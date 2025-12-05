ÍÅÄ¾Æ¡ßÇîÂ¿¿¥ ¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êーµÇ°¥³¥é¥ÜÂÓ¤¬ÃÂÀ¸
ÃåÉÕ¤±¶µ¼¼¤ò¼õ¹ÖÎÁÌµÎÁ¤ÇÁ´¹ñÅ¸³«¤¹¤ëÆüËÜÏÂÁõ¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¾å¾ì¡¿¾Ú·ô¥³ー¥É2499¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤ÎÏ¢·ë»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¿¥¸µ¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¤«¤¿¾¢¹©·Ý¡×¤Ï¡¢¥â¥À¥ó¤ÊÍÅÄ¾Æ¤ÇÀ¤³¦¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¡Ö¥¢¥ê¥¿¥Ýー¥»¥ê¥ó¥é¥Ü³ô¼°²ñ¼Ò¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë¿·ºîÂÓ¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ´ë²è¤Ï¡¢2025Ç¯¤ËÁÏ¶È220Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¥¢¥ê¥¿¥Ýー¥»¥ê¥ó¥é¥Ü¤È¡¢ÀßÎ©70Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ï¤«¤¿¾¢¹©·Ý¤¬¡¢¸ß¤¤¤ÎÀáÌÜ¤ò½Ë¤¦µÇ°»ö¶È¤È¤·¤Æ¼Â¸½¡£ÍÅÄ¾Æ¤ÎÀöÎý¤µ¤ì¤¿°Õ¾¢¤ò¡¢ÇîÂ¿¿¥¡¦º´²ì¶Ó¤ÎÅÁÅýµ»Ë¡¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¡¢»ê¹â¤Î¥·¥êー¥º¤Ç¤¹¡£
¢£³«È¯¤ÎÇØ·Ê¡§¶å½£¤ÎÅÁÅý¤¬¶¦ÌÄ¤·¤¿½Ð²ñ¤¤
¤¤Ã¤«¤±¤Ï2019Ç¯¡£¶å½£ÆÃ»º¤ª¤è¤ÓÅÁÅý»º¶È¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Æ¡¢¤Ï¤«¤¿¾¢¹©·Ý¤È¡¢¥¢¥ê¥¿¥Ýー¥»¥ê¥ó¥é¥Ü¼·ÂåÌÜÌïº¸¥ñÌç¡¦¾¾ËÜ¼ÒÄ¹¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÁÌ¤ê¤Þ¤¹¡£ ¤½¤Î¸å¡¢Ä¹Ç¯¤ÎÇ°´ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¹©¾ì¸«³Ø¤ò·Ð¤Æ¡¢Î¾¼Ò¤Î¸òÎ®¤¬¿¼²½¡£¶öÁ³¤Ë¤â2025Ç¯¤¬Î¾¼Ò¤Î¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¥¤¥äー¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¡¢¡ÖÍÅÄ¾Æ¤ÎÈþ¤·¤¤°Õ¾¢¤ò¡¢ÂÓ¤È¤·¤Æ¿¥¤ê¾å¤²¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬»ÏÆ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ÂÓ¤ÎÀ©ºî¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¾¾ËÜ¼ÒÄ¹¼«¤é¤¬°Õ¾¢¤ò´Æ½¤¡£¼§´ï¤Î»ý¤Ä±ð¤ä¿§µ¤¤ò¡¢¿¥Êª¤ÎÎ©ÂÎ´¶¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤ËÄ©¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¿·ºî¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥óÂÓ¤Î¾ÜºÙ
·Ð»å¡Ê¤¿¤Æ¤¤¤È¡Ë¤Ë¶ä¤ÎÇó¤ò»å¾õ¤ËÀÚ¤Ã¤¿¤â¤Î¡¢°Þ»å¡Ê¤è¤³¤¤¤È¡Ë¤Ë¸¨»å¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¹ë²Ú°¼à¥¤Ê¡Öº´²ì¶Ó¡×¤Îµ»Ë¡¤òÍÑ¤¤¡¢ÍÅÄ¾Æ¤Î¥â¥À¥ó¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦º´²ì¶Ó¡Ö¸Å°ËËüÎ¤Áð²ÖÌæ¡Ê¤³¤¤¤Þ¤ê¤½¤¦¤«¤â¤ó¡Ë¡×
¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥â¥Áー¥Õ¤Ï¡Öéþéõ¡Ê¤³¤¦¤â¤ê¡Ë¡×¡£
Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¡ÖÊ¡¡×¤ÈÆ±²»¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¸ÅÍè¤è¤êÉÙ¤È¹¬Ê¡¤Î¾ÝÄ§¤È¤µ¤ì¤ëµÈ¾ÍÌæÍÍ¤Ç¤¹¡£
¥¢¥ê¥¿¥Ýー¥»¥ê¥ó¥é¥Ü¤¬¸Ø¤ëÍÅÄ¾Æ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢ÅÁÅýÅª¤Êº´²ì¶Ó¤ÎÃÏÌæ¤òÍ»¹ç¡£Çò¼§¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿ÇÛ¿§¤Ë¤è¤ê¡¢¸ÅÅµÊÁ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¸½Âå¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¡¢¥â¥À¥ó¤Ç¥¯ー¥ë¤Ê°ìËÜ¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦º´²ì¶Ó¡ÖÈ¬½ÅÎØÌæ¡Ê¤ä¤¨¤ï¤â¤ó¡Ë¡×
µÇ°¤¹¤Ù¤Ç¯¤ò½Ë¤¦ÊÁ¤È¤·¤Æ¡¢ÎØ¤¬´ö½Å¤Ë¤â½Å¤Ê¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÓÌ¾¤Î¡ÖÈ¬½Å¡×¤Ï¡¢Ëö¹¤¬¤ê¤Î¡ÖÈ¬¡×¤È¡¢¥¢¥ê¥¿¥Ýー¥»¥ê¥ó¥é¥Ü¤Î¾¦ÉÊ¿§Ì¾¤Ë¤¢¤ëÈ¬½Åºù¥Ô¥ó¥¯¡Ö¥ä¥¨¡×¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥´ー¥ë¥É¤Ë¥°¥ì¥¤¥Ã¥·¥å¤Ê¥Èー¥ó¤ò¹ç¤ï¤»¡¢Çó¤Î¶ä¿§¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²Ú¤ä¤«¤µ¤È²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ëÍî¤ÁÃå¤¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥Ñー¥È¥Êー
¡Î¥¢¥ê¥¿¥Ýー¥»¥ê¥ó¥é¥Ü³ô¼°²ñ¼Ò¡Ï
ÁÏ¶È1804Ç¯¡¢200Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò¸Ø¤ëÍÅÄ¾Æ¤ÎÏ·ÊÞÍÒ¸µ¡Ö¼·ÂåÌÜÌïº¸¥ñÌç¡×¤ÎÅÁÅýµ»½Ñ¤ò·Ñ¾µ¤¹¤ë¡¢¥â¥À¥ó¤ÊÍÅÄ¾Æ¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Î»Íµ¨¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¿§»È¤¤¤ä¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤«¤Ä¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤Ç¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://aritaporcelainlab.com/
¢£À½ºî¡Î³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¤«¤¿¾¢¹©·Ý¡Ï
ÇîÂ¿¿¥¤Î¿¥¸µ¤È¤·¤Æ¡¢¸½ºß8Ì¾¤ÎÅÁÅý¹©·Ý»Î¤òÍÊ¤·¡¢ÅÁÅýµ»Ë¡¤ËÆÈ¼«¤Î´¶À¤ò²Ã¤¨¤¿¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤òÄÉµá¡£¥Õ¥©ー¥Þ¥ë¤«¤é¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Þ¤Ç¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¼ê»Å»ö¤Ç¤¢¤ëÇîÂ¿¿¥¤ÎÊ¸²½¤ò¸åÀ¤¤Ë·Ò¤°¤Ù¤¯¡¢Æü¡¹¸¦ïÓ¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯11·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÂè123²ó ÇîÂ¿¿¥µáÉ¾²ñ¡×¤Ç¤â2¤Ä¤ÎÆþ¾ÞºîÉÊ¤ò½Ð¤¹¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¿ô¡¹¤Î¼õ¾ÞÎò¤¬¤¢¤ê¡¢¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇîÂ¿¿¥µáÉ¾²ñ¼õ¾ÞºîÉÊ¡ÖÌï»°±¦±ÒÌç´ÖÆ»II¡×¡¡¸¥¾åÊÁ¤Î¥ëー¥Ä¤È¤µ¤ì¤ëËþÅÄÌï»°±¦±ÒÌç¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÀÂåÉ½ÊÁ¡£·Ð»å¡Ê¤¿¤Æ¤¤¤È¡Ë¤ÇÊÁ¤ò½Ð¤¹¼ê¿¥¤ê¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤·¤Ê¤ä¤«¤ÊÉ÷¹ç¤¤¤Ç¡¢ÑÛ¤È¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ë¿¥¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¡Î³ô¼°²ñ¼Ò ¤Ï¤«¤¿¾¢¹©·Ý¡Ï
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡¡¿¥Êª¤ÎÀ½Â¤ÈÎÇä¡¢ÏÂÁõÊ¸²½¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡
²ÃÌÁÃÄÂÎ¡¡¡¡ÇîÂ¿¿¥¹©¶ÈÁÈ¹ç
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡¡Ê¡²¬¸©ÂçÌî¾ë»ÔÃçÈªÆóÃúÌÜ12ÈÖ40¹æ
ÂåÉ½¡¡¡¡¡¡¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡²¬°æ ¹°»Ö
URL ¡¡https://takumikougei.jp/
¡ÎÆüËÜÏÂÁõ¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡Ï
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡¡¤¤â¤Î¤äÂÓ¤ÎÈÎÇäÃç²ð¶È¡£Á´¹ñ¤ÇÌµÎÁ¤ÎÃåÉÕ¤±¶µ¼¼¤òÅ¸³«¡ÊÂ´¶ÈÀ¸22ËüÌ¾Ä¶¡Ë
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶èÏ»ËÜÌÚ6-2-31Ï»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º¥Îー¥¹¥¿¥ïー5F
ÂåÉ½¡¡¡¡¡¡¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÄáÌî ¾°»Ë
¾å¾ì¶èÊ¬¡¡¡¡Åì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É»Ô¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É2499¡Ë
URL¡¡¡¡¡¡¡¡https://www.wasou.com