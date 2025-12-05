BS10´§»î¹ç³«ºÅ¡¦2Æü´ÖÏ¢Â³ À¸Ãæ·Ñ·èÄê¡ª¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥×B¥êー¥° Ä¹ºê¥ô¥§¥ë¥« ÂÐ ±ÛÃ«¥¢¥ë¥Õ¥¡ー¥º
Á´¹ñÌµÎÁ¤ÎBSÊüÁ÷¶É¡ØBS10¡ÊÆÉ¤ß¡§¥Óー¥¨¥¹¥Æ¥ó¡Ë¡Ù¤Ç¤Ï¡¢12·î£¶Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦£·Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÄ¹ºê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥·¥Æ¥£ ¥Ï¥Ô¥Í¥¹¥¢¥êー¥Ê¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡¢¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥×B¥êー¥°Âè12Àá ¡ÖÄ¹ºê¥ô¥§¥ë¥« ÂÐ ±ÛÃ«¥¢¥ë¥Õ¥¡ー¥º¡× ¤Î»î¹ç¤ò2ÆüÏ¢Â³¤ÇÀ¸Ãæ·Ñ¤·¡¢£·Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ï´§¥¹¥Ý¥ó¥µー¤È¤·¤Æ¥µ¥Ýー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
7Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡ØB ¥êー¥°Á´ÎÏ±þ±ç¡ª¥Ð¥¹¥±º² presented by ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥ÈLIVE¡Ù MC¤Î»³²¼·òÆóÏº¤µ¤ó¡Ê»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS¡Ë¡¢ÅÄÃæÂçµ®¥¢¥Ê¤âÅÐ¾ì¡ª¤Þ¤¿¡¢BS10PRÂç»È ¥Ý¥Á¥ã¥Ã¥³¤âÅÐ¾ì¤·¡¢²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Û¤«ÍÍ¡¹¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¡¢²ñ¾ì¤Ë¤ª±Û¤·¤Î³§¤µ¤ó¡¦¥Æ¥ì¥Ó´ÑÀï¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£³µÍ×¾ÜºÙ
¢£³«ºÅ»î¹ç
¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥×B¥êー¥° Âè12Àá Ä¹ºê¥ô¥§¥ë¥« ÂÐ ±ÛÃ«¥¢¥ë¥Õ¥¡ー¥º
¢£ÊüÁ÷ÆüÄø
¡¦12/6¡ÊÅÚ¡ËGAME£±¡¡Í¼Êý5»þ～¡¡¡¡
¡¦12/7¡ÊÆü¡ËGAME£²¡¡Í¼Êý£´»þ50Ê¬～¡¡
¢¨ÌµÎÁ¸ø¼°¥¢¥×¥ê¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥¸¥ã¥Ñ¥Í¥Ã¥È¡×¡¢¥³¥Í¥¯¥Æ¥Ã¥ÉTV¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤ÎÆ±»þÇÛ¿®¡õ¸«Æ¨ÇÛ¿®¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£12/7¡ÊÆü¡Ë¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ¡Ê²ñ¾ì¤Ë¤ª±Û¤·¤ÎÊý¡Ë
£±.BS10¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ï¥ê¥»¥óÇÛÉÛ
´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤Ë¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤òµÇ°¤·¤¿
BS10¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë±þ±ç¥Ï¥ê¥»¥ó¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÇÛÉÛ¾ì½ê¡§»î¹ç²ñ¾ìÆþ¸ý
ÇÛÉÛ»þ´Ö¡§Àè¹ÔÆþ¾ì～ÇÛÉÛ½ªÎ»¤Þ¤Ç
£².BS10 PR¥Öー¥¹½ÐÅ¸
BS10ÌµÎÁ¸ø¼°¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê¡Ø¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥¸¥ã¥Ñ¥Í¥Ã¥È¡Ù¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¡¢
BS10PRÂç»È ¥Ý¥Á¥ã¥Ã¥³¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¤è¤ë6»þº¢¤«¤é¤Ï¥Öー¥¹¤Ë¤Æ¥Ý¥Á¥ã¥Ã¥³¤È¤Î¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á²ñ¤â¼Â»ÜÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ»þ´Ö¡§³«¾ì¸å～¤è¤ë6»þ10Ê¬º¢¤Þ¤Ç¡Ê¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á²ñ¤Ï¤è¤ë6»þº¢¤«¤é³«ºÅ¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
³«ºÅ¾ì½ê¡§¥Ï¥Ô¥Í¥¹¥¢¥êー¥Ê2³¬ BS10¥Öー¥¹¡¡
£³.BS10 Presents ¥Ð¥ºー¥«¥¿¥¤¥à³«ºÅ¡Ö¥Ð¥¹¥±º²¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë£Ô¥·¥ã¥Ä¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¸ÂÄê20Ëç¡Ö¥Ð¥¹¥±º²¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëT¥·¥ã¥Ä¤ò
ÈÖÁÈ£Í£Ã»³²¼·òÆóÏº¤µ¤ó¡¢ÅÄÃæÂçµ®¤µ¤ó¤¬¥Ð¥ºー¥«¤ò»È¤Ã¤Æ´ÑµÒÀÊ¤Ø¤ªÆÏ¤±¡ª
»³²¼·òÆóÏº¤µ¤ó¤ÎÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ð¥¹¥±º²¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëT¥·¥ã¥Ä¤ò¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¤«¤â¡ª
£´.¥Ïー¥Õ¥¿¥¤¥à¥·¥çー³«ºÅ
BS10PRÂç»È¡¡¥Ý¥Á¥ã¥Ã¥³¤È¡¢¡Ö¥Ð¥¹¥±º²¡× MC»³²¼·òÆóÏº¤µ¤ó¡¢ÅÄÃæÂçµ®¤µ¤ó¤¬VELC¤È¶¦¤Ë¥À¥ó¥¹¡ª
²ñ¾ì¤Ë¤ª±Û¤·¤ÎÊý¤Ï¡¢¤¼¤ÒÅöÆüÇÛÉÛ¤¹¤ëBS10¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë±þ±ç¥Ï¥ê¥»¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ°ì½ï¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¥Ïー¥Õ¥¿¥¤¥à¤ÎÍÍ»Ò¤ÏBS10¤ÇÀ¸Ãæ·Ñ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
²ñ¾ì³°¤Ç¤â¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ·èÄê¡ª»î¹ç¤ò´ÑÀï¤µ¤ì¤Ê¤¤Êý¤Ç¤â»²²Ã²ÄÇ½¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¥Ý¥Á¥ã¥Ã¥³¤Ë²ñ¤¤¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª³«ºÅ»þ´Ö¡§¸á¸å3»þ30Ê¬º¢～¡¡³«ºÅ¾ì½ê¡§»î¹ç²ñ¾ìÆþ¾ì¸ýÉÕ¶áhttps://www.sanrio.co.jp/news/spots/pc-bs10-greeting-20251202/
BS10 PRÂç»È¡¡¥Ý¥Á¥ã¥Ã¥³ ¥°¥êー¥Æ¥£¥ó¥°³«ºÅ¡Ê²ñ¾ì³°¡Ë
¢¨»þ´Ö¤Ï»î¹ç¿Ê¹Ô¤Ë¤è¤êÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡ØB¥êー¥°Á´ÎÏ±þ±ç¡ª¥Ð¥¹¥±º²¡¡presented by ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥ÈLIVE¡Ù ÊüÁ÷³µÍ×
»³²¼·òÆóÏº¡Ê»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS¡Ë¤¬¡Ö£Â¥êー¥°¡×¤ò¥¢¥Ä¤¯±þ±ç¤¹¤ëÀ¸ÊüÁ÷ÈÖÁÈ¡ª
Ç®Àï¤Î»î¹ç¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤äÁª¼ê¡¢¥Áー¥à¤Î¡Èº£¡É¤ËÇ÷¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë´ë²è¤â¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª
¡ÚÈÖÁÈÌ¾¡ÛB¥êー¥°Á´ÎÏ±þ±ç¡ª¥Ð¥¹¥±º² presented by ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥ÈLIVE¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡ÚÊüÁ÷Æü»þ¡ÛËè½µ ²ÐÍË ¤è¤ë9:00 ～ 10:00
¡Ú½Ð±é¼Ô¡Û»³²¼·òÆóÏº¡¢ÅÄÃæÂçµ®
ÈÖÁÈHP¡§https://www.bs10.jp/program/sports/basketdamashi/
»ëÄ°ÊýË¡
BS10¸ø¼°¥µ¥¤¥È :
https://www.bs10.jp/