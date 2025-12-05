curiosity¡¢¡ÈAR¤ÇÆæ¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ë¡É¿·ÂÎ¸³¡ªAVATAVI¸þ¤±¡Ø¥«¥é¥¯¥êÈþ½Ñ´Û¤È¾Ã¤¨¤¿³¨²è¤ÎÆæ¡Ù¤òÈ¯É½¡ª
curiosity¡Ê¥¥å¥ê¥ª¥·¥Æ¥£¡Ë³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢AR¥¢¥×¥ê¡ÖAVATAVI¡×¤ÈÏ¢Æ°¤·¤ÆÍ·¤Ù¤ë¿·ºîARÆæ²ò¤¥¥Ã¥È¡Ø¥«¥é¥¯¥êÈþ½Ñ´Û¤È¾Ã¤¨¤¿³¨²è¤ÎÆæ¡Ù¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜºî¤Ï¡¢¥¥Ã¥È¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿¾ðÊó¤ÈAR¤ÇÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¡É¼ê¤¬¤«¤ê¡É¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¿Ê¤á¤ë¡È¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É·¿¤ÎÆæ²ò¤¡É¤Ç¡¢¥×¥ì¥¤¥äー¤Î¤¤¤ë¶õ´Ö¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¡È»ö·ï¸½¾ì¡É¤ËÊÑ¤ï¤ë¿·¤·¤¤Ææ²ò¤ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¼º¤ï¤ì¤¿Ì¾²è¤Î¹ÔÊý¤òÄÉ¤¦¡¢AR¥ß¥¹¥Æ¥êーÂÎ¸³
ËÜºî¤Ï¡¢Èþ½Ñ´Û¤Çµ¯¤¤¿¡ÖÌ¾²è¾Ã¼º»ö·ï¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥¹¥Èー¥êー·¿Ææ²ò¤¤Ç¤¹¡£
¥×¥ì¥¤¥äー¤ÏÆâÍ÷²ñ¤Ë¾·ÂÔ¤µ¤ì¤¿ÍèË¬¼Ô¤È¤·¤ÆÈþ½Ñ´Û¤òË¬¤ì¤Æ»ö·ï¤ËÁø¶ø¤·¤Þ¤¹¡£
Å¸¼¨Êª¤Î´Ñ»¡¡¢´Ø·¸¼Ô¤ÎÊ¹¤¹þ¤ß¡¢»ñÎÁ¤ÎÆÉ¤ß²ò¤¡¢¤½¤·¤Æ¥¥Ã¥È¤ÈAR¤Ë»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿¼ê¤¬¤«¤ê¤ò¤Ä¤Ê¤®¹ç¤ï¤»¡¢¾Ã¤¨¤¿³¨²è¤Î¹ÔÊý¤È¡È¿¿ÈÈ¿Í¡É¤ÎÀµÂÎ¤òÆ³¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥¥Ã¥È¤Î¾å¤Ë¹¤¬¤ë¡È¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢Èþ½Ñ´Û¡É¤ò¥¢¥Ð¥¿ー¤Ç½ä¤ëARÂÎ¸³
ËÜºî¤Ï¡¢ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤¿Ææ²ò¤¥¥Ã¥È¤òÉñÂæ¤Ë¡¢AR¤Ç¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤äÅ¸¼¨Êª¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ë¾®¤µ¤ÊÈþ½Ñ´Û¤òÃµº÷¤¹¤ë·Á¼°¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó±Û¤·¤Ë¸«¤ë¤È¡¢¥¥Ã¥È¤Î¾å¤Ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ä¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¸½¤ì¡¢
¥×¥ì¥¤¥äー¤Ï ¥¢¥Ð¥¿ー¤òÁàºî¤·¤Ê¤¬¤éÄ´ºº¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò½ä¤ê¡¢¾ðÊó¤ò½¸¤á¤Æ¿äÍý¤ò¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£
[ ¥²ー¥à³µÍ× ]
- Èþ½Ñ´Û¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤äÅ¸¼¨Êª¤¬AR¤Ç¥¥Ã¥È¾å¤Ë½Ð¸½
- ²ñÏÃ¡¦Ä´ºº¡¦¾È¹ç¤Ê¤É¤ò¥¢¥Ð¥¿ーÁàºî¤ÇÃµº÷¥Ñー¥È
- »æ¤Î¾ðÊó¤ÈAR¤Î¡É¼ê¤¬¤«¤ê¡É¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ²ò¤¯¥ß¥¹¥Æ¥êー¹½Â¤¼ê¸µ¤Ë¹¤¬¤ë¡È¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢Èþ½Ñ´Û¡É¤ò¥¢¥Ð¥¿ー¤È°ì½ï¤ËÊâ¤²ó¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢AVATAVI¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÎ©ÂÎÅª¤«¤ÄÎ©ÂÎÅª¤ÇÎ×¾ì´¶¤Î¤¢¤ëÆæ²ò¤ÂÎ¸³¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ÈÎÇä¾ðÊó¡§BOOTH¤Ë¤ÆÈÎÇä³«»Ï¡¿ÈÎÇä¥Ñー¥È¥Êー¤âÊç½¸Ãæ
¡Ø¥«¥é¥¯¥êÈþ½Ñ´Û¤È¾Ã¤¨¤¿³¨²è¤ÎÆæ¡Ù¤Ï¡¢2025Ç¯12·î¤è¤êBOOTH¤Ë¤ÆÈÎÇä³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¥¢¥ëÅ¹ÊÞ¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È½ÐÅ¸¤Ç¤â½ç¼¡ÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä³µÍ×¡Û
- ¥¿¥¤¥È¥ë¡§¥«¥é¥¯¥êÈþ½Ñ´Û¤È¾Ã¤¨¤¿³¨²è¤ÎÆæ
- ¥×¥ì¥¤¿Í¿ô¡§1Ì¾
- ¥×¥ì¥¤»þ´Ö¡§Ìó45Ê¬
- ÈÎÇä²Á³Ê¡§1800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
- ÂÐ±þ¸À¸ì¡§ÆüËÜ¸ì
- ÈÎÇä¾ì½ê¡§BOOTH https://avatavi.booth.pm/items/7646210
- É¬Í×´Ä¶¡§AVATAVI¥¢¥×¥ê¡¿ÂÐ±þ¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡¿Ææ²ò¤¥¥Ã¥È
- ´ë²è³«È¯¡§curiosity³ô¼°²ñ¼Ò
¡ÚAVATAVI³µÍ×¡Û
- ¥¿¥¤¥È¥ë¡§AVATAVI¡Ê¥¢¥Ð¥¿¥Ó¡Ë
- ÇÛ¿®¾ì½ê¡§App Store / Google Play / Meta Quest
- ¥À¥¦¥ó¥íー¥É(iOS) https://apps.apple.com/jp/app/id1574630277
- ¥À¥¦¥ó¥íー¥É(Android) https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.curiosity_inc.avatavi
- ¥¸¥ã¥ó¥ë¡§¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È
- ÎÁ ¶â¡§ÌµÎÁ¡Ê¥¢¥×¥êÆâ²Ý¶â¤¢¤ê¡Ë
- ÂÐ±þ¸À¸ì¡§ÆüËÜ¸ì¡¿±Ñ¸ì
- ÂÐ±þÃ¼Ëö¡§iOS 11.0°Ê¾å¡¦iPhone6S°Ê¹ß¤ÎÃ¼Ëö¡¿Android 9.0°Ê¹ß¡¦ARCoreÂÐ±þÃ¼Ëö
- ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://avatavi.com/
- Ãøºî¸¢É½µ (C)️2021 curiosity, inc.
- ³«È¯ curiosity³ô¼°²ñ¼Ò
¡Úcuriosity(¥¥å¥ê¥ª¥·¥Æ¥£)³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡ÈImmersive Entertainment¡É¤ò¥Æー¥Þ¤ËXR(AR/MR)¤ä¿·µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤Î¿·¤·¤¤¥ê¥¢¥ëÂÎ¸³¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ò´ë²è³«È¯¤¹¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤¹¡£ https://www.curiosity-inc.jp/