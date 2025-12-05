éðÀî¼Â²Ö with EiM ½é²»¥ß¥¯¡¢Shigekix¡¢¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¡¢MPLUSPLUS DANCERS¤Ë¤è¤ëÂç³¢Æü¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖHappy New Year Tokyo 2026¡×±éÌÜÈ¯É½
Åìµþ¥Ê¥¤¥È¥¿¥¤¥àÌ¥ÎÏÁÏ½Ð¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢¡ÖÅÁÅý¡×¤È¡Ö³×¿·¡×¤¬Í»¹ç¤¹¤ë³¹¡¦Åìµþ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë²Ú¤ä¤«¤Ê¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖHappy New Year Tokyo 2026¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤Ë³èÌö¤¹¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤¢¤ëéðÀî¼Â²Ö with EiM ¤Ë¤è¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ä¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥·¥ó¥¬ー¡¦½é²»¥ß¥¯¤ÎºÇÀèÃ¼¥¤¥Þー¥·¥Ö¥é¥¤¥Ö¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¥ó¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¯¥À¥ó¥µー¡¦Shigekix ¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡¢¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¡Ö¥«¥ï¥¤¥¤¥À¥ó¥¹¥·¥çー¡×¡¢MPLUSPLUS DANCERS ¤Ë¤è¤ë¸÷¤È²»¤Î¥À¥ó¥¹¥·¥çー¤¬Âç¤ß¤½¤«¤ÎÌë¤òºÌ¤ê¤Þ¤¹¡ª»²²Ã¤ÏÌµÎÁ¤Ç±þÊçÄùÀÚ¤¬¡¢12·î7Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤ÏºÇÀèÃ¼¤ÎÂÎ¸³·¿¥¢ー¥È¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¡ÖShinjuku Neon Walk¡×¤âÀ¾¿·½É¥¨¥ê¥¢¤òÃæ¿´¤ËÆ±»þ³«ºÅÃæ¤Ç¡¢31Æü¤ÏÇ¯±Û¤·¥°¥ë¥á¤â³Ú¤·¤á¤ë¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー¤¬½ÐÅ¹¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Â¿¤¯¤Î³§ÍÍ¤Î¤´»²²Ã¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª
¡Ú¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È±éÌÜÈ¯É½¡Û
º£Ç¯°ìÇ¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ëÂç¤ß¤½¤«¤ÎÌë¡£
¤³¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ËÅìµþ¤ÎÂ¿ºÌ¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡¢¿·Ç¯¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖÅÁÅý¡×¤È¡Ö³×¿·¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë±éÌÜ¤ò°Ê²¼¤Ë¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡ª
¢£éðÀî¼Â²Ö with EiM ¤Ë¤è¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°±ÇÁüºîÉÊ¡¢¡¡¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡ÖTokyo Rebirth ― ÅÔ»Ô¤Îº²¤¬½ä¤ë¡¢¿¼Ê¥¤ÈºÆÀ¸¤ÎÎ¹¡×¡£
¡ãéðÀî¼Â²Ö¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡Øº£²ó¡¢¡ÖÅÔ»Ô¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢½é¤á¤Æ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÔÄ£¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÉñÂæ¤Ç¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬º£¤«¤é¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£Åìµþ¤È¤¤¤¦³¹¤Ï¡¢¿Í¤Î±Ä¤ß¤¬½Å¤Ê¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤ë¸÷¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢¸ÆµÛ¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÊÑ²½¤·Â³¤±¤ëÂ¸ºß¤À¤È¤º¤Ã¤È´¶¤¸¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºîÉÊÃæ¤Ë¤Ï¡¢ÍÄ¤¤º¢¤«¤é¿Æ¤·¤ó¤Ç¤¤¿¡Ö¿·½É¤ÎÌÜ¡×¤â±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£È¾À¤µª¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢°Ü¤í¤¦¤³¤Î
¾ì½ê¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¿¤½¤Î¤Þ¤Ê¤¶¤·¤Ï¡¢»ä¤¬ÅÔ»Ô¤ò¡ÈÀ¸¤¤â¤Î¡É¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤ë´¶³Ð¤È¤â½Å¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ç¯±Û¤·¤Î¹âÍÈ´¶¤¬¤è¤êÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¿´¤ò¹þ¤á¤Æ¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ù
Tokyo Rebirth ― ÅÔ»Ô¤Îº²¤¬½ä¤ë¡¢¿¼Ê¥¤ÈºÆÀ¸¤ÎÎ¹
¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢ÅÔ»Ô¤ò¤Ò¤È¤Ä¤ÎÀ¸Ì¿¤È¤·¤ÆÂª¤¨¡¢¤½¤ÎÆâ±ü¤ËÀø¤àÊÑÍÆ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¤òÉÁ¤½Ð¤¹¡£
Åìµþ¤Î¤è¤¦¤ÊµðÂçÅÔ»Ô¤Ï¡¢¾ðÊó¤ä¸÷¤¬Àä¤¨´Ö¤Ê¤¯Î®¤ì¹þ¤ß¡¢º®ÆÙ¤ÈÃá½ø¡¢À¸¤È»à¤¬¤»¤á¤®¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÌ®Æ°¤¹¤ë¾ì½ê¡£
¤½¤Î¿¼¤ß¤ËÌÜ¤ò¶Å¤é¤¹¤È¡¢¹Å¼Á¤Ê¹½Â¤¤ÎÆâÂ¦¤«¤é¡¢¿§¤È¸÷¤¬Ê®¤½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¹¤¬¤ê¡¢¤ä¤¬¤Æ²Ö¡¹¤¬ºé¤Ëþ¤Á¤Æ¤æ¤¯¡£¤½¤ì¤Ï¡¢ÅÔ»Ô¤ÎÉ½ÁØ¤ò±Û¤¨¤Æ¤¢¤Õ¤ì½Ð¤¹¡Ö¤¤¤Î¤Á¤ÎÎÏ¡×¤Î¸÷·Ê¡£
²»¤È¸÷¤¬¶¦ÌÄ¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢ÅÔ»Ô¤Ï¸ÆµÛ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤½¤ÎÉ½¾ð¤òÊÑ¤¨¡¢ÀÅ¤«¤Ë´Ñ¤ë¼Ô¤òÊñ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
½ª¤ï¤ê¤È»Ï¤Þ¤ê¤¬¸òº¹¤¹¤ë¤³¤Î»þ¡¢ÅÔ»Ô¤¬ºÆ¤ÓÌÜ³Ð¤á¤ëµ¤ÇÛ¤¬Ëþ¤Á¤Æ¤æ¤¯¡£
¢£Åìµþ¤Î³¹¤ËµðÂç¤Ê¡Ö½é²»¥ß¥¯¡×¤¬½Ð¸½¡ªÅÔÄ£¤Ø¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ç¡¢¡¡¸÷¤È²»¤ÈÈô¤Ó½Ð¤¹¥ìー¥¶ー¤¬Í»¹ç¤¹¤ëºÇÀèÃ¼¤Î¥¤¥Þー¥·¥Ö¥é¥¤¥Ö¤òÈäÏª¡ª
(C) Crypton Future Media, INC.
ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥·¥ó¥¬ー¡¦½é²»¥ß¥¯¤¬²Î¤¦³Ú¶Ê¤Ï¡¢±Ñ¸ì¤Î²Î»ì¤ÈÆüËÜ¸ì¤Î¡È¹ç¤¤¤Î¼ê¡É¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç¡¢MVºÆÀ¸²ó¿ô¤¬3,000Ëü²ó¤òÄ¶¤¨¤ë¹ñÆâ³°¤Î¿Íµ¤¶Ê¡ÖM@GICAL¡ùCURE! LOVE (¥Ïー¥È) SHOT!¡×¡£
²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤Ç¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡ª
¢£ Shigekix ¤Ë¤è¤ë¥Ö¥ì¥¤¥¯¥À¥ó¥¹¡ßÄÅ·Ú»°Ì£Àþ¡ª¡©
À¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥Ö¥ì¥¤¥¯¥À¥ó¥µーShigekix¤¬¡¢ÄÅ·Ú»°Ì£Àþ¤ÎÎÏ¶¯¤¤±éÁÕ¤È¸½ÂåÅª¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤¬Í»¹ç¤·¤¿µÈÅÄ·»Äï¤Î³Ú¶Ê¡ÖRISING¡×¤Ç¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¡ªÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê¸¹³Ú´ï¤Ç¤¢¤ë»°Ì£Àþ³Ú¶Ê¤È¥Ö¥ì¥¤¥¯¥À¥ó¥¹¤¬Âç¤ß¤½¤«¤ËÍ»¹ç¤¹¤ë¡ª¡©
¢£ ¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¡¢¥Þ¥¤¥á¥í¡¢¥¯¥í¥ß¡¢¥´ー¤Á¤ã¤ó¡£¤Ë¤è¤ë¡¡¡Ö¥«¥ï¥¤¥¤¥À¥ó¥¹¥·¥çー¡×¤ò¤ß¤ó¤Ê¤ÇÍÙ¤í¤¦¡ª
(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. P171007-1
¥µ¥ó¥ê¥ª¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬¡¢»²²Ã¼Ô¤È°ì½ï¤ËÍÙ¤Ã¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¥«¥ï¥¤¥¤¥À¥ó¥¹¥·¥çー¤òÈäÏª¡ª
³Ú¶Ê¤Ïºî»ì¡¦ºî¶Ê¥Ò¥ã¥À¥¤¥ó¤µ¤ó¡¢¿¶ÉÕ MIKIKO¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¡ØKAWAII FESTIVAL¡Ù¡£
¤Þ¤¿ÅöÆü22»þ¤«¤é¤Î¥×¥ì¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï4¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ë¤è¤ë¥°¥êー¥Æ¥£¥ó¥°¤â¼Â»ÜÍ½Äê¡£
¢£ ¼¡À¤Âå·¿¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥Áー¥à¡¦MPLUSPLUS DANCERS ¤Ë¤è¤ë¸÷¤È²»¤¬´°Á´¥·¥ó¥¯¥í¤¹¤ë¥À¥ó¥¹¥·¥çー
LED ¤Î¸÷¤È¥µ¥¦¥ó¥É¤È¥âー¥·¥ç¥ó¤¬´°Á´Ï¢Æ°¤·¤¿¸Þ´¶¤ËÁÊ¤¨¤ë¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¤òÀ©ºî¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Los Angeles ¤òµòÅÀ¤ËÃÖ¤¯¥µ¥¦¥ó¥É¥×¥í¥Ç¥åー¥µーGRP¤Ç¡¢¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡Ö¤Ï¤¤¤è¤í¤³¤ó¤Ç¡×¡¢Avantgardey¡ÖOKP Cipher¡×¤ÎÄó¶¡Åù¤ÇÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢MPLUSPLUS DANCERS ¤Ï¥×¥ì¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤â½Ð±éÍ½Äê¡£
¢£¡ÖHappy New Year Tokyo 2026¡×³«ºÅ³µÍ×
Æü »þ¡§2025Ç¯12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë23»þ30Ê¬～24»þ10Ê¬º¢
¡¡¡¡¡¡ ¢¨22»þ¤è¤ê¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ë¤è¤ë¥°¥êー¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¥á¥É¥ìー¡¢
¥í¥Ü¥Ã¥È¡¦¥¹¥íー¥âー¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤¬ÆÃÄ§¤Î¡ÖNEO-Geisha¡×¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹Åù¤Î¥×¥ì¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»ÜÍ½Äê
ÅöÆü¼õÉÕ¡§21»þ30Ê¬¤«¤é³«»Ï¡ÊÍ½Äê¡Ë
¾ì ½ê¡§ÅìµþÅÔÄ£ ÅÔÌ±¹¾ì¤Û¤«
Êç½¸¿Í¿ô¡§Ìó2,000Ì¾
¢¨±þÊçÂ¿¿ô¤Î¾ì¹ç¤ÏÃêÁª¤Ë¤è¤ê»²²Ã¼Ô¤ò·èÄê¤·¤Þ¤¹
»²²ÃÈñÍÑ¡§ÌµÎÁ
¡ú±þÊçÊýË¡¡§°Ê²¼¤ÎÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤«¤é¤ª¿½¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤
https://tokyo-nighttime-project.jp/countdown/
±þÊçÄùÀÚ¡§12·î7Æü¡ÊÆü¡Ë23¡§59¤Þ¤Ç
¡ã¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡ÊÍ½Äê¡Ë¡ä
12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë
21¡§30 ³«¾ì
22¡§00～ ¥×¥ì¥¤¥Ù¥ó¥È
23¡§30～24¡§10 ¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖHappy New Year Tokyo 2026¡×
¢¨¼Â»ÜÆâÍÆÅù¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤ÏÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨YouTube Åù¤Ç¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã¾å±ÇºîÉÊ¤ä½Ð±é¼ÔÅù¤Î¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡ä
éðÀî¼Â²Ö
¼Ì¿¿²È¡¢±Ç²è´ÆÆÄ¡¢¸½ÂåÈþ½Ñ²È¼Ì¿¿¤òÃæ¿´¤È¤·¤Æ¡¢±Ç²è¡¢±ÇÁü¡¢¶õ´Ö¥¤¥ó¥¹¥¿¥ìー¥·¥ç¥ó¤âÂ¿¤¯¼ê³Ý¤±¤ë¡£
ÌÚÂ¼°ËÊ¼±Ò¼Ì¿¿¾Þ¤Û¤«¿ô¡¹¼õ¾Þ¡£¡Ø¥Ø¥ë¥¿ー¥¹¥±¥ë¥¿ー¡Ù¡Ê2012Ç¯¡Ë¤Û¤«Ä¹ÊÔ±Ç²è¤ò5ºî¡¢Netflix¡ØFOLLOWERS¡Ù¡Ê2020Ç¯¡Ë¤ò´ÆÆÄ¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¼Ì¿¿½¸120ºý°Ê¾å¤ò´©¹Ô¡¢¸ÄÅ¸150²ó°Ê¾å¡¢¥°¥ëー¥×Å¸130²ó°Ê¾å¤È¹ñÆâ³°¤ÇÀºÎÏÅª¤ËºîÉÊÈ¯É½¤òÂ³¤±¤ë¡£
EiM
¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎéðÀî¼Â²Ö¤È¡¢²Ê³Ø¼Ô¡¦EiM ¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤ÎµÜÅÄÍµ¾Ï¡¢±ÇÁü¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤ÎÌ¾»ùÌíÍÎ¡¢²»³Ú¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¦²»¶Á´ÆÆÄ¤Î·õ»ý³Ø¿Í¤é¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Áー¥à¡£
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤´¤È¤ËÂ¿ÍÍ¤Ê¥Áー¥à¤òÊÔÀ®¤·¤Ê¤¬¤é³èÆ°¤¹¤ë¡£
Shigekix
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë50²ó°Ê¾å¤ÎÀ¤³¦Âç²ñÍ¥¾¡·Ð¸³¤ò¸Ø¤êÌ¾¼Â¶¦¤ËÆüËÜÂåÉ½¤¹¤ë¥Ö¥ì¥¤¥¯¥À¥ó¥µー¡£
2020Ç¯ Red Bull BC One World Final ¤Ë¤ÆÀ¤³¦ºÇÇ¯¾¯¤ÇÍ¥¾¡¡£2021,2022,2023Ç¯ÅÙ JDSF Á´ÆüËÜ¥Ö¥ì¥¤¥¥óÁª¼ê¸¢¤ò3Ï¢ÇÆ¡£
2023Ç¯¥¢¥¸¥¢¶¥µ»²ñ¤Ë¤Æ¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢2024Ç¯¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½Ð¾ì¤òÆâÄê¡£2024Ç¯¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤Ï³«²ñ¼°¡¢ÊÄ²ñ¼°¤È¤â¤Ë´ú¼ê¤òÌ³¤á¤¿¡£
(C) Crypton Future Media, INC.
½é²»¥ß¥¯
ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥·¥ó¥¬ー¡£²Î»ì¤È¥á¥í¥Ç¥£ー¤òÆþÎÏ¤·¤ÆÃ¯¤Ç¤â²Î¤ò²Î¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡×¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
À¤³¦Ãæ¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬¡Ö½é²»¥ß¥¯¡×¤Ç²»³Ú¤òºî¤êÅê¹Æ¤·¡¢¤½¤ì¤é¤¬°ìÂç¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¡¢¸½ºß¤Ç¤ÏºÇÀèÃ¼¥é¥¤¥Ö¤Ê¤ÉÂ¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. P171007-1
¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¡¢¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¡¢¥¯¥í¥ß¡¢¥´ー¤Á¤ã¤ó¡£
¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¡¢¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¡¢¥¯¥í¥ß¡¢¥´ー¤Á¤ã¤ó¡£¤¬Âç¤ß¤½¤«¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤ÇÍÙ¤ë¥«¥ï¥¤¥¤¥À¥ó¥¹¥·¥çー¤òÈäÏª¡ª³Ú¶Ê¤Ï¡ÖKAWAII FESTIVAL¡×
(¢¨ºî»ì¡¦ºî¶Ê¥Ò¥ã¥À¥¤¥ó ¿¶ÉÕ MIKIKO)
MPLUSPLUS DANCERS
¡È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Î¾ï¼±¤ò¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ç¹¹¿·¤¹¤ë¡£¡ÉMPLUSPLUS ¤ÎºÇÀèÃ¼¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¼¡À¤Âå·¿¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥Áー¥à¡£LED ¤Î¸÷¤ä±ÇÁü±é½Ð¤ò¶î»È¤·¡¢¸Þ´¶¤ËÁÊ¤¨¤ëÍ£°ìÌµÆó¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ç¡¢¿·¤·¤¤¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î²ÄÇ½À¤òÀÚ¤êÂó¤¯¡£
¢£¡ÖShinjuku Neon Walk¡×³«ºÅ³µÍ×
Æü »þ¡§2025Ç¯11·î27Æü¡ÊÌÚ¡Ë～2026Ç¯1·î7 Æü¡Ê¿å¡Ë 16¡§30～22¡§00
¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ï 25¡§00¤Þ¤Ç
¾ì ½ê¡§Ãæ±ûÄÌ¤êÊâÆ»Éô¡Ê¿·½ÉÉûÅÔ¿´ 4 ¹æ³¹Ï©¡Ë
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://tokyo-nighttime-project.jp/neonwalk/
¡Ú¸«¤É¤³¤í¡Û
¹¾¸Í¤«¤éÂ³¤¯Îò»Ë¤¢¤ëÅÁÅý¤ÈÂ¿ÍÍ¤ÊÊ¸²½¤¬¶¦Â¸¤¹¤ëÅìµþ¤Ç¡¢ºÇÀèÃ¼¤Îµ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¤¿Í£°ìÌµÆó¤Î¥¢ー¥È¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤¬ÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÀ¾¿·½É¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£Ãæ±ûÄÌ¤ê¤ËÀß¤±¤¿4¤Ä¤Î¥¾ー¥ó¤Ç¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¿¿ÆéÂçÅÙ¤é¤Ë¤è¤ë AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿ºîÉÊ¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¸÷¤Î¥¢ー¥È¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¸¸ÁÛÅª¤ÊÌë¤ÎÉ÷·Ê¤ò¤¼¤Ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£