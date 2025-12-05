¡ÚÈ¯Çä£µ¥ö·î¤Ç£µºþ·èÄê¡Û10Ç¯¤Î¥Ö¥é¥ó¥¯¤ò·Ð¤Æ ¡È³Ø¤ÓÄ¾¤·¡É ¤Ç¥¹¥Æー¥¸Éüµ¢¤·¤¿¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤¬Â£¤ë¡¢Âç¿Í¤Î¥Ô¥¢¥ÎÆþÌç½ñ¡Ø¥Ô¥¢¥Î¤¬ÃÆ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ëËÜ¡Ù
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ï¥¦¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Å´Èø¼þ°ì¡Ë¤Ï¡¢¡Ø¥Ô¥¢¥Î¤¬ÃÆ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ëËÜ¡Ù¡Ê¥¸¥§¥¤¥à¥º¡¦¥íー¥º Ãø¡¿°ð³À¤¨¤ß»Ò Ìõ¡Ë¤Î£µºþ½ÅÈÇ¤ò·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ½ñ¤Ï2025Ç¯7·î¤ÎÈ¯Çä°Ê¹ß¡¢¸ý¥³¥ß¤äSNS¤òÃæ¿´¤ËÆÉ¼ÔÁØ¤¬¹¤¬¤ê¡¢9·î¤Ë¤Ï°ð³À¤¨¤ß»Ò¤µ¤ó¤¬NHK¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×¡Ê9·î19ÆüÊüÁ÷¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Amazon ¥é¥ó¥¥ó¥°¡Î³Ø½¬¡Ï¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç£±°Ì¢¨¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¡¢¡ÉÂç¿Í¤Î¥Ô¥¢¥ÎºÆÄ©Àï¡É¤Î¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨2025Ç¯9·î19Æü～20Æü
º£²ó¤Î£µºþ·èÄê¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Ãø¼Ô¤Î¥¸¥§¥¤¥à¥º¡¦¥íー¥º»á¤«¤éÆüËÜ¤ÎÆÉ¼Ô¤ØÆÃÊÌ¤Ê¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥íー¥º»á¤Ï¡¢°ìÅÙ²»³Ú³èÆ°¤«¤éÎ¥¤ì¤Ä¤Ä¤â¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÆÈ³Ø¤Ç³Ø¤ÓÄ¾¤·¤Æ¥¹¥Æー¥¸¤Ø¤ÎÉü³è¤ò²Ì¤¿¤·¤¿°Û¿§¤Î¥³¥ó¥µー¥È¡¦¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤Ç¤¹¡£
¢£¥¸¥§¥¤¥à¥º¡¦¥íー¥º»á¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¥á¥Ã¥»ー¥¸
Â¿¤¯¤ÎÅÀ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ï»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¾ï¤Ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤¿¤Á¤ÎÀº¿ÀÅª¤Õ¤ë¤µ¤È¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤·¤¿¡£ÆâÅÄ¸÷»Ò¤µ¤ó¤«¤éÄÔ°æ¿¹Ô¤µ¤ó¡¢³¤Ï·¾´»Ò¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¥ê¥¹¡á¼ÓÎÉ¡¦¥ª¥Ã¥È¤µ¤ó¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢Èà¤é¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤òÊú¤¤Ê¤¬¤é¡¢¿ô¤¨¤¤ì¤Ê¤¤»þ´Ö¤ò¤½¤Î±éÁÕ¤òÄ°¤¯¤³¤È¤ËÈñ¤ä¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ð¥Ã¥Ï¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÁ°ÁÕ¶Ê¤Î±éÁÕ¤Ê¤é¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Î¼ê¤ËÆÏ¤¯¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ï¡¢»ä¤¬¤º¤Ã¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢»ä¤¿¤Á²»³Ú²È¤¬¾©Îå¤·½ËÊ¡¤¹¤Ù¤¤³¤È¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¾®¤µ¤ÊËÜ¤¬¿·¤¿¤ÊÆÉ¼Ô¤Î¼ê¤ËÅÏ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¿´¤«¤é´¶·ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤¤¤Ä¤«¡¢¤³¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¹ñ¤òË¬¤ì¤ë¹¬±¿¤Ë·Ã¤Þ¤ì¡¢»ä¼«¿È¤¬±éÁÕ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤³¤ÎËÜ¤ò»È¤Ã¤Æ¥Ð¥Ã¥Ï¤òÃÆ¤¯¿Í¡¹¤Î±éÁÕ¤òÄ°¤±¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
James Rhodes
In many ways, Japan has, for me, always been the spiritual home of classical pianists. From Uchida to Tsujii, Akiko Ebi to Alice Sara Ott, I have spent countless hours listening in awe to these heroes of mine. The idea that performing a simple prelude of Bach is within the grasp of the vast majority is something that I have always believed and it is something that I feel we musicians should be encouraging and celebrating. I am absolutely thrilled that this little book has found its way into the hands of a new audience and, perhaps one day I will be lucky enough to visit this magnificent country; not only to perform in person but also to hear performances of some of those who have used this book to play Bach.
¢£¡Ö#°ð³À¤µ¤óÃÆ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤è¡×¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤òInstagram¤Ë¤Æ³«ºÅÃæ
¡Ø¥Ô¥¢¥Î¤¬ÃÆ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ëËÜ¡Ù¤Î£µºþ·èÄê¤òµÇ°¤·¡¢Instagram¤Ë¤Æ¡Ö#°ð³À¤µ¤óÃÆ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤è¡×¤ò³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£
- ËÜ½ñ¤Ç¥Ð¥Ã¥Ïºî¶Ê¡ÔÊ¿¶ÑÎ§Âè1ÈÖ Á°ÁÕ¶Ê ¥ÏÄ¹Ä´¡Õ¤òÎý½¬¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨³ÚÉè¤ÏËÜ½ñ¥«¥ÐーÎ¢¡¢¤Þ¤¿¤Ïp.5·ÇºÜ¤ÎQR¥³ー¥É¤«¤é¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- ¤´¼«¿È¤Î±éÁÕÆ°²è¡Ê°ìÉô¤À¤±¤Ç¤âOK¡Ë¤ò¡¢¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥° #°ð³À¤µ¤óÃÆ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤è ¤òÉÕ¤±¤ÆÅê¹Æ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- ¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç3Ì¾ÍÍ¤Ë¡¢¡Ö°ð³À¾Þ¡×¡Ê°ð³À¤¨¤ß»Ò¤µ¤óÄ¾É®¥¤¥é¥¹¥ÈÆþ¤ê¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É3Ëç¥»¥Ã¥È¡Ë¤òÂ£Äè¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨±þÊçÄùÀÚ¡§2026Ç¯1·îËöÆü
¢£ËÜ½ñ¤ÎÆâÍÆ
1Æü2¾®Àá¤º¤Ä6½µ´Ö¡£¥Ð¥Ã¥Ï¤òÃÆ¤¤¤Æ¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤è¤¦¡ª
Ãø¼Ô¤Î¥íー¥º¤ÏÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÆÈ³Ø¤Ç¥Ô¥¢¥Î¤ò³Ø¤ÓÄ¾¤·¤¿°Û¿§¤Î¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¡£
¡ØÏ·¸å¤È¥Ô¥¢¥Î¡Ù¤ÎÃø¼Ô¤Ç¤¢¤ë°ð³À¤¨¤ß»Ò¤Ë¤è¤ëÆüËÜ¸ìÌõ¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
³ÚÉè¤ÎÆÉ¤ßÊý¤Î´ðÁÃ¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢1Æü£²¾®Àá¤º¤Ä¤ÎÎý½¬¤Ç6½µ´Ö¸å¤Ë¤Ï¥Ð¥Ã¥Ï¤ÎÁ°ÁÕ¶Ê¤¬ÃÆ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ëÂç¿Í¤Î¥Ô¥¢¥ÎÆþÌç·èÄêÈÇ¤Ç¤¹¡£
¤¹¤Ù¤Æ¤Îµ¯ÅÀ¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡Ö¤Þ¤ó¤Ê¤«¤Î¥É¡×¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÌ¾Á°¤ÎÄÌ¤ê¡¢¤³¤ì¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¥ー¥Üー¥É¤Î¤Þ¤ó¤Ê¤«¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬½é¤á¤Æ¥Ô¥¢¥Î¤ÎÁ°¤ËºÂ¤Ã¤¿»þ¡¢¼«Ê¬¤Î°ÌÃÖ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤Î¤ËºÇÅ¬¤Ê¾ì½ê¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»î¤·¤Ë¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥ß¤Î¸°È×¤ò3²óÃÆ¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤«¤é¡¢Æ±¤¸¥ß¤ò¤â¤¦°ìÅÙ3²óÃÆ¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢º£ÅÙ¤ÏÆ±¤¸¥ß¤ò1²ó¡¢¼¡¤Ë¤½¤Î¾¯¤·±¦¤Ë¤¢¤ë¥½¤ò1²ó¡¢¤½¤ì¤«¤é¤Þ¤ó¤Ê¤«¤Î¥É¡¢¤½¤ÎÎÙ¤Î¥ì¡¢¤µ¤é¤ËºÇ½é¤ËÃÆ¤¤¤¿¥ß¤ò¤½¤ì¤¾¤ì1²ó¤º¤ÄÃÆ¤¤Þ¤¹¡£
¤Ï¤¤¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡Ö¥¸¥ó¥°¥ë¡¦¥Ù¥ë¡×¤Î½Ð¤À¤·¤Î¥Õ¥ìー¥º¤òÃÆ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÀµ¤·¤¤»Ø¸¯¤¤¡×¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¼ê¤Î»Ø¤Ï¡¢¿Æ»Ø¤«¤é½çÈÖ¤Ë1¤«¤é5¤Þ¤Ç¤ÎÈÖ¹æ¤Ç¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¿Æ»Ø¤¬1¡¢¾®»Ø¤¬£µ¡£
³ÚÉè¤Ë½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤¿»Ø¸¯¤¤¤Ë±è¤Ã¤ÆÃÆ¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Àµ¤·¤¤»Ø¸¯¤¤¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê´ÊÃ±¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ
¶Ã¤¯¤Û¤ÉÈþ¤·¤¤²»¤ÇÃÆ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Ãø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¥¸¥§¥¤¥à¥º¡¦¥íー¥º¡ÊJames Rhodes¡Ë¡¡
1975Ç¯¡¢±Ñ¹ñ¥í¥ó¥É¥óÀ¸¤Þ¤ì¡£¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¡£ºî²È¡£10Âå¤ÇºÍÇ½¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤â²»³Ú³èÆ°¤«¤éÎ¥¤ì¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Õ¤¿¤¿¤ÓÆÈ³Ø¤Ç³Ø¤ÓÄ¾¤·¤Æ¥¹¥Æー¥¸¤Ø¤ÎÉü³è¤ò²Ì¤¿¤·¤¿°Û¿§¤Î¥³¥ó¥µー¥È¡¦¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¡£¥í¥Ã¥¯¥¹¥¿ー¡¦¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤Î°ÛÌ¾¤â»ý¤Ä¡£¼«ÅÁ¡ØInstrumental¡Ù¤ÏÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢À¤³¦Åª¤Ê¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¤Ë¤Ê¤ë¡£
Ìõ¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
°ð³À¤¨¤ß»Ò
1965Ç¯¡¢°¦ÃÎ¸©À¸¤Þ¤ì¡£Ä«Æü¿·Ê¹¼Ò¤ÇÂçºåËÜ¼Ò¼Ò²ñÉô¡¢½µ´©Ä«ÆüÊÔ½¸Éô¤Ê¤É¤ò·Ð¤ÆÏÀÀâ°Ñ°÷¡¢ÊÔ½¸°Ñ°÷¤òÌ³¤á¡¢2016Ç¯¤Ë50ºÐ¤ÇÂà¼Ò¡£°ÊÍè¡¢ÅÔÆâ¤ÇÉ×¤Ê¤·¡¢»Ò¤Ê¤·¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤Ê¤·¡¢¥¬¥¹·ÀÌó¤Ê¤·¤Î¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹À¸³è¤òÁ÷¤ë¡£¡Øº²¤ÎÂà¼Ò¡Ù¡Ø¤â¤¦¥ì¥·¥ÔËÜ¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¡Ù(Âè¸Þ²óÎÁÍý¥ì¥·¥ÔËÜÂç¾ÞÎÁÍýÉôÌç¥¨¥Ã¥»¥¤¾Þ¼õ¾Þ)¡¢¡Ø°ì¿Í°û¤ß¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¡Ù¡ØÏ·¸å¤È¥Ô¥¢¥Î¡Ù¡Ø²È»ö¤«ÃÏ¹ö¤«¡Ù¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô¡£
½ñ»ï¾ðÊó
½ñÌ¾¡¡¡¡¡§¥Ô¥¢¥Î¤¬ÃÆ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ëËÜ
Ãø¼Ô¡¡¡¡¡§¥¸¥§¥¤¥à¥º¡¦¥íー¥º Ãø¡¡°ð³À¤¨¤ß»Ò Ìõ
È¯ÇäÆü¡¡¡§2025Ç¯7·î3Æü
²Á³Ê¡¡¡¡¡§1,430±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
»ÅÍÍ¡¡¡¡¡§»ÍÏ»ÊÂÀ½¡¦80¥Úー¥¸
£É£Ó£Â£Î¡§978-4-8387-3329-3
È¯¹Ô¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ï¥¦¥¹
£Õ£Ò£Ì¡¡¡§https://magazineworld.jp/books/paper/3329¡¡