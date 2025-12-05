¥ª¥ê¥ô¥£¥¢¡¦¥í¥É¥ê¥´¡¢¥é¥¤¥Ö¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØLIVE FROM GLASTONBURY (A BBC RECORDING)¡Ù¡¡12·î5Æü¡Ê¶â¡ËÈ¯Çä¡ª

¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë ¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¹çÆ±²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ ¼ÒÄ¹·óºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¡§Æ£ÁÒ¾° / °Ê²¼¡¢ ¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë ¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¡Ë¤Ï¡¢¥ª¥ê¥ô¥£¥¢¡¦¥í¥É¥ê¥´¤Î¥é¥¤¥Ö¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØLIVE FROM GLASTONBURY (A BBC RECORDING)¡Ù¤ò12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£




¥°¥é¥ßー¾Þ3´§¼õ¾Þ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¥ª¥ê¥ô¥£¥¢¡¦¥í¥É¥ê¥´¡£2025Ç¯¤Î¥°¥é¥¹¥È¥ó¥Ù¥êー¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ç¤Î¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥Êー¸ø±é¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹²»¸»¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¥é¥¤¥Ö¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØLIVE FROM GLASTONBURY (A BBC RECORDING)¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤Þ¤¹¡£



ËÜºî¤Ï¡¢Á´ÊÆ¡¦Á´±Ñ¥Á¥ãー¥È1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØGUTS¡ÙÈ¯Çä2¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢°ìÉô³Ú¶Ê¤ò½ü¤­¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¾¦ÉÊ¤ª¤è¤Ó¥Ç¥¸¥¿¥ë¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÈÎÇä¤Ç¤Î¤ßÄ°¤¯¤³¤È¤Î¤Ç¤­¤ëÆÃÊÌ¤ÊºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³¤³°¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ÂÓÉÕ¤­À¸»º¸ÂÄêÈ× LP¤ÈÀ¸»º¸ÂÄêÈ×CD¤âÈ¯Çä¤È¤Ê¤ê¡¢¥ª¥ê¥ô¥£¥¢¤ÎÁ´¿È¼Ì¿¿¤ò»È¤Ã¤¿²Ä°¦¤¤¥Õ¥ìー¥¯¡¦¥·ー¥ë¤ä¡¢2024Ç¯ÍèÆü¸ø±é¤ÎÆüËÜ¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ý¥¹¥¿ー¡¢¥ª¥ê¥ô¥£¥¢¤«¤éÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¥«ー¥É¤¬ÉõÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£



¤Ê¤ª¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¼ýÏ¿¶Ê¤«¤é¥¶¡¦¥­¥å¥¢ー¤Î¥í¥Ðー¥È¡¦¥¹¥ß¥¹¤È¶¦±é¤·¤¿¡ÖFriday I¡Çm in Love¡×¤È¡ÖJust Like Heaven¡×¤Î2¶Ê¤¬³Æ¼ï¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤ÆÇÛ¿®¤¬³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î2¶Ê¤Ë¤ª¤±¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¼ý±×¤Ï¹ñ¶­¤Ê¤­°å»ÕÃÄ¡ÊDoctors Without Borders¡Ë¤Ë´óÉÕ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£



[Æ°²è1: https://www.youtube.com/watch?v=AWTLuT1Rq7U ]

[Æ°²è2: https://www.youtube.com/watch?v=w_IwVMqqyK4 ]

Olivia Rodrigo / LIVE FROM GLASTONBURY (A BBC RECORDING)
12·î5Æü¡Ê¶â¡ËÈ¯Çä



¥È¥é¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¡§


1.obsessed


2.ballad of a homeschooled girl


3.vampire


4.drivers license


5.traitor


6.bad idea right


7.love is embarrassing


8.pretty isn¡Çt pretty


9.happier


10.enough for you


11.friday i¡Çm in love (with Robert Smith)


12.just like heaven (with Robert Smith)


13.so american


14.jealousy, jealousy


15.favorite crime


16.deja vu


17.brutal


18.all-american bitch


19.good 4 u


20.get him back



¡ÚÆüËÜ¸ÂÄêÂÓÉÕ¤­À¸»º¸ÂÄêÈ× LP / Ä¾Í¢ÆþÈ×»ÅÍÍ¡Û
ÉÊÈÖ¡§UIJF-7001/2
²Á³Ê¡§10,340±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë
ÉõÆþÆÃÅµ¡§2024Ç¯ÍèÆü¸ø±é¥Ý¥¹¥¿ー/¥Õ¥ìー¥¯¡¦¥·ー¥ë¡Ê6¼ïÎà¡Ë / ¥ª¥ê¥ô¥£¥¢¤«¤é¤ÎÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¥«ー¥É



¡ÚÀ¸»º¸ÂÄêÈ× CD¡Û
ÉÊÈÖ¡§UICF-9075/6
²Á³Ê¡§4,620±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë


ÆüËÜÈ×¶¦ÄÌÉõÆþÆÃÅµ¡ÊUIJF-7001/2& UICF-9075/6¡Ë
¡§2024Ç¯ÍèÆü¸ø±é¥Ý¥¹¥¿ー/¥Õ¥ìー¥¯¡¦¥·ー¥ë¡Ê6¼ïÎà¡Ë / ¥ª¥ê¥ô¥£¥¢¤«¤é¤ÎÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¥«ー¥É



ÀèÃå¹ØÆþÆÃÅµ


https://www.universal-music.co.jp/olivia-rodrigo/news/2025-11-11/



¡úFriday I'm In Love / Just Like Heaven (Live From Glastonbury)¤Î»ëÄ°¤Ï¤³¤Á¤é¡§


https://umj.lnk.to/OR_LFG



