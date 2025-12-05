¥Ï¥ï¥¤È¯¡Ö¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥°¥ì¥ó¡×¤«¤é¡¢¡ÈÅß¸ÂÄê¤ÎÇ»¸ü¡È ¹È¤¤¤â¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¡É¥¢¥¤¥¹¤ÈFluffy Coconut¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥Þ¥é¥µ¥À¤òÈ¯Çä¡£
¥Ï¥ï¥¤¡¦¥Þ¥¦¥¤ÅçÀ¸¤Þ¤ì¤Î¥ô¥£ー¥¬¥ó¥¢¥¤¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥°¥ì¥ó¡ÊCOCONUT GLEN¡ÇS¡Ë¡×¡Ê±¿±Ä¡§³ô¼°²ñ¼Ò Yellow¡¢½êºßÃÏ: ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÁáÌîÎµÂÀ)¤Ï¡¢¥Ï¥ï¥¤ËÜÅ¹¤Ç¿Íµ¤¤Î»ç°ò¥Õ¥ìー¥Ðー¡ÖUbe¡×¤ò¡¢²Æì»º¹È°ò¤Ç¥íー¥«¥é¥¤¥º¤·¤¿ Åß¸ÂÄê¡Ö¹È¤¤¤â¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥¢¥¤¥¹¡×¤ò2025Ç¯12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤êÁ´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ¤ª¤è¤Ó¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢²Æì¤Î¥Þ¥é¥µ¥À¿Íµ¤Å¹ ¡ÖFluffy Coconut¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ**¡Ö¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥Þ¥é¥µ¥À¡×**¤â¡¢
Å¹ÊÞ¸ÂÄê¤Ë¤Æ2025Ç¯12·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤êÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ÆüËÜ¸ÂÄê¥¢¥ì¥ó¥¸¡Ö¹È¤¤¤â¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¡×¥Õ¥ìー¥Ðー¡ÊÅß¸ÂÄê¡Ë
- ¥Ï¥ï¥¤ËÜÅ¹¿Íµ¤¡ÈUbe¡É¤ò¡¢²Æì¹È°ò¤Ç¥¢¥ì¥ó¥¸ -
¥Ï¥ï¥¤¡¦¥Þ¥¦¥¤ÅçËÜÅ¹¤Ç¿Íµ¤¤Î»ç°ò¥Õ¥ìー¥Ðー¡ÖUbe¡Ê¥¦¥Ù¡Ë¡×¡£
¤½¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤Î¥ëー¥Ä¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢ÆüËÜ¤À¤±¤Î ÆÃÊÌ¥¢¥ì¥ó¥¸¤È¤·¤Æ²Æì»º¤Î¹È°ò¤òìÔÂô¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ò¤È¸ý¤Ç¹¤¬¤ë Ç»¸ü¤Ê¹È°ò¤Î´Å¤ß¤È¡¢
¤Õ¤ï¤Ã¤È¹á¤ë ¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥ß¥ë¥¯¤Î¤ä¤µ¤·¤µ¡£
Æî¹ñÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÁÇºàÆ±»Î¤¬½Ð²ñ¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿
¡ÈÆÃÊÌ¤Ê¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥Õ¥ìー¥Ðー¡É¤Ç¤¹¡£
¡ÚÈÎÇä´ü´Ö¡Û2025Ç¯12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë～ 2026Ç¯1·î²¼½Ü
¡ÚÅ¹Æ¬²Á³Ê¡Û1¥¹¥¯ー¥× 580±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë ¢¨¥¢¥é¥ÏÅ¹¤Ï600±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ú¸¶ºàÎÁ¡ÛÍµ¡¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥ß¥ë¥¯¡¢Íµ¡¤¤Óº½Åü¡¢¹È°ò¥Ñ¥¦¥Àー¡¢¥Ð¥Ë¥é¥Óー¥ó¥º¡¢ÍÎ¼ò
¡ÚÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡ÛËãÉÛ½½ÈÖÅ¹¡¦ÆîÃÓÂÞÅ¹¡¦ËÌÉÍÅ¹¡¦²Æì¥¢¥é¥ÏÅ¹¡¦¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È
¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥Èhttps://store.coconutglens.jp
¢¨¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤ÎÈÎÇä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ **¡Ö¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥Þ¥é¥µ¥À¡×
¡ÊFluffy Coconut ¡ß Coconut Glen¡Çs ½é¥³¥é¥Ü¡Ë**
― ― Ìý¤Ã¤³¤µ¥¼¥í¤Î¤Õ¤ï¤â¤Á¿©´¶ ¡ß Æî¹ñ¤Î¹á¤ê ―
²Æì¤Ç¿Íµ¤¤Î¥Þ¥é¥µ¥À¥Ö¥é¥ó¥É Fluffy Coconut ¤¬¸Ø¤ë¡¢
¤·¤Ã¤È¤ê¡õ¤â¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤¿À¸ÃÏ¤Ë¡¢
Coconut Glen¡Çs¤Î¾ÝÄ§Åª¥Õ¥ìー¥Ðー¤Ç¤¢¤ë
¡È¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡É ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£
³°¤Ï¤Û¤ó¤Î¤ê¥µ¥¯¥Ã¡¢³ú¤á¤Ð ¤Õ¤ï¤â¤Á¤È¤Û¤É¤±¤Æ¤¤¤¡¢
¤¹¤°¤Ë ¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¤Î´Å¤¤¹á¤ê¤¬ÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¡£
¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥ß¥ë¥¯¤ÎÍ¥¤·¤¤´Å¤µ¤È¡¢¥«¥ê¥Ã¤È¹á¤Ð¤·¤¤ ¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡£
¤³¤Î¥¥ã¥ó¥Ç¥£¤¬¡¢À¸ÃÏ¤ÎÃæ¤Ç¥¶¥¯¥Ã¤È¿´ÃÏ¤¤¤¤¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ò¶Á¤«¤»¤Þ¤¹¡£
º½Åü¤ËÍê¤é¤º¡¢ÁÇºà¤½¤Î¤â¤Î¤¬¹¬¤»¤òºî¤ë¡£
¤½¤ì¤¬¡¢Fluffy Coconut ¤È Coconut Glen¡Çs ¤¬¶¦Í¤¹¤ë¿®Ç°¤Ç¤¹¡£
¡È¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¤Î¤Ë¡¢¿´¤¬Ëþ¤¿¤µ¤ì¤ë¤´Ë«Èþ¡É¡£
Coconut Glen¡Çs ¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë ¡Ö¼«Á³¤È¤ª¤¤¤·¤µ¤ÎÄ´ÏÂ¡× ¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Þ¥é¥µ¥À¤Ç¤¹¡£
¡ÚÈ¯ÇäÆü¡Û2025Ç¯12·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡ÚÈÎÇä²Á³Ê¡Û410±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¡¢¨²Á³Ê¤Ï Coconut Glen¡Çs Å¹ÊÞ¤Ç¤Î²Á³Ê¤Ç¤¹
¡¡¢¨Fluffy Coconut Å¹ÊÞ¤Ç¤ÎÈÎÇä²Á³Ê¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¡ÚÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡Û
¡¦Coconut Glen¡Çs¡§ËãÉÛ½½ÈÖ / ÆîÃÓÂÞ / ËÌÉÍ¡Ê¢¨²Æì¥¢¥é¥ÏÅ¹¤ÏÈÎÇä¤Ê¤·¡Ë
¡¦Fluffy Coconut¡§²ÆìÅ¹ÊÞ
¡ÚÄó¶¡ÊýË¡¡Û
¡¦Coconut Glen¡Çs ³ÆÅ¹¤Ç¤Ï¡¢
¡¡¤ª¹¥¤¤Ê¥¢¥¤¥¹¤ò¶´¤ó¤Ç¤ÎÄó¶¡¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹
¡ÚÈ÷¹Í¡Û
ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¥ô¥£ー¥¬¥óÂÐ±þ¾¦ÉÊ¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¥Þ¥é¥µ¥À¡¡¥¢¥¤¥¹¥µ¥ó¥É
◼️¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥°¥ì¥ó¤È¤Ï
¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥°¥ì¥ó¤Ï¡¢¥ß¥·¥å¥é¥ó¤ÎÀ±ÉÕ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ò¤Ï¤¸¤áÀ¤³¦Ãæ¤Ç¥·¥§¥Õ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿ÁÏ¶È¼Ô¥°¥ì¥ó»á¤¬¡¢¥Þ¥¦¥¤Åç¤Ç¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¤È¸·Áª¤·¤¿¸¶ºàÎÁ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¤ò³«È¯¤·¤¿¤Î¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤¹¡£
»î¹Ôºø¸í¤ò½Å¤Í¡¢´°À®¤·¤¿¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¤ò»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¿¶¤ëÉñ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¤¿¤Á¤Þ¤ÁÉ¾È½¤ÏÅçÃæ¤Ë¹¤Þ¤ê2008Ç¯¤Ë¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥°¥ì¥ó¤ò¥Þ¥¦¥¤Åç¤Ë¥ªー¥×¥ó¡£
½Ö¤¯´Ö¤Ë¿Íµ¤¤ò¸Æ¤Ó¡¢¥³¥ó¥Ç¥Ê¥¹¥È¡¦¥È¥é¥Ù¥éー¤Ë¤ÆÆÉ¼Ô¤¬Áª¤ÖÀ¤³¦¤Î¥Ù¥¹¥È¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¥·¥ç¥Ã¥×¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥Þ¥¦¥¤Åç¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤ê¡¢2019Ç¯¤ËÆüËÜ¤Ë¾åÎ¦¤·¤¿ºÝ¤Ï¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
◼️¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥°¥ì¥ó¤ÎÆÃÄ§
1.¶Ã¤¯¤Û¤ÉÇ»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤
¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥°¥ì¥ó¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Î¹ü³Ê¤òÀ®¤¹¤Î¤Ï¡¢¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¡£
¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¤Ï¥«¥ê¥¦¥à¡¦¥Þ¥°¥Í¥·¥¦¥à¤Ê¤É¤Î¥ß¥Í¥é¥ëÎà¤¬ËÉÙ¤Ç¡¢Ãæº¿»éËÃ»À¤ä¿©ÊªÁ¡°Ý¤âÂ¿¤¯´Þ¤à¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥°¥ì¥ó¤Ç¤Ï¡¢Á´¤Æ¤Î¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¤Ë¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¤Î¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥ß¥ë¥¯¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥×¥é¥ó¥È¥Ùー¥¹¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤Ç»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿¸åÌ£¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
2.ÆýÀ½ÉÊ¡¢Íñ¡¢Çòº½Åü¡¢Åº²ÃÊªÉÔ»ÈÍÑ¤ÇÂÎ¤ËÍ¥¤·¤¤
¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥°¥ì¥ó¤Ç¤Ï¡¢µíÆý¤äÇòº½Åü¡¢Íñ¤Ï»ÈÍÑ¤»¤º¡¢¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¤Î¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥ß¥ë¥¯¤äÈóÀºÀ½¤ÎÍµ¡¤¤ÓÅü¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢Ç»¸ü¤Ê¥³¥¯¤äÄø¤è¤¤´Å¤µ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆýÀ½ÉÊ¤äÍñ¤Ë¥¢¥ì¥ë¥®ー¤ò»ý¤ÄÊý¤Ë¤â°Â¿´¤·¤Æ¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Æý²½ºÞ¡¢Ãå¿§ÎÁ¡¢°ÂÄêºÞ¡¢¹áÎÁ¡¢ÊÝÂ¸ÎÁ¤Ê¤É¤ÎÅº²ÃÊª¤Ï»ÈÍÑ¤»¤º¡¢¼«Á³¤Î·Ã¤ß¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÌ£¤ï¤¨¤ëÂÎ¤ËÍ¥¤·¤¤¥×¥é¥ó¥È¥Ùー¥¹¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¤Ç¤¹¡£
3.¥·¥§¥Õ¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¤¿Í·¤Ó¿´°î¤ì¤ë¥Õ¥ìー¥Ðー
¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ï¡¢¥ß¥·¥å¥é¥ó¤ÎÀ±ÉÕ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤Î¥·¥§¥Õ¤Î·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¡¢¥°¥ì¥ó»á¤¬³«È¯¡£
¤Þ¤¿¡¢ºàÎÁ¤ò¥Þ¥·¥ó¤Ë¤«¤±¤ÆÄ´Íý¤ò´°·ë¤¹¤ëºî¤êÊý¤¬°ìÈÌÅª¤Ê¥¢¥¤¥¹¤Îºî¤êÊý¤â¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥°¥ì¥ó¤Ç¤ÏÁÇºà¤Î²¼½èÍý¤òÃúÇ«¤Ë¹Ô¤¤¡¢¼êºî¤ê¤Ë¶á¤¤¤«¤¿¤Á¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥§¥Õ¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¤¿ÃÎ¼±¤äÈ¯ÁÛ¤Ç¡¢ºàÎÁ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀÚ¤ë¡¢ºÕ¤¯¡¢¼Ñ¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¼ê´Ö¤ò¤«¤±¡¢¥ê¥Ã¥Á¤ÇÇ»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
Â¾¤È¤Ï°ìÌ£°ã¤¦ËÜ³ÊÇÉ¤Î¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¤ò¤´¾ÞÌ£¤¯¤À¤µ¤¤¡£
◼️²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒYellow
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ÁáÌîÎµÂÀ
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èËãÉÛ½½ÈÖ2-4-2 THE V-CITY ËãÉÛ½½ÈÖ I AVENUE
ÀßÎ©¡§2024Ç¯2·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§°û¿©¶ÈµÚ¤Ó²·¶È
¹ñÆâÅ¹ÊÞ¡§
¡¦¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥°¥ì¥ó ËãÉÛ½½ÈÖÅ¹
¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶èËãÉÛ½½ÈÖ2-4-2 THE V-CITYËãÉÛ½½ÈÖI AVENUE 1³¬¡Ë
¡¦¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥°¥ì¥óÆîÃÓÂÞÅ¹
¡ÊÅìµþÅÔËÅç¶èÆîÃÓÂÞ2-18-6¡Ë
¡¦¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥°¥ì¥ó ËÌÉÍÅ¹
¡ÊÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶è°ÂÅÚÄ®1-4-5 1³¬¡Ë
¡¦¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥°¥ì¥ó ¥¢¥é¥ÏÅ¹
¡Ê²Æì¸©ÃæÆ¬·´ËÌÃ«Ä®ËÌÃ«2ÃúÌÜ16-7¡Ë
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://coconutglens.jp
◼️¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥°¥ì¥ó ËãÉÛ½½ÈÖÅ¹(13:00～17:00)¡¡Tel¡§03-6826-9266