¥ê¥Á¥§¥ë¥«¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¢À¸À®AI³èÍÑ¤Ë¤è¤ê1½µ´Ö¤ÇÀÈ¼åÀ13·ï¤òÊó¹ð―ÀÈ¼åÀ¿ÇÃÇ¥µー¥Ó¥¹¤Ø¤ÎAIÅý¹ç¤Ë¤è¤ê¸¡½Ð¸úÎ¨¤¬¸þ¾å―
³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥Á¥§¥ë¥«¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÌÚÂ¼ Î÷¡Ë¤Ï¡¢À¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÀÈ¼åÀ¿ÇÃÇ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢2025Ç¯10·îÃæ¤Î1½µ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÀÈ¼åÀ13·ï¤òÈ¯¸«¡¢Êó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¿·¤ÎAIµ»½Ñ¤ò¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¿ÇÃÇ¥µー¥Ó¥¹¤ËÅý¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ï¸ÄÊÌ¤Ë¥Äー¥ë¤òÆ³Æþ¡¦½¬½Ï¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ê¤¯¡¢¿ÇÃÇ¥µー¥Ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤ÆAI³èÍÑ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢AI¤Ë¤è¤ëÀÈ¼åÀ¸¡½Ð¤Î²ÄÇ½À¤È¸Â³¦¤ÎÎ¾Êý¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢¿Í´Ö¤ÎÀìÌç²È¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Ê¿ÇÃÇÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
È¯¸«¤·¤¿ÀÈ¼åÀ
º£²ó¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÇÈ¯¸«¤·¤¿ÀÈ¼åÀ¤Î°ìÉô¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÀÈ¼åÀ¤Ï¡¢¼Â´Ä¶¤Ç¤ÎºÆ¸½À¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¾å¤Ç¡¢À½ÉÊ³«È¯¸µ¤ØÀÕÇ¤¤¢¤ë³«¼¨¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢º£²ó¤ÎÁí·×¤Ë¤Ï³«È¯¸µ¤Ç¤Î½¤ÀµÂÐ±þÃæ¤ÎÀÈ¼åÀ¤ä·ÚÈù¤ÊÀÈ¼åÀ¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ç¤Ï±Æ¶ÁÅÙ¤Î¹â¤¤ÂåÉ½Åª¤Ê»öÎã¤Î¤ß¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ º£²óÈ¯¸«¤·¤¿ÀÈ¼åÀ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢Â¾¼Ò¤¬¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ëAI¿ÇÃÇ¥Äー¥ë¤ÎÀÈ¼åÀ¥ê¥µー¥Á¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬Æ±°ìÀ½ÉÊ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¸¡½Ð¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÀÈ¼åÀ¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÊÀ¼Ò¤¬¡Ö¿Í´Ö¤ÎÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¥³¥ó¥Æ¥¥¹¥ÈÍý²ò¡×¤È¡ÖAI¤Ë¤è¤ë¸úÎ¨Åª¤ÊÀÈ¼åÀÃµº÷¡×¤ÎÅ¬ÀÚ¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ò±¿ÍÑÊý¿Ë¤È¤·¤Æ³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Î¾Úº¸¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
°Ê²¼¤Ë¡¢½¤ÀµÂÐ±þ¤¬´°Î»¤·¡¢CVE¡Ê¶¦ÄÌÀÈ¼åÀ¼±ÊÌ»Ò¡Ë¤¬Ê£¿ôÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿»öÎã¤È¤·¤Æ¡¢Æ°²èÇÛ¿®ÍÑOSS¡ÖClipBucket V5¡×¤«¤éÈ¯¸«¤·¤¿ÀÈ¼åÀ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/84506/table/14_1_db74329de63c8fc884c302ff95fd0238.jpg?v=202512050857 ]
¤³¤Î»öÎã¤Ç¤ÎÂç¤¤ÊÀ®²Ì¤Ï¡¢¥í¥°¥¤¥ó¸å¤Ë¤·¤«¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤ÀÈ¼åÀ¤òÂ¿¿ôÈ¯¸«¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÄÌ¾ï¤ÎDAST¤äSAST¤È¤¤¤Ã¤¿¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¸¡ºº¥Äー¥ë¤Ï¡¢¥í¥°¥¤¥ó¤ÎÁ°¸å¤Ç¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÆâÉô¾õÂÖ¤¬¤É¤¦ÊÑ¤ï¤ë¤«¤ò¤¦¤Þ¤¯Ç§¼±¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Ç§¾Ú¸å¤Î¿¼¤¤ÉôÊ¬¤ËÀø¤à·ç´Ù¤ò¸«Æ¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¤³¤ÎÊÉ¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤¿¤á¡¢AI¤Ë¡ÖÇ§¾Ú¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥æー¥¶ー¤Î¸¢¸Â¤äÁàºî²ÄÇ½¤ÊÈÏ°Ï¤¬¤É¤¦ÊÑ²½¤¹¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦¾õÂÖÁ«°Ü¤òÍý²ò¤µ¤»¤ëÄ´À°¤ò¹Ô¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¿Í´ÖÂ¦¤¬¡Ö¤É¤Î¾õÂÖ¤Ç²¿¤¬¥Ð¥°¤È¤Ê¤ë¤«¡×¤ÎÈ½Äê´ð½à¤òÀºÌ©¤ËÀß·×¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢AI¤ÏÇ§¾ÚÁ°¸å¤Î¶³¦¤òÀµ¤·¤¯Ç§¼±¤·¤Ê¤¬¤é¸¡ºº¤ò¿Ê¤á¡¢½¾Íè¤Î¼«Æ°¥Äー¥ë¤Ç¤ÏÅþÃ£¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥í¥°¥¤¥ó¸å¤ÎÊ£»¨¤Ê½èÍý¤ËÀø¤à·ç´Ù¤ò³Î¼Â¤ËÈ¯¸«¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
Â¾¤Ë¤â¥Á¥ã¥Ã¥È¥¢¥×¥ê¡¢¥á¥Ç¥£¥¢´ÉÍý·ÏOSS¡¢¤½¤·¤Æ¥Ï¥¤¥Ñー¥Ð¥¤¥¶¤Ê¤ÉÂ¾¤ÎÀ½ÉÊ¤Ç¤âÊ£¿ô¤ÎÀÈ¼åÀ¤ò¤¹¤Ç¤ËÈ¯¸«¤·¡¢¸½ºß³«È¯¸µ¤ÈÄ´À°¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÈ¼åÀ¿ÇÃÇ¤ò¤´¸¡Æ¤Ãæ¤ÎÊý¤Ø¡§AI¿ÇÃÇ¥Äー¥ë¤È¥µー¥Ó¥¹¤Î°ã¤¤
AI¿ÇÃÇ¥Äー¥ë¤ò¼«¼Ò¤ÇÆ³Æþ¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Þ¤¹¡£
- AI¿ÇÃÇ¥Äー¥ë¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤¹¤Ë¤Ï¡¢¥×¥í¥ó¥×¥ÈÀß·×¤Ê¤É¤ÎÀìÌç¥¹¥¥ë¤ò»ý¤Ä¿Íºà¤Î°éÀ®¤¬É¬Í×
- AI¿ÇÃÇ·ë²Ì¤Ë¤Ï¸í¸¡ÃÎ¡¦²á¸¡ÃÎ¤ä¾ðÊóÄó¶¡¤Î¤ß¤Î¥±ー¥¹¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Àººº¡¦¸¡¾Ú¤Ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î¹©¿ô¤òÍ×¤¹¤ë
- ¼«¼Ò¥·¥¹¥Æ¥à¤Ø¤Î±Æ¶ÁÉ¾²Á¡¢½¤ÀµÍ¥ÀèÅÙ¤ÎÈ½ÃÇ¡¢·Ð±ÄÁØ¤Ø¤ÎÊó¹ð¤Ê¤É¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³¥ó¥Æ¥¥¹¥È¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿È½ÃÇ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë
ÊÀ¼Ò¤Ç¤ÏÀ¸À®AI¤òÀÈ¼åÀ¿ÇÃÇ¥µー¥Ó¥¹¤ËÁÈ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªµÒÍÍ¤ÏAIÆ³Æþ¥³¥¹¥È¤òÉéÃ´¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢°Ê²¼¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
- Æ³ÆþÉÔÍ×¤Ç¤¹¤°¤ËÍøÍÑ²ÄÇ½¡§¿·¤¿¤Ê¥Äー¥ëÄ´Ã£¡¢¼ÒÆâãÈµÄ¥×¥í¥»¥¹¡¢¥·¥¹¥Æ¥àÅý¹çºî¶È¤ÏÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£ÊÀ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢´ûÂ¸¤Î¿ÇÃÇ¥µー¥Ó¥¹·ÀÌó¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤Ç¡¢¼¡²ó¿ÇÃÇ¤«¤éÂ¨ºÂ¤ËAIµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿ÇÃÇ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¤ªµÒÍÍ¤Ï¡¢AI¿ÇÃÇ¥Äー¥ë¤Î»È¤¤Êý¤ä¥×¥í¥ó¥×¥ÈÀß·×¥¹¥¥ë¤ò¼ÒÆâ¤Ç°éÀ®¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ê¤¯¡¢ÊÀ¼Ò¤¬ÃßÀÑ¤·¤¿±¿ÍÑ¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ë¤è¤êÆ³Æþ½éÆü¤«¤é¸ú²Ì¤ò¼Â´¶¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
- ÀìÌç²È¤Ë¤è¤ëÉÊ¼ÁÊÝ¾Ú¡§AI¤Ë¤è¤ë¿ÇÃÇ·ë²Ì¤Ë¤Ï¸í¸¡ÃÎ¤ä²á¸¡ÃÎ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÊÀ¼Ò¤Ç¤ÏÉ¬¤º¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÀìÌç²È¤Ë¤è¤ëÃÊ³¬Åª¤Ê¥ì¥Ó¥åー¤ò·Ð¤Æ¤ªµÒÍÍ¤ËÊó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¸í¸¡ÃÎ¤Î½üµî¡¢¼ÂºÝ¤Î°ÍÑ²ÄÇ½À¤Î¸¡¾Ú¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÉ¾²Á¡¢½¤Àµ¤ÎÍ¥Àè½ç°ÌÉÕ¤±¤Ê¤É¡¢¼ÂÌ³¤ÇÉ¬Í×¤ÊÈ½ÃÇ¤ò¤¹¤Ù¤ÆÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
- ·ÑÂ³Åª¤Êµ»½Ñ¿Ê²½¡§ºÇ¿·¤ÎAIµ»½Ñ¤äÀÈ¼åÀ¸¡½Ð¼êË¡¤òÊÀ¼Ò¤¬·ÑÂ³Åª¤Ë¥µー¥Ó¥¹¤ØÅý¹ç¤·¤Þ¤¹¡£¤ªµÒÍÍÂ¦¤Çµ»½ÑÆ°¸þ¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤ëÅê»ñ¤ÏÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥Äー¥ë¥Ù¥ó¥Àー¤¬¡ÖAIµ»½Ñ¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë°ìÊý¡¢ÊÀ¼Ò¤Ï¡ÖAI¤òÅý¹ç¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹²ÁÃÍ¡×¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤ªµÒÍÍ¤Ï¸Â¤é¤ì¤¿¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Í½»»¤È¿Íºà¤ò¡¢¤è¤ê½ÅÍ×¤Ê²ÝÂê¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¦¸¦µæ¼Ô¤ÎÊý¤Ø¡§AIÀÈ¼åÀ¸¡½Ð¤Î¸½¾õ¤È²ÝÂê
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢AIÀÈ¼åÀ¸¡½Ð¤ÎÆÀ°Õ¤ÊÎÎ°è¤È²ÝÂê¤Î¤¢¤ëÎÎ°è¤òÉ¾²Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ¹âÀºÅÙ¤Ê¸¡½Ð¤¬²ÄÇ½¤ÊÎÎ°è
¡¦Web¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥óÀÈ¼åÀ¡§SQL¥¤¥ó¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¡¢XSS¡¢SSRF¡¢Ç§²Ä¤ÎÉÔÈ÷Åù¡¢¹â¥ì¥¤¥ä¤ÎWeb¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥óÀÈ¼åÀ¤Ç¤Ï¹â¤¤¸¡½ÐÀºÅÙ¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£HTTP¥ê¥¯¥¨¥¹¥È/¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤Î¥Ñ¥¿ー¥ó²òÀÏ¤¬Í¸ú¤Ç¤¢¤ê¡¢AI¤Î¶¯¤ß¤ò³è¤«¤»¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¢¥ó¥Á¥Ñ¥¿ー¥ó¼ÂÁõ¤Î¸¡½Ð¡§¥Ïー¥É¥³ー¥É¤µ¤ì¤¿Ç§¾Ú¾ðÊó¡¢°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤°Å¹æ²½¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¡ÊMD5/SHA-1Åù¡Ë¡¢ÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¥¨¥éー¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°Åù¡¢¥³ー¥É¥ì¥Ó¥åー¤Ç¸«Íî¤È¤·¤¬¤Á¤Ê¥Ñ¥¿ー¥ó¤òµ¡³£Åª¤Ë»ØÅ¦¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Âçµ¬ÌÏ¥³ー¥É¥Ùー¥¹¤Î¹âÂ®¥¹¥¥ã¥ó¡§¿ô½½Ëü¹Ôµ¬ÌÏ¤ÎÂçµ¬ÌÏ¥³ー¥É¥Ùー¥¹¤Ç¤â¡¢AI¤Ï°ì´Ó¤·¤¿ÉÊ¼Á¤ÇÃ»»þ´Ö¤Ë¥¹¥¥ã¥ó¤Ç¤¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥µー¥Ó¥¹¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤ä¥ì¥¬¥·ー¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤É¿Í¼ê¤Ç¤ÎÁ´ÎÌ¥ì¥Ó¥åー¤¬¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤ÇÍ¸ú¤Ç¤¹¡£
¢£ ¿Í´Ö¤ÎÀìÌçÀ¤¬É¬Í×¤ÊÎÎ°è
¡¦Äã¥ì¥¤¥ä¤Î¥á¥â¥ê°ÂÁ´À¡§C/C++¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥ªー¥Ðー¥Õ¥íー¡¢Use-After-FreeÅù¤Î¸¡½Ð¤Ïº¤Æñ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥á¥â¥ê¾õÂÖ¤ÎÀµ³Î¤ÊÄÉÀ×¤ä¼Â¹Ô»þ¹½Â¤¤Î²òÀÏ¤¬Ê£»¨¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµ¯°ø¤·¤Þ¤¹¡£½¾Íè·¿¤Î²òÀÏ¥Äー¥ë¤È¤ÎÊ»ÍÑ¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¥í¥¸¥Ã¥¯ÀÈ¼åÀ¡§Ê£¿ô¤Î¥³¥ó¥Ýー¥Í¥ó¥È¤¬Ï¢Æ°¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ã±°ì¤Îµ¡Ç½¤Ç¤ÏÌäÂê¤¬¸²ºß²½¤»¤º¡¢¥·¥¹¥Æ¥àÁ´ÂÎ¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆÀÈ¼åÀ¤È¤Ê¤ë¥±ー¥¹¤Ç¤Ï¡¢AI¤Ë¤è¤ë¸¡½Ð¤¬º¤Æñ¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢EC¥µ¥¤¥È¤ÇÃíÊ¸ID¡Öorder=12345¡×¤ò¡Öorder=12346¡×¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¤ÈÂ¾¥æー¥¶ー¤ÎÃíÊ¸¾ðÊó¤¬±ÜÍ÷¤Ç¤¤ëIDORÀÈ¼åÀ¤Ç¤Ï¡¢³ÆAPI¥¨¥ó¥É¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÏÀµ¾ïÆ°ºî¤·HTTP¥¹¥Æー¥¿¥¹200¤òÊÖ¤¹¤¿¤á¡¢AI¤Ë¤Ï¡Ö¤É¤³¤¬°Û¾ï¤«¡×¤ÎÈ½ÃÇ¤¬º¤Æñ¤Ç¤¹¡£¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥«ー¥È¤Ç¿ôÎÌ¡Ö-1000¡×¤òÆþÎÏ¤¹¤ë¤È²Á³Ê¤¬µÕÅ¾¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÌäÂê¡¢»ÙÊ§¤¤¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ò¥¹¥¥Ã¥×¤·¤ÆÍ½Ìó¤ò³ÎÄê¤µ¤»¤ë¥ïー¥¯¥Õ¥íー½ç½ø¤ÎÇË²õ¤Ê¤É¤â¡¢¡ÖÀµ¾ï¤ËÆ°ºî¤¹¤ë¥³ー¥É¡×¤¬¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹Åª¤ËÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÆ°ºî¡×¤ò¤¹¤ëÅµ·¿Îã¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³¥ó¥Æ¥¥¹¥È¤ÎÍý²ò¤òÍ×¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÊÀ¼Ò¤Ç¤Ï¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÀìÌç²È¤¬»öÁ°¤Ë¥·¥¹¥Æ¥à»ÅÍÍ¤äÍ×·ïÄêµÁ¤òÆÉ¤ß¹þ¤ß¡¢¡Ö²¿¤¬Àµ¾ï¤ÊÆ°ºî¤Ç²¿¤¬ÀÈ¼åÀ¤È¤Ê¤êÆÀ¤ë¤«¡×¤ÎÈ½ÃÇ´ð½à¤òAI¤ËÍ¿¤¨¤ë±¿ÍÑ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Ï¡Ö¥°¥é¥¦¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¸¦µæ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀºÅÙ¸þ¾å¤Î¸°¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ÀìÌç²È¤¬»ÅÍÍ¤òÍý²ò¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤³¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥æー¥¶ーÇ§¾Úµ¡Ç½¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥íー¥ëA¤Ï¥ê¥½ー¥¹X¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¤¬¡¢¼ÂÁõ¤ÏÀµ¤·¤¤¤«¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¿ÇÃÇ¥¹¥³ー¥×¤È´üÂÔÆ°ºî¤òÌÀ³Î²½¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢AI¤Ï¸úÎ¨Åª¤ËÃµº÷¤ò¹Ô¤¤¡¢¿Í´Ö¤ÎÀìÌç²È¤Ï¸¡¾Ú¤ÈÈ½Äê¤ËÃíÎÏ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Ìò³äÊ¬Ã´¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
AI¤Ë¤è¤ëÀÈ¼åÀ¸¡½Ðµ»½Ñ¤ÏµÞÂ®¤Ë¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÊÀ¼Ò¤Ç¤Ï²áÅÙ¤Ê´üÂÔ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µ»½Ñ¤ÎËÜ¼ÁÅª¤ÊÆÃÀ¤òÍý²ò¤·¤¿¾å¤Ç¥µー¥Ó¥¹¤ËÁÈ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ°Åª¸¡¾Ú¤Î´°Á´¼«Æ°²½¤Ï¼ÂÍÑÃÊ³¬¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÊÀ¼Ò¤Ç¤ÏDocker¥³¥ó¥Æ¥Ê¤òµ¯Æ°¤·¡¢¥µ¥ó¥É¥Ü¥Ã¥¯¥¹´Ä¶¤ÇPoC¥³ー¥É¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ°ÍÑ²ÄÇ½À¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¥Ñ¥¤¥×¥é¥¤¥ó¤ò±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êÍýÏÀ¾å¤ÎÀÈ¼åÀ¤È¼ÂºÝ¤Ë°ÍÑ²ÄÇ½¤ÊÀÈ¼åÀ¤ò¼«Æ°Åª¤Ë¶èÊÌ¤Ç¤¡¢¸í¸¡ÃÎ¡¦²á¸¡ÃÎ¤òÂçÉý¤Ëºï¸º¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Ó¥¸¥Í¥¹¥í¥¸¥Ã¥¯Íý²ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢AI¤¬¥³ー¥É¥Ùー¥¹¤äAPI»ÅÍÍ¤«¤é°ìÄê¤Î¹½Â¤¤ò¿äÏÀ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖÀµ¾ï¤Ê»ÅÍÍ¤«ÀÈ¼åÀ¤«¡×¤ò¸«Ê¬¤±¤ë¤È¤¤¤¦º¬ËÜÅª¤Ê²ÝÂê¤¬»Ä¤ê¤Þ¤¹¡£´ÉÍý¼Ô¥íー¥ë¤¬Á´¥æー¥¶ー¤Î¥Çー¥¿¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¼ÂÁõ¤¬¡ÖÍ×·ïÄêµÁ¤Ç°Õ¿Þ¤µ¤ì¤¿´ÉÍýµ¡Ç½¡×¤Ê¤Î¤«¡Ö¸¢¸Â¾º³Ê¤ÎÀÈ¼åÀ¡×¤Ê¤Î¤«¤ÎÈ½ÃÇ¤Ï¡¢Í×·ïÄêµÁ½ñ¤ä±¿ÍÑ¥Ý¥ê¥·ー¤ÎÍý²ò¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢ÊÀ¼Ò¤Ç¤ÏAI¤Ë¤è¤ë¸¡½Ð·ë²Ì¤òÉ¬¤º¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÀìÌç²È¤¬¥ì¥Ó¥åー¤¹¤ëÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÀ¼Ò¤Ç¤Ï¤³¤ì¤é¤Îµ»½ÑÆÃÀ¤òÀµ³Î¤ËÇÄ°®¤·¡¢AI¤Î¶¯¤ß¤ò³è¤«¤»¤ëÎÎ°è¤ËÅ¬ÍÑ¤·¤Ä¤Ä¡¢¿Í´Ö¤ÎÀìÌçÀ¤¬É¬Í×¤ÊÎÎ°è¤Ç¤Ï½¾Íè¤Î¿ÇÃÇ¼êË¡¤ò¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤âµ»½Ñ¿Ê²½¤ò·ÑÂ³Åª¤ËÄÉÀ×¤·¡¢¼ÂÍÑÃÊ³¬¤ËÃ£¤·¤¿µ»½Ñ¤«¤é½ç¼¡¥µー¥Ó¥¹¤ØÅý¹ç¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤È¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¤Ø¤ÎÇÛÎ¸
ÊÀ¼Ò¤ÏÀ¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿ÇÃÇ¤Ç¤â¡¢¤ªµÒÍÍ¤Îµ¡Ì©¾ðÊóÊÝ¸î¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ À¸À®AI¤ÎÍøÍÑ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ChatGPT¡¦Claude¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¥×¥é¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥×¥é¥ó¤Ç¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¥³ー¥É¤ä¥·¥¹¥Æ¥à¾ðÊó¤¬AI¤Î³Ø½¬¥Çー¥¿¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÎÅªºâ»º¤äµ¡Ì©¾ðÊó¤ÎÏ³±Ì¥ê¥¹¥¯¤òÇÓ½ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤Þ¤¿¡¢¥·¥¹¥Æ¥àÍ×·ï¤ä¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥Ý¥ê¥·ー¾å¡¢À¸À®AI¤ÎÍøÍÑ¤ËÀ©Ìó¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â¿ÇÃÇ¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ÊÀ¼Ò¤Ç¤Ï½¾Íè¤Î¿ÇÃÇ¼êË¡¤âÊÝ»ý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÁÈ¿¥Í×·ï¤Ë±þ¤¸¤¿¿ÇÃÇÊýË¡¤ò¤´Äó°Æ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
À¸À®AI¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¤è¤êÀÈ¼åÀ¸¡½Ðµ»½Ñ¤ÏµÞÂ®¤Ë¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÊÀ¼Ò¤ÏAI¤Î¶¯¤ß¡ÊÂçµ¬ÌÏ¥³ー¥É¹âÂ®¥¹¥¥ã¥ó¡¢¥¢¥ó¥Á¥Ñ¥¿ー¥óÌÖÍåÅª¸¡½Ð¡Ë¤È¿Í´Ö¤ÎÀìÌçÀ¤¬É¬Í×¤ÊÎÎ°è¡ÊÄã¥ì¥¤¥ä¤Î¥á¥â¥ê°ÂÁ´À¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥í¥¸¥Ã¥¯È½ÃÇ¡Ë¤òÀµ³Î¤Ë¸«¶Ë¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÃÎ¸«¤Ë¤è¤ê¡¢AI¤òÅ¬ÀÚ¤Ë¿ÇÃÇ¥×¥í¥»¥¹¤ËÁÈ¤ß¹þ¤ß¡¢½¾Íè¼êË¡¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¹âÅÙ¤Ê¿ÇÃÇ¥µー¥Ó¥¹¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ÊÀ¼Ò¤Ç¤Ï¤³¤ì¤é¤ÎÃÎ¸«¤ò¤â¤È¤ËAI¤È¿Í´Ö¤ÎÀìÌç²È¤òºÇÅ¬¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¿ÇÃÇÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªµÒÍÍ¤Ï¥Äー¥ë¤Î¸ÄÊÌÆ³Æþ¤äÀìÌç¿Íºà¤Î°éÀ®¤Ê¤·¤Ë¡¢¿ÇÃÇ¥µー¥Ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤ÆAI³èÍÑ¤Î¸ú²Ì¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ º£²óÈ¯¸«¤·¤¿ÀÈ¼åÀ13·ï¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀ½ÉÊ³«È¯¸µ¤ØÀÕÇ¤¤¢¤ë³«¼¨¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÀ¼Ò¤Ïº£¸å¤âºÇ¿·µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¡¢¤è¤ê¹âÅÙ¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¿ÇÃÇ¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò¾ðÊó
¥ê¥Á¥§¥ë¥«¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥§¥ó¥·¥Ö¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¥Áー¥à¤Ç¤¹¡£ËÉ±Ò¥»¥¯¥¿ー¤ò´Þ¤àÀ¯ÉÜµ¡´Ø¡¢¥Õ¥©ー¥Á¥å¥ó500´ë¶È¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤ËÂÐ¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¼ÂÀÓ¤òÍ¤·¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ë¤Ï¡¢¥¼¥í¥Ç¥¤ÀÈ¼åÀ¤ÎÈ¯¸«¼Ô¡¢¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£´ØÏ¢½ñÀÒ¤ÎÃø¼Ô¡¢³¤³°¥È¥Ã¥×¥¹¥¯ー¥ë¤äÂç¼ê¸¦µæµ¡´Ø¤Ç¤Î¸¦µæ·Ð¸³¤òÍ¤¹¤ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥ê¥µー¥Á¥ãー¡¢DEFCON CTF¤äGoogle CTF¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤é¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾: ³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥Á¥§¥ë¥«¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£
½êºßÃÏ¡§¢©101-0061¡¡ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ»°ºêÄ®3ÃúÌÜ2ÈÖ14¹æGLORKS¿åÆ»¶¶5³¬
ÀßÎ©Æü¡§2019Ç¯12·î4Æü
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÌÚÂ¼ Î÷
URL¡§https://ricsec.co.jp/
Blog¡§https://ricercasecurity.blogspot.com/