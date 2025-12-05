¥¹¥Þー¥È¥·¥Æ¥£¡ß¸ø¶¦¸òÄÌ¡¦ÅÔ»ÔDX¡¦Ì¤Íè¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡¦¿Íºà°éÀ®¡¦·ò¹¯¡¦¼«¼£ÂÎ·Ð±Ä¡ÃÄ´ÉÛ»Ô70¼þÇ¯¤Î´ó¹Æ¤â·ÇºÜ¨¡¨¡¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤ºÇ¿·¥È¥Ô¥Ã¥¯¤ò°ìµó¸ø³«
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ·Ð±Ä¶¨²ñ¡ÊËÜÉô»öÌ³¶É¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢²ñÄ¹¡§¹â¸¶¡¡¹ëµ×¡Ë¤Ï¡¢µ¡´Ø»æ¤Ç¤¢¤ë·Ð±Ä¾ðÊó»ï¡Ø¥ª¥à¥Ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡Ù2025Ç¯12·î¹æ¤ÎÅÅ»Ò¥Ö¥Ã¥¯¤ò2025Ç¯12·î1Æü¤Ë¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£¹æ¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤ËÃíÌÜ¤¬¹â¤Þ¤ë¡Ö¥¹¥Þー¥È¥·¥Æ¥£¡×¤òÆÃ½¸¤·¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ÎÊâ¹Ô¼Ô¶õ´Ö²½¤ä¸ø¶¦¸òÄÌºÆÊÔ¤òÂêºà¤Ë¡¢ÅÔ»Ô·Ð±Ä¤ÎÌ¤Íè¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¿Íºà°éÀ®¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡¦°åÎÅ¡¦¼«¼£ÂÎ·Ð±Ä¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÏ¢ºÜ¤â·ÇºÜ¡£
¼«¼£ÂÎ¡¦´ë¶È¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤ËÌòÎ©¤ÄºÇ¿·¤ÎÃÎ¸«¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
https://www.noma.or.jp/noma/omnimanagement/tabid/107/Default.aspx
¢£º£·î¤ÎÆÃ½¸¥Æー¥Þ¤Ï ¡Ö¥¹¥Þー¥È¥·¥Æ¥£¡×¡ß¡Ö¸ø¶¦¸òÄÌ¡×
¤Þ¤Á¤¬ÊÑ¤ï¤ì¤Ð¡¢¿Í¤ÎÆ°¤¤â¡¢·ÐºÑ¤ÎÎ®¤ì¤âÊÑ¤ï¤ë¡£
¡Ö¥¹¥Þー¥È¥·¥Æ¥£¡×¤¬À¤³¦Åª¤ËºÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Þー¥È¥·¥Æ¥£¤ÈÊ¹¤¯¤ÈAI¡¦¼«Æ°±¿Å¾¡¦¥»¥ó¥µー¡Ä¡Ä¤ÈºÇ¿·µ»½Ñ¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎËÜ¼Á¤Ï¡Ö¿Í¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤ÅÔ»Ô¤Å¤¯¤ê¡×¤È¤¤¤¦¡¢¿Í´ÖÃæ¿´¤ÎÅÔ»Ô·Ð±Ä¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢À¯ÉÜ¤Ë¤è¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ëÅÄ±àÅÔ»Ô¹ñ²È¹½ÁÛ¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ä¥¤¥ó¤¬ËÜ³Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«¼£ÂÎ´Ö¤Ç¤Î¥Çー¥¿Ï¢·È¡¢¸ø¶¦¸òÄÌ¤ÎÅý¹ç¡¢ÅÔ»Ô¥µー¥Ó¥¹¤ÎºÇÅ¬²½¤¬°ìµ¤¤ËÆ°¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢À¤³¦¤ÎÀè¿ÊÅÔ»Ô¤ò¸«¤ë¤È¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò³èÍÑ¤·¤¿À¯ºö·ÁÀ®¤ä¸òÄÌ²þ³×¡¢¤Þ¤Á¤ÎºÆÀß·×¤ò»ÔÌ±¤È¤È¤â¤Ë¿Ê¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¡Öµ»½Ñ¡ß¿Í´Ö¡×¤Î¿·¤·¤¤ÅÔ»Ô¥â¥Ç¥ë¤¬À¸¤Þ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£·î¹æ¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥·¥Æ¥£¤ÎºÇÁ°Àþ¤È¤·¤Æ¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î»öÎã¤ò¾Ò²ð¡£Êâ¹Ô¼Ô¶õ´Ö²½¡¢¸ø¶¦¸òÄÌ¤ÎºÆÊÔ¡¢¥Çー¥¿³èÍÑ¤¬ÅÔ»Ô¤È·ÐºÑ¤ò¤É¤¦ÊÑ¤¨¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤Î³Ë¿´¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£³µÍ×
ÆÃ¡¡½¸
¡¦ µÈÂ¼ Í»Ê »á¡ÊÅìµþÂç³ØÀèÃ¼²Ê³Øµ»½Ñ¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー ÆÃÇ¤½Ú¶µ¼ø¡¿·úÃÛ²È)
¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ÎÊâ¹Ô¼Ô¶õ´Ö²½¤«¤é¤ß¤ëÃÏ°è¸ø¶¦¸òÄÌ¤ÎÌ¤Íè
Ï¢¡¡ºÜ
¡¦ËÜÅÄ¡¡ÍÌÀ »á¡Ê¿Í»ö¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡Ë
¡Öº£¡×¤¬¿ÍÀ¸¤ÎÀ¹¤ê¤È»×¤Ã¤ÆÀ¸¤¤ë¡¿¼ª¤ËÄË¤¤¸ÀÍÕ¤Î¿ô¡¹¤¬¤É¤Ã¤µ¤ê
¡¦¿¹¡¡·ò »á¡Ê¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦Àì½¤Âç³ØÈó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¡Ë
AI¡¦È¾Æ³ÂÎ¡¦³ËÍ»¹ç¡Ä¤¤¤ÞÆüËÜ¤¬ÅÒ¤±¤ë¡ÈÌ¤Íè¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡É
¡¦É±Ìî¡¡Í§Èþ »á¡Ê¤Ò¤á¤Î¤È¤â¤ß¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯ ±¡Ä¹¡Ë
ÌÂÁö¿À·Ð¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÌò³ä¤ò»ý¤Ä±¢¤Î¥ー¥Þ¥ó
¡¦¶¶ËÜ¡¡·ø¼¡Ïº »á¡ÊÆüËÜÊ¸ÍýÂç³Ø ³ØÄ¹¡Ë
ゆとり・さとり・Z世代の成功の指向パターン３.
¡¦¿û¸¶¡¡Ä¾ÉÒ »á¡ÊÊ¡Åç¸©ÈØÄôÄ®¡ÖÎ¹¤¹¤ë¡×ÉûÄ®Ä¹¡Ë
利害関係者から考える自治体経営（首長編）その５
¼«¼£ÂÎ´ó¹Æ
¡¦ÅìµþÅÔÄ´ÉÛ»Ô¡¡
¹ÔÀ¯·Ð±ÄÉô ¹Êó²Ý
70Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢»Ô¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤ËÈ¯¿®¤¹¤ëÇ¯¤Ë
¢£µ¡´Ø»æ¡Ø¥ª¥à¥Ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1949Ç¯¤ÎËÜ²ñÁÏÎ©Åö½é¤«¤é1992Ç¯¤Þ¤Ç·ÑÂ³¤·¤Æ´©¹Ô¤µ¤ì¤¿µ¡´Ø»æ¡Ö»öÌ³¤È·Ð±Ä¡×¡ÊÄÌ´¬552¹æ¡¡¹ñÎ©¹ñ²ñ¿Þ½ñ´Û¤Ë½êÂ¢¤¢¤ê¡Ë¤ÎÎò»Ë¤ò°ú¤·Ñ¤®¡¢1992Ç¯4·î¤è¤êËÜ²ñ²ñ°÷¸þ¤±·Ð±Ä¾ðÊó»ï¤È¤·¤ÆÁÏ´©¡£»ïÌ¾¤Ë¤¢¤ë¡È¥ª¥à¥Ë¡É¤Ï¡È¤¹¤Ù¤Æ¡É¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢·Ð±ÄÌäÂêÁ´ÈÌ¤ò¥Æー¥ÞÂÐ¾Ý¤È¤·¡¢Ëè·î´©¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÁÏ´©Åö»þ¤Ï¡¢ËÜ²ñ²ñ°÷¤Ç¤¢¤ë´ë¶È¡¦ÃÏÊý¼«¼£ÂÎÅù¤Î¹ÔÀ¯µ¡´Ø¡¢ÉÂ±¡¡¢³Ø¹»¤Ê¤É¤Î¥È¥Ã¥×¡¢¥Þ¥Í¥¸¥ãー¥¯¥é¥¹¤ò¼ç¤ÊÆÉ¼ÔÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2021Ç¯4·î¤è¤êÅÅ»Ò¥Ö¥Ã¥¯¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤Ë°¦ÆÉ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÆüËÜ·Ð±Ä¶¨²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¾¼ÏÂ24Ç¯¡Ê1949Ç¯¡Ë¤Ë¡ÖÆüËÜ»öÌ³Ç½Î¨¶¨²ñ¡×¤È¤·¤ÆÁÏÎ©°ÊÍè°ì´Ó¤·¤Æ¡¢¤ï¤¬¹ñ·Ð±Ä¤Î¶áÂå²½¤È¸úÎ¨²½¤Î¤¿¤á¤Î·¼È¯ÉáµÚ¤ò³èÆ°¤ÎÃì¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
´ðËÜÍýÇ°
NOMA¤Ï¡¢·Ð±Ä¡¦¿Í´Ö¡¦²Ê³Ø ¤ÎÄ´ÏÂ¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
Â¸ºß°ÕµÁ
ÌÀÆü¤ÎÆüËÜ¤Î·Ð±Ä¤ò¸ÜµÒ¤È¤È¤â¤Ë£É£î£î£ï£ö£á£ô£é£ï£î¤·Â³¤±¤ë¡£
日本経営協会HP：https://www.noma.or.jp/
