¥Ðー¥Ð¥êー¡¢ºåµÞ¤¦¤á¤ÀËÜÅ¹¤Ë¤Æ¥¢¥¦¥¿ー¥¦¥§¥¢¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤ò¥ªー¥×¥ó
(C) Courtesy of Burberry
¥Ðー¥Ð¥êー¤Ï¡¢2025Ç¯12·î10Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤êºåµÞ¤¦¤á¤ÀËÜÅ¹¤Ë¤Æ¡¢¥¢¥¦¥¿ー¥¦¥§¥¢¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤ò ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¥¹¥È¥¢Æâ¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¸Ø¤ëË¤«¤Ê¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤ÎÅÁÅý¤ÈËÁ¸±¿´¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¡¢¸·Áª¤µ¤ì¤¿ ¥¢¥¦¥¿ー¥¦¥§¥¢¤Î¿ô¡¹¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡¢¥Ðー¥Ð¥êー¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ë¥È¥ì¥ó¥Á¥³ー¥È¡¢¤½¤·¤Æº£²ó¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤Ç½éÈäÏª¤È¤Ê¤ë²¼µ2¤Ä¤Î¿·ºî¥¢¥¦¥¿ー¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ Floriston¡Ê¥Õ¥í¥ê¥¹¥È¥ó¡Ë
¥¢ー¥«¥¤¥Ö¤Î¥Ðー¥Ð¥êー¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¥×¥ê¥ó¥È¤·¤¿¥¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
¡¦ Harrogate¡Ê¥Ï¥í¥²ー¥È¡Ë
¥¹¥È¥é¥¤¥×¤ÈBurberry Knight¡Ê¥Ðー¥Ð¥êー¡¦¥Ê¥¤¥È¡Ë¤ò¿¥¤ê¹þ¤ó¤À¥¦ー¥ë¥Ö¥ì¥ó¥É¤Î¥À¥Ã¥Õ¥ë¥³ー¥È
¤³¤ì¤é¤Î¿·ºî¤Ï¡¢Winter2025¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¶¦¤Ë¥¹¥È¥¢¤ËÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£Æ±¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢±Ñ¹ñ¤ÎÁÔÎï¤Ê¥«¥ó¥È¥êー¥Ï¥¦¥¹¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¡¢¿§êô¤»¤¿¤è¤¦¤Ê¼ñ¤¢¤ëÉ÷¹ç¤¤¤ä¡¢¤É¤³¤«¥Ü¥Ø¥ß¥¢¥ó¤Ê¶õµ¤´¶¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÊÁõ¤¤¡¢ÅÁÅýÅª¤Ê¥É¥ì¥¹¥³ー¥É¡¢¤½¤·¤Æ±«¤ÎÂ¿¤¤±Ñ¹ñ¤é¤·¤¤¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Î¥í¥Þ¥ó¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÆÈÆÃ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Î¥¹¥È¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¥Ðー¥Ð¥êー¤Î¥Ø¥ê¥Æー¥¸¤Ë·É°Õ¤òÉ½¤·¡¢1930Ç¯Âå¤Ë¥í¥ó¥É¥ó¤Î¥Ø¥¤¥Þー¥±¥Ã¥È´ú´ÏÅ¹¤Ç·Ç¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿»þ·×¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÆÀ¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»þ·×¤Ï¡¢Îò»ËÅª·úÂ¤Êª¡Ê¥°¥ìー¥ÉII»ØÄê¡Ë¤Î·úÊª¤«¤é¼è¤ê³°¤µ¤ì¤¿¸å¡¢ÀìÌç¤Î»þ·×¿¦¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ½¤Éü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£3ÌÌ¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿¡ÖBURBERRYS¡×¤ÎÊ¸»ú¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤¬1999Ç¯¤Ë¡ÖBurberry¡×¤È¤Ê¤ë°ÊÁ°¤ÎÌ¾»Ä¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÎò»Ë¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÎò»Ë¤È¤â¸À¤¨¤ë¤³¤Î»þ·×¤Ï¡¢º£Ç¯¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤Î¥Ûー¥¹¥Õ¥§¥êー¥Ï¥¦¥¹¤Ë¤¢¤ë¥°¥íー¥Ð¥ëËÜ¼Ò¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢ºÆ¤Ó¥Ï¥¦¥¹¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤Æ»þ¤ò¹ï¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢³µÍ×
BURBERRY OUTERWEAR POPUP : RETURNING TO LONDON
²ñ¾ì¡§ºåµÞ¤¦¤á¤ÀËÜÅ¹ 1³¬ ¥³¥È¥³¥È¥¹¥Æー¥¸11
½»½ê¡§Âçºå»ÔËÌ¶è³ÑÅÄÄ®8-7
²ñ´ü¡§2025Ç¯12·î10Æü¡Ê¿å¡Ë～16Æü¡Ê²Ð¡Ë
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00～20:00
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§06-6361-1381
¡Ò¤ªÌä¹ç¤»Àè¡Ó
¥Ðー¥Ð¥êー¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó
0066-33-812819
https://burberry.com