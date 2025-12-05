¥×¥í¤Î»ëÅÀ¤ÇÍ¥¤ì¤¿¥ªー¥Ç¥£¥ª¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëµ¡´ï¤òÁªÄê¡£¥¢¥ïー¥É¡ÖVGP2026¡×¤Î¼ø¾Þ·ë²Ì¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿
³ô¼°²ñ¼Ò²»¸µ½ÐÈÇ¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§É÷´ÖÍº²ð¡Ë¤Ï¡¢¥×¥í¤Î»ëÅÀ¤ÇÍ¥¤ì¤¿¥ªー¥Ç¥£¥ª¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëµ¡´ï¤òÁªÄê¤¹¤ë¥¢¥ïー¥É¡ÖVGP2026¡×¤Î¼ø¾Þ·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¡¢¼ø¾ÞÀ½ÉÊ¤Î¤¹¤°¤ì¤¿Ì¥ÎÏ¤òÌÖÍå¤·¤¿¡ÖVGP2026¡×ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ò2025Ç¯11·î25Æü(²Ð)¤Ë¥ªー¥×¥óÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥ïー¥É¡ÖVGP2026¡×¤Î¥í¥´¥Þー¥¯
¢£¡ÖVGP2026¡×ÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://vgp.phileweb.com/
¢£¡ÖVGP¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ü³µÍ×
¡ÖVGP¡×¤Ï¡¢1987Ç¯¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¹ñÆâºÇÂçµé¤ò¸Ø¤ë¥ªー¥Ç¥£¥ª¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëµ¡´ï¤ÎÁí¹ç¥¢¥ïー¥É¤Ç¤¹¡£ÀìÌçÇÞÂÎ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿¿ô¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç³èÌö¤¹¤ëÉ¾ÏÀ²È¡¦¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È10Ì¾¤«¤é¹½À®¤µ¤ì¤ë¡Ö¿³ºº°÷¡×¤È¡¢»Ô¾ìÆ°¸þ¤ËÀºÄÌ¤·¤¿Á´¹ñ¤Î¡ÖÈÎÇäÅ¹¡×Ìó30¼Ò¤¬ÅêÉ¼¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ï¡¢4KÍµ¡EL/±Õ¾½¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥Ö¥ëー¥ì¥¤¥ì¥³ー¥Àー¤Ê¤É¤Î¡Ö±ÇÁü²»¶ÁÀ½ÉÊ¡×¡¢¥¹¥Ôー¥«ー¥·¥¹¥Æ¥à¤ä¥ªー¥Ç¥£¥ª¥×¥ìー¥äー¤Ê¤É¤Î¡Ö¥Ô¥å¥¢¥ªー¥Ç¥£¥ªÀ½ÉÊ¡×¡¢¥¤¥ä¥Û¥ó/¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤ä¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¹¥Ôー¥«ー¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¥Ðー¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤äPC¡¢¥²ー¥ß¥ó¥°¥¢¥¤¥Æ¥à¡¢¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ëÀ½ÉÊ¡×¤Þ¤ÇÂ¿´ô¤ËÅÏ¤ê¡¢²£ÃÇÅª¤Ë¿³ºº¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¸·Àµ¤Ê¤ë¿³ºº¤Ë¤è¤ê¡¢¥×¥í¤¬Áª¤ó¤À¥Ù¥¹¥È¥»¥éー´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¤±¤¬¡¢¼õ¾Þ¤Î±ÉÍÀ¤ò¾¡¤Á³Í¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¿³ºº²ñ¤ÈÂÐ¾Ý¥«¥Æ¥´¥êー
¡ã±ÇÁü²»¶ÁÉô²ñ¡ä
±ÇÁü¤ÎÉ½¼¨¡¢ºÆÀ¸¡¢µÏ¿¤ò¤¹¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëµ¡´ïÁ´ÈÌ¤«¤é¥µ¥é¥¦¥ó¥É´ØÏ¢µ¡´ïÁ´ÈÌ¡¢¤½¤ì¤é¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¼þÊÕ¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤ò¿³ºº¤·¤Þ¤¹¡£²è¼Á¤ä²»¼Á¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÖÀ½ÉÊ¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡×¤òÁª¹Í´ð½à¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ÂÐ¾Ý¥«¥Æ¥´¥êー¡§
¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿ー/¥¹¥¯¥êー¥ó¡¢¥×¥ìー¥äー/¥ì¥³ー¥Àー¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«¥á¥é/¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ó¥Ç¥ª¥«¥á¥é¡¢AV¥¢¥ó¥×/¥µ¥é¥¦¥ó¥É´ØÏ¢À½ÉÊ¡¢¥¹¥Ôー¥«ー¥·¥¹¥Æ¥à¡¦±ÇÁü²»¶ÁÀ½ÉÊ¡¢¥±ー¥Ö¥ë¡¢ÅÅ¸»´ØÏ¢À½ÉÊ¡¢¥á¥Ç¥£¥¢
¡¦¿³ºº°Ñ°÷¡§Âç¶¶¿ÂÀÏº¡Ê¿³ºº°Ñ°÷Ä¹¡Ë¡¢¹ãÃÓ¸»°¡Ê¿³ººÉû°Ñ°÷Ä¹¡Ë¡¢´ä°æ ¶¬¡¢³¤¾å Ç¦¡¢ÀÞ¸¶°ìÌé ¡¡¢¨·É¾ÎÎ¬¡¢·×5Ì¾
¡ã¥Ô¥å¥¢¥ªー¥Ç¥£¥ªÉô²ñ¡ä
¥¹¥Æ¥ì¥ªºÆÀ¸¤ò¥á¥¤¥ó¤È¤·¤¿¥ªー¥Ç¥£¥ªÀ½ÉÊ¤È¡¢¤½¤ì¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¼þÊÕ¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤ò¿³ºº¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖÀ½ÉÊ¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡×¡¢¤Ä¤Þ¤ê²»¼Á¤òÁª¹Í´ð½à¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÎÌÈÎÅ¹¤ä¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¤Ç¤âÆþ¼ê¤·¤ä¤¹¤¤¥â¥Ç¥ë¤òÁª¤Ö¤¿¤á¤Ë¡¢²Á³ÊÂÓ¤Î¾å¸Â¤òÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£
¡¦ÂÐ¾Ý¥«¥Æ¥´¥êー¡§
¥¹¥Ôー¥«ー¥·¥¹¥Æ¥à¡¦¥Ô¥å¥¢¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¹¥Ôー¥«ー¡¢¥ªー¥Ç¥£¥ª¥¢¥ó¥×¡¢¥ªー¥Ç¥£¥ª¥×¥ìー¥äー¡¢D/A¥³¥ó¥Ðー¥¿ー¡¢¥¢¥Ê¥í¥°¥ì¥³ー¥É¥×¥ìー¥äー¡¢¥Õ¥©¥Î¥¤¥³¥é¥¤¥¶ー¡¢¥«ー¥È¥ê¥Ã¥¸¡¢¥Þ¥¤¥¯¡¦PCM¥ì¥³ー¥Àー¡¢¤½¤ÎÂ¾¥¢¥¯¥»¥µ¥êー
¡¦¿³ºº°Ñ°÷¡§Âç¶¶¿ÂÀÏº¡Ê¿³ºº°Ñ°÷Ä¹¡Ë¡¢¹ãÃÓ¸»°¡Ê¿³ººÉû°Ñ°÷Ä¹¡Ë¡¢´ä°æ ¶¬¡¢À¸·Á»°Ïº¡¢ÎÓ Àµµ· ¢¨·É¾ÎÎ¬¡¢·×5Ì¾
¡ã¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ëÊ¬²Ê²ñ¡ä
¥µ¥¦¥ó¥É¥Ðー¤Ê¤É¤Î¥Ûー¥à¥·¥¢¥¿ー¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¥¤¥ä¥Û¥ó¡¿¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤Ê¤É¤Î¥Ýー¥¿¥Ö¥ë¥ªー¥Ç¥£¥ªÁ´ÈÌ¤«¤éPC¡¿¥¹¥Þ¥Û´ØÏ¢À½ÉÊ¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¿³ºº¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¤è¤êË¤«¤Ë¤¹¤ë¥Ñ¥ïー¡×¤¬Áª¹Í´ð½à¤Ç¡¢¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤äµ¡Ç½À¤Þ¤Ç¸¡¾Ú¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ÂÐ¾Ý¥«¥Æ¥´¥êー¡§
¥µ¥¦¥ó¥É¥Ðー/¥Ûー¥à¥·¥¢¥¿ー¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¹¥Ôー¥«ー¡¢¥Ï¥¤¥³¥ó¥Ý¡¢¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¥ªー¥Ç¥£¥ª¡¢¥¤¥ä¥Û¥ó/¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¡¢¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¥¢¥ó¥×¡¢¥²ー¥ß¥ó¥°¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡¢¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó´ØÏ¢¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¡¢¥Ýー¥¿¥Ö¥ë¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥×¥ìー¥äー¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë´ØÏ¢¾¦ÉÊ¡¢PC/¥¹¥Þ¥Û/¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È´ØÏ¢¾¦ÉÊ¡¢¥¹¥Þー¥È¥Ûー¥à´ØÏ¢¾¦ÉÊ
¡¦¿³ºº°Ñ°÷¡§¹ãÃÓ¸»°¡ÊºÂÄ¹¡Ë¡¢´ä°æ ¶¬¡ÊÉûºÂÄ¹¡Ë¡¢ÀÞ¸¶°ìÌé¡ÊÉûºÂÄ¹¡Ë¡¢³¤¾å Ç¦¡¢¹â¶¶ ÆØ¡¢ÌîÂ¼¥±¥ó¥¸¡¢»³ËÜ ÆØ ¢¨·É¾ÎÎ¬¡¢·×7Ì¾
¡ü¿³ºº¶¨ÎÏÅ¹
À½ÉÊÆ°¸þ¤ËÀºÄÌ¤·¤¿Á´¹ñ¤ÎÍÎÏÈÎÇäÅ¹¤¬¿³ºº¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Ð¥Ã¥¯¡¢¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¡¢¥ªー¥Ç¥£¥ª¥æ¥Ë¥ª¥ó¡¢¥¥ã¥Ó¥óÂçºå²°¡¢¥°¥é¥ó¥¹¡¢¥±ー¥º¥Ç¥ó¥¡¢¥³ー¥ëÆÁÅçÅ¹¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¡¢¾å¿·ÅÅµ¡¡¢ÀçÂæ¤Î¤À¤ä¡¢¥È¥à¥Æ¥Ã¥¯¡¢¤Î¤À¤ä¡¢¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¡¢¥Õ¥¸¥ä¥¨ー¥Ó¥Ã¥¯¡¢¥Ûー¥à¥·¥¢¥¿ー¹©Ë¼¡¢¥ä¥Þ¥ÀÅÅµ¡¡¢¥è¥É¥Ð¥·¥«¥á¥é¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢¥í¥¤¥ä¥ë¥ªー¥Ç¥£¥ª¡¢AC2¡¢e¥¤¥ä¥Û¥ó¡¢NEXT¡Ê50²»½ç¡Ë
¡üÈ¯É½ÇÞÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¦¥Õ¥êー¥Þ¥¬¥¸¥ó¡ÖVGP¼õ¾ÞÀ½ÉÊ¤ªÇã¤¤Êª¥¬¥¤¥É¡×
¡ÖVGP¼õ¾ÞÀ½ÉÊ¤ªÇã¤¤Êª¥¬¥¤¥É¡×2026ÈÇ
Á´¹ñ¤Î²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¡¿ÀìÌçÅ¹Å¹Æ¬¤ÇÇÛÉÛ¤¹¤ë¥Õ¥êー¥Þ¥¬¥¸¥ó¡£¹ñÆâºÇÂçµé¤ò¸Ø¤ë¥ªー¥Ç¥£¥ª¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëµ¡´ï¤ÎÁí¹ç¥¢¥ïー¥É¡ÖVGP¡×¤Î¼õ¾Þ¥â¥Ç¥ë¤òÌÖÍå¤·¡¢Å¹Æ¬¤Ç¤Î¥ªー¥Ç¥£¥ª¡õ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëµ¡´ï¤Î¤ªÇã¤¤Êª¤Î»Ø¿Ë¤È¤Ê¤ëºÇ¿·¥¬¥¤¥É¤Ç¤¹¡£A4È½ÊÑ·Á¡ÊH280mm¡ßW210mm¡Ë¡¢ÌµÎÁ¡£¥Õ¥êー¥Þ¥¬¥¸¥óÈ¯¹Ô¸å¤Ï¡¢ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡Êhttps://vgp.phileweb.com/¡Ë¤«¤éPDF¤Ç¤â¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¡Ê¢¨¥Õ¥êー¥Þ¥¬¥¸¥óÅ¹Æ¬ÇÛÉÛ¤Ï2025Ç¯12·î15Æü¤è¤ê½ç¼¡¥¹¥¿ー¥È¡¢PDF¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï2025Ç¯12·î15Æü¤è¤ê²ÄÇ½¤Ç¤¹¡Ë
