ÑÅÙ¤«¤é¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¹½À®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
³Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤â¡¢º®»¨¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Í½Ìó¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤´Í½Ìó¤Ï¤ªÅÅÏÃ¡Ê080-7162-6925¡Ë¡¢Å¹Æ¬¤Ç¡¢¤Þ¤¿¤Ï³Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥àDM¤Ë¤Æ¾µ¤ê¤Þ¤¹¡£
PARCELLE JEWELRY Ê¡²¬Å¹ ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥¢¥«¥¦¥ó¥È
¢þ ¸ÍÅÄ¡Ê@parcelle_toda(https://www.instagram.com/parcelle_toda/)¡Ë
¢þ Èõ¸ý¡Ê@parcelle_orion(https://www.instagram.com/parcelle_orion/)¡Ë
¢þ Ä«¹á¡Ê@runa_parcelle(https://www.instagram.com/runa_parcelle/)¡Ë
¢£ STONE marche ― 12·î6Æü(ÅÚ)¡¦7Æü(Æü)
Ìó100ÀÐ¤â¤Î¸ÄÀË¤«¤ÊÊõÀÐ¤È½Ð²ñ¤¨¤ë¡¢·î¤Ë°ìÅÙ¤Î¿Íµ¤¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖSTONE marche¡Ê¥¹¥Èー¥ó¥Þ¥ë¥·¥§¡Ë¡×¡£¤ª»ÅÎ©¤Æ¤Î¤´ÁêÃÌ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥ëー¥¹¤Î¤Þ¤Þ¤ª·Þ¤¨¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤â¤Ç¤¤ëÆÃÊÌ¤Ê2Æü´Ö¤Ç¤¹¡£²ñ´üÃæ¤Î¥ëー¥¹¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤ÆÄÌ¾ï¤ÎÌóÈ¾³Û¤Ë¤Æ¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
12·î¤Î PARCELLE JEWELRY Ê¡²¬Å¹¡Ö¥¹¥Èー¥ó¥Þ¥ë¥·¥§¡×¤Ç¤Ï¡¢¡È¥Ö¥ëー¤ÎÀ¤³¦¡É ¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢ÀÄ¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿Â¿ºÌ¤Ê¥ëー¥¹¤ò¡¢6Æü(ÅÚ)¡¦7Æü(Æü)¤Î2Æü´Ö¤Ç¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¯¥¢¥Þ¥ê¥ó¡¢¥¿¥ó¥¶¥Ê¥¤¥È¡¢¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¤È¤¤¤Ã¤¿ÄêÈÖ¤Î¥Ö¥ëー¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤Ù¥¥êー¥Ö¥ëー¥¬ー¥Í¥Ã¥È¤ä¥³¥Ð¥ë¥È¥Ö¥ëー¥¹¥Ô¥Í¥ë¤Ê¤É¡¢´õ¾¯À¤Î¹â¤¤¥Ö¥ëー·Ï¤ÎÊõÀÐ¤âÉý¹¤¯Â·¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
°ì¸ý¤Ë¥Ö¥ëー¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÉ½¾ð¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¡£ÀÄ¶õ¤Î¤è¤¦¤ËÁÖ¤ä¤«¤Ê¥¹¥«¥¤¥Ö¥ëー¡¢³¤¤ò»×¤ï¤»¤ë¥¿ー¥³¥¤¥º¥Ö¥ëー¡¢¿¿ÌëÃæ¤ÎÀÅ¤±¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¥Ö¥ëー¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¡ÈÀÄ¡É¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡È¥Ö¥ëー¤¬¹¥¤¤ÊÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÆÃÊÌ¤Ê2Æü´Ö¡É¤È¤·¤Æ¡¢¤¤Ã¤È¿´¼æ¤«¤ì¤ë°ìÅÀ¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¹¥Èー¥ó¥Þ¥ë¥·¥§¤Ç¤¹¡£
¢£ Caravan ― 12·î10Æü(¿å) ― ¥Ñー¥»¥ë¤ÎÁÏ¶È¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤¬ÆÃÊÌÁêÃÌ²ñ¤ò³«ºÅ
¥Ñー¥»¥ë ¥¸¥å¥¨¥êー¤ÎÁÏ¶È´ü¤«¤é¥Ö¥é¥ó¥É¤Å¤¯¤ê¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¿¥á¥ó¥Ðー¤¬Å¹ÊÞ¤òË¬¤ì¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¤´ÁêÃÌ¤ò¾µ¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖCaravan¡Ê¥¥ã¥é¥Ð¥ó¡Ë¡×¤ò¡¢Ê¡²¬Å¹¤Ë¤Æ12·î10Æü(¿å)¤Ë³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÅöÆü¤Ï¡¢¼«¤é¹ñÆâ³°¤ÇÊõÀÐ¤ÎÇã¤¤ÉÕ¤±¤ò¹Ô¤¦¥Ç¥¶¥¤¥Êー·ó¥Ð¥¤¥äー¡¢µÜËÜÍÛ»Ò¡Ê@yoko_parcelle(https://www.instagram.com/yoko_parcelle/)¡Ë¤¬ÍèÅ¹¤·¡¢ÉáÃÊ¤ÏÅ¹Æ¬¤ËÊÂ¤Ð¤Ê¤¤¥ëー¥¹¤ä¡¢ÆÃÊÌ¤Ë¤´ÍÑ°Õ¤·¤¿ÊõÀÐ¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤ªµÒÍÍ¤Î¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó²è¤òÉÁ¤µ¯¤³¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÊõÀÐÁª¤Ó¤«¤é¥Ç¥¶¥¤¥ó¹½ÃÛ¤Þ¤Ç¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ò¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ëµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£µÜËÜ¤Î¿§ºÌ´¶³Ð¤ÇÊÂ¤Ù¤é¤ì¤ëÂ¿ºÌ¤Ê¥ëー¥¹¤Ï¡¢¥¸¥å¥¨¥êー¹¥¤¤ÎÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿´Ìö¤ë»þ´Ö¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤ª¼Ì¿¿¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¥ã¥é¥Ð¥ó¤Ç¥ªー¥Àー¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥¸¥å¥¨¥êー¤Î°ìÎã¤Ç¤¹¡£¡Ö¤¤¤Ä¤«¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¤¤¡×¤È»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿ÊõÀÐ¤ä¡¢ÍýÁÛ¤Î¥¸¥å¥¨¥êー¤ò·Á¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¤æ¤Ã¤¯¤ê¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¡¢¤´Í½Ìó¤Î¤¦¤¨¤´ÍèÅ¹¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤ªµ¤·Ú¤Ë¡¢Å¹Æ¬¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Þ¤¿¤Ï¤ªÅÅÏÃ¤Ë¤Æ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
µÜËÜ¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÉÁ¤¡¢ÀÐ¤òÊÂ¤Ù¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹
¢£ TRUNK SHOW ― 12·î17Æü(ÌÚ)¡¦18Æü(¶â)
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥·ー¥º¥ó¤Îßê¤á¤¤¬¿¼¤Þ¤ë12·î¡¢Ê¡²¬Å¹¤Ç¤Ï¡¢°ìÇ¯¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¿·ºî¥¸¥å¥¨¥êー¤òÈäÏª¤¹¤ë¡ÖTRUNK SHOW¡Ê¥È¥é¥ó¥¯¥·¥çー¡Ë¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤À°ìÈÌÈÎÇäÁ°¤Î¿·ºî¥¸¥å¥¨¥êー¤ä¡¢¸ÂÄê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆÃÊÌ¤Ê2Æü´Ö¡ÖTRUNK SHOW¡Ê¥È¥é¥ó¥¯¥·¥çー¡Ë¡×¡¢£±¤«·î¤Î´Ö¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¤Î¥¸¥å¥¨¥êー¤¬Å¹Æ¬¤ËÂ·¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤¬È¾Ç¯°Ê¾å²¹¤á¤Æ¤¤¿¿··¿¥Õ¥©ー¥¯¥ê¥ó¥°¡£
¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥¤¥¨¥íー¡¢¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¡¢¥´ー¥ë¥Ç¥ó¤Ê¤É¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤¬»ý¤Ä¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿§¹ç¤¤¤ò¹ª¤ß¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿°ìÅÀ¤â¤Î¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
ÃÏ¶â¤Ë¤Ï¥×¥é¥Á¥Ê¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Î²¹¤«¤ß¤¢¤ë¿§ºÌ¤È±Ô¤¤µ±¤¤¬°ú¤Î©¤Ä½Å¸ü¤ÊÐÊ¤Þ¤¤¤Ë¡£
ÀèÃ¼¤Þ¤ÇÀÐ¤òÎ±¤á¤¿¥¢ー¥à¥é¥¤¥ó¡¢ÆâÂ¦¤Ë¤Þ¤Ç»Ü¤·¤¿¥ß¥ë¥°¥ì¥¤¥ó¤Ê¤É¡¢360ÅÙ¤É¤³¤«¤é¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤âÈþ¤·¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ä»ÅÎ©¤Æ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿¿¼î¤È½Å¤Í¤ë¤È¡¢Åß¤é¤·¤¤¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢µ¨Àá´¶¤¢¤ë¼ê¸µ¤ò±é½Ð¡£¤µ¤é¤Ë¥ß¥ë¥°¥ì¥¤¥ó¤Î¥¹¥¿ー¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥êー¤Î¤è¤¦¤Ê²Ú¤ä¤®¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢½é¸ø³«¤È¤Ê¤ë¿·ºî¥¸¥å¥¨¥êー¤âÅ¹Æ¬¤Ë¤Æ¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
°ìÇ¯¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò¤¼¤ÒÅ¹Æ¬¤Ç¤ª³Î¤«¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Õ¥©ー¥¯¥ê¥ó¥°
¥Ñー¥»¥ë ¥¸¥å¥¨¥êーÊ¡²¬Å¹
ÅÅ¼Ö¡¦ÃÏ²¼Å´¡¦¥Ð¥¹¤Ê¤É¤«¤é¥¢¥¯¥»¥¹È´·²¤ÊÂç´ÝÊ¡²¬Å·¿ÀÅ¹¤ÎËÜ´Û1³¬ ÉØ¿Í¥¢¥¯¥»¥µ¥êーÇä¾ì¡£Ê¡²¬Å¹¤Ç¤ÏÄêÈÖ¾¦ÉÊ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÃÏ¸µ¸ÜµÒ¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤¿¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤ä¥Ô¥¢¥¹¤Ê¤É¡¢¥®¥Õ¥È¸þ¤±¾¦ÉÊ¤âËÉÙ¤Ë¼è¤êÂ·¤¨¡¢¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢þ Å¹Ä¹¡§¸ÍÅÄ¡Ê@parcelle_toda(https://www.instagram.com/parcelle_toda/)¡Ë
¢þ Å¹ÊÞ¡§Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶èÅ·¿À1-4-1 Âç´ÝÊ¡²¬Å·¿ÀÅ¹ ËÜ´Û1³¬ ¥¢¥¯¥»¥µ¥êーÇä¾ì
¢þ ÅÅÏÃ¡§080-7162-6925
¢þ ¥áー¥ë¡§info@parcelle.jp
¢þ Instagram¡§https://www.instagram.com/parcelle_fukuoka/?hl=ja
¢þ ±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00¤è¤ê20:00¤Þ¤Ç
¢þ ÄêµÙÆü¡§É´²ßÅ¹¤ÎµÙ´ÛÆü¤Ë½à¤¸¤Þ¤¹
¢¨ ±Ä¶ÈÆü¡¦±Ä¶È»þ´Ö¤Ï¡¢ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
¿´¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥¸¥å¥¨¥êー¡£PARCELLE JEWELRY
2013Ç¯¤ËÅìµþ¡¦·ÃÈæ¼÷¤Î¾®¤µ¤ÊÏ©ÌÌÅ¹¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿PARCELLE JEWELRY¡Ê¥Ñー¥»¥ë ¥¸¥å¥¨¥êー¡Ë¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡Ö¿´¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥¸¥å¥¨¥êー¡×¤Ç¤¹¡£¸Å¤ÎÉ¤»þÂå¤Îµ»½Ñ¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¿¦¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ì¤Ä¤Ò¤È¤ÄÃúÇ«¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤é¤ì¤¿¥¸¥å¥¨¥êー¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤ÎÆü¾ï¤òºÌ¤ë¥Ñー¥È¥Êー¡£¸½ºß¤Ï¡¢·ÃÈæ¼÷ËÜÅ¹¡¢¿·½É¡¦²£ÉÍ¡¦µþÅÔ¡¦Âçºå¡¦¤¤¤è¤Æ¤Ä¡Ê¾¾»³»Ô¡Ë¤Î³Æ¹âÅç²°¡¢ºå¿ÀÇßÅÄËÜÅ¹¡¢¤¢¤Ù¤Î¥Ï¥ë¥«¥¹¡¢Âç´ÝÊ¡²¬Å·¿ÀÅ¹¡¢Äá²°É´²ßÅ¹¤Ê¤É¡¢Á´¹ñ¤ÎÉ´²ßÅ¹¤ª¤è¤ÓPOP UP SHOP¤Ç¤´°ÆÆâ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢þ ±¿±Ä²ñ¼Ò¡§³ô¼°²ñ¼ÒPARCELLE¡Ã³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñー¥»¥ë
¢þ ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÉÊÅÄ ¶×·Ã¡Ê¤·¤Ê¤À ¤³¤È¤¨¡Ë
¢þ ÁÏ¶È¡§2013Ç¯¡Ê2015Ç¯¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò²½¡Ë
¢þ ËÜ¼Ò¡§¢©150-0002 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«3-27-13 Âçºê¥Ó¥ë5³¬
¢þ ¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://parcelle.jp/
¢þ ¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡§https://parcelle-jewelry.com/
¢þ Instagram¡§https://www.instagram.com/parcelle_jewelry/
¢þ ¸ø¼°LINE¡§https://page.line.me/713ofhwa
¢þ ¾®红书¡§https://www.xiaohongshu.com/user/profile/673ae7d8000000001d02c69d
PARCELLE JEWELRY ·ÃÈæ¼÷ËÜÅ¹¡§1000ÅÀ¤¢¤Þ¤ê¤Î¥ëー¥¹¤òÅ¸¼¨¡¦ÈÎÇä(Í×Í½Ìó¡§03-6805-1681)
¢£ PARCELLE JEWELRY ONLINE STORE LAUNCH !
2025Ç¯11·î10Æü(·î)¡¢¥Ñー¥»¥ë ¥¸¥å¥¨¥êー¤Î¡Ö¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢(https://parcelle-jewelry.com/)¡×¤¬¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ªー¥×¥óµÇ°¤È¤·¤Æ¡¢¿·µ¬²ñ°÷ÅÐÏ¿¤Ç10,000¥Ý¥¤¥ó¥È¡ÊÂ¨ÆüÍøÍÑ²Ä¡Ë¤òÉÕÍ¿¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¹ØÆþ»þ10¡ó¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡¦Á÷ÎÁÌµÎÁ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤Þ¤Î¤´ÍøÍÑ¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¥ê¥êー¥¹¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢È¯É½Æü»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£