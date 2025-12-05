AI ¡ß Å·ºÍ¤Î¶¦Æ±³«È¯¤Ç¡È³Ø½¬·¿¥Þー¥Àー¥ß¥¹¥Æ¥êー¡ÉÃÂÀ¸¡¡Å·ºÍ¡¦°ËÅìÍºÊâ¤¬º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ
¢£ AI¤È¿Í´Ö¤¬¶¦ÁÏ¤·¤¿¡¢¿·»þÂå¤Î¡È¥Ó¥¸¥Í¥¹¿äÍý¥²ー¥à¡É¤ò½é¸ø³«
³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥©ー¥«ー¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤Ï¡¢
AI¤È¿Í´Ö¤¬¶¦Æ±¤Ç³«È¯¤·¤¿¿·´¶³Ð¤Î³Ø½¬·¿¥¨¥ó¥¿¥á
¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹ÈÇ¥Þー¥Àー¥ß¥¹¥Æ¥êーÂÎ¸³²ñ¡Ã¶âÍËÌë¤Î¡È¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¡ß¿äÍý¥²ー¥à¡É¡×
¤òÀµ¼°¥ê¥êー¥¹¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ´ë²è¤Ï¡¢AI¥Õ¥ì¥ó¥ºÂåÉ½¤ÇAI¶µ°é²È¤Î °ËÅìÍºÊâ ¤¬¼çÆ³¤·¡¢
AI¡ÊÂçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¡Ë¤È¶¨Æ¯¤·¤Æ¥·¥Ê¥ê¥ª¡¦¹½Â¤¡¦ÂÐÏÃÀß·×¤òÀ¸À®¤·¡¢
¿Í´Ö¤¬ÂÎ¸³Àß·×¤òºÇÅ¬²½¤¹¤ë¡ÈAI¡ß¿Í¡É¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉÀ©ºî¼êË¡¤Ç¹½ÃÛ¤µ¤ì¤¿Á´¤¯¿·¤·¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤¹¡£
ËÜºî¤Ï ¡ÈAI¤¬Ëè²ó°Û¤Ê¤ë¥·¥Ê¥ê¥ª¤òÀ¸À®¤¹¤ë¡É »ÅÁÈ¤ß¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢
»²²Ã¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë°ã¤¦Å¸³«¡¦°ã¤¦³ëÆ£¡¦°ã¤¦¿äÍý¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë
¡ÈÆ°Åª¥Þー¥Àー¥ß¥¹¥Æ¥êー¡É¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½Âå¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¸½¾ì¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢
¿äÍý¥²ー¥à¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é
»×¹ÍÎÏ¡¦²ñÏÃÎÏ¡¦¼ÁÌäÎÏ¡¦Â¾¼Ô»ëÅÀÍý²ò ¤¬¼«Á³¤ÈÃÃ¤¨¤é¤ì¤ë¡¢
¡È¥¨¥ó¥¿¥á¤È³Ø½¬¤ÎÍ»¹ç¡É¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ¤Ê¤¼¡¢AI¤È¿Í´Ö¤¬¶¦Æ±³«È¯¡©
AI¤ÏÂçÎÌ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥±ー¥¹¡¦²ñµÄ¹½Â¤¡¦¼ºÇÔ»öÎã¡¦°Õ»×·èÄê¥Ñ¥¿ー¥ó¤ò¹âÂ®¤ÇÀ¸À®¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¿Í´Ö¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¤Î¤Ï¡Ö´¶¾ð¤ÎÎ®¤ì¡×¡Ö°ãÏÂ´¶¡×¡Ö¥ê¥¢¥ë¤ÊÂÎ¸³Æ³Àþ¡×¤ÎÀß·×¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¤½¤ÎÎ¾¼Ô¤òÍ»¹ç¤·¡¢
AI¤ÎÊ¬ÀÏÎÏ ¡ß ¿Í´Ö¤ÎÊª¸ìÀß·×ÎÏ ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢
- ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÂ¿³ÑÅª»ëÅÀ
- ¹ÔÆ°¿´Íý¤Î¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£
- »²²Ã¼Ô¤ÎÀ®Ä¹¤¬Â¥¤µ¤ì¤ë¹½Â¤
¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤·¤¤¡ÈÂÎ¸³·¿¿äÍý¥²ー¥à¡É¤È¤·¤Æ´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ¡ÔËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÆÃÄ§¡Õ
£±. ¸½Âå¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËºÆ¸½¤·¤¿¥·¥Ê¥ê¥ª¡ÊAIÀ¸À® ¡ß ¿Í´Ö´Æ½¤¡Ë
AI¤¬Äó°Æ¤·¤¿Ê£¿ô¤Î¶ÈÌ³¥·ー¥ó¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢°ËÅìÍºÊâ¤¬ÂÎ¸³Àß·×¤òÄ´À°¡£
- ±Ä¶È¥³¥ó¥Ú¤ÎÎ¢¤Çµ¯¤¤ëÉÔ²Ä²ò¤Ê»ö·ï
- ¥Ù¥ó¥Á¥ãー´ë¶È¤ÎÆâÉôÂÐÎ©
- AIÆ³Æþ¤ò½ä¤ë°Õ»×·èÄê²ñµÄ¤Î¹¶ËÉ
- µ»½Ñ¼Ô vs ±Ä¶È vs ·Ð±Ä¼Ô¤Î»°¤ÄÇÃ¹½Â¤
¡È¤¢¤ê¤½¤¦¤ÇÉÝ¤¤¡É¥ê¥¢¥ë¤Ê¥¹¥Èー¥êー¤¬Å¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
£². ²ñÏÃ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹ÎÏ¤¬¿¤Ó¤ë¡Ö³Ø½¬Àß·×¡×
¥²ー¥àÃæ¤Î²ñÏÃ¤È¿äÍý¤Ë¤è¤ê¡¢°Ê²¼¤¬¼«Á³¤ÈÃÃ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡§
- Â¿³ÑÅª»×¹Í
- ²ñÏÃÎÏ¡¦¼ÁÌäÎÏ
- Â¾¼Ô¤ÎÎ©¾ìÍý²ò
- ¥í¥¸¥«¥ë¥·¥ó¥¥ó¥°
- °Õ»×·èÄê¤Î¥×¥í¥»¥¹Íý²ò
AI»þÂå¤ËÉ¬¿Ü¤Î¡Ö¹Í¤¨¤ëÎÏ¡×¤¬¡¢
¹ÖµÁ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Í·¤Ó¤Ê¤¬¤é¿È¤Ë¤Ä¤¯ ¤³¤È¤¬ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
£³. ½é¿´¼Ô¡¦¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ¤Ç¤â°Â¿´
±éµ»¤ÏÉÔÍ×¡£
ÂæËÜ¤âÆÉ¤ß¤Þ¤»¤ó¡£
²ñÏÃ¥Ùー¥¹¤Ç¿Ê¤à¤¿¤á¡¢Ã¯¤Ç¤âµ¤·Ú¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
£´. ¥²ー¥à¸å¤Ï¡È¤æ¤ë¤¤¤´ÈÓ²ñ¡É¤Ç¸òÎ®
´õË¾¼Ô¤Ï¡¢¥¥ã¥ê¥¢¡¦¿ÍÀ¸¡¦»Å»ö¤ÎÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë¸òÎ®²ñ¤Ë»²²Ã²ÄÇ½¡£
½éÂÐÌÌ¤Ç¤âÏÃ¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¾ì¤Å¤¯¤ê¤¬¹©É×¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢
¼Ò²ñ¿Í¤Î¿·¤¿¤Ê·Ò¤¬¤ê¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¤â¹âÉ¾²Á¤Ç¤¹¡£
£µ. AI¤¬Ëè²ó¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥Ê¥ê¥ª¤òÀ¸À®¤¹¤ë¡ÈÆ°Åª¥Þー¥Àー¥ß¥¹¥Æ¥êー¡Éµ¡Ç½
ËÜ¥²ー¥à¤Ç¤Ï¡¢AI¤¬»²²Ã¼Ô¹½À®¡¦¿Í¿ô¡¦Æñ°×ÅÙ¤Ë±þ¤¸¤Æ
Ëè²ó°ã¤¦¥¹¥Èー¥êー¡¦Ìò³ä¡¦ÉúÀþ¡¦ÂÐÎ©¹½Â¤¤ò¼«Æ°À¸À®¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢Æ±¤¸»²²Ã¼Ô¤Ç¤â¡ÈÆóÅÙ¤ÈÆ±¤¸Å¸³«¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡É
´°Á´¥ê¥×¥ì¥¤À¤Î¤¢¤ëÂÎ¸³¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢AI¤¬À¸À®¤·¤¿¥×¥í¥Ã¥È¤ò°ËÅìÍºÊâ¤¬¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç´Æ½¤¤·¡¢
¥Ð¥é¥ó¥¹Ä´À°¡¦´¶¾ðÆ³Àþ¤ÎÊäÀµ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢
¡Ö³Ú¤·¤µ ¡ß À®Ä¹ ¡ß ¿äÍý¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¡×¤òÎ¾Î©¤·¤¿¿··Á¼°¤Î¿äÍý¥²ー¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
=================== ¢£ ³«ºÅ³µÍ× ====================
¡ü Æü»þ
12/12¡Ê¶â¡Ë¡¢12/26¡Ê¶â¡Ë
18:30～20:00¡Ê¥²ー¥à¡Ë
20:00～22:00¡Ê´õË¾¼Ô¤Î¤ß ¤´ÈÓ²ñ¡Ë
¡ü ²ñ¾ì
³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥©ー¥«ー ¥ª¥Õ¥£¥¹
¡Ê¸æÅÌÄ®ÅÌÊâ8Ê¬ / ÅòÅçÅÌÊâ2Ê¬¡Ë
¡ü »²²ÃÈñ
ÄÌ¾ï8,000±ß ¢ª ¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó²Á³Ê 2,000±ß
¡ü Äê°÷
6Ì¾¡Ê½é¿´¼Ô´¿·Þ¡Ë
¡ü ¤´ÈÓ²ñ
»²²ÃÈñ 3,000±ß¡ÊÇ¤°Õ»²²Ã¡Ë
¡ü ¿½¤·¹þ¤ßURL
12/12¡Ê¶â¡Ë
https://www.kokuchpro.com/event/7ef9c63776c1dd69f5beb7f58ae68811/3596836/
12/26¡Ê¶â¡Ë
https://www.kokuchpro.com/event/7ef9c63776c1dd69f5beb7f58ae68811/3596842/
================== ¢£ ´ë²è¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë =============
°ËÅì ÍºÊâ¡Ê¤æ¤Ý¤æ¤Ý¡Ë
AI¶µ°é²È / ¿·¿ÍÎà°éÀ®·×²è ´ë²è¼Ô / ³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥©ー¥«ー ÂåÉ½¼èÄùÌò / AI¥Õ¥ì¥ó¥ºÂåÉ½
Áí¥Õ¥©¥í¥ïー3Ëü¿Í / Voicy¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£/ 3DLab.jp ´ë²è
AI¤òÆü¾ï¤Î³Ø¤Ó¤ËÍ»¹ç¤µ¤»¤ë¶µ°é¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³ÎÎ©¤·¡¢
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÎß·×1Ëü¿Í°Ê¾å¤ØAI³èÍÑ¡¦»×¹ÍÎÏ°éÀ®¤ò»ØÆ³¡£
- IQ130Ä¶
- Âçµ¬ÌÏIT¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÅý³ç·Ð¸³
- ·Ð±Ä¼Ô¡¦´ë¶È¸þ¤±AI¸¦½¤¤Î¼ÂÀÓÂ¿¿ô
- ¡Ö³Ø¤Ó¤ò¥¨¥ó¥¿¥á²½¤¹¤ë¡×ÆÈ¼«¥á¥½¥Ã¥É¤¬¿Íµ¤
¡ÖAI¤¬Åú¤¨¤ò½Ð¤¹»þÂå¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡È¤É¤¦¹Í¤¨¤ë¤«¡É¤¬¿Í´Ö¤Î²ÁÃÍ¤Ë¤Ê¤ë¡×
¤È¤¤¤¦»×ÁÛ¤Î¤â¤È¡¢AI¤È¿Í¤¬¶¨Æ¯¤¹¤ë³Ø¤Ó¤ÎÌ¤Íè¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°ËÅìÍºÊâ¤ÏAI¥â¥Ç¥ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿ ¡ÈÆ°Åª¥·¥Ê¥ê¥ªÀ¸À®µ»½Ñ¡É ¤ò
¶µ°éÊ¬Ìî¡¦¥²ー¥àÊ¬Ìî¤Ø±þÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¤½¤Î¸¦µæÀ®²Ì¤òÂÎ¸³·¿¤È¤·¤Æ¸ø³«¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
================== ¢£ ´ë²è¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡Ê°ËÅìÍºÊâ¡Ë =======
¡ÖAI¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¤³¤Î¥²ー¥à¤Ï¡¢
¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¸½¾ì¤Ë¤¢¤ë¡È´¶¾ð¡¦³ëÆ£¡¦°Õ»×·èÄê¡É¤ò¡¢
³Ú¤·¤¯¡¦°ÂÁ´¤Ë¡¦¤½¤·¤Æ¿¼¤¯ÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤è¤¦Àß·×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
AI»þÂå¤Î¼Ò²ñ¿Í¤ËÉ¬¿Ü¤Î¡È¹Í¤¨¤ëÎÏ¡É¤ò¡¢
¶âÍËÌë¤Ë¥²ー¥à¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤¯ÍÜ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¡×
================== ¢£ º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾ ===================
- ´ë¶È¸¦½¤¸þ¤±¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ëÈÇ¤ÎÅ¸³«
- ¶µ°éµ¡´Ø¸þ¤±¡Ö»×¹ÍÎÏ ¡ß ¥²ー¥à¡×¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÄó¶¡
- ¥·¥êー¥º²½¡¦Ê£¿ôºîÉÊ¤ÎÅ¸³«
================== ¢£ Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè ===================
³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥©ー¥«ー¡ÊAI¥Õ¥ì¥ó¥º±¿±Ä»öÌ³¶É¡Ë
¥áー¥ë¡§info@aifriends.jp
Web¡§https://aifriends.jp