Champion ¡ß JOURNAL STANDARD relume¡Ö»É½«¡×¤È¡ÖÎ¢»È¤¤¡×¤ò»Ü¤·¤¿ÊÌÃí2·¿¤ò2¥ö·îÏ¢Â³¤ÇÅ¸³«¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥¤¥¯¥ëー¥º¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢¼èÄùÌò CEO¡§¸ÅÊ÷ Àµ²Â¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖJOURNAL STANDARD relume¡Ê¥¸¥ãー¥Ê¥ë ¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É ¥ì¥ê¥åー¥à¡Ë¡×¡Ê°Ê²¼¡¢JSR¡Ë¤Ï¡¢Champion¡Ê¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡Ë¤È¤ÎÊÌÃí¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
Âè°ìÃÆ¤Ï12·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤êÅÐ¾ì¡£¡Ö¥¶ ¥¥ó¥° ¥ª¥Ö ¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤ëChampion¤Ë¡¢relume¤¬Í·¤Ó¿´¤ò²Ã¤¨¤Æ¥ªー¥Àー¤·¤¿¡Ò»É½«¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å ¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¡Ó¤ò¥ê¥êー¥¹¡£¥Ú¥ó¥¤¬ÃÆ¤±¤¿¤è¤¦¤Ê¡È¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¥Ú¥¤¥ó¥È¡É¤ò¥×¥ê¥ó¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯»É½«¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Î©ÂÎ´¶¤È¾å¼Á¤µ¤ò³ÍÆÀ¡£»É½«¥«¥éー¤È¥ê¥ó¥¯¤·¤¿Champion¥í¥´¤¬¹µ¤¨¤á¤Ê¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤ò¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ø¤È»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ªー¥»¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤Ç¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥¢ー¥È¥ïー¥¯¤¬±Ç¤¨¤ë¡¢Â¾¤Ë¤Ï¤Ê¤¤°ìÃå¤Ç¤¹¡£
Â³¤¯ÂèÆóÃÆ¤Ï1·î²¼½Ü¤è¤êÈ¯Çä¡£¡ÖÉ½»È¤¤¡×¤È¡ÖÎ¢»È¤¤¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡È¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥¢¥¦¥È¡É»ÅÍÍ¤Ç¡¢ÄÌ¾ï¤ÏÎ¢Â¦¤Ë±£¤ì¤ë¥Ñー¥Ä¤ò¤¢¤¨¤ÆÉ½¤Ë½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¡¢Ë¥¤¤ÌÜ¤Î±úÆÌ¤äÁÇºà¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤òºÝÎ©¤¿¤»¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£Æü¾ï¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ë¤Ò¤Í¤ê¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¿·Á¯¤ÊÉ½¾ð¤Î¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¡Û
Âè°ìÃÆ¡§12·î9ÆüÈ¯Çä
CHAMPION ÊÌÃí REVERSE WEAVE »É½«¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å ¥¹¥¦¥§¥Ã¥È
²Á³Ê¡§\17,050¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§M,L,XL
¥«¥éー¡§¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡¢¥°¥ìー¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó¡¢
¢£ÊÌÃí¥Ý¥¤¥ó¥È¡¦¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¥Ú¥¤¥ó¥ÈÊÁ¤ò»É½«¤ÇÎ©ÂÎÅª¤ËÉ½¸½¡¦»É½«¥«¥éー¤È¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿Champion¥í¥´¡¦¥¿¥Õ¤ÇÉ÷¹ç¤¤Ë¤«¤ÊÎ¢µ¯ÌÓ¤ÎREVERSE WEAVE¤òºÎÍÑ¡£
ÂèÆóÃÆ¢¨1·î²¼½ÜÈ¯Çä
CHAMPION ÊÌÃí¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥¢¥¦¥È¥¹¥¦¥§¥Ã¥È
²Á³Ê¡§\13,200¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§M,L,XL
¥«¥éー:¥Í¥¤¥Óー¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡¢¥Í¥¤¥Óー¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯
¢£ÊÌÃí¥Ý¥¤¥ó¥È¡¦É½ÃÏ¤ÈÎ¢ÃÏ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡È¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥¢¥¦¥È¡É¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥í¥ó¥°¥·ー¥º¥ó»È¤¨¤ë10ozÎ¢ÌÓ REVERSE WEAVE(R)»ÅÍÍ¡¦¶»¸µ¤Î¡ÈC¡É¥í¥´¤ò¥Ü¥Ç¥£Æ±¿§¤ËÊÑ¹¹¤·¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤¥ï¥ó¥Èー¥ó¤Ë¡£
É½ÃÏ¤ÈÎ¢ÃÏ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡È¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥¢¥¦¥È¡É¥Ç¥¶¥¤¥ó
¡ÚÈÎÇä¾ðÊó¡Û
¢£È¯ÇäÆü
Âè°ìÃÆ ¡§12/9¡Ê²Ð¡ËCHAMPION ÊÌÃí REVERSE WEAVE »É½«¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å ¥¹¥¦¥§¥Ã¥È(https://baycrews.jp/item/detail/js-relume/cutsew/26070465000310?q_sclrcd=020)
ÂèÆóÃÆ¡§1·î²¼½Ü CHAMPION ÊÌÃí¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥¢¥¦¥È¥¹¥¦¥§¥Ã¥È(https://baycrews.jp/item/detail/js-relume/cutsew/26070465000010?q_sclrcd=040)
¢£ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡¦JOURNAL STANDARD relume Á´Å¹ÊÞ¡¦¥Ù¥¤¥¯¥ëー¥º¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡ÖBAYCREW¡ÇS STORE¡×¢¨Àè¹ÔÍ½Ìó¼õÉÕÃæ
¢£¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§JOURNAL STANDARD relume ¼«Í³¤¬µÖÅ¹(https://baycrews.jp/store/detail/4620)
¢£TEL¡§03-5731-0504
Brand info
¡Æ¡Æ just feeling ¡Ç¡Ç
Relume¤ÏÇØ¿¤Ó¤ò¤·¤Ê¤¤¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É¤è¤¤¡×Âç¿Í¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÄó°Æ¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¥Ùー¥·¥Ã¥¯¤À¤±¤ÉÉÊ¼Á¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¡¢
¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀè¤ò¹Ô¤¯¥È¥ì¥ó¥É¤ò¡Örelume¤é¤·¤¯¡×ÆÈ¼«¤Ë²ò¼á¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤É¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¥á¥ó¥º¡¦¥ì¥Ç¥£¥¹¡¦¥æ¥Ë¥»¥Ã¥¯¥¹¤È¡¢Á´¤Æ¤ÎÂç¿Í¤Ë³Ú¤·¤ó¤ÇÌã¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë
ËÉÙ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
HP¡§ https://journal-standard.jp/relume/mens/concept/
Instagram¡§ https://www.instagram.com/js_relume/
YouTube¡§ https://www.youtube.com/@JOURNALSTANDARDrelumeChannel
Company info
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥¤¥¯¥ëー¥º¡Û
ÁÏÎ©Ç¯·îÆü¡¡¡¡¡¡¡¡¡§1977Ç¯7·î22Æü
ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¡¡¡¡¡§¿ùÂ¼ ÌÐ
¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¸ÅÊ÷ Àµ²Â
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«1-23-21
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¥ì¥Ç¥£ー¥¹¡¦¥á¥ó¥º¤Î¥Èー¥¿¥ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î´ë²è¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä¡¦Ä¾±ÄÅ¹¤Î±¿±Ä¡¢°û¿©Å¹¤Î±¿±Ä¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Î±¿±Ä¡¢µÚ¤Ó²È¶ñ¤ÎÈÎÇä
¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò ¡¡¡¡ ¡§³ô¼°²ñ¼ÒSaint James Japon¡¢³ô¼°²ñ¼ÒWILL WORKS¡¢³ô¼°²ñ¼ÒLADUREE JAPON¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ë¡¦¥×¥Á¥á¥Ã¥¯
HP ¡§http://www.baycrews.co.jp/