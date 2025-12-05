¥ª¥ê¥ô¥£¥¢¡¦¥í¥É¥ê¥´¡¢¥é¥¤¥Ö¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØLIVE FROM GLASTONBURY (A BBC RECORDING)¡Ù¡¡12·î5Æü¡Ê¶â¡ËÈ¯Çä¡ª
¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë ¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¹çÆ±²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ ¼ÒÄ¹·óºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¡§Æ£ÁÒ¾° / °Ê²¼¡¢ ¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë ¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¡Ë¤Ï¡¢¥ª¥ê¥ô¥£¥¢¡¦¥í¥É¥ê¥´¤Î¥é¥¤¥Ö¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØLIVE FROM GLASTONBURY (A BBC RECORDING)¡Ù¤ò12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¥°¥é¥ßー¾Þ3´§¼õ¾Þ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¥ª¥ê¥ô¥£¥¢¡¦¥í¥É¥ê¥´¡£2025Ç¯¤Î¥°¥é¥¹¥È¥ó¥Ù¥êー¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ç¤Î¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥Êー¸ø±é¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹²»¸»¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¥é¥¤¥Ö¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØLIVE FROM GLASTONBURY (A BBC RECORDING)¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜºî¤Ï¡¢Á´ÊÆ¡¦Á´±Ñ¥Á¥ãー¥È1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØGUTS¡ÙÈ¯Çä2¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢°ìÉô³Ú¶Ê¤ò½ü¤¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¾¦ÉÊ¤ª¤è¤Ó¥Ç¥¸¥¿¥ë¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÈÎÇä¤Ç¤Î¤ßÄ°¤¯¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ëÆÃÊÌ¤ÊºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³¤³°¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ÂÓÉÕ¤À¸»º¸ÂÄêÈ× LP¤ÈÀ¸»º¸ÂÄêÈ×CD¤âÈ¯Çä¤È¤Ê¤ê¡¢¥ª¥ê¥ô¥£¥¢¤ÎÁ´¿È¼Ì¿¿¤ò»È¤Ã¤¿²Ä°¦¤¤¥Õ¥ìー¥¯¡¦¥·ー¥ë¤ä¡¢2024Ç¯ÍèÆü¸ø±é¤ÎÆüËÜ¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ý¥¹¥¿ー¡¢¥ª¥ê¥ô¥£¥¢¤«¤éÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¥«ー¥É¤¬ÉõÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¼ýÏ¿¶Ê¤«¤é¥¶¡¦¥¥å¥¢ー¤Î¥í¥Ðー¥È¡¦¥¹¥ß¥¹¤È¶¦±é¤·¤¿¡ÖFriday I¡Çm in Love¡×¤È¡ÖJust Like Heaven¡×¤Î2¶Ê¤¬³Æ¼ï¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤ÆÇÛ¿®¤¬³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î2¶Ê¤Ë¤ª¤±¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¼ý±×¤Ï¹ñ¶¤Ê¤°å»ÕÃÄ¡ÊDoctors Without Borders¡Ë¤Ë´óÉÕ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Olivia Rodrigo, Robert Smith - Friday I¡Çm in Love (Live From Glastonbury)
[Æ°²è1: https://www.youtube.com/watch?v=AWTLuT1Rq7U ]
Olivia Rodrigo - so american (Live From Glastonbury)
[Æ°²è2: https://www.youtube.com/watch?v=w_IwVMqqyK4 ]
¥ª¥ê¥ô¥£¥¢¡¦¥í¥É¥ê¥´¡¡¥é¥¤¥Ö¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö¥é¥¤¥ô¡¦¥Õ¥í¥à¡¦¥°¥é¥¹¥È¥ó¥Ù¥êー¡× (BBC¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°)
Olivia Rodrigo / LIVE FROM GLASTONBURY (A BBC RECORDING)
12·î5Æü¡Ê¶â¡ËÈ¯Çä
¥È¥é¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¡§
1.obsessed
2.ballad of a homeschooled girl
3.vampire
4.drivers license
5.traitor
6.bad idea right
7.love is embarrassing
8.pretty isn¡Çt pretty
9.happier
10.enough for you
11.friday i¡Çm in love (with Robert Smith)
12.just like heaven (with Robert Smith)
13.so american
14.jealousy, jealousy
15.favorite crime
16.deja vu
17.brutal
18.all-american bitch
19.good 4 u
20.get him back
¡ÚÆüËÜ¸ÂÄêÂÓÉÕ¤À¸»º¸ÂÄêÈ× LP / Ä¾Í¢ÆþÈ×»ÅÍÍ¡Û
ÉÊÈÖ¡§UIJF-7001/2
²Á³Ê¡§10,340±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë
ÉõÆþÆÃÅµ¡§2024Ç¯ÍèÆü¸ø±é¥Ý¥¹¥¿ー/¥Õ¥ìー¥¯¡¦¥·ー¥ë¡Ê6¼ïÎà¡Ë / ¥ª¥ê¥ô¥£¥¢¤«¤é¤ÎÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¥«ー¥É
¡ÚÀ¸»º¸ÂÄêÈ× CD¡Û
ÉÊÈÖ¡§UICF-9075/6
²Á³Ê¡§4,620±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë
ÆüËÜÈ×¶¦ÄÌÉõÆþÆÃÅµ¡ÊUIJF-7001/2& UICF-9075/6¡Ë
¡§2024Ç¯ÍèÆü¸ø±é¥Ý¥¹¥¿ー/¥Õ¥ìー¥¯¡¦¥·ー¥ë¡Ê6¼ïÎà¡Ë / ¥ª¥ê¥ô¥£¥¢¤«¤é¤ÎÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¥«ー¥É
ÀèÃå¹ØÆþÆÃÅµ
https://www.universal-music.co.jp/olivia-rodrigo/news/2025-11-11/
¡úFriday I'm In Love / Just Like Heaven (Live From Glastonbury)¤Î»ëÄ°¤Ï¤³¤Á¤é¡§
https://umj.lnk.to/OR_LFG
¢£ ³Æ¼ïSNS
ÆüËÜ¸ø¼°HP¡§https://www.universal-music.co.jp/olivia-rodrigo/
³¤³°¸ø¼°HP¡§https://www.oliviarodrigo.com/
ÆüËÜ¸ø¼°X¡§https://twitter.com/olivia_jpn
X¡§https://twitter.com/oliviarodrigo
TikTok: https://www.tiktok.com/@livbedumb
Instagram¡§https://www.instagram.com/oliviarodrigo/